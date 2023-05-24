BA\u011eCILAR \r\n\r\nNO: 34860341\r\n\r\n\u0130STANBUL BA\u011eCILAR ilce MERKEZ-H\u00dcRR\u0130YET mah 88., 95., MENDERES sk b\u00f6lgelerinde 26\/05\/2023 00:00:00 - 26\/05\/2023 06:00:00 saatleri aras\u0131nda Bak\u0131m \u00c7al\u0131\u015fmas\u0131-Kapsaml\u0131 TM Bak\u0131m\u0131 Sebebi ile \u0130\u015f Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve G\u00fcvenli\u011fi\u2019ni de g\u00f6zeterek elektrik kesintisi yap\u0131lacakt\u0131r.\r\n \r\nNO: 34860344\r\n\r\n\u0130STANBUL BAH\u00c7EL\u0130EVLER ilce MERKEZ-KOCAS\u0130NAN MERKEZ mah OSMAN GAZ\u0130 sk \/\/ BA\u011eCILAR ilce MERKEZ-BA\u011eLAR mah 24., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., ATAT\u00dcRK sk \/ H\u00dcRR\u0130YET mah 100., 101., 103., 108., 109., 110., 145., 74., 75., 76., 77., 78., 82., 83., 84., 99., ATAT\u00dcRK, GAZ\u0130 OSMAN PA\u015eA, MENDERES, YILDIRIM BEYAZIT sk b\u00f6lgelerinde 26\/05\/2023 00:00:00 - 26\/05\/2023 06:00:00 saatleri aras\u0131nda Bak\u0131m \u00c7al\u0131\u015fmas\u0131-Kapsaml\u0131 TM Bak\u0131m\u0131 Sebebi ile \u0130\u015f Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve G\u00fcvenli\u011fi\u2019ni de g\u00f6zeterek elektrik kesintisi yap\u0131lacakt\u0131r.\r\n \r\nNO: 34860339\r\n\r\n\u0130STANBUL BA\u011eCILAR ilce MERKEZ-H\u00dcRR\u0130YET mah ATAT\u00dcRK sk b\u00f6lgelerinde 26\/05\/2023 00:00:00 - 26\/05\/2023 06:00:00 saatleri aras\u0131nda Bak\u0131m \u00c7al\u0131\u015fmas\u0131-Kapsaml\u0131 TM Bak\u0131m\u0131 Sebebi ile \u0130\u015f Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve G\u00fcvenli\u011fi\u2019ni de g\u00f6zeterek elektrik kesintisi yap\u0131lacakt\u0131r.\r\n \r\nNO: 34857334\r\n\r\n\u0130STANBUL BA\u011eCILAR ilce MERKEZ-\u00c7INAR mah 759. sk b\u00f6lgelerinde 26\/05\/2023 09:00:00 - 26\/05\/2023 16:00:00 saatleri aras\u0131nda Bak\u0131m \u00c7al\u0131\u015fmas\u0131-Kapsaml\u0131 Havai Hat Bak\u0131m\u0131 Sebebi ile \u0130\u015f Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve G\u00fcvenli\u011fi\u2019ni de g\u00f6zeterek elektrik kesintisi yap\u0131lacakt\u0131r.\r\n \r\n\r\nNO: 34863681\r\n\r\n\u0130STANBUL BAH\u00c7EL\u0130EVLER ilce -YEN\u0130BOSNA MERKEZ mah sk b\u00f6lgelerinde 26\/05\/2023 14:00:00 - 26\/05\/2023 16:00:00 saatleri aras\u0131nda Bak\u0131m \u00c7al\u0131\u015fmas\u0131-\u00d6nleyici Bak\u0131m Sebebi ile \u0130\u015f Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve G\u00fcvenli\u011fi\u2019ni de g\u00f6zeterek elektrik kesintisi yap\u0131lacakt\u0131r.