ARNAVUTKÖY

NO: 34815197



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah AKÇA AĞAÇ, ALAYEMİNİ, ARASTA, ARI BURNU, ARI KUŞU , ARİFE, ASLAN, BARINAK, BARIŞ, BAŞAK , BEREKET , BEYAZ, BUKET , BULUT , BURCU , CAN , CEYLAN , DURU, DUYGU , DÜNYA, DİDEM , ELMALI , ELMAS, ENGİN, EZGİ , FEZA, GÖKTAŞ, GÖKÇE, GÜLÜMSER , GÜNEY , GÜNEŞ , GÜRPINAR, GÜVEN , HIZIRBEY , HÜLYA, HÜR, HİCRAN, IŞIK, KAPTAN , KARATEPE, KAYNAK, KAĞAN, KUMSAL, KÖKSAL , LODOS, LİMAN , MAVİ MARMARA, MEHTAP , MERCAN , NAZLI, NUR , NİLÜFER, NİSAN , ONUR, OZAN, PAMUK , PELİT, PIRLANTA , RADAR , RENK , SAHİL, SARAY , SERGEN , SEVGİ, SUBAŞI, TEMMUZ, TUNCEL, YAKAMOZ , YOSUN , ZAFER , ÇAYIRBAŞI , ÇELİK , ÇETİN, ÇINAR, ÇİMENLİ , İSKELE , ŞENGÜL sk / YENİKÖY mah BEYAZ YASEMİN, EBRU, EGE, GÜLHAN, HAKİMİYET, KARADENİZ, OKYANUS, RAUF DENKTAŞ, SAHİL, ÇAKABEY, İSHAK PAŞA sk bölgelerinde 24/04/2023 09:00:00 - 24/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 34818810



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), HİLAL sk bölgelerinde 24/04/2023 13:00:00 - 24/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34810702



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ORKİDE sk bölgelerinde 24/04/2023 13:00:00 - 24/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 34818779



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 604., 614., 615., 616., 619., 623., BAĞCILAR sk / YILDIZTEPE mah 571., 576., 582., 584., 585., 586., 587., BAĞCILAR, KUYULU sk bölgelerinde 24/04/2023 15:00:00 - 24/04/2023 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 34819687



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KAVAK sk bölgelerinde 24/04/2023 09:00:00 - 24/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34817866



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah 500.YIL, RÖNTGEN sk bölgelerinde 24/04/2023 09:00:00 - 24/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34818644



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ALADAĞ 1, DAĞLAR, MAHMUTBEY sk bölgelerinde 24/04/2023 13:00:00 - 24/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 34819621



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah TEPE sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk / GÖKALP mah 32/2., 33., 34., 34/1., 34/3., 35., 36., 37., 38., 38/1., 38/2., 40., 73., 73/1., 73/2., 73/4., 73/5., 73/6., PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk / TELSİZ mah 69/2., BELEDİYE, PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk bölgelerinde 24/04/2023 08:30:00 - 24/04/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34819629



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZUHURATBABA mah HÜDAVERDİ, TÜRKİŞ, YÜCE TARLA sk bölgelerinde 24/04/2023 08:30:00 - 24/04/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 34819647



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 24/04/2023 10:00:00 - 24/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34820070



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah DELİORMAN, DEMOKRASİ sk bölgelerinde 24/04/2023 12:00:00 - 24/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 34817164



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah FULYA DERESİ sk / DİKİLİTAŞ mah DAMLA, EMİRHAN, FULYA DERESİ, HAKKI YETEN sk bölgelerinde 24/04/2023 09:00:00 - 24/04/2023 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 34818807



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah DEREBOYU, FUAR sk bölgelerinde 24/04/2023 09:00:00 - 24/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34810701



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 57. sk bölgelerinde 24/04/2023 09:00:00 - 24/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 34817162



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah BÜYÜK ALTAYBAŞI sk / PİYALEPAŞA mah AKMAN, AKÇİÇEK, ATAK, BABAPINAR, BÜYÜK ATAK, CANDAN, DEMİRCİ, DOĞAN, DİRİ, GÜNÜ GÜZEL, KADINLAR ÇEŞMESİ, KARAAĞAÇ, PİYALEPAŞA, SIRAÇ, TOROS, VALİDE ÇEŞMESİ, YENER, ÜST BARUTHANE, İNCİRKUŞU sk bölgelerinde 24/04/2023 10:00:00 - 24/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 34819521



