NO: 34865247



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ sk / ÜNİVERSİTE mah BAĞLARİÇİ, SARIGÜL sk bölgelerinde 29/05/2023 09:00:00 - 29/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 34866995



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah CENTİLMEN, COŞARSU, CİHANGİR sk bölgelerinde 29/05/2023 09:00:00 - 29/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 34867922



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NECİP FAZIL KISAKÜREK mah AKDENİZ, EFE, KALKAN, KILIÇ, PAMİRA, PIRIL, SEMA, YOSUN, ÇAĞLAYAN sk bölgelerinde 29/05/2023 09:00:00 - 29/05/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.