\r\n\r\nEY\u00dcPSULTAN \r\n\r\n\r\nNO: 34858328\r\n\r\n\u0130STANBUL EY\u00dcPSULTAN ilce MERKEZ-G\u00dcZELTEPE mah ARDI\u00c7, ASLI, A\u00c7IKY\u00dcZ, EK\u0130N, ENDER, EREN, ERKE, G\u00dcZELTEPE, ORBAY sk b\u00f6lgelerinde 26\/05\/2023 00:05:00 - 26\/05\/2023 06:00:00 saatleri aras\u0131nda Bak\u0131m \u00c7al\u0131\u015fmas\u0131-Kapsaml\u0131 TM Bak\u0131m\u0131 Sebebi ile \u0130\u015f Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve G\u00fcvenli\u011fi\u2019ni de g\u00f6zeterek elektrik kesintisi yap\u0131lacakt\u0131r.\r\n\r\nGAZ\u0130OSMANPA\u015eA \r\n\r\n\r\nNO: 34858332\r\n\r\n\u0130STANBUL GAZ\u0130OSMANPA\u015eA ilce MERKEZ-MERKEZ mah AKALAR, ATLAS, BAHT\u0130YAR, CUMHUR\u0130YET, D\u00dcNYA, EBAB\u0130L, EFLAK, ERBAB, G\u00dcNE\u015e, SAL\u0130HPA\u015eA, SERHAT, VEFA, YAVER, \u00c7UKUR\u00c7E\u015eME, \u015eEH\u0130T HASAN G\u00dcRE\u015eEN sk b\u00f6lgelerinde 26\/05\/2023 00:05:00 - 26\/05\/2023 06:00:00 saatleri aras\u0131nda Bak\u0131m \u00c7al\u0131\u015fmas\u0131-Kapsaml\u0131 TM Bak\u0131m\u0131 Sebebi ile \u0130\u015f Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve G\u00fcvenli\u011fi\u2019ni de g\u00f6zeterek elektrik kesintisi yap\u0131lacakt\u0131r.\r\n\r\nKA\u011eITHANE \r\n\r\n\r\nNO: 34860426\r\n\r\n\u0130STANBUL KA\u011eITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ASAF, CESUR, CEVHER, C\u0130HANG\u0130R, DO\u011eAN, D\u00d6NENCE, ECR\u0130N, KA\u011eITHANE BARBAROS, S\u0130TE, \u00c7ALI\u015eKAN, \u00c7AM\u00d6Z\u00dc, \u00c7A\u011eDA\u015e, \u00c7EL\u0130KAY, \u00d6ZDEN, \u0130BN\u0130 S\u0130NA sk b\u00f6lgelerinde 26\/05\/2023 01:00:00 - 26\/05\/2023 07:00:00 saatleri aras\u0131nda Bak\u0131m \u00c7al\u0131\u015fmas\u0131-Kapsaml\u0131 TM Bak\u0131m\u0131 Sebebi ile \u0130\u015f Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve G\u00fcvenli\u011fi\u2019ni de g\u00f6zeterek elektrik kesintisi yap\u0131lacakt\u0131r.\r\n\r\nSULTANGAZ\u0130 \r\n\r\n\r\nNO: 34864242\r\n\r\n\u0130STANBUL SULTANGAZ\u0130 ilce MERKEZ-50. YIL mah 2099., 2100., 2101., 2102., 2103., 2104., 2105., 2107., 2108., 2109., 2133., 2147., MUHS\u0130N YAZICIO\u011eLU sk \/ U\u011eUR MUMCU mah 2111., I sk b\u00f6lgelerinde 26\/05\/2023 10:00:00 - 26\/05\/2023 13:00:00 saatleri aras\u0131nda Abone\/\u015eube Ba\u011flant\u0131s\u0131 Sebebi ile \u0130\u015f Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve G\u00fcvenli\u011fi\u2019ni de g\u00f6zeterek elektrik kesintisi yap\u0131lacakt\u0131r.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n