NO: 34774617



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ATAKAN, AZZAM, BAŞARAN, DENGE, DÜZYOL, EMRAH, FEDAKAR, GURBET, GÜZEL PARK, HARMANDERE, IHLAMUR ÇİÇEĞİ, KATİP ÇELEBİ, KERMES, KORUİÇİ, MABET, MAHMUDİYE, MALTEPE, MECİT, MUHTEŞEM, NURSEL, SELDA, TARHAN, TAŞOLUK, TUNÇ, ÖNEM, ÜLKÜMEN sk / MEHMET AKİF ERSOY mah ABANT, AKIBET, AKÇALI, AYHAN, AYNUR, AŞİNA, BAŞARAN, BEYLİK, CANFEDA, DAMLAPINAR, DAĞ, DİLŞAH, EBUSUUD, ESKİHİSAR, EĞİTİM, GURBETÇİLER, HORHOR, HÜNER, KARİYE, KONUK, KOVANLIK, MALTEPE, MAMUR, MARİFET, MESİRE, NAMDAR, NURLU, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SEMAVİ, SERAMİK, TAŞOLUK, TUNÇDEMİR, VEYSEL KARANİ, YAZGI, YEDİ BAŞAK, YOĞURTÇU, ÇAMLIDERE, ÖZTEKİN, İZZET BEGOVİÇ sk / TAŞOLUK mah AKMAN, DALGIÇ, ESMER, HALİL, KUMRU, MAVİ BONCUK, NEZAKET, SULTAN SELİM, TAŞOLUK, ÇELİKEL, ŞAH, ŞEHNAZ, ŞENGÜN sk bölgelerinde 26/03/2023 09:00:00 - 26/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34773737



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, RAMİ KIŞLA sk bölgelerinde 26/03/2023 00:01:00 - 26/03/2023 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34773738



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah CANER sk bölgelerinde 26/03/2023 00:01:00 - 26/03/2023 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34774671



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -YENİDOĞAN mah sk bölgelerinde 26/03/2023 14:00:00 - 26/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34772176



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-CİHANNÜMA mah SARAY, SERENCEBEY YOKUŞU sk / YILDIZ mah YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YOLU sk bölgelerinde 26/03/2023 09:00:00 - 26/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34759715



İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 26/03/2023 09:00:00 - 26/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34770891



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-YEDİKULE mah BUCAKBAŞI ÇIKMAZI sk bölgelerinde 26/03/2023 12:00:00 - 26/03/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34772888



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah E-5 KARAYOLU, GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN, KINALITEPE, LALEBAHÇE, ŞAİR AHMET KUTSİ TECER sk bölgelerinde 26/03/2023 00:00:00 - 26/03/2023 04:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34772893



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah AKÇAAĞAÇ, FATİH, IHLAMUR, KIZILAĞAÇ, SEDİR, UZUN, YÜKSEL sk bölgelerinde 26/03/2023 00:00:00 - 26/03/2023 04:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34766185



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah DİCLE, GÜLSÜM, HİSAR, KUYULU, KİBAR, MEHMET AKİF, NURCAN, REZAKİ, SERGİ, SERVET, SOĞANAĞA, TEZEL, TUNA, ÖZALP, ŞAHİKA, ŞENCAN, ŞENER sk bölgelerinde 26/03/2023 09:00:00 - 26/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34761481



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah DARGIN, EYÜP SULTAN, HASBAHÇE, KUBAN, REHA, SEDA, ÖYKÜ sk / NURTEPE mah AYYÜZLÜ, BALSUYU, BİRSEN, DARGIN, DÜNYA, DİYAR, ELMALI, EMİN, EYÜP SULTAN, GÖKNAR, GÖRKEMLİ, GÜNEY, IRMAK, KAPTANPAŞA, KARANFİL, KUBAN, MALKOÇ, NAR ÇİÇEĞİ, NURSAL, PETEK, SEDA, SEZGİN, VADİ, YOL, ÇORUH, ÖZALP, ÖĞÜT, ŞAİR NİGAR sk bölgelerinde 26/03/2023 09:30:00 - 26/03/2023 14:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34772277



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.MİMAR SİNAN, 1.NERGİZ, 1.SARMAŞIK, 3.ZAFER, 3.ÇAM, 3.İNÖNÜ, 4.FATİH, BAHARİYE, BERRAK, NERGİZ, ZENGİN sk bölgelerinde 26/03/2023 09:00:00 - 26/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34774726



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 52., 53., 54/9. sk / NURİPAŞA mah 55. sk / YEŞİLTEPE mah 262., 263., 51., 52., 52/1., 52/10., 52/11., 52/2., 52/4., 52/5., 52/6., 52/7., 52/8., 52/9., 53., 54/1., 55., 55/1., 55/5., 56., 56/1., 56/8., 57., 57/4., 58.BULVAR, G/1., TAŞ CAMİİ, ŞEHİT ER CENGİZ IŞIK sk / ÇIRPICI mah YULAF TARLASI (G/1) sk bölgelerinde 26/03/2023 09:00:00 - 26/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34771475



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 26/03/2023 10:00:00 - 26/03/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.