ARNAVUTKÖY

NO: 34816914



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURUSU mah BAŞÖĞRETMEN, BOYACI MUSTAFA, DARI ALİ, DURUSU-YENİKÖY, ESEN, FERHAT TOKER, GENCAY, HASAN ÇAVUŞ, KAYAHAN, KRAL, MÜZE, PEMBE, TAŞTEPELER, VATANSEVER, ÇAM, ÇAVUŞ, ÖZTAŞ sk / TERKOS mah ASMALI, BAYIRGÜLÜ, BİRSEN, DEMOKRASİ, DEMİRCANLAR, DUMAN, DURUSU-YENİKÖY, EYÜP MUSTAFA, GÜLLÜ, HACI İZZET, HAVVA NİNE, HOCA AHMET EFENDİ, KURT, KÜLTÜR, MAKİNİST MUSTAFA, MEHRİBEY, MUHSİN ÇAVUŞ, MUSA TAN, PAZAR YERİ, PEHLİVAN AHMET, PEHLİVAN MEHMET, RASİM AĞA, SEZENER, SUCU BASRİ, TERKOS-KARABURUN, UĞURALP, YUSUF BİLGİÇ, ZEYNEL ÇAYLAN, ÇAKIR MUSTAFA, ÇOBAN PÜSKÜLÜ, ÖMER İSMAİL, İPEK, ŞABANAĞA sk / YENİKÖY mah DURUSU-YENİKÖY sk bölgelerinde 26/04/2023 09:00:00 - 26/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 34822457



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ANIT, ATA, BABADAĞ, HALK, HAYAT, ONUR, PAZAR, SAKİN, VATAN, ÇAĞDAŞ, ÖZGÜRLÜK, İSTANBUL sk bölgelerinde 26/04/2023 10:00:00 - 26/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 34819563



İSTANBUL BAĞCILAR ilce -EVREN mah sk / MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 26/04/2023 00:00:00 - 26/04/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34819566



İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 26/04/2023 00:00:00 - 26/04/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34821013



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1665. sk / FATİH mah 1855., 1868., 1869., 1870., 1872., 1875. sk bölgelerinde 26/04/2023 09:00:00 - 26/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 34817038



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AKÇAM, ARDIÇ, BÜLBÜL, GÜVERCİN, PAPAĞAN ÇIKMAZI, TOPRAK ÇIKMAZI, ÇAKIL ÇIKMAZI, İDİL ÇIKMAZI sk bölgelerinde 26/04/2023 09:00:00 - 26/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 34806759



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -DİKİLİTAŞ mah sk bölgelerinde 26/04/2023 00:00:00 - 26/04/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34817496



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -LEVAZIM mah sk bölgelerinde 26/04/2023 10:00:00 - 26/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 34818815



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah BİRLİK, DEREBOYU, ÇARŞI sk bölgelerinde 26/04/2023 09:00:00 - 26/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 34810754



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah ZOR BAYIR sk bölgelerinde 26/04/2023 09:30:00 - 26/04/2023 14:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34801205



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah KAYA, OKÇULAR YOLU, TEPE ÜSTÜ sk bölgelerinde 26/04/2023 10:00:00 - 26/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 34821726



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah GÜNGÖR 1 sk / KAMİLOBA mah SÜREYYA AYHAN sk / MİMAROBA mah AÇELYA 2, BAHAR, BEYLİKOVA, DOSTELİ, DOĞANÇAY, EFENDİ, ERTÜRKLER, FATİH 1, FİGEN, GÜLNAZ, HARUN, KAMELYA, KOZLUK ÇIKMAZI, MANOLYA 5, MEŞAKKAT, MUSTAFA KEMAL, NEŞE, SAĞLIK 1, SEVDA, UĞUR MUMCU, ZAMBAK 2, ÇARMIKLI, İKTİSAT, ŞEHNAZ, ŞEHİT YZB. TEYYARECİ AHMET CEMAL, ŞÜKRAN sk / SİNANOBA mah ÇARMIKLI sk bölgelerinde 26/04/2023 09:00:00 - 26/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34821725



