NO: 34819619



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1506., 1507., 1508., 1509. sk bölgelerinde 28/04/2023 00:00:00 - 28/04/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34819617



İSTANBUL BAĞCILAR ilce -15 TEMMUZ mah sk bölgelerinde 28/04/2023 00:00:00 - 28/04/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34819592



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 360., 402., 425., 441., 444., 445. sk bölgelerinde 28/04/2023 09:00:00 - 28/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34823243



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 28/04/2023 09:00:00 - 28/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 34819673



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah SOLMAZ sk bölgelerinde 28/04/2023 00:01:00 - 28/04/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34819674



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah GÖKOVA, ILGAZ, MECİDİYE, İKİZDERE, ŞENYURT sk bölgelerinde 28/04/2023 00:01:00 - 28/04/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 34806761



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah ATLAS sk bölgelerinde 28/04/2023 00:00:00 - 28/04/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 34826385



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AY, BURGAZ, BİLGİ, CAN, DAMLAPINAR, DEFİNE, DEMOKRASİ, DİDEM, KAHRAMAN, MARMARA, MELTEM, OĞUZ, SAMET, ÇİM sk bölgelerinde 28/04/2023 09:00:00 - 28/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34826382



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 158., 160., 162., 176., 178., 43., 45., 51., HÜRRİYET, KUBİLAY, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, YAKUPLU sk bölgelerinde 28/04/2023 09:00:00 - 28/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 34801208



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEÇECİ PİRİ mah BACTAR, DURU, MAHLÜL, MEZARLIK ÜSTÜ, MİNE ÇİÇEĞİ sk / PİRİPAŞA mah BACTAR, KÜÇÜK PARMAKLIK ARKA, YÜKSEK MERDİVEN, ÇAN ÇAN, ÇAN ÇAN ARALIĞI sk bölgelerinde 28/04/2023 10:00:00 - 28/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34801209



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah OKÇULAR YOLU sk / PİRİPAŞA mah AKGEYİK, BERABERLİK, BEZİRGAN, HÖRGÜÇ, KAZAK, MÜVERRİH ÇIKMAZI, SAİT BEY, SÜPÜRGECİ, TAŞKESEN, ÇAKIRKEYF, ŞATAFATLI sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-SİNANPAŞA mah KAZAN sk bölgelerinde 28/04/2023 10:00:00 - 28/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 34821036



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah ÇAKIL YOLU sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ALİÇAVUŞ sk / OVAYENİCE mah DUYGU sk / ÇAKIL mah AKTAŞ ÇIKMAZI, AKTEPE ÇIKMAZI, BERHUDAR, BERİL, CELAL İLALDI, DİNÇER, DİYAR, EGENUR, EKBER, EKER, EKREM ÇIKMAZI, ELA, ELMAS, ELVAN, ELÇİ, EMANET ÇIKMAZI, ERCAN ÇIKMAZI, ERCİHAN ÇIKMAZI, ERDAL, ERDİNÇ ÇIKMAZI, ERENGÜL, ERSİN ÇIKMAZI, ERTÜRK ÇIKMAZI, ERYAMAN ÇIKMAZI, ERYİĞİT ÇIKMAZI, ERİK, ESAS ÇIKMAZI, EĞİLMEZ, FENER, GÜLİSTAN, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NAZLIHAN, ÇAKIL YOLU, ÇATALCA, ÇAVUŞ, ÖZGÜ, ÜSTÜN, ÜZEYİR COŞKUN sk bölgelerinde 28/04/2023 09:00:00 - 28/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 34824940



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 932., 933., 934., 935., 936., 937., 938., 947., 949., 950., 956., 958., BAHÇE YOLU sk / YENİKENT mah 662. sk / ÜÇEVLER mah BAHÇE YOLU sk bölgelerinde 28/04/2023 01:00:00 - 28/04/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34819486



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah UMUT sk / YAKUPLU mah DEREBOYU sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1015., 1057., 1058., 1059., 1063., FATİH SULTAN MEHMET sk / TALATPAŞA mah 1011., 1012., 1013., 1014., 1015., 1017., 1018., 1021., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1040., 1041., 1042., 1043., 1044., 1047., FATİH SULTAN MEHMET sk / YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 28/04/2023 09:00:00 - 28/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 34825341



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CANKURTARAN mah AHIRKAPI, AMİRAL TAFTİL, CANKURTARAN, CANKURTARAN MEYDANI, CANKURTARAN ÇIKMAZI, KERESTECİ HAKKI, TERBIYIK ÇIKMAZI, YENİ SARAÇHANE, İSHAKPAŞA, ŞADIRVAN, ŞADIRVAN 1. ÇIKMAZI, ŞADIRVAN 2. ÇIKMAZI, ŞADIRVAN 3. ÇIKMAZI, ŞADIRVAN ÇIKMAZI, ŞÜKRULLAH HALİFE sk / SULTAN AHMET mah AHIRKAPI, AKBIYIK CAMİİ, KADI ÇIKMAZI, KENNEDY, KERESTECİ HAKKI, KUPACILAR, OYUNCU, TEZHİP ÇIKMAZI sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah ABDÜLEZELPAŞA sk bölgelerinde 28/04/2023 00:00:00 - 28/04/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34823274



