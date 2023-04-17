ARNAVUTKÖY

NO: 34812659



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ATABEK, ATAMAN, AYGÜL, BEYKAN, BİLGEKAĞAN, BİNDALLI, CENAP, ERKILIÇ, FEVZİ, GÖÇMENKENT, HACIMAŞLI-HARAÇÇI, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HARİKA, HAVZA, KANDIRA, KARAGÖZ, KUDRETLİ, NİLSU, SEYİTGAZİ, SÜRMELİ, TEZCAN, UMUTLU, YENİYIL, YEŞİLLİK, İNKİŞAF, ŞANLI sk bölgelerinde 19/04/2023 09:00:00 - 19/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 34809690



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah BİLEN, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), KULAÇ, LEVENT, MÜMTAZ, ŞANLI sk bölgelerinde 19/04/2023 09:00:00 - 19/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34810700



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah TALİMHANE sk bölgelerinde 19/04/2023 13:00:00 - 19/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 34808844



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2277., 2305., 2306., 2307., 2308., 2309., 2310., 2311., YANYOL sk bölgelerinde 19/04/2023 09:00:00 - 19/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34808832



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1385., 1386., 1470., 1478., 1479., 1481., 1483., 1484., İSTİKLAL sk bölgelerinde 19/04/2023 09:00:00 - 19/04/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34810893



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah 476. sk / İNÖNÜ mah 353., 354., 357., 358., 359., 360., 361., 362., 363., 364., 365., 366., 367., 368., 381., 388., 389., 399., 401., 406., 408., 409., 410., 411., 412., 413., 414., 416., 425., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 19/04/2023 09:00:00 - 19/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34808833



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1380., 1381., 1382., 1383., 1384., 1385., 1386., 1470., 1471., 1488., 1502., 1503., FEVZİ ÇAKMAK sk / GÜNEŞLİ mah 1266., 1277., 1334., 1336., 1337., 1338., 1339., 1340., 1341., 1342., 1343., 1344., 1345., 1346., 1347., 1349., 1352., FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 19/04/2023 12:00:00 - 19/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 34810736



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah DİZER, HACER HANIM, KOMİK HASANEFENDİ, MEHMETÇİK sk bölgelerinde 19/04/2023 09:00:00 - 19/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34812679



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, DEĞİRMENBAHÇE, KAVAK sk bölgelerinde 19/04/2023 09:00:00 - 19/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 34811013



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah MİLLET, OKUMUŞ, YALVAÇ sk bölgelerinde 19/04/2023 09:00:00 - 19/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 34747885



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVAZIM mah AMBARLIDERE YOLU, ÇAYIR sk / ORTAKÖY mah ESKİTÜRK, LEYLEKYUVASI, TARLABAŞI, TAVUK ÇIKMAZI, TAVUKÇU REMZİ, YENİKALDIRIM sk / ULUS mah AHU, ERİŞ, FATİH, GEÇGEL ÇIKMAZI, TEKERLER, YAVUZ, ÇUBUKÇU, ÖZTOPUZ, ŞEHİT İBRAHİM AKPINAR sk bölgelerinde 19/04/2023 10:00:00 - 19/04/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 34801215



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-YENİŞEHİR mah IRMAK sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah DOLAPDERE, ŞAHİN sk / ERGENEKON mah DOLAPDERE, KÜÇÜK BAYIR, ÇİMEN sk / ESKİŞEHİR mah AKAĞALAR, DERİCİLER, DOLAPDERE, FEYLOSOF, IRMAK, KARABATAK, KAYTANCI RASİM, KÜKÜRTLÜ, MARSIK, ŞAHİN sk / HARBİYE mah VALİ KONAĞI sk / İNÖNÜ mah AKKARGA, DOLAPDERE, ELMADAĞ, KÜÇÜK BAYIR, SATIRCI, SAZLIDERE, YENİ NALBANT, ÇİLİNGİR ÇIKMAZI, ÇİMEN sk bölgelerinde 19/04/2023 10:00:00 - 19/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34784829