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah İLKYAZ sk / EKİNOBA mah AKMAZ, DANTEL, FEVZİ ÇAKMAK, HANIMELİ 3, ŞAKİR, ŞEHNAZZADE sk / GÜZELCE mah AKASYA 4, AKMAN, BALIKÇI, DİLMEN, ERTÜRK, GÜNGÖR 1, MEDENİ, MERT, ORHUN, TAN 1, VATAN 1, YAVUZ 1, YENİ CAMİ, YOĞURTHANE, ZAMBAK 4 sk / KAMİLOBA mah SÜREYYA AYHAN sk / MİMAROBA mah AYLAN, AÇELYA 2, BAHAR, BELEN, BENGÜ, BEYLİKOVA, BİLLUR, CANDAN 1, DOSTELİ, DOĞANÇAY, DİLAY, EFENDİ, ERGİN, ERTÜRKLER, FATİH 1, FESLEĞEN 1, FİGEN, GÜLNAZ, HANDAN, HARUN, KAMELYA, KOZLUK ÇIKMAZI, MANOLYA 5, MEHTAP 2, MEŞAKKAT, MUSTAFA KEMAL, NARTANESİ, NEŞE, ONUR, SAĞLIK 1, SEHER 1, SERİN, SEVAL, SEVDA, UĞUR MUMCU, YAPRAK, YARAR, YONCA 2, ZAMBAK 2, ÇARMIKLI, ÇAĞLA, ÖZKÖMÜR, ÜNLÜSOY, İKTİSAT, ŞEHNAZ, ŞEHİT YZB. TEYYARECİ AHMET CEMAL, ŞENAY, ŞULE, ŞÜKRAN sk / SİNANOBA mah AKKAYA, AKKUZU, AKTAY, AKŞİT, ARISAL, ASUDE, AYDENİZ, AYDİNÇ, AYLA, AYÇİÇEĞİ, BARLAS, BAYBORA, BAYINDIR, BAŞAR, BEGÜM, BEKTAŞ ÇIKMAZI, BERİVAN, BOZDOĞAN, BİLGİLİ, BİLLUR, CEYLAN, DEMİRTÜRK, DOĞAN 1, DİDEM, ELVAN, ERDEM 1, ERTEKİN, FİLİZ, GÜLHAYAT, GÜZERGAH, GİGİN, HAYIRLI, KANARYA 4, KEREM, KERİM, KOŞU, KRİSTAL, MEKAN, MUSTAFA KEMAL, OĞUZTÜRK, SEYRAN 2, TEZER, TURGUT REİS, TUĞÇE, ZEYNEP, ÇAMSAKIZI, ÇARMIKLI, ÇERKEZ, ÜNLÜSOY, İBRAHİMZADE, ŞEBBOY, ŞÜKRÜ sk bölgelerinde 26/04/2023 09:00:00 - 26/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 34819524



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 115., 19., 20., DENİZ GEZMİŞ sk / ZAFER mah 115., DENİZ GEZMİŞ sk bölgelerinde 26/04/2023 09:00:00 - 26/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34817040



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 146. sk bölgelerinde 26/04/2023 12:00:00 - 26/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 34818748



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ATATÜRK, LEYLAK, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk / GÜZELTEPE mah FATİH SULTAN MEHMET sk / ÇIRÇIR mah 1.KAAN ÇIKMAZI, ATATÜRK, AYVAZ, GAYE, NAR, NİHAL, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk bölgelerinde 26/04/2023 00:05:00 - 26/04/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34818747



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.GÜVERCİN, 2.BAHÇELİ, 2.ÇAM, COŞKUN, GİRNE, KARAHANLI, KASTAMONU, MELTEM, MERCAN, PAPAĞAN, SAMSUN, SEDEF, SEMERKANT, SERÇE, TİMUR, VOLKAN, ÇİÇEKSUYU, İMBAT sk bölgelerinde 26/04/2023 00:05:00 - 26/04/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 34819668



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ATİKALİ mah DRAMAN ÇUKURU, DİLMAÇ, FEVZİPAŞA, KURTAĞA ÇEŞMESİ, LODOS, NURETTİN TEKKESİ, SARAYAĞASI sk / DERVİŞ ALİ mah ALİŞAH, ALİŞAH ÇIKMAZI, CANFEDA CAMİİ, CANFEDA CAMİİ ARALIĞI, DRAMAN ÇUKURU, DİLMAÇ, FEVZİPAŞA, HASAN FEHMİPAŞA, HASAN FEHMİPAŞA ÇIKMAZI, KANAT, KARAKOL, KEFEVİ, KELEBEK, KURTAĞA ÇEŞMESİ, NAKKAŞ SAHİ, NUREDDİN TEKKESİ, TERCÜMAN YUNUS, TESTERECİ sk / HIRKA-İ ŞERİF mah FEVZİPAŞA sk / KARAGÜMRÜK mah ENDERÛNİ RIFATBEY, FEVZİPAŞA, KÜÇÜK DEĞİRMEN, MUHTAR YEKTA, SAĞEL, VİRAN MESCİDİ sk bölgelerinde 26/04/2023 02:00:00 - 26/04/2023 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34819669



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKDENİZ, BATTALGAZİ, BÂLİPAŞA, HACI FİDAN, HOCA EFENDİ, HÜSREVPAŞA, KARAMUK, KORKUTATA, NEYZEN İHSAN, SARIGÜZEL, ŞEMSETTİN SAMİ sk / ALİ KUŞÇU mah AKSARIKLI, DARÜŞŞAFAKA, ESKİ ŞİFAHANE, FATİH TÜRBESİ, HALİÇ, KESERCİLER, MANİSALI FIRIN, MIHÇILAR, MİSVAK, TESTERECİLER, TETİMMELER, YEŞİL SARIKLI sk / MOLLA GÜRANİ mah SOFTA SİNAN sk / ZEYREK mah DERS VEKİLİ, HATTAT NAFİZ, HATTAT İZZET, KADI ÇEŞMESİ, TETİMMELER, YESARİZADE, İHTİYATLI sk bölgelerinde 26/04/2023 02:00:00 - 26/04/2023 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34819671



