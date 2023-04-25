BAĞCILAR 

NO: 34819619

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1506., 1507., 1508., 1509. sk bölgelerinde 28/04/2023 00:00:00 - 28/04/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34819617

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -15 TEMMUZ mah sk bölgelerinde 28/04/2023 00:00:00 - 28/04/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34819592

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 360., 402., 425., 441., 444., 445. sk bölgelerinde 28/04/2023 09:00:00 - 28/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER 

NO: 34821074

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -BAHÇELİEVLER mah sk bölgelerinde 28/04/2023 09:00:00 - 28/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 
NO: 34821073

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah SARMAŞIK 2, ÇAYIR, İPEK sk bölgelerinde 28/04/2023 09:00:00 - 28/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34823243

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 28/04/2023 09:00:00 - 28/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR 

NO: 34819673

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah SOLMAZ sk bölgelerinde 28/04/2023 00:01:00 - 28/04/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34819674

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah GÖKOVA, ILGAZ, MECİDİYE, İKİZDERE, ŞENYURT sk bölgelerinde 28/04/2023 00:01:00 - 28/04/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ 

NO: 34806761

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah ATLAS sk bölgelerinde 28/04/2023 00:00:00 - 28/04/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ 

NO: 34826385

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AY, BURGAZ, BİLGİ, CAN, DAMLAPINAR, DEFİNE, DEMOKRASİ, DİDEM, KAHRAMAN, MARMARA, MELTEM, OĞUZ, SAMET, ÇİM sk bölgelerinde 28/04/2023 09:00:00 - 28/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34826382

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 158., 160., 162., 176., 178., 43., 45., 51., HÜRRİYET, KUBİLAY, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, YAKUPLU sk bölgelerinde 28/04/2023 09:00:00 - 28/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU 

NO: 34801208

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEÇECİ PİRİ mah BACTAR, DURU, MAHLÜL, MEZARLIK ÜSTÜ, MİNE ÇİÇEĞİ sk / PİRİPAŞA mah BACTAR, KÜÇÜK PARMAKLIK ARKA, YÜKSEK MERDİVEN, ÇAN ÇAN, ÇAN ÇAN ARALIĞI sk bölgelerinde 28/04/2023 10:00:00 - 28/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34801209

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah OKÇULAR YOLU sk / PİRİPAŞA mah AKGEYİK, BERABERLİK, BEZİRGAN, HÖRGÜÇ, KAZAK, MÜVERRİH ÇIKMAZI, SAİT BEY, SÜPÜRGECİ, TAŞKESEN, ÇAKIRKEYF, ŞATAFATLI sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-SİNANPAŞA mah KAZAN sk bölgelerinde 28/04/2023 10:00:00 - 28/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE 

NO: 34821036

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah ÇAKIL YOLU sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ALİÇAVUŞ sk / OVAYENİCE mah DUYGU sk / ÇAKIL mah AKTAŞ ÇIKMAZI, AKTEPE ÇIKMAZI, BERHUDAR, BERİL, CELAL İLALDI, DİNÇER, DİYAR, EGENUR, EKBER, EKER, EKREM ÇIKMAZI, ELA, ELMAS, ELVAN, ELÇİ, EMANET ÇIKMAZI, ERCAN ÇIKMAZI, ERCİHAN ÇIKMAZI, ERDAL, ERDİNÇ ÇIKMAZI, ERENGÜL, ERSİN ÇIKMAZI, ERTÜRK ÇIKMAZI, ERYAMAN ÇIKMAZI, ERYİĞİT ÇIKMAZI, ERİK, ESAS ÇIKMAZI, EĞİLMEZ, FENER, GÜLİSTAN, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NAZLIHAN, ÇAKIL YOLU, ÇATALCA, ÇAVUŞ, ÖZGÜ, ÜSTÜN, ÜZEYİR COŞKUN sk bölgelerinde 28/04/2023 09:00:00 - 28/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT 

NO: 34824940

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 932., 933., 934., 935., 936., 937., 938., 947., 949., 950., 956., 958., BAHÇE YOLU sk / YENİKENT mah 662. sk / ÜÇEVLER mah BAHÇE YOLU sk bölgelerinde 28/04/2023 01:00:00 - 28/04/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34819528

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah 2102., 2112., FATİH, YILDIRIM BEYAZIT sk / MEVLANA mah FATİH sk bölgelerinde 28/04/2023 09:00:00 - 28/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 
NO: 34819484

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1051., 1054. sk bölgelerinde 28/04/2023 09:00:00 - 28/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 
NO: 34818639

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 855., 856., 866. sk / TALATPAŞA mah 1022. sk bölgelerinde 28/04/2023 09:00:00 - 28/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34819486

