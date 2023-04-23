ARNAVUTKÖY 

NO: 34816914

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURUSU mah BAŞÖĞRETMEN, BOYACI MUSTAFA, DARI ALİ, DURUSU-YENİKÖY, ESEN, FERHAT TOKER, GENCAY, HASAN ÇAVUŞ, KAYAHAN, KRAL, MÜZE, PEMBE, TAŞTEPELER, VATANSEVER, ÇAM, ÇAVUŞ, ÖZTAŞ sk / TERKOS mah ASMALI, BAYIRGÜLÜ, BİRSEN, DEMOKRASİ, DEMİRCANLAR, DUMAN, DURUSU-YENİKÖY, EYÜP MUSTAFA, GÜLLÜ, HACI İZZET, HAVVA NİNE, HOCA AHMET EFENDİ, KURT, KÜLTÜR, MAKİNİST MUSTAFA, MEHRİBEY, MUHSİN ÇAVUŞ, MUSA TAN, PAZAR YERİ, PEHLİVAN AHMET, PEHLİVAN MEHMET, RASİM AĞA, SEZENER, SUCU BASRİ, TERKOS-KARABURUN, UĞURALP, YUSUF BİLGİÇ, ZEYNEL ÇAYLAN, ÇAKIR MUSTAFA, ÇOBAN PÜSKÜLÜ, ÖMER İSMAİL, İPEK, ŞABANAĞA sk / YENİKÖY mah DURUSU-YENİKÖY sk bölgelerinde 26/04/2023 09:00:00 - 26/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR 

NO: 34822457

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ANIT, ATA, BABADAĞ, HALK, HAYAT, ONUR, PAZAR, SAKİN, VATAN, ÇAĞDAŞ, ÖZGÜRLÜK, İSTANBUL sk bölgelerinde 26/04/2023 10:00:00 - 26/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR 

NO: 34819563

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -EVREN mah sk / MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 26/04/2023 00:00:00 - 26/04/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34819566

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 26/04/2023 00:00:00 - 26/04/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34821013

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1665. sk / FATİH mah 1855., 1868., 1869., 1870., 1872., 1875. sk bölgelerinde 26/04/2023 09:00:00 - 26/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR 

NO: 34817038

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AKÇAM, ARDIÇ, BÜLBÜL, GÜVERCİN, PAPAĞAN ÇIKMAZI, TOPRAK ÇIKMAZI, ÇAKIL ÇIKMAZI, İDİL ÇIKMAZI sk bölgelerinde 26/04/2023 09:00:00 - 26/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ 

NO: 34806759

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -DİKİLİTAŞ mah sk bölgelerinde 26/04/2023 00:00:00 - 26/04/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34817496

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -LEVAZIM mah sk bölgelerinde 26/04/2023 10:00:00 - 26/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ 

NO: 34818815

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah BİRLİK, DEREBOYU, ÇARŞI sk bölgelerinde 26/04/2023 09:00:00 - 26/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU 

NO: 34810754

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah ZOR BAYIR sk bölgelerinde 26/04/2023 09:30:00 - 26/04/2023 14:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34801205

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah KAYA, OKÇULAR YOLU, TEPE ÜSTÜ sk bölgelerinde 26/04/2023 10:00:00 - 26/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE 

NO: 34821726

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah GÜNGÖR 1 sk / KAMİLOBA mah SÜREYYA AYHAN sk / MİMAROBA mah AÇELYA 2, BAHAR, BEYLİKOVA, DOSTELİ, DOĞANÇAY, EFENDİ, ERTÜRKLER, FATİH 1, FİGEN, GÜLNAZ, HARUN, KAMELYA, KOZLUK ÇIKMAZI, MANOLYA 5, MEŞAKKAT, MUSTAFA KEMAL, NEŞE, SAĞLIK 1, SEVDA, UĞUR MUMCU, ZAMBAK 2, ÇARMIKLI, İKTİSAT, ŞEHNAZ, ŞEHİT YZB. TEYYARECİ AHMET CEMAL, ŞÜKRAN sk / SİNANOBA mah ÇARMIKLI sk bölgelerinde 26/04/2023 09:00:00 - 26/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 25 Nisan Salı elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçeleri açıkladı! İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 25 Nisan Salı elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçeleri açıkladı!