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah FEVZİPAŞA sk / ALİ KUŞÇU mah BAŞHOCA, BAŞMÜEZZİN, BAŞİMAM, BOYACI KAPISI, DARÜŞŞAFAKA, FATİH, FERAİZCİ, FEVZİPAŞA, HACI NECİPBEY, HAFIZPAŞA, MUSANNİF, MÜKERRİR, MÜSTAKİMZADE, YAVUZ SELİM, YEDİ EMİRLER, YUSUF ZİYAPAŞA sk / ATİKALİ mah BAKKALZADE, ESKİ ALTAY, FATİH, FEVZİPAŞA, HAFIZPAŞA, ISPANAKÇI, MEYMENET, MÜSTAKİMZADE, NİŞANCA, SERİN, SİLİSTRE, YAVUZ SELİM, YEDİ EMİRLER, ÇARŞAMBA, ÇELEBİ SÜLEYMAN sk / HIRKA-İ ŞERİF mah FEVZİPAŞA, MEVKUFATÇI sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah MÜFTÜ HAMAMI, ŞEBNEM sk / ZEYREK mah GELENBEVİ, HALİÇGÖREN, HATTAT İZZET, KADI ÇEŞMESİ, YENİ DOĞAN, YESARİZADE, İHTİYAR, İHTİYATLI, İHVAN, ŞEBNEM sk bölgelerinde 26/04/2023 03:00:00 - 26/04/2023 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 34819473



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah 1. BAYIR, ARALIK, AÇIKEL, CAMİ, DAMLA, DEREBOYU, DEREYOLU, DEREİÇİ, DÜZ, GAZİ, GÜRBÜZ, HAMAM, KANARYA, MARMARA, MELEK, MELEK HATUN, ORDU, PTT ARKASI, SAKARYA, SEKBAN, SEVEN, YAKAMOZ, YEŞİLAY, ÇİMENTEPE, ÇİÇEKLİTEPE, ŞİRİN sk / YENİDOĞAN mah ALT, CAMİ, DİRSEK, KUYU, ORDU, SİNEMA, SİNEMA ARKASI, YEŞİLAY, ÇİĞDEM, ŞİRİN sk bölgelerinde 26/04/2023 09:00:00 - 26/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34819472



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah 1. BAYIR, CAMİ, MELEK HATUN sk / YENİDOĞAN mah 1. BAYIR, ARMAĞAN, BASAMAK, CAMİ, DAR, DİK, EGE, ENGİN, HEDİYE, KARADENİZ, KAYA, KESKİN, KIRBAŞ, SAYA OCAĞI, SİNEMA, TRAKYA, YAN, ÇAKIR, ÇINAR, ÖZKAN, ÜÇGEN sk bölgelerinde 26/04/2023 09:00:00 - 26/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 34817907



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah BARIŞ, ESKİ LONDRA ASFALTI, GÖKSEL, NADİDE, YILMAZ sk / TOZKOPARAN mah ALBAY SEDAT ÖCALAN, ESKİ LONDRA ASFALTI, EZHER, GÜLVEREN, HAKAN, HAMİYETLİ, HATEMİ, ŞEHİT M. ALİ KALKANDELEN sk bölgelerinde 26/04/2023 00:00:00 - 26/04/2023 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34817887



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah KIŞLA, MESLEK, YOLCU, ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk bölgelerinde 26/04/2023 00:00:00 - 26/04/2023 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 34819620



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah AYDINLAR, BAHADIR, BARUT, BESTEKAR, DUMAN, KOÇ, LALEGÜL, SAKARYA, SEZGİ, SONBAHAR, SULTAN SELİM, TAKIM ÇIKMAZI, TEKNİK, TURAN, ŞAHİNLER sk bölgelerinde 26/04/2023 01:00:00 - 26/04/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34812676



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah AHMER, AKDERE, ATALAR, BEKTAŞ, BİGA, DEREBOYU, FİLİZ, HÜNKAR, KANDİL, KARAHAN, KAVİS, KUDRETLİ, NAZIR, SANTRAL, SUDENAZ, SİVAS, YILDIRAY, ZAMBAK, ŞEHİT UĞUR ADA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah DEREBOYU, FEZA, KARDEŞLER, KIR GÜLÜ sk bölgelerinde 26/04/2023 09:00:00 - 26/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34818061



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKMER, ESKİ BEŞİKTAŞ, KIRIM, NURTAÇ, İKRAM sk bölgelerinde 26/04/2023 09:00:00 - 26/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34818062



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKMER, ESKİ BEŞİKTAŞ, GÜLAY, KIRIM sk bölgelerinde 26/04/2023 09:00:00 - 26/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE