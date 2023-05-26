AVCILAR \r\n\r\n\r\nNO: 34865247\r\n\r\n\u0130STANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-F\u0130RUZK\u00d6Y mah BA\u011eLAR\u0130\u00c7\u0130 sk \/ \u00dcN\u0130VERS\u0130TE mah BA\u011eLAR\u0130\u00c7\u0130, SARIG\u00dcL sk b\u00f6lgelerinde 29\/05\/2023 09:00:00 - 29\/05\/2023 17:00:00 saatleri aras\u0131nda Bak\u0131m \u00c7al\u0131\u015fmas\u0131-Kapsaml\u0131 TM Bak\u0131m\u0131 Sebebi ile \u0130\u015f Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve G\u00fcvenli\u011fi\u2019ni de g\u00f6zeterek elektrik kesintisi yap\u0131lacakt\u0131r.\r\n\r\nBAH\u00c7EL\u0130EVLER \r\n\r\nNO: 34866995\r\n\r\n\u0130STANBUL BAH\u00c7EL\u0130EVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah CENT\u0130LMEN, CO\u015eARSU, C\u0130HANG\u0130R sk b\u00f6lgelerinde 29\/05\/2023 09:00:00 - 29\/05\/2023 17:00:00 saatleri aras\u0131nda Yat\u0131r\u0131m \/ D\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm \u00c7al\u0131\u015fmas\u0131 Sebebi ile \u0130\u015f Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve G\u00fcvenli\u011fi\u2019ni de g\u00f6zeterek elektrik kesintisi yap\u0131lacakt\u0131r.\r\n\r\nESENYURT \r\n\r\nNO: 34867922\r\n\r\n\u0130STANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NEC\u0130P FAZIL KISAK\u00dcREK mah AKDEN\u0130Z, EFE, KALKAN, KILI\u00c7, PAM\u0130RA, PIRIL, SEMA, YOSUN, \u00c7A\u011eLAYAN sk b\u00f6lgelerinde 29\/05\/2023 09:00:00 - 29\/05\/2023 12:00:00 saatleri aras\u0131nda Bak\u0131m \u00c7al\u0131\u015fmas\u0131-\u00d6nleyici Bak\u0131m Sebebi ile \u0130\u015f Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve G\u00fcvenli\u011fi\u2019ni de g\u00f6zeterek elektrik kesintisi yap\u0131lacakt\u0131r.\r\n\r\n\r\n