Ayda Listelerin Fedai'si Oldu

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NO: 34763564 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1179. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2421. sk / YAYLA mah AKASYA, AKSEL, AMBER, DİLARA, EBABİL, EVLİYA, FERAH, GÜL, IHLAMUR, KAMER, LALE, MESCİT, MEVSİM, NAMLI, PELİKAN, PINAR, SALKIM, SARNIÇ, SÖĞÜT, SÜMBÜL, UZUN, YAYLA, ZEYBEK, ÇİÇEK, ÖZLEM sk bölgelerinde 23/03/2023 09:30:00 - 23/03/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34763004 İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah HARMAN 1 sk bölgelerinde 23/03/2023 09:00:00 - 23/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34766297 İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALBENİ, BAĞDAT, BAĞIŞ, CAHİT ARF, ERASLAN, FERİT, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, KÜÇÜKMARMARA, LÜTFÜ VARDAR, MEHPARE, MEMDUHOĞLU, PİRİ REİS, TEVFİK FİKRET, ZENAN, ÇEŞMİNAZ, İZZET sk bölgelerinde 23/03/2023 11:00:00 - 23/03/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34766239 İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah BAYRAKLI, KARAGÖZ, KAĞNI, VELİBEY, ÇAYIRLAR MEVKİİ sk bölgelerinde 23/03/2023 09:00:00 - 23/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34767619 İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALGÜR, ALPERENLER, BEYPAZARI, DOMANİÇ, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜNYÜZÜ, GÜRHAN, HÜSUMET ÇIKMAZI, IŞILAY ÇIKMAZI, KIRKAHVESİ, KONURALP, MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK, MİHALGAZİ, PAZARLAR, SULUSARAY, SİVRİHİSAR, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, ÇAVDARHİSAR, İZZET sk bölgelerinde 23/03/2023 09:00:00 - 23/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34766181 İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah AKSARAY ÇIKMAZI, KÜÇÜKÇELTİK, NURSEL, ÇERKEZKÖY sk bölgelerinde 23/03/2023 09:00:00 - 23/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34766196 İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AYDINCIK, BAYRAMÖREN, BOZYAZI, BÜYÜKYALI, DERİNCE, DİLOVASI, EMİRSULTAN, ERTUĞRULGAZİ, GÖLCÜK, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, MEMDUHOĞLU, SAMANDAĞ, SİLİFKE sk bölgelerinde 23/03/2023 09:00:00 - 23/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34766238 İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK SİNEKLİ mah AKVARYUM ÇIKMAZI, AKÇA ÇIKMAZI, AKŞEMSEDDİN, BATI ÇEŞME, BORDO, BOTANİK BAHÇE, DEDEOĞLU, DOĞU ÇEŞME, GALİP, GÖKBEN, GÖKTAŞI, GÜRLER, KARA, KARABEY, MUCİT, OKÇU, PAPATYA, PTT, RAKKAS, SEBİL, TABAN DERE, TÜRKER, YASA, ZORLU VİRAJ, ÇUKURCA, ÜZGÜNLER sk / KÜÇÜK SİNEKLİ mah PTT, SEBİL, TAŞOVA, ÇANAKPINAR, ÇUKURCA, ÇUÇURGA sk bölgelerinde 23/03/2023 09:00:00 - 23/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34762887 İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, ASLAN, AVŞAR, CAMGÜZELİ, COŞKUN, CİVANPERÇEMİ, FİDAN, KAYMAK, MANDALİNA, MENEKŞE YOLU, MERAL, MOR SALKIM, MUAMMER, NEŞE, TAŞ OCAKLARI , USLU, VATAN, YENİDÜNYA, ZAFER, ZERAFET, ÇAKIR, ÇAYIRALAN, ÇETİN, ÖZ MUTLU, ŞAHİN, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 23/03/2023 09:00:00 - 23/03/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34751769 İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah CUMHURİYET VE DEMOKRASİ, KÜLTÜR SANAT sk bölgelerinde 23/03/2023 09:00:00 - 23/03/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34762885 İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah MAVROMOLOS, TATAR sk bölgelerinde 23/03/2023 09:00:00 - 23/03/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34762388 İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BALÖZÜ, BELİRLİ, BOZKIR, BİLECİK, BİLGİÇ, BİLİNÇ, YOLGÖSTEREN sk bölgelerinde 23/03/2023 09:00:00 - 23/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34763564 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1179. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2421. sk / YAYLA mah AKASYA, AKSEL, AMBER, DİLARA, EBABİL, EVLİYA, FERAH, GÜL, IHLAMUR, KAMER, LALE, MESCİT, MEVSİM, NAMLI, PELİKAN, PINAR, SALKIM, SARNIÇ, SÖĞÜT, SÜMBÜL, UZUN, YAYLA, ZEYBEK, ÇİÇEK, ÖZLEM sk bölgelerinde 23/03/2023 09:30:00 - 23/03/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34763062 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 545. sk bölgelerinde 23/03/2023 09:00:00 - 23/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34763077 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 260., 262., 263., 264., 265., 266., 267., 268., 279., 500 EVLER, ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 23/03/2023 09:00:00 - 23/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34764031 İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah MERCAN CAMİİ ÇIKMAZI, MERCAN HANI ÇIKMAZI, MÜHÜRDAR EMİNPAŞA, YAĞLIKÇILAR, ÇADIRCILAR, ŞEKER AHMETPAŞA sk / MERCAN mah FUATPAŞA, HAN ARKASI, HANARKASI ÇIKMAZI, HAVANCI, MANGALCI ÇIKMAZI, MERCAN, MÜHÜRDAR