Bağcılar

NO: 34776602



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1451., 1460., 1461., 1462., 1464. sk bölgelerinde 30/03/2023 09:00:00 - 30/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34774672



İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 30/03/2023 09:00:00 - 30/03/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34776608



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 709., 711., 712., 714., 715., 716., 720., 721., DR. SADIK AHMET, GÜNGÖREN sk bölgelerinde 30/03/2023 09:00:00 - 30/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34776604



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1451., 1453. sk bölgelerinde 30/03/2023 09:00:00 - 30/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34776603



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1448., 1450., 1451., 1460. sk bölgelerinde 30/03/2023 09:00:00 - 30/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34775921



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1212., 1213., 1214., 1216., 1219. sk bölgelerinde 30/03/2023 09:00:00 - 30/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34781094



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 312., 315., 320., 327. sk bölgelerinde 30/03/2023 10:00:00 - 30/03/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34775923



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1272., 1273., 1275., 1276., 1277., 1279., 1280., 1281., 1282., 1283., 1284., 1285., 1286., 1294., 1323., 1324., 1325., ANAFARTALAR, KİRAZLI, MAHMUTBEY, VAKIFLAR sk / KİRAZLI mah BELEDİYE sk bölgelerinde 30/03/2023 11:00:00 - 30/03/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34774694



İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 30/03/2023 12:00:00 - 30/03/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler

NO: 34779990



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BARBAROS HAYRETTİN, ESKİ LONDRA ASFALTI, HIZIR REİS, LEVENTLER , PİRİ REİS 1, TURGUT REİS sk bölgelerinde 30/03/2023 11:00:00 - 30/03/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Başakşehir

NO: 34775653



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAK mah sk bölgelerinde 30/03/2023 09:00:00 - 30/03/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34777348



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah YEŞİL VADİ, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 30/03/2023 09:00:00 - 30/03/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bayrampaşa

NO: 34772171



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah DERİCİLER D BLOK sk / TERAZİDERE mah DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR sk / VATAN mah 29 EKİM, AKINCILAR, AR, ELMAS, SERAP, SERDAR sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR, ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 30/03/2023 00:01:00 - 30/03/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beyoğlu

NO: 34752011



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah OKÇULAR YOLU sk / PİRİPAŞA mah AKGEYİK, BERABERLİK, BEZİRGAN, HÖRGÜÇ, KAZAK, MÜVERRİH ÇIKMAZI, SAİT BEY, SÜPÜRGECİ, TAŞKESEN, ÇAKIRKEYF, ŞATAFATLI sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-SİNANPAŞA mah KAZAN sk bölgelerinde 30/03/2023 10:00:00 - 30/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Büyükçekmece

NO: 34778500



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SİNANOBA mah AKŞİT, ÇERKEZ, İBRAHİMZADE sk bölgelerinde 30/03/2023 09:00:00 - 30/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34775709



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 30/03/2023 09:00:00 - 30/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34775859



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TÜRKOBA mah AKASYA 2, BARIŞ, PELİKAN, YEŞİLYALI sk bölgelerinde 30/03/2023 09:00:00 - 30/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34775705



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AVRUPA sk bölgelerinde 30/03/2023 09:00:00 - 30/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çatalca

NO: 34778501



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-OKLALI mah BERKANT, KAZAN, KENAN, KÜPTEPE, SERCAN, TEPECİK, TRAFO ÇIKMAZI sk bölgelerinde 30/03/2023 09:00:00 - 30/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34778502



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-OKLALI mah KAZAN, KERİM ÇIKMAZI, KÜPTEPE, TRAFO ÇIKMAZI sk bölgelerinde 30/03/2023 09:00:00 - 30/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenler

NO: 34776605



İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 267., 268., 269., 272., 273., 277., 278/1., 279. sk / TUNA mah 671., 675., 676., 677., 678., 683., 686., 687., 688., 689., 693., 694., 726., 730., 731., 732., 733., 734., 735., 736., 737., 738., BAĞCILAR, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU, ŞEHİT MUSTAFA GÜNEŞ sk bölgelerinde 30/03/2023 09:00:00 - 30/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34776607



İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1101., 1102., 1103., 1105., 1108., FEVZİ ÇAKMAK, İSTANBUL sk / MİMAR SİNAN mah 74., 75., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 89., 90., 91., 92., 99., SELİMİYE, İSTANBUL sk / YAVUZ SELİM mah İSTANBUL sk bölgelerinde 30/03/2023 09:00:00 - 30/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34776606



İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 796., 797., 798. ÇIKMAZ, 799., 800., 801., 802., 803., 837., AKSEKİ, MEHMET AKİF İNAN sk bölgelerinde 30/03/2023 09:00:00 - 30/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt

NO: 34778401



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1615., 1616., 1617., 1620., UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 30/03/2023 00:00:00 - 30/03/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34777531



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 101., 110. sk bölgelerinde 30/03/2023 09:00:00 - 30/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34778414



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1531., 1539., 1545., 1546., 1547., 1548. sk / ÖRNEK mah ERZURUM KONGRE sk bölgelerinde 30/03/2023 09:00:00 - 30/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Eyüpsultan

NO: 34776728



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.DENİZ ÇIKMAZI, 1.DOLUNAY, 1.KARANFİL, 1.KARTAL, 1.ŞAHİN, 3.PARK, 4.LEYLAK, ATEŞ, DENİZ, ERHAN, GAZİOSMANPAŞA, GENCAY, KELKİT, MAHREK, MENEKŞE, MERDİVENLİ, PARK ÜSTÜ, SARMAŞIK, SEVİMLİ, TABYA, TAŞOCAĞI DİKYOL, YAKAMOZ ÇIKMAZI, YAVUZ, YÜKSEK, ŞAİR ŞİRZAT sk / KARADOLAP mah 1.IŞIK, GAZİOSMANPAŞA sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah BAHADIR, KARANFİL, TAŞOCAĞI DİKYOL sk bölgelerinde 30/03/2023 09:30:00 - 30/03/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34774704



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.DOLUNAY, 1.FİLİZ, 1.NEHİR ÇIKMAZI, 4.LEYLAK, 6.SÜMBÜL, AVCITEPE, ESEN, MALAZGİRT, MENEKŞE, MERDİVENLİ, TABYA, TAŞOCAĞI DİKYOL, UZUN, UĞURLU, YAKAMOZ ÇIKMAZI, YALÇINKAYA, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY sk / SAKARYA mah 1.SARMAŞIK, HOYRAT, MİMARSİNAN, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY, ÇİÇEKLİ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah AŞİKAR, BAHADIR, BEDİR, CEVHER, ORTANCALI, SÖĞÜTLÜ, TAŞOCAĞI DİKYOL, YILDIZTABYA, ÇİÇEKLİ sk bölgelerinde 30/03/2023 09:30:00 - 30/03/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa

NO: 34776728



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.DENİZ ÇIKMAZI, 1.DOLUNAY, 1.KARANFİL, 1.KARTAL, 1.ŞAHİN, 3.PARK, 4.LEYLAK, ATEŞ, DENİZ, ERHAN, GAZİOSMANPAŞA, GENCAY, KELKİT, MAHREK, MENEKŞE, MERDİVENLİ, PARK ÜSTÜ, SARMAŞIK, SEVİMLİ, TABYA, TAŞOCAĞI DİKYOL, YAKAMOZ ÇIKMAZI, YAVUZ, YÜKSEK, ŞAİR ŞİRZAT sk / KARADOLAP mah 1.IŞIK, GAZİOSMANPAŞA sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah BAHADIR, KARANFİL, TAŞOCAĞI DİKYOL sk bölgelerinde 30/03/2023 09:30:00 - 30/03/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34774878



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 758. sk bölgelerinde 30/03/2023 09:30:00 - 30/03/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34775874



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 804., 805., 806., 812., 813. sk bölgelerinde 30/03/2023 09:30:00 - 30/03/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34774704



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.DOLUNAY, 1.FİLİZ, 1.NEHİR ÇIKMAZI, 4.LEYLAK, 6.SÜMBÜL, AVCITEPE, ESEN, MALAZGİRT, MENEKŞE, MERDİVENLİ, TABYA, TAŞOCAĞI DİKYOL, UZUN, UĞURLU, YAKAMOZ ÇIKMAZI, YALÇINKAYA, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY sk / SAKARYA mah 1.SARMAŞIK, HOYRAT, MİMARSİNAN, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY, ÇİÇEKLİ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah AŞİKAR, BAHADIR, BEDİR, CEVHER, ORTANCALI, SÖĞÜTLÜ, TAŞOCAĞI DİKYOL, YILDIZTABYA, ÇİÇEKLİ sk bölgelerinde 30/03/2023 09:30:00 - 30/03/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34777978



