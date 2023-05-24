BAĞCILAR

NO: 34860341



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 88., 95., MENDERES sk bölgelerinde 26/05/2023 00:00:00 - 26/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34860344



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah OSMAN GAZİ sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 24., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., ATATÜRK sk / HÜRRİYET mah 100., 101., 103., 108., 109., 110., 145., 74., 75., 76., 77., 78., 82., 83., 84., 99., ATATÜRK, GAZİ OSMAN PAŞA, MENDERES, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 26/05/2023 00:00:00 - 26/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34860339



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ATATÜRK sk bölgelerinde 26/05/2023 00:00:00 - 26/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34857334



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 759. sk bölgelerinde 26/05/2023 09:00:00 - 26/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34863681



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 26/05/2023 14:00:00 - 26/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. E-Arşiv doğrulama hatası nedir? E-Arşiv portal neden hata veriyor? E-fatura doğrulama nasıl yapılır? EYÜPSULTAN

NO: 34858328



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah ARDIÇ, ASLI, AÇIKYÜZ, EKİN, ENDER, EREN, ERKE, GÜZELTEPE, ORBAY sk bölgelerinde 26/05/2023 00:05:00 - 26/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. GAZİOSMANPAŞA

NO: 34858332



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah AKALAR, ATLAS, BAHTİYAR, CUMHURİYET, DÜNYA, EBABİL, EFLAK, ERBAB, GÜNEŞ, SALİHPAŞA, SERHAT, VEFA, YAVER, ÇUKURÇEŞME, ŞEHİT HASAN GÜREŞEN sk bölgelerinde 26/05/2023 00:05:00 - 26/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. KAĞITHANE

NO: 34860426



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ASAF, CESUR, CEVHER, CİHANGİR, DOĞAN, DÖNENCE, ECRİN, KAĞITHANE BARBAROS, SİTE, ÇALIŞKAN, ÇAMÖZÜ, ÇAĞDAŞ, ÇELİKAY, ÖZDEN, İBNİ SİNA sk bölgelerinde 26/05/2023 01:00:00 - 26/05/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. SULTANGAZİ