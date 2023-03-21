NO: 34765571



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2518., 2534., DİLMENLER, HACI BOSTAN, PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 23/03/2023 23:30:00 - 24/03/2023 01:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34765601



İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 24/03/2023 01:00:00 - 24/03/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34764543



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAK mah sk bölgelerinde 24/03/2023 08:00:00 - 24/03/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34764557



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah YEŞİL VADİ sk bölgelerinde 24/03/2023 08:00:00 - 24/03/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34764527



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAK mah sk bölgelerinde 24/03/2023 08:00:00 - 24/03/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34747840



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah FAHRİ GİZDEN, VEFABEY, YILDIZ POSTA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah MAHMUT MUHTAR, MÜŞİR DERVİŞ İBRAHİM, MÜŞİR İSMAİL HAKKI, TEVFİK ERDÖNMEZ PAŞA, VİLLA, İRFAN BAŞTUĞ PAŞA sk / FULYA mah ALİ SAMİ YEN, BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 24/03/2023 10:01:00 - 24/03/2023 18:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü

NO: 34769880



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah İLGİ, İNÖNÜ sk / DEREAĞZI mah ARAF, ASMA, ASU, CAMİ, CEVHER, GÜLHATMİ, KARACAOĞLAN, KÜRE, PEHLİVAN, SAHİLYOLU, ÇİÇEK, İNÖNÜ, ŞAHİN sk / GÜRPINAR mah AHMET HAŞİM, CAMİ, CİVA, DEMİRCİ, ESEN, ETHEM AĞA, FIRIN, GÖRGÜ, MALİK AĞA, MÜMİN AĞA, PAZAR, SAHİLYOLU, TAHİR AĞA, TÜMSEK, ZARİF, ÜNLÜ sk bölgelerinde 24/03/2023 09:00:00 - 24/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34749873



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEÇECİ PİRİ mah BACTAR, DURU, MAHLÜL, MEZARLIK ÜSTÜ, MİNE ÇİÇEĞİ sk / PİRİPAŞA mah BACTAR, KÜÇÜK PARMAKLIK ARKA, YÜKSEK MERDİVEN, ÇAN ÇAN, ÇAN ÇAN ARALIĞI sk bölgelerinde 24/03/2023 10:00:00 - 24/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34768427



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TÜRKOBA mah ACAR 2, AHSEN, AKTUĞ, AKTÜRK, ALPER, ATATÜRK 2 sk bölgelerinde 24/03/2023 09:00:00 - 24/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34770841



İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 118., 119., 130., MALAZGİRT sk bölgelerinde 24/03/2023 09:00:00 - 24/03/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34770838



İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 568. sk bölgelerinde 24/03/2023 09:00:00 - 24/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34770840



İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 590. sk bölgelerinde 24/03/2023 09:00:00 - 24/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34763319



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 3143. sk bölgelerinde 24/03/2023 00:00:00 - 24/03/2023 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34767438



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1357., 1402. sk / ÖRNEK mah 1352., 1353., 1354., 1355., 1356., 1357., 1365., 1368., 1375. sk bölgelerinde 24/03/2023 09:00:00 - 24/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34767435



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1479., 1485., 1486., 1487., 1488., 1490., 1499., 1501., SİVAS KONGRE sk bölgelerinde 24/03/2023 09:00:00 - 24/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34762825



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHTERÇEŞME mah 1869., 1882., 2035. sk bölgelerinde 24/03/2023 09:00:00 - 24/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34764050



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah BEYAZIT MEKTEP, BODRUM HAN, ESKİCİLER, FESÇİLER, FESÇİLER ÇIKMAZI, GANİ ÇELEBİ, HACI HÜSNÜ, HACI MEMİŞ, KAHVEHANE, KALPAKÇILARBAŞI, KAVUKÇULAR, KAZAZLAR, KESECİLER, KOLTUKÇULAR, MERCAN HANI ÇIKMAZI, MÜHÜRDAR EMİNPAŞA, PERDAHÇILAR, PÜSKÜLCÜLER, RESSAM BASMACILAR, SAHAFLAR BEDESTENİ, SANDAL BEDESTENİ, SARI HACI HASAN, SİPAHİ, TACİRLER, TAKKECİLER, TAVUK PAZARI, TERPUŞÇULAR, TIĞCILAR, TUĞCULAR, YARIMTAŞ HAN, YAĞLIKÇILAR, YENİÇERİLER, YEŞİLDİREKLİ, YORGANCILAR, ÇADIRCILAR, ÇARŞIKAPI, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE, ŞEKER AHMETPAŞA, ŞEYH HAMDULLAH sk / MOLLA FENARİ mah ATİK ALİPAŞA MEDRESESİ, BİLEYCİLER, HÜSEYİNAĞA CAMİİ, KALPAKÇILARBAŞI, KÜRKÇÜLER KAPISI, KÜRKÇÜLER PAZARI, KÜRKÇÜLER ÇARŞISI, MEDRESE ÇIKMAZI, TAVUK PAZARI, YENİÇERİLER, ÇARŞIKAPI, İSKENDER BOĞAZI sk bölgelerinde 24/03/2023 00:00:00 - 24/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34769786