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 3., MARMARA sk / TURGUT ÖZAL mah 45., 46., OKTAY RIFAT sk bölgelerinde 24/04/2023 09:00:00 - 24/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34817009



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1.YOL, 2.YOL, 3.YOL, 4.YOL sk bölgelerinde 24/04/2023 09:00:00 - 24/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 34819688



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 2.ESEN, BAKİ, DİKMEN, SEVİNCAN, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 24/04/2023 09:00:00 - 24/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34819689



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah DİKMEN, SEVİNCAN, ÜÇTEPE sk bölgelerinde 24/04/2023 09:00:00 - 24/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34819686



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah BAKİ, DİKMEN, YAVUZ SELİM sk bölgelerinde 24/04/2023 09:00:00 - 24/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 34816950



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKDENİZ, AKŞEMSETTİN, BATTALGAZİ, BEDRETTİN SİMAVİ, BÂLİPAŞA, HACI FİDAN, HOCA EFENDİ, HÜSREVPAŞA, KARAMUK, KOCASİNAN, KORKUTATA, MUHSİR, MÜTERCİM ASIM, NEYZEN İHSAN, SARI NASUH, SARIGÜZEL, ŞEMSETTİN SAMİ sk / ALİ KUŞÇU mah AKSARIKLI, DARÜŞŞAFAKA, ESKİ ŞİFAHANE, FATİH TÜRBESİ, HALİÇ, KESERCİLER, MANİSALI FIRIN, MIHÇILAR, MİSVAK, TESTERECİLER, TETİMMELER, YEŞİL SARIKLI sk / HIRKA-İ ŞERİF mah AHŞAP MİNARE, AKSEKİ, AKSEKİ CAMİİ, AKŞEMSETTİN, ALTAY, ALTAY CAMİİ, BATTALGAZİ, BAŞKÂTİP, BÂLİPAŞA, CEVİZCİ EKREM, DERSİAM, ESKİ ALİPAŞA, FEVZİPAŞA, HACI LÜTFULLAH EFENDİ, HÜSREVPAŞA, KABAKULAK, KADI, KASİDECİ, KEÇECİLER, KEÇECİLER FIRINI, KIRTAY, MEVKUFATÇI, MEVLÜTÇÜ, MÜTERCİM ASIM, NAKKAŞ LEVNİ, RÜŞTÜ EFENDİ, SADETTİN EFENDİ, SOMUNCULAR, TABAKZADE ÇIKMAZI, UNCU, ZEMBİLCİ, ÇALAR SAAT, İZZETAĞA sk / MOLLA GÜRANİ mah SOFTA SİNAN sk / ZEYREK mah DERS VEKİLİ, HATTAT NAFİZ, HATTAT İZZET, KADI ÇEŞMESİ, TETİMMELER, YESARİZADE, İHTİYATLI sk bölgelerinde 24/04/2023 02:00:00 - 24/04/2023 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34819651