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DERVİŞ ALİ mah VAİZ sk / MUHSİNE HATUN mah HİSAR ÇEŞMESİ sk / İSKENDERPAŞA mah HAMAM, HORHOR, KAKMACI, MEHMET LÜTFÜ, RAGIPBEY, TAYYARECİ ORHAN, YENİ ORTA, ÇINGIRAKLI BOSTAN, ÇINGIRAKLI ÇIKMAZI, İMAM MURAT, İMAMBAYILDI sk / ŞEHSUVAR BEY mah ÇAPARIZ sk bölgelerinde 28/04/2023 14:30:00 - 28/04/2023 15:30:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 34818775



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah 1. BAYIR, 2. BAYIR, DEREBOYU, DEREYOLU, DEREİÇİ, GAZİ, MELEK, MELEK HATUN, SEVEN sk / YENİDOĞAN mah 1. BAYIR, DİK, KAYA, KESKİN, POYRAZ, YAN sk bölgelerinde 28/04/2023 00:05:00 - 28/04/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34818752



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah 48/1., ALTIN, AYDINLAR, BAĞLIK, GÖNENLİ CAMİ, KAVAKLIDERE, KEÇESUYU, KEÇEYOLU, KIRÇEŞME, KÜÇÜKKÖY, MEŞELİ, NARLI, PLEVNE KAHRAMANLARI, PULLU, SAPAN, TOROS sk / MERKEZ mah AHLAT, BAĞLAR, BÜYÜK YILDIZ, CEVİZLİ, DOLUNAY, FEZA, HAVUZLU, KAVAKLI, KIRLANGIÇ, KUBİLAY, KUYULU, KÜÇÜKKÖY, SÜMBÜL, TİKVEŞLİ, YONCA, ÇAYIRLI sk bölgelerinde 28/04/2023 00:05:00 - 28/04/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 34819628



İSTANBUL, KAĞITHANE, SULTAN SELİM MAH. BATURAY SOKAK, Ş.M ÖZTÜRK SOKAK, BİTKİ SOKAK, BOZ SOKAK, TUTUM SOKAK, YAMAÇ SOKAK bölgelerinde 28/04/2023 01:00:00 - 28/04/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34818888



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah GÖRKEM, SANAYİ sk / YAHYA KEMAL mah AKSU, AKYAYLA, ALTAY, BAKKAL, DURMAZ, GÜLER, MİTHATPAŞA, SANAYİ, SEZEN, YAVUZ sk bölgelerinde 28/04/2023 09:30:00 - 28/04/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 34808786



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ALTINBAŞAK ÇIKMAZI, EGEMEN, ESKİ KİLYOS, ESKİ ZEKERİYAKÖY, GARİP ÇIKMAZI, KEVSER, KİLYOS, NALBANT ÇEŞME., ÇEMEN ÇIKMAZI sk / MERKEZ mah ESKİ KİLYOS , GAZİ HASAN PAŞA, NALBANT ÇEŞME, ŞEHİT MİTHAT YILMAZ sk bölgelerinde 28/04/2023 09:00:00 - 28/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34824988



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah KIRKLAR, ÖZKAN sk / KOCATAŞ mah AMİRAL ALTUNCAN ÇIKMAZI, BAĞLAR YOLU., BAŞARAN ÇIKMAZI, BÜYÜK ÇINAR ÇIKMAZI, CUMHURİYET , GÜNAYDIN, KARABEKİR, MUHSİN BATUR, SEMİH SANCAR, VEFA, YAY ÇIKMAZI, YENİ BOĞAZİÇİ, YENİ ŞEN, ÖZKANLAR, İLHAM ÇIKMAZI, İNCE sk bölgelerinde 28/04/2023 09:00:00 - 28/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 34826077



İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-TEŞVİKİYE mah HAKKI YETEN, KIVANÇ, ÇAĞDAŞ sk bölgelerinde 28/04/2023 00:00:00 - 28/04/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34823234



İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah CAMİ 1, PEHLİVAN, UYGAR, YAVUZ sk bölgelerinde 28/04/2023 10:00:00 - 28/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 34826086



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1426., GAZİ CEBECİ sk / ESENTEPE mah 2904., 2905., 2906., 2907., 2908., 2909., 2910., 2911., 2912. sk / GAZİ mah 1365., 1372., 1373., 1374., 1375., 1375/1., 1375/2., 1375/3., 1375/4., 1376., 1377., 1377/1., 1378., 1422., 1423., 1423/2., 1424., 1426., 1500., GAZİ CEBECİ, İSMETPAŞA, ŞEHİT NURETTİN ATEŞ sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1426., 1500. sk bölgelerinde 28/04/2023 09:00:00 - 28/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 34825508



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -KAZLIÇEŞME mah sk bölgelerinde 28/04/2023 09:00:00 - 28/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34826407



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah ZAKİRBAŞI sk / SÜMER mah 19/3., 209., 213., 26/1., 26/2., 26/3., 26/4., 28/1., 28/2., 28/3., 28/4., 28/6., 28/7., 30., 30/1., 30/11., 30/12., 30/4., 30/5., 30/6., 30/7., 30/8., 30/9., ADNAN KAHVECİ, MERV, PROF. DR. TURAN GÜNEŞ, ŞEHİT ER DAVUT BAŞ sk bölgelerinde 28/04/2023 12:00:00 - 28/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.