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah DEMİRKIRAN, DEMİRKIRAN ARALIĞI, GENİŞ sk bölgelerinde 19/04/2023 10:00:00 - 19/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 34812463



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 319., ŞEHİT HALİL İBRAHİM YILDIRIM ÇIKMAZI sk bölgelerinde 19/04/2023 00:00:00 - 19/04/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34809027



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İSTİKLAL mah 562., KÖKNAR, ZEYTİN sk bölgelerinde 19/04/2023 09:00:00 - 19/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34810751



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 306., DERE YOLU sk / PINAR mah 1485., 1490., SİVAS KONGRE sk bölgelerinde 19/04/2023 09:00:00 - 19/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 34811976



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah BEREKET, CİHAD, ZAFER, İHLAS sk bölgelerinde 19/04/2023 09:00:00 - 19/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34811978



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah 1.TULUMBA, 2.FIRIN, 2.KAHRAMAN, 2.ÇINAR, KAMELYALI, KOCATEPE, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MEHMET AKİF ERSOY, MELEK, SARI ÇEŞME, SELAMET ÇIKMAZI sk / GÜZELTEPE mah 1.BAHAR ÇIKMAZI, 1.KANARYA ÇIKMAZI, 2.ESEN, 2.KANARYA, AÇIKYÜZ, BARBAROS, DAR, GÜZELDUVAR , GÜZELTEPE, KAVAKLI, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MEHMET AKİF ERSOY, SAHİL, SETALTI, TEVFİK FİKRET, YENİ, ÇAĞLAR, ÇETİN, ÇIKAN, ÖZBEK, ÜÇEVLER ÜSTÜ sk bölgelerinde 19/04/2023 09:00:00 - 19/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34811043



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU sk bölgelerinde 19/04/2023 10:00:00 - 19/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34805681



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 2.CAMİİ, 2.IŞIL, 3.DERE, ATATÜRK, BAYRAK, BESTE, CAMİİ ARKASI, KIVRILAN, NAMIK KEMAL, SANTRAL ÇIKMAZI, SAĞLAM, YÖRÜK sk bölgelerinde 19/04/2023 10:00:00 - 19/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 34806708



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKDENİZ, EMİR BUHARİ, FEVZİPAŞA, OCAKLI, YARGIÇ NAİM OKTAY, ZÜLALİ ÇEŞMESİ, ŞEHİT TEĞMEN MEHMET SARPER ALUS sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah KADI ÇEŞMESİ sk bölgelerinde 19/04/2023 00:00:00 - 19/04/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 34809718



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 302., 303., 304., 305., 306., 307., 310., 311., 314., 315., 317., 318., 319., 320., 321., 322., 324., BAŞARAN, CENGİZ TOPEL, ŞAKİR ZÜMRE sk / YENİ MAHALLE mah 503., KÖŞK, MERDİVENLİ sk / ŞEMSİPAŞA mah 36., 38., 39., 40., 41., 43., 45., 47., CENGİZ TOPEL, ŞAKİR ZÜMRE sk bölgelerinde 19/04/2023 09:00:00 - 19/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 34812456



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah CEVİZ, FATİH sk bölgelerinde 19/04/2023 00:00:00 - 19/04/2023 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34812459



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah KIŞLA, MESLEK, YOLCU, ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk bölgelerinde 19/04/2023 00:00:00 - 19/04/2023 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 34809850



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKASYA, AKIŞ, AKTAR, AKÇE, ALİM, AYÇA, BAŞYİĞİT, BEYDER, BOYABAT, CAMİALTI, DEREBAŞI, DEREBAŞI KÜMESİ, DR. CEMİL BENGÜ, DÜLGER, FİDAN, GÜLEÇ, GÜZEL, KALAMIŞ, KAYNAK, KENDİR, KESTANE, KESTANE KÜMESİ, KÖKNAR, MARMARA, MAZİ, MÜRVER, NAKIŞ, NEZİR, OCAK, PARLAK, SALKIM, SÖĞÜT, TARÇIN, TAŞOCAĞI KÜMESİ, ÇAMALTI, ÇİT, ÖNDER, İBRAHİM, İLKE sk bölgelerinde 19/04/2023 09:00:00 - 19/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 34812667