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ATİKALİ mah DRAMAN ÇUKURU, DİLMAÇ, FEVZİPAŞA, KURTAĞA ÇEŞMESİ, LODOS, NURETTİN TEKKESİ, SARAYAĞASI sk / DERVİŞ ALİ mah ALİŞAH, ALİŞAH ÇIKMAZI, CANFEDA CAMİİ, CANFEDA CAMİİ ARALIĞI, DRAMAN ÇUKURU, DİLMAÇ, FEVZİPAŞA, HASAN FEHMİPAŞA, HASAN FEHMİPAŞA ÇIKMAZI, KANAT, KARAKOL, KEFEVİ, KELEBEK, KURTAĞA ÇEŞMESİ, NAKKAŞ SAHİ, NUREDDİN TEKKESİ, TERCÜMAN YUNUS, TESTERECİ sk / HIRKA-İ ŞERİF mah ALİPAŞA TÜRBESİ, CUMA DAMI, ESKİ ALİPAŞA, ESKİ BOSTAN ÇIKMAZI, FEVZİPAŞA, GÜL DEDE, KABAKULAK, KABAKULAK 2. ÇIKMAZI, KARABULUT, KARAGÜMRÜK MEYDANI, KÖMÜRCÜ BAHADIR, KÜLAHLI, LÜLECİ YEKTA, MELEK HOCA, MELEK HOCA 2. ÇIKMAZI, MELEK HOCA 3. ÇIKMAZI, NAKKAŞ LEVNİ, PERENDEBAZ, PROF. NACİ ŞENSOY, RENDECİLER, SOFALI ÇEŞME, SÜTÇÜ MURAT, TAHTACILAR, TÜRKİSTAN, UZUN YOL, YAZMACI HÜSREV, YAZMACI HÜSREV ARALIĞI, YENİ BUCAK, İMAM SÜREYYA, İPEK KAYTAN, İZZETAĞA, İŞKEMBECİ MALİK sk / KARAGÜMRÜK mah ENDERÛNİ RIFATBEY, FEVZİPAŞA, HARAP DEĞİRMEN, HATİCE SULTAN, KEPENEKLİ NUMAN, KORUCU, KÜÇÜK DEĞİRMEN, MELEK HOCA, MUHTAR YEKTA, NİYAZİ MISRİ, PROF. NACİ ŞENSOY, SAHTİYANCI, SARMAŞIK, SAĞEL, SOFALI ÇEŞME, SÜTÇÜ MURAT, TÜRKİSTAN, UZUN YOL, VİRAN MESCİDİ, VİRAN ODALARI, VİRAN ODALARI ARALIĞI, YAŞMAKLI, YUSUFAĞA, YUSUFAĞA ARALIĞI, ŞÜKRÜ NAİLİ sk / MUHSİNE HATUN mah MOLATAŞI sk / MİMAR HAYRETTİN mah BALİPAŞA YOKUŞU sk bölgelerinde 24/04/2023 03:00:00 - 24/04/2023 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34818622



İSTANBUL FATİH ilce -CANKURTARAN mah sk / HOCAPAŞA mah sk bölgelerinde 24/04/2023 09:00:00 - 24/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34819502



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-TOPKAPI mah DR. NÂSIRBEY, SEFA BOSTANI sk bölgelerinde 24/04/2023 09:00:00 - 24/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34819683



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKDENİZ, BÂLİPAŞA, CAZİP, HALICILAR, HEMDEM, OCAKLI, SARIGÜZEL, VATANDAŞ, YARAN, ŞEHİT TEĞMEN MEHMET SARPER ALUS sk / SEYYİD ÖMER mah HEKİMOĞLU ALİPAŞA sk bölgelerinde 24/04/2023 09:00:00 - 24/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 34819690



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 570., 571., 572., 574., 576., 579., 582., 584., 607., 608., 609., 609/1., 609/2., 610., 610/1., 610/2., 611. sk bölgelerinde 24/04/2023 09:00:00 - 24/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 34809974



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YEŞİLOVA mah 1.DEĞER, 1.KEMAL, 1.KÜÇÜK ÇIKMAZI, 1.SARAY, 2.ER, 2.NEŞE, 2604., 2605., 3.AKSU, 3.FATİH, 3.KARADENİZ, 3.SEVİM, 3.TUNA, 3.ZÜMRÜT, 4.DİLEK, 5.ORTA, 5.PINAR, 6.ENGİN, 7.LALE, 7.MENEKŞE, AKDENİZ, GAZİ OSMAN PAŞA, GÜR, KAHRAMANLAR, KARASU, LEVENT, MARMARA, MEZARLIK, SİNEMA, TANSEL, YENİ CAMİ, YEŞİLOVA YAN YOLU, ÇAY, ŞAİR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 24/04/2023 00:01:00 - 24/04/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34809975



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 2.YAVUZ SELİM, MEVLANA, ZİYA GÖKALP sk / HALKALI MERKEZ mah 1.ÇİĞDEM sk / YEŞİLOVA mah 1.DEĞER, 2604., 3.AKSU, 5.ORTA, AZİZ, CÖMERT, GAZİ OSMAN PAŞA, GÜR, KAHRAMANLAR, MARMARA, SAYILI, SEÇİL, YEŞİLOVA YAN YOLU, ÇAY, ÜMRAN HANIM sk bölgelerinde 24/04/2023 00:01:00 - 24/04/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34819645