NO: 34821725

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah İLKYAZ sk / EKİNOBA mah AKMAZ, DANTEL, FEVZİ ÇAKMAK, HANIMELİ 3, ŞAKİR, ŞEHNAZZADE sk / GÜZELCE mah AKASYA 4, AKMAN, BALIKÇI, DİLMEN, ERTÜRK, GÜNGÖR 1, MEDENİ, MERT, ORHUN, TAN 1, VATAN 1, YAVUZ 1, YENİ CAMİ, YOĞURTHANE, ZAMBAK 4 sk / KAMİLOBA mah SÜREYYA AYHAN sk / MİMAROBA mah AYLAN, AÇELYA 2, BAHAR, BELEN, BENGÜ, BEYLİKOVA, BİLLUR, CANDAN 1, DOSTELİ, DOĞANÇAY, DİLAY, EFENDİ, ERGİN, ERTÜRKLER, FATİH 1, FESLEĞEN 1, FİGEN, GÜLNAZ, HANDAN, HARUN, KAMELYA, KOZLUK ÇIKMAZI, MANOLYA 5, MEHTAP 2, MEŞAKKAT, MUSTAFA KEMAL, NARTANESİ, NEŞE, ONUR, SAĞLIK 1, SEHER 1, SERİN, SEVAL, SEVDA, UĞUR MUMCU, YAPRAK, YARAR, YONCA 2, ZAMBAK 2, ÇARMIKLI, ÇAĞLA, ÖZKÖMÜR, ÜNLÜSOY, İKTİSAT, ŞEHNAZ, ŞEHİT YZB. TEYYARECİ AHMET CEMAL, ŞENAY, ŞULE, ŞÜKRAN sk / SİNANOBA mah AKKAYA, AKKUZU, AKTAY, AKŞİT, ARISAL, ASUDE, AYDENİZ, AYDİNÇ, AYLA, AYÇİÇEĞİ, BARLAS, BAYBORA, BAYINDIR, BAŞAR, BEGÜM, BEKTAŞ ÇIKMAZI, BERİVAN, BOZDOĞAN, BİLGİLİ, BİLLUR, CEYLAN, DEMİRTÜRK, DOĞAN 1, DİDEM, ELVAN, ERDEM 1, ERTEKİN, FİLİZ, GÜLHAYAT, GÜZERGAH, GİGİN, HAYIRLI, KANARYA 4, KEREM, KERİM, KOŞU, KRİSTAL, MEKAN, MUSTAFA KEMAL, OĞUZTÜRK, SEYRAN 2, TEZER, TURGUT REİS, TUĞÇE, ZEYNEP, ÇAMSAKIZI, ÇARMIKLI, ÇERKEZ, ÜNLÜSOY, İBRAHİMZADE, ŞEBBOY, ŞÜKRÜ sk bölgelerinde 26/04/2023 09:00:00 - 26/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT 

NO: 34819524

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 115., 19., 20., DENİZ GEZMİŞ sk / ZAFER mah 115., DENİZ GEZMİŞ sk bölgelerinde 26/04/2023 09:00:00 - 26/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34817040

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 146. sk bölgelerinde 26/04/2023 12:00:00 - 26/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN 

NO: 34818748

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ATATÜRK, LEYLAK, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk / GÜZELTEPE mah FATİH SULTAN MEHMET sk / ÇIRÇIR mah 1.KAAN ÇIKMAZI, ATATÜRK, AYVAZ, GAYE, NAR, NİHAL, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk bölgelerinde 26/04/2023 00:05:00 - 26/04/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34818747