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah UMUT sk / YAKUPLU mah DEREBOYU sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1015., 1057., 1058., 1059., 1063., FATİH SULTAN MEHMET sk / TALATPAŞA mah 1011., 1012., 1013., 1014., 1015., 1017., 1018., 1021., 1032., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1040., 1041., 1042., 1043., 1044., 1047., FATİH SULTAN MEHMET sk / YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 28/04/2023 09:00:00 - 28/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH 

NO: 34825341

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CANKURTARAN mah AHIRKAPI, AMİRAL TAFTİL, CANKURTARAN, CANKURTARAN MEYDANI, CANKURTARAN ÇIKMAZI, KERESTECİ HAKKI, TERBIYIK ÇIKMAZI, YENİ SARAÇHANE, İSHAKPAŞA, ŞADIRVAN, ŞADIRVAN 1. ÇIKMAZI, ŞADIRVAN 2. ÇIKMAZI, ŞADIRVAN 3. ÇIKMAZI, ŞADIRVAN ÇIKMAZI, ŞÜKRULLAH HALİFE sk / SULTAN AHMET mah AHIRKAPI, AKBIYIK CAMİİ, KADI ÇIKMAZI, KENNEDY, KERESTECİ HAKKI, KUPACILAR, OYUNCU, TEZHİP ÇIKMAZI sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah ABDÜLEZELPAŞA sk bölgelerinde 28/04/2023 00:00:00 - 28/04/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34824866

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah MEKTEP sk / SULTAN AHMET mah KUPACILAR sk / SÜMBÜL EFENDİ mah ESKİ SARAYÖNÜ, HACI HAMZA MEKTEBİ, HACI HAMZA MEKTEBİ ARALIĞI, KÜÇÜK EFENDİ, MEKTEP 1., İDARE ÇIKMAZI sk / YEDİKULE mah HACI HAMZA MEKTEBİ, HACI PİRİ, HACI PİRİ ARALIĞI, KÜÇÜK EFENDİ, SARMAŞIKLI sk bölgelerinde 28/04/2023 09:00:00 - 28/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 
NO: 34823269

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah ARMA, BIÇKI, KÜÇÜK SARAY MEYDANI, MİMAR ACEM CAMİİ, ONBAŞI, VAK'A-NÜVİS, ZAĞARCIBAŞI, ÇINGIRAK sk / ŞEHREMİNİ mah ARMA sk bölgelerinde 28/04/2023 10:00:00 - 28/04/2023 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 
NO: 34823272

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah MERCAN HANI ÇIKMAZI, TIĞCILAR sk / MERCAN mah MERCAN, SEMAVER, UZUNÇARŞI, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU sk / TAYA HATUN mah MERCAN, TIĞCILAR, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU, ÖRÜCÜLER KAPISI sk bölgelerinde 28/04/2023 11:00:00 - 28/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 
NO: 34823273

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah ADNAN MENDERES VATAN, AKSARAY MEKTEBİ, KADRİBEY, MURATPAŞA, SADİ ÇEŞMESİ, TANBURİ CEMİLBEY, TURGUT ÖZAL MİLLET sk bölgelerinde 28/04/2023 13:00:00 - 28/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34823274

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DERVİŞ ALİ mah VAİZ sk / MUHSİNE HATUN mah HİSAR ÇEŞMESİ sk / İSKENDERPAŞA mah HAMAM, HORHOR, KAKMACI, MEHMET LÜTFÜ, RAGIPBEY, TAYYARECİ ORHAN, YENİ ORTA, ÇINGIRAKLI BOSTAN, ÇINGIRAKLI ÇIKMAZI, İMAM MURAT, İMAMBAYILDI sk / ŞEHSUVAR BEY mah ÇAPARIZ sk bölgelerinde 28/04/2023 14:30:00 - 28/04/2023 15:30:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA 

NO: 34818775

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah 1. BAYIR, 2. BAYIR, DEREBOYU, DEREYOLU, DEREİÇİ, GAZİ, MELEK, MELEK HATUN, SEVEN sk / YENİDOĞAN mah 1. BAYIR, DİK, KAYA, KESKİN, POYRAZ, YAN sk bölgelerinde 28/04/2023 00:05:00 - 28/04/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34818752

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah 48/1., ALTIN, AYDINLAR, BAĞLIK, GÖNENLİ CAMİ, KAVAKLIDERE, KEÇESUYU, KEÇEYOLU, KIRÇEŞME, KÜÇÜKKÖY, MEŞELİ, NARLI, PLEVNE KAHRAMANLARI, PULLU, SAPAN, TOROS sk / MERKEZ mah AHLAT, BAĞLAR, BÜYÜK YILDIZ, CEVİZLİ, DOLUNAY, FEZA, HAVUZLU, KAVAKLI, KIRLANGIÇ, KUBİLAY, KUYULU, KÜÇÜKKÖY, SÜMBÜL, TİKVEŞLİ, YONCA, ÇAYIRLI sk bölgelerinde 28/04/2023 00:05:00 - 28/04/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 34819628

