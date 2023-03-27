Arnavutköy

NO: 34776653



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah AFACAN, AHİ, ATILIM, AZİMET, BENGİSOY, CANSEL, DEMİRYOLU, DİRHEM, ELANUR, GÖKÇEK, GÜLHATMİ, GÜLLÜDERE, HACI, HERCAİ, HOŞGÖRÜ, KANUNİ, KOSOVA, KUŞAK, MARMARA, NADİR, NEVZAT, ORHANGAZİ, REFİ, SACİD, SEVBAN MEHMET, TAŞ, TEKNECİ, TEPEÜSTÜ, TÜTÜNCÜ, TİMUÇİN, YARDIM, YENİÇEŞME, YORGANCI, ZİYA ÜLHAK, ÜSTÜN, İNCEYOL, İSKENDERPAŞA sk bölgelerinde 29/03/2023 09:00:00 - 29/03/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34777955



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah SULTAN ÇELEBİ MEHMET sk / MEHMET AKİF ERSOY mah GÖKHAN, KARAAĞAÇLAR sk bölgelerinde 29/03/2023 10:30:00 - 29/03/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34777377



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah TAYAKADIN-YASSIÖREN sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1303., 1303/1., 1306., 1306/1., 1307., 1308., 1309., 1310., 1311., 1315., 1322., 1323., 1324., 1324/1., 1325., 1326., 1326/1., 1326/2., 1326/3., 1327., 1328., 1331., CUMHURİYET sk bölgelerinde 29/03/2023 12:00:00 - 29/03/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Avcılar

NO: 34776445



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-128, G-132, G-133 sk bölgelerinde 29/03/2023 09:00:00 - 29/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34777499



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HACI, HAMZA YERLİKAYA, KAHRAMAN, KOÇAK, SEMİHA ŞAKİR, YUVA, ÇETİN EMEÇ sk bölgelerinde 29/03/2023 09:00:00 - 29/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar

NO: 34776573



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1855., 1856., 1857., 1858., 1860., 1866. sk bölgelerinde 29/03/2023 09:00:00 - 29/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34774657



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ÇINAR sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2643., 2644., 2645., PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 29/03/2023 09:00:00 - 29/03/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34775893



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1269., 1272. sk bölgelerinde 29/03/2023 09:00:00 - 29/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Başakşehir

NO: 34775627



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah YUNUS EMRE sk bölgelerinde 29/03/2023 09:00:00 - 29/03/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bayrampaşa

NO: 34772166



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 29 EKİM, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, ENDER, YAŞAR DOĞU sk / VATAN mah ELMAS, SERDAR sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR, ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 29/03/2023 00:01:00 - 29/03/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34772162



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 29 EKİM, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, ELMAS, KORKMAZ, YAŞAR DOĞU sk / VATAN mah ELMAS, SERDAR sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU sk bölgelerinde 29/03/2023 00:01:00 - 29/03/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beşiktaş

NO: 34748302



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah BARBAROS sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, KASAP, MÜSELLES sk bölgelerinde 29/03/2023 10:00:00 - 29/03/2023 18:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü

NO: 34775756



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah SAHİLYOLU, TÜMSEK, ÜNLÜ sk bölgelerinde 29/03/2023 09:00:00 - 29/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beyoğlu

NO: 34758693



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah BEYAZ, DÖNEM, KESKİN, MEYDAN, NESİL, OKÇULAR YOLU, ÇİLESİZ sk bölgelerinde 29/03/2023 10:00:00 - 29/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34752004



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HÜSEYİNAĞA mah BALO, NEVİZADE, SOLAKZADE, İSTİKLAL sk / KULOĞLU mah İSTİKLAL sk bölgelerinde 29/03/2023 10:00:00 - 29/03/2023 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34758692



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah DÖNEM, OKÇULAR YOLU, TEPE ÜSTÜ, ÇİLESİZ sk bölgelerinde 29/03/2023 10:00:00 - 29/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Büyükçekmece

NO: 34775701



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah ŞEVKİ ARI sk bölgelerinde 29/03/2023 09:00:00 - 29/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34776505



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah AKMİNARE, BAYRAKTEPE, BEŞPARMAK, CANSU, FEVZİ ÇAKMAK, GÜLİSTAN 1, NURSAH, ORHAN VELİ, İMREN, ŞEBNEM sk / MİMAR SİNAN MERKEZ mah AYDİLEK, DAMAR, DAMGACI, EGE 2, GÖKMEN 1, YILDIRIM BEYAZIT, İNÖNÜ 2 sk bölgelerinde 29/03/2023 09:00:00 - 29/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34775869



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BURAK, GÖNÜL 2, PARMAKSIZ, SOYLU sk / PINARTEPE mah YÜCEDAĞ sk bölgelerinde 29/03/2023 09:00:00 - 29/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34776832