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.GÜVERCİN, 2.BAHÇELİ, 2.ÇAM, COŞKUN, GİRNE, KARAHANLI, KASTAMONU, MELTEM, MERCAN, PAPAĞAN, SAMSUN, SEDEF, SEMERKANT, SERÇE, TİMUR, VOLKAN, ÇİÇEKSUYU, İMBAT sk bölgelerinde 26/04/2023 00:05:00 - 26/04/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH 

NO: 34819668

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ATİKALİ mah DRAMAN ÇUKURU, DİLMAÇ, FEVZİPAŞA, KURTAĞA ÇEŞMESİ, LODOS, NURETTİN TEKKESİ, SARAYAĞASI sk / DERVİŞ ALİ mah ALİŞAH, ALİŞAH ÇIKMAZI, CANFEDA CAMİİ, CANFEDA CAMİİ ARALIĞI, DRAMAN ÇUKURU, DİLMAÇ, FEVZİPAŞA, HASAN FEHMİPAŞA, HASAN FEHMİPAŞA ÇIKMAZI, KANAT, KARAKOL, KEFEVİ, KELEBEK, KURTAĞA ÇEŞMESİ, NAKKAŞ SAHİ, NUREDDİN TEKKESİ, TERCÜMAN YUNUS, TESTERECİ sk / HIRKA-İ ŞERİF mah FEVZİPAŞA sk / KARAGÜMRÜK mah ENDERÛNİ RIFATBEY, FEVZİPAŞA, KÜÇÜK DEĞİRMEN, MUHTAR YEKTA, SAĞEL, VİRAN MESCİDİ sk bölgelerinde 26/04/2023 02:00:00 - 26/04/2023 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34819669

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKDENİZ, BATTALGAZİ, BÂLİPAŞA, HACI FİDAN, HOCA EFENDİ, HÜSREVPAŞA, KARAMUK, KORKUTATA, NEYZEN İHSAN, SARIGÜZEL, ŞEMSETTİN SAMİ sk / ALİ KUŞÇU mah AKSARIKLI, DARÜŞŞAFAKA, ESKİ ŞİFAHANE, FATİH TÜRBESİ, HALİÇ, KESERCİLER, MANİSALI FIRIN, MIHÇILAR, MİSVAK, TESTERECİLER, TETİMMELER, YEŞİL SARIKLI sk / MOLLA GÜRANİ mah SOFTA SİNAN sk / ZEYREK mah DERS VEKİLİ, HATTAT NAFİZ, HATTAT İZZET, KADI ÇEŞMESİ, TETİMMELER, YESARİZADE, İHTİYATLI sk bölgelerinde 26/04/2023 02:00:00 - 26/04/2023 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34819671

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah FEVZİPAŞA sk / ALİ KUŞÇU mah BAŞHOCA, BAŞMÜEZZİN, BAŞİMAM, BOYACI KAPISI, DARÜŞŞAFAKA, FATİH, FERAİZCİ, FEVZİPAŞA, HACI NECİPBEY, HAFIZPAŞA, MUSANNİF, MÜKERRİR, MÜSTAKİMZADE, YAVUZ SELİM, YEDİ EMİRLER, YUSUF ZİYAPAŞA sk / ATİKALİ mah BAKKALZADE, ESKİ ALTAY, FATİH, FEVZİPAŞA, HAFIZPAŞA, ISPANAKÇI, MEYMENET, MÜSTAKİMZADE, NİŞANCA, SERİN, SİLİSTRE, YAVUZ SELİM, YEDİ EMİRLER, ÇARŞAMBA, ÇELEBİ SÜLEYMAN sk / HIRKA-İ ŞERİF mah FEVZİPAŞA, MEVKUFATÇI sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah MÜFTÜ HAMAMI, ŞEBNEM sk / ZEYREK mah GELENBEVİ, HALİÇGÖREN, HATTAT İZZET, KADI ÇEŞMESİ, YENİ DOĞAN, YESARİZADE, İHTİYAR, İHTİYATLI, İHVAN, ŞEBNEM sk bölgelerinde 26/04/2023 03:00:00 - 26/04/2023 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA 

