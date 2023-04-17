BAHÇELİEVLER

NO: 34812709



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM sk bölgelerinde 20/04/2023 09:00:00 - 20/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34815181



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah CEYLAN 1, HÜRRİYET, ZEYTİN, ŞAFAK sk bölgelerinde 20/04/2023 12:00:00 - 20/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34815185



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AKBAYRAK, ÇUHADAR sk bölgelerinde 20/04/2023 12:00:00 - 20/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 34817402



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah EMİRHAN sk bölgelerinde 20/04/2023 09:00:00 - 20/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 34812734



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah SU DEPOSU, TURGUT ÖZAL sk bölgelerinde 20/04/2023 09:00:00 - 20/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 34812465



İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 20/04/2023 00:00:00 - 20/04/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 34816384



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk bölgelerinde 20/04/2023 09:00:00 - 20/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 34809798



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah ARMA, BIÇKI, KÜÇÜK SARAY MEYDANI, MİMAR ACEM CAMİİ, ONBAŞI, VAK'A-NÜVİS, ZAĞARCIBAŞI, ÇINGIRAK sk / ŞEHREMİNİ mah ARMA sk bölgelerinde 20/04/2023 10:00:00 - 20/04/2023 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34809799



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah MERCAN HANI ÇIKMAZI, TIĞCILAR sk / MERCAN mah MERCAN, SEMAVER, UZUNÇARŞI, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU sk / TAYA HATUN mah MERCAN, TIĞCILAR, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU, ÖRÜCÜLER KAPISI sk bölgelerinde 20/04/2023 11:00:00 - 20/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34809800



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah ADNAN MENDERES VATAN, AKSARAY MEKTEBİ, KADRİBEY, MURATPAŞA, SADİ ÇEŞMESİ, TANBURİ CEMİLBEY, TURGUT ÖZAL MİLLET sk bölgelerinde 20/04/2023 13:00:00 - 20/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34809801



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DERVİŞ ALİ mah VAİZ sk / MUHSİNE HATUN mah HİSAR ÇEŞMESİ sk / İSKENDERPAŞA mah HAMAM, HORHOR, KAKMACI, MEHMET LÜTFÜ, RAGIPBEY, TAYYARECİ ORHAN, YENİ ORTA, ÇINGIRAKLI BOSTAN, ÇINGIRAKLI ÇIKMAZI, İMAM MURAT, İMAMBAYILDI sk / ŞEHSUVAR BEY mah ÇAPARIZ sk bölgelerinde 20/04/2023 14:30:00 - 20/04/2023 15:30:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 34809719



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 255., 257., 258., 259., 260., 262., 280., 281., 282., 283., 284., 306., 308., 308/1., 309., 310., 311., 312., 500 EVLER, AKDENİZ, BAŞARAN, PAŞAÇAYIRI, RUMELİ sk bölgelerinde 20/04/2023 09:00:00 - 20/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 34795997



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah YENİ MAHALLE sk / RUMELİ KAVAĞI mah KARAKÜTÜK, LİMAN sk / YENİ mah KARAKÜTÜK sk bölgelerinde 20/04/2023 09:00:00 - 20/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.