EMİNPAŞA, NARGİLECİ, SEMAVER, TACİRHANE, UZUNÇARŞI, ÇÖKELEK, ÖRÜCÜLER KAPISI, ŞEKER AHMETPAŞA sk / SÜLEYMANİYE mah SİYAVUŞPAŞA sk / TAYA HATUN mah MERCAN CAMİİ ÇIKMAZI, TIĞCILAR, ÖRÜCÜLER KAPISI sk bölgelerinde 23/03/2023 00:00:00 - 23/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34767437 İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah FATİH SULTAN MEHMET sk / ÇINAR mah 1394., 1400., 1401., 1402., 1403., 1404., 1420., 1450., 1464. sk / ÖRNEK mah 1357., 1359., 1367., 1368., 1369., 1370., 1371., 1372., 1373., 1374., 1375., 1450., 1452., 1453., 1454., 1455., 1458., DOĞAN ARASLI, ERZURUM KONGRE, FİKRİ SÖNMEZ sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah MALAZGİRT sk bölgelerinde 23/03/2023 09:00:00 - 23/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34767434 İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 1569. sk / BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1476., 1477., 1478., 1483., 1491., 1492., 1502., 1503., 1507., 1509., 1510., 1569., 1576., 1577., AHMET ARİF sk / ÇINAR mah 1410. sk bölgelerinde 23/03/2023 09:00:00 - 23/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34762304 İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 3121. sk bölgelerinde 23/03/2023 00:00:00 - 23/03/2023 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34751328 İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah ERDEM, KIRANKAYA, KUZEY, NARİN, SESSİZ sk bölgelerinde 23/03/2023 12:00:00 - 23/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34751327 İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah AKTAŞ, AKTAŞ ARALIĞI, CAMİ, DEREİÇİ, FETİHTEPE CAMİ, FETİHTEPE CAMİ ÇIKMAZI, HALICIOĞLU YAN YOL, KUMSAL, SİVAS sk / HALICIOĞLU mah AYAZMA ÜSTÜ, HALICIOĞLU OKMEYDANI sk / PİRİPAŞA mah AYAZMA ÜSTÜ, DEREİÇİ, DÖNMEZ, EMRE ÇIKMAZI, LALELİ, ORKİDE, SÜMBÜL, SİVAS, SİVAS ARALIĞI, YASEMİN, YILDIRIM, YILDIRIM ARALIĞI, İNCİ sk bölgelerinde 23/03/2023 10:00:00 - 23/03/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34762824 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 19., 21., 36., BARBAROS, FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 23/03/2023 09:00:00 - 23/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34747812 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah KEŞŞAF sk / GAYRETTEPE mah AYAZMADERESİ, ELİFOĞLU, ERDOĞAN ÖZKARDEŞLER, GÜL ACARA ALT, HUZUR, NURGÜL, SERGÜL sk bölgelerinde 23/03/2023 10:00:00 - 23/03/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34749872 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah ÇAĞRI sk / ORTAKÖY mah CANAN sk bölgelerinde 23/03/2023 10:00:00 - 23/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34764494 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah DEDE KORKUT, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 23/03/2023 08:00:00 - 23/03/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34764510 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah DEDE KORKUT, GENÇ OSMAN, YEŞİL VADİ, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 23/03/2023 08:00:00 - 23/03/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34764394 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -ÇOBANÇEŞME mah sk bölgelerinde 23/03/2023 09:00:00 - 23/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34765571 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2518., 2534., DİLMENLER, HACI BOSTAN, PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 23/03/2023 23:30:00 - 24/03/2023 01:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34758652 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1448., 1450., 1451., 1460. sk bölgelerinde 23/03/2023 09:00:00 - 23/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34758653 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1451., 1453. sk bölgelerinde 23/03/2023 09:00:00 - 23/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34758651 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1451., 1460., 1461., 1462., 1464. sk bölgelerinde 23/03/2023 09:00:00 - 23/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34760831 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1245., 1257., 1258., 1262., 1263., 1264., 1268. sk bölgelerinde 23/03/2023 09:00:00 - 23/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34764367 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1600., 1606., 1608., 1612., 1613., 1615., 1618., 1619., 1620., 1621., 1622., 1623., 1624., 1625., 1626., 1644., 1645., 1704., İNÖNÜ sk / MAHMUTBEY mah 2565., 2566., İNÖNÜ sk bölgelerinde 23/03/2023 09:00:00 - 23/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34765559 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah DİLMENLER sk bölgelerinde 23/03/2023 01:00:00 - 23/03/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34765540 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2535. sk bölgelerinde 22/03/2023 23:30:00 - 23/03/2023 01:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.