NO: 34819473

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah 1. BAYIR, ARALIK, AÇIKEL, CAMİ, DAMLA, DEREBOYU, DEREYOLU, DEREİÇİ, DÜZ, GAZİ, GÜRBÜZ, HAMAM, KANARYA, MARMARA, MELEK, MELEK HATUN, ORDU, PTT ARKASI, SAKARYA, SEKBAN, SEVEN, YAKAMOZ, YEŞİLAY, ÇİMENTEPE, ÇİÇEKLİTEPE, ŞİRİN sk / YENİDOĞAN mah ALT, CAMİ, DİRSEK, KUYU, ORDU, SİNEMA, SİNEMA ARKASI, YEŞİLAY, ÇİĞDEM, ŞİRİN sk bölgelerinde 26/04/2023 09:00:00 - 26/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34819472

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah 1. BAYIR, CAMİ, MELEK HATUN sk / YENİDOĞAN mah 1. BAYIR, ARMAĞAN, BASAMAK, CAMİ, DAR, DİK, EGE, ENGİN, HEDİYE, KARADENİZ, KAYA, KESKİN, KIRBAŞ, SAYA OCAĞI, SİNEMA, TRAKYA, YAN, ÇAKIR, ÇINAR, ÖZKAN, ÜÇGEN sk bölgelerinde 26/04/2023 09:00:00 - 26/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN 

NO: 34817907

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah BARIŞ, ESKİ LONDRA ASFALTI, GÖKSEL, NADİDE, YILMAZ sk / TOZKOPARAN mah ALBAY SEDAT ÖCALAN, ESKİ LONDRA ASFALTI, EZHER, GÜLVEREN, HAKAN, HAMİYETLİ, HATEMİ, ŞEHİT M. ALİ KALKANDELEN sk bölgelerinde 26/04/2023 00:00:00 - 26/04/2023 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34817887

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah KIŞLA, MESLEK, YOLCU, ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk bölgelerinde 26/04/2023 00:00:00 - 26/04/2023 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE 

NO: 34819620

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah AYDINLAR, BAHADIR, BARUT, BESTEKAR, DUMAN, KOÇ, LALEGÜL, SAKARYA, SEZGİ, SONBAHAR, SULTAN SELİM, TAKIM ÇIKMAZI, TEKNİK, TURAN, ŞAHİNLER sk bölgelerinde 26/04/2023 01:00:00 - 26/04/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34812676

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah AHMER, AKDERE, ATALAR, BEKTAŞ, BİGA, DEREBOYU, FİLİZ, HÜNKAR, KANDİL, KARAHAN, KAVİS, KUDRETLİ, NAZIR, SANTRAL, SUDENAZ, SİVAS, YILDIRAY, ZAMBAK, ŞEHİT UĞUR ADA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah DEREBOYU, FEZA, KARDEŞLER, KIR GÜLÜ sk bölgelerinde 26/04/2023 09:00:00 - 26/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34818061

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKMER, ESKİ BEŞİKTAŞ, KIRIM, NURTAÇ, İKRAM sk bölgelerinde 26/04/2023 09:00:00 - 26/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34818062

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKMER, ESKİ BEŞİKTAŞ, GÜLAY, KIRIM sk bölgelerinde 26/04/2023 09:00:00 - 26/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE 

NO: 34810003

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 1.ELMAS, 611., ANTİKALAR, CEMALBEY, KUYULU, SÜTÇÜDEDE, YAHYA KEMAL BEYATLI, YENİYOL, İBRAHİM MÜTEFERRİKA, ŞİNASİBEY sk bölgelerinde 26/04/2023 00:01:00 - 26/04/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34810002

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 1.YILDIRIM, 2.YAVUZ SELİM, 613., AYDIN, BARBAROS, CEMALBEY, HÜRRİYET, MEVLANA, PAKTEN, SÜTÇÜDEDE, TAŞDELEN, TUNÇ, TURGUT REİS, YEŞİL YUVA, ZAFER, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk bölgelerinde 26/04/2023 00:01:00 - 26/04/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 34808778