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AVCILAR, BAĞLARBAŞI, FATİH SULTAN MEHMET, YÜKSEL, ŞELALE 2 sk bölgelerinde 29/03/2023 09:00:00 - 29/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34778499



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TÜRKOBA mah BALATA, DOLMABAHÇE, HANIMELİ 5, KARTOPU, KASIMPATI, KOLEJ, KUŞKONMAZ, PORTAKAL, ÖZGÜRLÜK, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 29/03/2023 11:00:00 - 29/03/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çatalca

NO: 34778028



İSTANBUL ÇATALCA ilce -KARACAKÖY MERKEZ mah sk / ÇAKIL mah sk bölgelerinde 29/03/2023 09:00:00 - 29/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34778488



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah DÜDEN 1, GENÇER, GÜVERCİNLİK, HANDAN 1, SEZEN AKSU sk bölgelerinde 29/03/2023 09:00:00 - 29/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt

NO: 34776447



İSTANBUL ESENYURT ilce -SELAHADDİN EYYUBİ mah 1624., 1625., sk bölgelerinde 29/03/2023 00:00:00 - 29/03/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34775689



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1153. sk / PINAR mah 1474., 1475., 1480., 1481., 1482., 1483., 1484., FİKRİ SÖNMEZ, SİVAS KONGRE sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1522. sk / ÇINAR mah 1394., 1423., 1425., 1426., 1427., 1472., ERZURUM KONGRE, FİKRİ SÖNMEZ, SİVAS KONGRE sk / ÖRNEK mah 1357., 1453., FİKRİ SÖNMEZ sk bölgelerinde 29/03/2023 06:00:00 - 29/03/2023 10:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34775760



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah 2102. sk / MEVLANA mah EVLİYA ÇELEBİ, SULTAN AHMET, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 29/03/2023 09:00:00 - 29/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34776388



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah DOĞAN ARASLI CADDESİ., AHMET ARİF CADDES., 1134., 1135.,Sokak., bölgelerinde 29/03/2023 09:00:00 - 29/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Eyüpsultan

NO: 34776726



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.ŞAHİN, GAZİOSMANPAŞA, TAŞOCAĞI DİKYOL, YÜKSEK sk / KARADOLAP mah ABUHAYAT, DERMAN, DOLGUN, FUAR, GAMZE, GAZİOSMANPAŞA, GÜLVEREN, KOZLU, ÇATALKARA, İKBAL ALT sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah BERCESTE, GAZİ OSMANPAŞA, UZUN sk bölgelerinde 29/03/2023 09:30:00 - 29/03/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34774874



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah CEYLAN, KADER, SAKİN , SEREN, UMUT sk / ÇIRÇIR mah ATATÜRK, BAŞAK, DENGE, DÖNMEZ, GAYE, GİDEN, NUR, NİHAL, NİLÜFER, SAKİN, SELÇUK, SELİM, SEVDA, SUNAR, SİPER, ÜNAL, İLİM sk bölgelerinde 29/03/2023 09:30:00 - 29/03/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Fatih

NO: 34776408



İSTANBUL FATİH ilce -NİŞANCA mah sk bölgelerinde 29/03/2023 00:00:00 - 29/03/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34777977



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ATİKALİ mah ARAP İSMAİL ÇIKMAZI, BEYCEĞİZ, BEYCEĞİZ FIRINI, BEYCEĞİZ MESCİDİ, BİLGİÇLER, DARÜŞŞAFAKA, HALLAÇ MEHMET, KOKULU BAHAR, KOVACI CAMİİ, KÜÇÜK ÇIKMAZI, MANYASİZADE, MEHMETAĞA CAMİİ, TAVUKÇU ABDULLAH, TEKİNER, ÇARŞAMBA DEĞİRMENİ, ÇARŞAMBA DEĞİRMENİ ARALIĞI, ÇULHALAR sk / BALAT mah BEYCEĞİZ KUYUSU, FETHİYE, KOLTUKÇU, MANYASİZADE, MEHMETAĞA CAMİİ, TAVUKÇU ABDULLAH, TELCİ sk bölgelerinde 29/03/2023 09:30:00 - 29/03/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa

NO: 34775873



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 813/1. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-HABİBLER mah 2723., 2723/1., 2723/2., 2724., 2724/2., 2724/3. sk bölgelerinde 29/03/2023 09:30:00 - 29/03/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34776726



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.ŞAHİN, GAZİOSMANPAŞA, TAŞOCAĞI DİKYOL, YÜKSEK sk / KARADOLAP mah ABUHAYAT, DERMAN, DOLGUN, FUAR, GAMZE, GAZİOSMANPAŞA, GÜLVEREN, KOZLU, ÇATALKARA, İKBAL ALT sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah BERCESTE, GAZİ OSMANPAŞA, UZUN sk bölgelerinde 29/03/2023 09:30:00 - 29/03/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34774873