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BİNBİRDİREK mah DİVANYOLU, GEDİKPAŞA CAMİİ, PEYKHANE, PİYER LOTİ, TAŞDİREK ÇEŞMESİ sk / CANKURTARAN mah CANKURTARAN sk / EMİN SİNAN mah EVKAF, GEDİKPAŞA CAMİİ, KARA BABA TÜRBESİ, PERTEVPAŞA, TAŞDİREK ÇEŞMESİ, YENİÇERİLER sk / MİMAR HAYRETTİN mah DOĞRAMACI, KARA BABA TÜRBESİ, YENİÇERİLER sk bölgelerinde 24/03/2023 09:00:00 - 24/03/2023 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34769780



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKŞEMSETTİN, BATTALGAZİ, BEDRETTİN SİMAVİ, MUHSİR, MÜTERCİM ASIM, ŞEMSETTİN SAMİ sk / HIRKA-İ ŞERİF mah AKSEKİ, AKŞEMSETTİN, BATTALGAZİ, BÂLİPAŞA, ESKİ ALİPAŞA, HACI LÜTFULLAH EFENDİ, HÜSREVPAŞA, KADI, KASİDECİ, KEÇECİLER, MEVKUFATÇI, MEVLÜTÇÜ, MÜTERCİM ASIM, RÜŞTÜ EFENDİ, SADETTİN EFENDİ sk bölgelerinde 24/03/2023 09:00:00 - 24/03/2023 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34769788



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DEMİRTAŞ mah DEVOĞLU YOKUŞU, KANTARCILAR, PAÇACI, UZUNÇARŞI, ŞEYH DAVUT HANI sk / MUHSİNE HATUN mah MOLATAŞI sk / RÜSTEMPAŞA mah ASMAALTI, BÜYÜKBAŞ, HASIRCILAR, KALÇIN, KIZILHAN, RAGIP GÜMÜŞPALA, RÜSTEMPAŞA MAHKEME, RÜSTEMPAŞA MAHKEME ÇIKMAZI, UZUNÇARŞI sk / SARIDEMİR mah KADIOĞLU, KANTARCILAR, KUTUCU, KUTUCULAR, LİMONCU, ORD. PROF. DR. CEMİL BİRSEL, SOBACILAR, UZUNÇARŞI, ÇANAKÇILAR sk / SÜLEYMANİYE mah KEBAPÇIHANI, UZUNÇARŞI sk / TAHTAKALE mah BALKAPANI, CÖMERTTÜRK, HASIRCILAR, HİCAZ, KAHVECİLER, KURUÇEŞME, TAHTAKALE, TAHTAKALE KARAKOLU, TOMRUK, UZUNÇARŞI, ÇAMAŞIRCILAR sk bölgelerinde 24/03/2023 10:00:00 - 24/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34769781



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ATİKALİ mah MANYASİZADE sk / BALAT mah ATGEÇMEZ, CEBECİBAŞI MESCİDİ, FENER YAĞHANE, FETHİYE, FETHİYE CAMİİ AVLUSU ÇIKMAZI, FETHİYE MEDRESESİ, FETİH, GÖK ÇIKMAZI, KARADAVUT, KİREMİT, MANYASİZADE, MANYASİZADE ÇIKMAZI, MERCİMEK, MESNEVİHANE, MURAT MOLLA, MURAT MOLLA ÇIKMAZI, NAKKAŞ HAYDAR, TEVKİİ CAFER MEKTEBİ, İMAM ÖMER, İSMAİLAĞA, İSMAİLAĞA 1. ÇIKMAZI, İSMAİLAĞA 2. ÇIKMAZI, İSMAİLAĞA 3. ÇIKMAZI, ŞAİR NİYAZİ sk bölgelerinde 24/03/2023 10:00:00 - 24/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34769789



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KATİP KASIM mah ASKER, ASYA, BEŞİKÇİ, HADIM ODALARI, KATİP KASIM CAMİİ, KINACI MEHMET, KIZILTAŞ, LANGA HİSARI, SAYVAN, SEPETÇİ SELİM sk / MİMAR KEMALETTİN mah HAVUZLU HAMAM, HAYRİYE TÜCCARI, KIZILTAŞ, TÜRKELİ sk / NİŞANCA mah ALİŞAN, ASKER, ASYA, EHLİDİL, HAVUZLU HAMAM, HEMŞEHRİ, HEMŞİRE, MOLATAŞI, SAYVAN, TABUR, TÜRKELİ, İSMAİL SEFA sk bölgelerinde 24/03/2023 13:00:00 - 24/03/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34763105