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah AHİLER ÇIKMAZI, ALBAYRAK, AZATLI, BÜYÜKDERE CAMİ, CANFES, CEVİZLİ BAHÇE, DAMLA, DANİŞMENT, DEDE YUSUF, DEREİÇİ BAĞLAR YOLU, DİLDAR, GÖZALAN ÇIKMAZI, KAHKAHA ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, KENT ÇIKMAZI, KIRKLAR, MALTIZ DERESİ, MÜHENDİS ŞEVKET, NAZARLIK DERE, ONUR ÇIKMAZI, SARRAF ÇIKMAZI, UZUN FISTIK, YADİGAR ÇIKMAZI, ÇAYIRBAŞI, İHTİFALCİ ZİYA, ŞARAPHANE sk bölgelerinde 26/04/2023 09:00:00 - 26/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34817075

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah ŞÖLEN sk / KAZIM KARABEKİR PAŞA mah AĞAÇCIK ÇIKMAZI, CUMHURİYET, DAĞLAR YOLU, DEREİÇİ BAĞLAR YOLU, ESER, GÜVERCİNLİK ÇIKMAZI, KAKTÜS, KALEPARK, KESTANE SUYU, KOCATAŞ, KİRAZLI ÇIKMAZI, PAPATYA-, SEYRAN, TURGUT AKAN OKULU, YALNIZTEPE, ÇOTANAK, ÖZ SÜMBÜL, ŞEHİT CAFER ÖĞRETMEN sk / KOCATAŞ mah BAĞLAR YOLU., CUMHURİYET , ERGİN ÇIKMAZI, KOCATAŞ, SEMİH SANCAR, YAKUT ÇIKMAZI sk bölgelerinde 26/04/2023 09:00:00 - 26/04/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ 

NO: 34818873

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALİBEY ÇEŞME, BÜLBÜL, FEVZİ ÇAKMAK, GÖKSEL, KARAMUSTAFA, KOYUNCU, ZİKRİ MEMİŞ, ÖZKAN TAŞKIN, İSMAİL ÖZTUNCA sk bölgelerinde 26/04/2023 01:00:00 - 26/04/2023 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34821027

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah İLTER sk bölgelerinde 26/04/2023 09:00:00 - 26/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 
NO: 34821047

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-/ ORTAKÖY mah ABBASAĞA, ACIYONCA, ADALARÖNÜ, AFYON, ALİBEY, ASMALIKAHVE, ATADAN, AĞABABA, AĞASAR, AĞAÇARDI, AŞKALE, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CELAL BAYAR, CÜMLE, DORUK, DOĞANBAYIR, DOĞU, DOĞUHAN, DUTBAHÇESİ, DÜZEN, GARANTİ, GÜVENÇ, HIDIRELLEZ, KASAPOĞLU, KENAN, KURABİYE, KURUÇAY, KUVAYİ MİLLİYE, KÜHEYLAN, KİLİT, MADENÖZÜ, MELODİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, POSTANE, SAKİN EFENDİ, SUATLAR, SULUCA, TATLIPINAR, ULUHAN, YAMAÇ ÇIKMAZI, YAZICI, ZELİHA, ÇAKMAR, ÇARŞIBAŞI, ÖDEV, İLALDI, İNCESU, İSKENDER sk / SELİMPAŞA mah 4006., 4016., 4018., 402., 4020., 4026., 4028., 4030., 4034., 4035., 4036., OVAYENİCE sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DORUK, DOSTANE ÇIKMAZI, DOĞANTEPE ÇIKMAZI, DOĞUHAN, DÜZEN, OVAYENİCE, PARSELLER sk bölgelerinde 26/04/2023 09:00:00 - 26/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34821030

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ORTAKÖY MERKEZ mah malker,atalay sk bölgelerinde 26/04/2023 13:00:00 - 26/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ 

NO: 34804981

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2458., 2459., 2460., 2464., ATATÜRK sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2305., 2307., 2314., 2315., 2316., 2318., ATATÜRK sk bölgelerinde 26/04/2023 10:00:00 - 26/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.