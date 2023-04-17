BAHÇELİEVLER 

NO: 34812709

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM sk bölgelerinde 20/04/2023 09:00:00 - 20/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34815181

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah CEYLAN 1, HÜRRİYET, ZEYTİN, ŞAFAK sk bölgelerinde 20/04/2023 12:00:00 - 20/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34815185

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AKBAYRAK, ÇUHADAR sk bölgelerinde 20/04/2023 12:00:00 - 20/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ 

NO: 34817402

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah EMİRHAN sk bölgelerinde 20/04/2023 09:00:00 - 20/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 34812734

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah SU DEPOSU, TURGUT ÖZAL sk bölgelerinde 20/04/2023 09:00:00 - 20/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT 

NO: 34812465

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 20/04/2023 00:00:00 - 20/04/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN 

NO: 34816384

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk bölgelerinde 20/04/2023 09:00:00 - 20/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH 

NO: 34809798

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah ARMA, BIÇKI, KÜÇÜK SARAY MEYDANI, MİMAR ACEM CAMİİ, ONBAŞI, VAK'A-NÜVİS, ZAĞARCIBAŞI, ÇINGIRAK sk / ŞEHREMİNİ mah ARMA sk bölgelerinde 20/04/2023 10:00:00 - 20/04/2023 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34809799

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah MERCAN HANI ÇIKMAZI, TIĞCILAR sk / MERCAN mah MERCAN, SEMAVER, UZUNÇARŞI, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU sk / TAYA HATUN mah MERCAN, TIĞCILAR, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU, ÖRÜCÜLER KAPISI sk bölgelerinde 20/04/2023 11:00:00 - 20/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34809800

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah ADNAN MENDERES VATAN, AKSARAY MEKTEBİ, KADRİBEY, MURATPAŞA, SADİ ÇEŞMESİ, TANBURİ CEMİLBEY, TURGUT ÖZAL MİLLET sk bölgelerinde 20/04/2023 13:00:00 - 20/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34809801

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DERVİŞ ALİ mah VAİZ sk / MUHSİNE HATUN mah HİSAR ÇEŞMESİ sk / İSKENDERPAŞA mah HAMAM, HORHOR, KAKMACI, MEHMET LÜTFÜ, RAGIPBEY, TAYYARECİ ORHAN, YENİ ORTA, ÇINGIRAKLI BOSTAN, ÇINGIRAKLI ÇIKMAZI, İMAM MURAT, İMAMBAYILDI sk / ŞEHSUVAR BEY mah ÇAPARIZ sk bölgelerinde 20/04/2023 14:30:00 - 20/04/2023 15:30:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA 

NO: 34809719

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 255., 257., 258., 259., 260., 262., 280., 281., 282., 283., 284., 306., 308., 308/1., 309., 310., 311., 312., 500 EVLER, AKDENİZ, BAŞARAN, PAŞAÇAYIRI, RUMELİ sk bölgelerinde 20/04/2023 09:00:00 - 20/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul Valisi Yerlikaya, şehit ailesinin evinde oruç açtı İstanbul Valisi Yerlikaya, şehit ailesinin evinde oruç açtı

SARIYER 

NO: 34795997

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah YENİ MAHALLE sk / RUMELİ KAVAĞI mah KARAKÜTÜK, LİMAN sk / YENİ mah KARAKÜTÜK sk bölgelerinde 20/04/2023 09:00:00 - 20/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.