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce -YILDIZTABYA mah sk bölgelerinde 24/03/2023 09:00:00 - 24/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34763091



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce -KARADENİZ mah sk bölgelerinde 24/03/2023 09:00:00 - 24/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34770543



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah KUŞBAŞ, KUŞBAŞ CAMİİ, SADAKAT, TUNCER, YÜCEL sk bölgelerinde 24/03/2023 09:00:00 - 24/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34766182



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah MEHMET AKİF, SOĞANAĞA, YEŞİLTEPE, ÖZGÜR sk / MERKEZ mah AYDINLAR, BAHAR, BAĞ, FEVZİ ÇAKMAK, SOĞANLI, TAYFUN, İKBAL sk bölgelerinde 24/03/2023 09:00:00 - 24/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34762389



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAYRAM, BEREKET, BUYRUK, BİLECİK, BİLGİÇ sk bölgelerinde 24/03/2023 09:00:00 - 24/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34762392



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BALCI, BAĞCI, BAĞIMSIZ, BEYZADE, BİLGİN, BİLGİÇ, BİLİNÇ, SULTAN SELİM, YİĞİT sk bölgelerinde 24/03/2023 09:00:00 - 24/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34763140



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah ECE, LİSE, YEKTA, ÇOBANÇEŞME sk bölgelerinde 24/03/2023 15:30:00 - 24/03/2023 18:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34757035



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.NİLGÜN, AKDENİZ, ARKIN, AYTÜL, BİRSEN, DİLEK, EMEL, EREN, FİGEN, GÜLŞEN, GÜZİN, KASIMPATI, MİHRİBAN, MİMOZA, SOKULLU, YAVUZ SELİM, YENAL, ZÜLÜF, ÖZNUR, İLKE, İĞDE sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah BARIŞ, DARGIN, ERGÜN, KISMET, MİMAR, MİS, NADİDE, RÜZGAR, SEDEF, SOKULLU, TUĞÇE, YAMAN, İSMET sk bölgelerinde 24/03/2023 09:30:00 - 24/03/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34763134



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah BEZİRGAN, BURCU, DİREK, ECE, EGE, EYÜP SULTAN, KUYU, LİSE, MEKTEP, TABYA, TOPATAN, ÇOBANÇEŞME sk / NURTEPE mah ALİBEY, CEMAL, DORUK, MESKEN, OSMANPAŞA, SÜMBÜL, TABYA, TAHİR, ÇOBANÇEŞME, ÇİLEKLİ, ÖZEN sk bölgelerinde 24/03/2023 15:30:00 - 24/03/2023 18:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sarıyer

NO: 34751770



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah CUMHURİYET VE DEMOKRASİ sk bölgelerinde 24/03/2023 09:00:00 - 24/03/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34762362



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİFENERİ mah AY, FENER SARMAŞIĞI, İNÖNÜ MUHAREBE, İSTİKLAL sk bölgelerinde 24/03/2023 09:00:00 - 24/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34762361



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİFENERİ mah FENER SARMAŞIĞI, HASAN ALİ YÜCEL OKULU, RUMELİ PAPATYASI, SEDEF, İSTİKLAL sk bölgelerinde 24/03/2023 09:00:00 - 24/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34766183



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah AKSARAY ÇIKMAZI, KÜÇÜKÇELTİK, NURSEL, ÇERKEZKÖY sk bölgelerinde 24/03/2023 09:00:00 - 24/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34767620



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALGÜR, ALPERENLER, BEYPAZARI, DOMANİÇ, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜNYÜZÜ, GÜRHAN, HÜSUMET ÇIKMAZI, IŞILAY ÇIKMAZI, KIRKAHVESİ, KONURALP, MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK, MİHALGAZİ, PAZARLAR, SULUSARAY, SİVRİHİSAR, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, ÇAVDARHİSAR, İZZET sk bölgelerinde 24/03/2023 09:00:00 - 24/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34766197



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah GÜLCANIM, PALMİYE, SÖĞÜTLÜ, ÇAMLI sk bölgelerinde 24/03/2023 09:00:00 - 24/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34766299



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah GÜNAL, HASYUNUS ÇIKMAZI, LÜTFÜ VARDAR, PİRİ REİS, SUDE ÇIKMAZI, TEKCAN sk bölgelerinde 24/03/2023 11:00:00 - 24/03/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Şişli

NO: 34763006



İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah HARMAN 1, KORE ŞEHİTLERİ, MİTHAT ULU ÜNLÜ sk bölgelerinde 24/03/2023 09:00:00 - 24/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.