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah EMEK, PAPATYA sk / SARIGÖL mah BİLGİN, FETİH, HAMAM, TUFAN, TULUMBA, VATANSEVER, YENİBAHAR, YENİHAN, İSKEÇE sk bölgelerinde 29/03/2023 09:30:00 - 29/03/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güngören

NO: 34777341



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah AKÇAY, ALAYBEY, FATİH, KAYACIK, LADİN, NAZIM, TAFLAN, YILDIRIM, ZAFER, ŞİMŞİR sk bölgelerinde 29/03/2023 09:00:00 - 29/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kağıthane

NO: 34777935



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah AYAZMA sk bölgelerinde 29/03/2023 09:00:00 - 29/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34775759



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah SELAMET sk bölgelerinde 29/03/2023 09:00:00 - 29/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Küçükçekmece

NO: 34775272



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 1.EKŞİ, 1.ONUR, 315., 4.BÜLBÜL, 4.TUNA, AYDOĞDU, AYDOĞDU ALTI, MERCAN, MERİÇ, MUĞLA, TOROS, YUNUS EMRE, ÖMÜR, İKİTELLİ sk bölgelerinde 29/03/2023 09:00:00 - 29/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sarıyer

NO: 34774611



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah DEREBOYU 1 sk / BALTALİMANI mah BEYAZ, DAĞÜSTÜ, FUNDA ÇIKMAZI, IHLAMUR, KORU ÜSTÜ, KÜÇÜKDERE, MOR LEYLAK, TAŞLIBAYIR, YETKİN, ZORLU sk / EMİRGAN mah ATA OLGAÇ, ATAMAN, BOSTANLI, BOYACI ÇEŞME, BOYACIKÖYÜ YOKUŞU, DERESEKİ, DESTAN ÇIKMAZI, DÖNEM ÇIKMAZI, DÖNÜM, EMİRGAN KORU, EMİRGAN KORUSU , EMİRGAN MEKTEBİ, EMİRGAN ÇEŞMESİ, EŞKİNCİ, FIRIN, FISTIKLI BAĞ ALTI, FISTIKLI BAĞLAR, GÜL BAHÇESİ ÇIKMAZI, HAKKAK YÜMNİ, HEKİM ATA, HEKİM TAHSİN, KALAMIŞ, KANLIKAVAK DERESİ, KAVAK, KONUR, KORU YOKUŞU, KORU YOLU., MÜHENDİSLER, POSTA YOLU, SAFSAF, SAKIP SABANCI, SEYYAH, TAN, TEBDİL ESKİSİ, TORAMAN, YEDEKÇİ HÜSEYİN, YILDIRIM, ZERGERDAN, ÇAM FISTIĞI, ÇAMLAR, ŞEHİT TEĞMEN İBRAHİM NACİ, ŞİFA, ŞİRKET GEÇİDİ, ŞİRİN sk / REŞİTPAŞA mah AKSEDİR ÇIKMAZI, AKSU, AKÇAKAVAK, ALTIN ÇIKMAZI, BAL ARISI ÇIKMAZI, BAL ÇİÇEĞİ, BAYRAM, BEYAZ GÜL, BOSTANCI, CENGİZ TOPEL, CEYLAN, DAĞ LALESİ, DENİZBANK SİTESİ, DEĞİRMENTEPE AYHAN, DEĞİRMENTEPE AYKAN, DOĞAN, DOĞANEVLER, DİCLE ÇIKMAZI, EMİRGAN, EMİRGAN KORU, ESENGÜL, GÜNDÜZ SEFASI , GÜRSEL, GİRNELİ, HACI, HAS BAHÇE, HATMİ ÇİÇEĞİ, KATAR, KAŞIKOTU, KESKİN DERE, KIBRIS, KIRMIZI LALE ÇIKMAZI, KIRMIZIÇAM, KIZILAĞAÇ, KIŞ ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, KONGRE, KUBİLAY, MANAVGAT, MAREŞAL, MAZHAR REŞİTPAŞA, MOR LALE, MURADIM, NARLITEPE VİLLALARI, OSMAN BARLAS, PALMİYE, PAPATYAM, PAŞASUYU, POSTA YOLU, SALİHBEY, SELVİM, SEZAİBEY, TELGRAF ÇİÇEĞİ, TUNCAY ARTUN, YAPINCAK ÇIKMAZI, YEŞİLIRMAK, YUSUFELİ, ÇUHA ÇİÇEĞİ, ÇÖREKOTU, ÇİLEK, ÖZBAHAR, ŞEHİT ALİ MERGEN, Ş bölgelerinde 29/03/2023 00:00:00 - 29/03/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34760576



