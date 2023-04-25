BAĞCILAR
NO: 34819619
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1506., 1507., 1508., 1509. sk bölgelerinde 28/04/2023 00:00:00 - 28/04/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34819617
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -15 TEMMUZ mah sk bölgelerinde 28/04/2023 00:00:00 - 28/04/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34819592
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 360., 402., 425., 441., 444., 445. sk bölgelerinde 28/04/2023 09:00:00 - 28/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.