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 758., 758/1., 758/2., 758/6., CENGİZ TOPEL, EFE MEHMET, HEKİMSUYU, İSTANBUL sk / YENİ MAHALLE mah 537., 538., 539., 590., 591., 593., 602., 603., 604., 605., 605/1., 605/2., CEBECİ, CENGİZ TOPEL, HEKİMSUYU, İSTANBUL sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2076. sk / ESENTEPE mah 2382. sk bölgelerinde 30/03/2023 09:30:00 - 30/03/2023 16:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34777976



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah CENGİZ TOPEL sk / YENİ MAHALLE mah 507., 508., 509/1., 521., 522., 523., 524., 525., 526., 527., 528., 529., 530., 531., 532., 533., 539., 540., 540/1., 540/2., 540/3., 540/4., CEBECİ, CENGİZ TOPEL, HACI SALİH EFENDİ, YENİMAHALLE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1328/2. sk bölgelerinde 30/03/2023 09:30:00 - 30/03/2023 16:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güngören

NO: 34777342



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah BARIŞ, ESKİ LONDRA ASFALTI, GÖKSEL, NADİDE, YILMAZ sk / TOZKOPARAN mah ALBAY SEDAT ÖCALAN, ESKİ LONDRA ASFALTI, EZHER, GÜLVEREN, HAKAN, HAMİYETLİ, HATEMİ, ŞEHİT M. ALİ KALKANDELEN sk bölgelerinde 30/03/2023 09:00:00 - 30/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kağıthane

NO: 34775763



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah SEVGİ sk / MERKEZ mah BİLGİ, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN sk bölgelerinde 30/03/2023 09:00:00 - 30/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34763250



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ANADOLU, NİZAM, RUMELİ, ZEYNEP sk bölgelerinde 30/03/2023 09:30:00 - 30/03/2023 14:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sarıyer

NO: 34760583



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ÇAMLITEPE mah ATA, BAYRAMLIK, BİRLİK, ELMALI, EVRİM, EYÜPOĞLU, HANIMGÜL, KONAK, TAŞ, TUNÇ, ULU, YEŞİL, ÖZGÜR sk bölgelerinde 30/03/2023 09:00:00 - 30/03/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Silivri

NO: 34774776



İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ORTAKÖY mah TİFTİK sk bölgelerinde 30/03/2023 09:00:00 - 30/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34771638



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ATILIM, CEVDET SUNAY ÇIKMAZI, GÜRHAN, KAYAHAN, KUDRET, KUTLUKHAN, MEMDUHOĞLU, MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK, REHA, SONNUR, YALIKÖY, ÇAL ÇIKMAZI, İKRA, İLBAY, İNTİZAM, İZZET sk bölgelerinde 30/03/2023 09:00:00 - 30/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34775765



İSTANBUL SİLİVRİ ilce -MİMAR SİNAN mah GÜRPINAR sk bölgelerinde 30/03/2023 09:00:00 - 30/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34774777



İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ORTAKÖY MERKEZ mah TİFTİK sk bölgelerinde 30/03/2023 13:00:00 - 30/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Şişli

NO: 34752010



İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah AKINCI BAYIRI, PEHLİVAN sk bölgelerinde 30/03/2023 10:00:00 - 30/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34747847



İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, KASAP, MÜSELLES sk bölgelerinde 30/03/2023 10:01:00 - 30/03/2023 18:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sultangazi

NO: 34774876



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1380., 1384/3., 1384/4., 1412., 1421/1., KIBRIS sk / YUNUS EMRE mah 1383/1., 1384., KIBRIS sk bölgelerinde 30/03/2023 09:30:00 - 30/03/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34777978



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 758., 758/1., 758/2., 758/6., CENGİZ TOPEL, EFE MEHMET, HEKİMSUYU, İSTANBUL sk / YENİ MAHALLE mah 537., 538., 539., 590., 591., 593., 602., 603., 604., 605., 605/1., 605/2., CEBECİ, CENGİZ TOPEL, HEKİMSUYU, İSTANBUL sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2076. sk / ESENTEPE mah 2382. sk bölgelerinde 30/03/2023 09:30:00 - 30/03/2023 16:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34777976



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah CENGİZ TOPEL sk / YENİ MAHALLE mah 507., 508., 509/1., 521., 522., 523., 524., 525., 526., 527., 528., 529., 530., 531., 532., 533., 539., 540., 540/1., 540/2., 540/3., 540/4., CEBECİ, CENGİZ TOPEL, HACI SALİH EFENDİ, YENİMAHALLE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1328/2. sk bölgelerinde 30/03/2023 09:30:00 - 30/03/2023 16:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.