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ÇAMLITEPE mah ARI, ATA, AYDINLI, DERETEPE, DERMAN, DERYA ÇIKMAZI, DOĞANCI, DİKMEN, GÜZİDE, HANIMGÜL, POYRAZLAR, TAŞ, YENİ, ÇAMLIPARK, ÇAMLITEPE CAMİ, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 29/03/2023 09:00:00 - 29/03/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34777568



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ALAKIR, HAYDAR ALİYEV, HEKİM, MISIR sk bölgelerinde 29/03/2023 09:00:00 - 29/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34775299



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah BALABANDERE, ELMA, EREN, GÜLPINAR, HÜRMET, HİLAL, ILGAZ, NAR sk bölgelerinde 29/03/2023 09:00:00 - 29/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34775837



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah BÜYÜKDERE sk / ÇAMLITEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 29/03/2023 10:00:00 - 29/03/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Silivri

NO: 34775691



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ATALAY sk bölgelerinde 29/03/2023 09:00:00 - 29/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34775306



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KAVAKLI sk bölgelerinde 29/03/2023 09:00:00 - 29/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34776552



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 4006., 4016., 4018., 402., 4020., 4026., 4028., 4030., 4034., 4035., 4036., OVAYENİCE sk bölgelerinde 29/03/2023 09:00:00 - 29/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34771637



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah 2. ABDÜLHAMİD PAŞA, ERTUĞRULGAZİ, GÜZELBAHAR, KONURALP, KUTLUKHAN, MANAS, SELVAN, SERTAÇ, SERİNKUYU, SERİNPINAR, SORGUN, SÜHEYL, ÖNAL, ÖZAL, İZZET, ŞANSAL, ŞENPAZAR sk bölgelerinde 29/03/2023 09:00:00 - 29/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34775762



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah HASAN DÜZAĞAÇ, ŞEHİT FİKRET ŞANTAR, ŞEHİT HÜSEYİN KARATAŞ, ŞEHİT MEHMET DURACA, ŞEHİT NUSRET ŞAHİN, ŞEHİT OLCAY ÖZCAN, ŞEHİT ŞAHİN YILDIRIM ÇIKMAZI sk bölgelerinde 29/03/2023 09:00:00 - 29/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34776455



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 600., AKİK, DİRHEM, DİYAR, FULYA, GÜZEL, HAYATİ, KAVAKLI, KURTBAY, SERBORA, TEKYILDIZ, TURUNÇ sk / YENİ mah ECEM, KAVAKLI, MÜRŞİT, TUNCA ÇIKMAZI, YİĞİT, ÖZKAN sk bölgelerinde 29/03/2023 09:00:00 - 29/03/2023 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34777400



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah CUMA ÇIKMAZI, GAZİ, KARDEŞ ÇIKMAZI, MUAZZİZBEY, SES, TURGUT REİS, ÇİZGİ, İREM, ŞENEL sk bölgelerinde 29/03/2023 09:00:00 - 29/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34775694



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ATALAY sk bölgelerinde 29/03/2023 13:00:00 - 29/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34776475



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 600., AKİK, DİRHEM, DİYAR, FULYA, GÜZEL, HAYATİ, KAVAKLI, KURTBAY, SERBORA, TEKYILDIZ, TURUNÇ sk / YENİ mah ECEM, KAVAKLI, MÜRŞİT, TUNCA ÇIKMAZI, YİĞİT, ÖZKAN sk bölgelerinde 29/03/2023 15:00:00 - 29/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Şişli

NO: 34747845



İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 29/03/2023 10:00:00 - 29/03/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sultangazi

NO: 34774845



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, VEFA POYRAZ sk / HABİBLER mah 2711., 2715., 2716., 2716/1., 2720., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 29/03/2023 09:00:00 - 29/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34777375



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2520., 2535., 2537., 2538., 2542., 2544., 2546., 2548., 2550., 2552., 2554., 2556., 2558., 2560., S, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 29/03/2023 09:00:00 - 29/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34775873



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 813/1. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-HABİBLER mah 2723., 2723/1., 2723/2., 2724., 2724/2., 2724/3. sk bölgelerinde 29/03/2023 09:30:00 - 29/03/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34777377



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah TAYAKADIN-YASSIÖREN sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1303., 1303/1., 1306., 1306/1., 1307., 1308., 1309., 1310., 1311., 1315., 1322., 1323., 1324., 1324/1., 1325., 1326., 1326/1., 1326/2., 1326/3., 1327., 1328., 1331., CUMHURİYET sk bölgelerinde 29/03/2023 12:00:00 - 29/03/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.