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2.BAHAR, 8.GÜL, BAHARİYE, GÜLİSTAN, ULUBATLI HASAN sk bölgelerinde 24/04/2023 09:00:00 - 24/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34819680



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.MUAMMER AKSOY, 1.OĞUZ, 1.SERAP, 1.SÜLÜN, 1.ÇAMLIBEL, 3.KARTAL, 3.İNÖNÜ, 4.CAN, ASURLAR, BAHARİYE, KAFKAS, ÇAMLICA sk bölgelerinde 24/04/2023 09:00:00 - 24/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 34817867



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah BALTALİMANI ÇAYIR sk / EMİRGAN mah BOSTANLI, BOYACIKÖYÜ YOKUŞU, FIRIN, HAKKAK YÜMNİ, KOZA, MÜHENDİSLER, SAKIP SABANCI, TAN, ÇAMLAR, ŞİRİN sk / REŞİTPAŞA mah KIRMIZIÇAM sk bölgelerinde 24/04/2023 09:00:00 - 24/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34807904



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah SARAY ARKASI, SARIYER HAMAMI, YENİ MAHALLE sk / YENİ mah ANIT, ASALET, AZİZ EFENDİ, AĞIR TOPÇU, BOZACI ZEYNEL, FIÇICI KERİM, GAZİNO, HAYDAR DOĞU, HAYDAR EFENDİ, KALPAKÇI HÜSEYİN, KARAKÜTÜK, KİLİSE ARALIĞI, OCAK AĞASI, SULUBAHÇE, YAZ ÇIKMAZI, YENİ MAHALLE, YENİ SELİMİYE, YENİ ÇEŞME, YÜREK YAKAN, ZİNCİR, ÇAYIRDİKEN, ÇINAR MEKTEBİ, İBNİ SİNA sk bölgelerinde 24/04/2023 09:00:00 - 24/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34799536



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİFENERİ mah BÜYÜK ATATÜRK, FESLEĞEN, FEVZİ ÇAKMAK, KAKTÜS ÇİÇEĞİ, ORKİDE*, RUMELİ LİMANI, İSTİKLAL sk bölgelerinde 24/04/2023 09:30:00 - 24/04/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 34818869



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah UZUNGÖL sk bölgelerinde 24/04/2023 09:00:00 - 24/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 34801202



İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah CAMİ 1, PEHLİVAN, UYGAR, YAVUZ sk bölgelerinde 24/04/2023 10:00:00 - 24/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34801201



İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah AKINCI BAYIRI, PEHLİVAN sk bölgelerinde 24/04/2023 10:00:00 - 24/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 34818744



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2271., 2272., 2272/1., 2273., 2274., 2336., 2347. sk bölgelerinde 24/04/2023 00:05:00 - 24/04/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34818732



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2458., 2459., 2460., 2464., ATATÜRK sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2305., 2307., 2314., 2315., 2316., 2318., ATATÜRK sk bölgelerinde 24/04/2023 00:05:00 - 24/04/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34805685



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 178., 180., 181., 183., 184., 185., 186., 187., 188., 189., 19., 190., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 30., 31., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk / UĞUR MUMCU mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, K, L sk bölgelerinde 24/04/2023 10:00:00 - 24/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 34819565



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah YILANLI AYAZMA sk bölgelerinde 24/04/2023 00:00:00 - 24/04/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34819564



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah YILANLI AYAZMA sk bölgelerinde 24/04/2023 00:00:00 - 24/04/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34819559



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA, YILDIZ sk bölgelerinde 24/04/2023 00:00:00 - 24/04/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34818831



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA, YILDIZ sk bölgelerinde 24/04/2023 00:01:00 - 24/04/2023 07:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34818806



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA, SERÇE KALE sk bölgelerinde 24/04/2023 00:01:00 - 24/04/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34819642



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 54/9., 58. BULVAR sk bölgelerinde 24/04/2023 08:30:00 - 24/04/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.