İSTANBUL, KAĞITHANE, SULTAN SELİM MAH. BATURAY SOKAK, Ş.M ÖZTÜRK SOKAK, BİTKİ SOKAK, BOZ SOKAK, TUTUM SOKAK, YAMAÇ SOKAK bölgelerinde 28/04/2023 01:00:00 - 28/04/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34818887

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BALÖZÜ, BELİRLİ, BOZKIR, BİLECİK, BİLGİÇ, BİLİNÇ, YOLGÖSTEREN sk bölgelerinde 28/04/2023 09:00:00 - 28/04/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 
NO: 34818885

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BENT, BEYZADE, BÜŞRA, SULTAN SELİM, TADİLAT, TAŞÇI sk / YEŞİLCE mah BEYZADE sk bölgelerinde 28/04/2023 09:00:00 - 28/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 
NO: 34818890

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YAHYA KEMAL mah AKSU, AKYILDIZ, MİTHATPAŞA, SANAYİ sk bölgelerinde 28/04/2023 09:30:00 - 28/04/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34818888

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah GÖRKEM, SANAYİ sk / YAHYA KEMAL mah AKSU, AKYAYLA, ALTAY, BAKKAL, DURMAZ, GÜLER, MİTHATPAŞA, SANAYİ, SEZEN, YAVUZ sk bölgelerinde 28/04/2023 09:30:00 - 28/04/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER 

NO: 34808786

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ALTINBAŞAK ÇIKMAZI, EGEMEN, ESKİ KİLYOS, ESKİ ZEKERİYAKÖY, GARİP ÇIKMAZI, KEVSER, KİLYOS, NALBANT ÇEŞME., ÇEMEN ÇIKMAZI sk / MERKEZ mah ESKİ KİLYOS , GAZİ HASAN PAŞA, NALBANT ÇEŞME, ŞEHİT MİTHAT YILMAZ sk bölgelerinde 28/04/2023 09:00:00 - 28/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 27 Nisan Perşembe elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçeleri açıkladı! İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 27 Nisan Perşembe elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçeleri açıkladı!

NO: 34824988

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah KIRKLAR, ÖZKAN sk / KOCATAŞ mah AMİRAL ALTUNCAN ÇIKMAZI, BAĞLAR YOLU., BAŞARAN ÇIKMAZI, BÜYÜK ÇINAR ÇIKMAZI, CUMHURİYET , GÜNAYDIN, KARABEKİR, MUHSİN BATUR, SEMİH SANCAR, VEFA, YAY ÇIKMAZI, YENİ BOĞAZİÇİ, YENİ ŞEN, ÖZKANLAR, İLHAM ÇIKMAZI, İNCE sk bölgelerinde 28/04/2023 09:00:00 - 28/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ 

NO: 34826077

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-TEŞVİKİYE mah HAKKI YETEN, KIVANÇ, ÇAĞDAŞ sk bölgelerinde 28/04/2023 00:00:00 - 28/04/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34823233

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah AKINCI BAYIRI, PEHLİVAN sk bölgelerinde 28/04/2023 10:00:00 - 28/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34823234

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah CAMİ 1, PEHLİVAN, UYGAR, YAVUZ sk bölgelerinde 28/04/2023 10:00:00 - 28/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ 

NO: 34826086

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1426., GAZİ CEBECİ sk / ESENTEPE mah 2904., 2905., 2906., 2907., 2908., 2909., 2910., 2911., 2912. sk / GAZİ mah 1365., 1372., 1373., 1374., 1375., 1375/1., 1375/2., 1375/3., 1375/4., 1376., 1377., 1377/1., 1378., 1422., 1423., 1423/2., 1424., 1426., 1500., GAZİ CEBECİ, İSMETPAŞA, ŞEHİT NURETTİN ATEŞ sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1426., 1500. sk bölgelerinde 28/04/2023 09:00:00 - 28/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU 

NO: 34825508

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -KAZLIÇEŞME mah sk bölgelerinde 28/04/2023 09:00:00 - 28/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34826407

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah ZAKİRBAŞI sk / SÜMER mah 19/3., 209., 213., 26/1., 26/2., 26/3., 26/4., 28/1., 28/2., 28/3., 28/4., 28/6., 28/7., 30., 30/1., 30/11., 30/12., 30/4., 30/5., 30/6., 30/7., 30/8., 30/9., ADNAN KAHVECİ, MERV, PROF. DR. TURAN GÜNEŞ, ŞEHİT ER DAVUT BAŞ sk bölgelerinde 28/04/2023 12:00:00 - 28/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.