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2.BAHAR, 8.GÜL, BAHARİYE, GÜLİSTAN, ULUBATLI HASAN sk bölgelerinde 19/04/2023 09:00:00 - 19/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34812286



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 1.PINAR, 4.BÜLBÜL, 7.ŞİRİN, AYDOĞDU, BİLGE, DİVAN, MERİÇ, MUĞLA, PAPATYA, POLAT, SALI PAZARI, ULUBATLI HASAN, ÖMÜR, ŞEHİT ERTAN YILMAZTÜRK sk / MEHMET AKİF mah 1.PINAR, 1902., 2.MANOLYA ÇIKMAZI, TAN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 19/04/2023 09:00:00 - 19/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34809973



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah ALPARSLAN, AYDIN, GÜR, MEVLANA, TUNÇ, YEŞİL YUVA, YEŞİLOVA YAN YOLU, ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 19/04/2023 09:00:00 - 19/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34809971



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 1.YILDIRIM, 2.YAVUZ SELİM, ALPARSLAN, HÜRRİYET, YAHYA KEMAL BEYATLI, ZAFER, ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 19/04/2023 09:00:00 - 19/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 34795714



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ KAVAĞI mah BURAK ÇIKMAZI, DEMİRBAĞ ÇIKMAZI, FENER YOLU, HABER , HATBOYU ÇIKMAZI, HOŞGÖRÜ ÇIKMAZI, KALYON ÇIKMAZI, KARADERE, KARAHAN ÇIKMAZI, KAVAK ÇAYIR, KÖPRÜ, LİMAN, MASLAK, MIZRAK ÇIKMAZI, RUMELİ HAMAM, RUMELİ İSKELE, SULAKBOSTAN, SULAKBOSTAN BAYIRI, ÇAYIRDERE, ÇAĞRI ÇIKMAZI, İLKIŞIK, İSKELE MEYDANI sk bölgelerinde 19/04/2023 09:00:00 - 19/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34798553



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GARİPÇE mah BORAN, FEHİM, GARİPÇE, NARİN ÇIKMAZI sk / RUMELİFENERİ mah AHMET ŞİMŞEK, AY, BEGONYA, BÜYÜK ATATÜRK, CUMA, ERKAN, FENER SARMAŞIĞI, FENERGÜLÜ, FESLEĞEN, FEVZİ ÇAKMAK, GONCA FENERİ ÇIKMAZI, HASAN ALİ YÜCEL OKULU, HUŞ, KAKTÜS ÇİÇEĞİ, KALE., KETENDERE, LALEM, LODOS, MENDERES NEHRİ, ORKİDE*, PORTAKAL ÇİÇEĞİ, RUMELİ FENERİ BİLİNMEYEN, RUMELİ LİMANI, RUMELİ PAPATYASI, RUMELİ ZAMBAK, SANCAK, SEDEF, TAKA, TEKNE, TÜRKELİ FENERİ, YONCA*, ÇİFTLİK, ÖREKE KAYALIĞI, İNÖNÜ MUHAREBE, İSKELE., İSTİKLAL sk bölgelerinde 19/04/2023 10:00:00 - 19/04/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 34813048



İSTANBUL SİLİVRİ ilce -MİMAR SİNAN mah İBRİŞİM, PIRILTI sk bölgelerinde 19/04/2023 09:00:00 - 19/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34813331



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah BAĞLARBAŞI, DEĞİRMENCİOĞLU, GÜRSEL, KEPÇELİ sk bölgelerinde 19/04/2023 09:00:00 - 19/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34813125



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah AKİF ÇEŞME sk bölgelerinde 19/04/2023 09:00:00 - 19/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34813993



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah İLTER sk bölgelerinde 19/04/2023 13:00:00 - 19/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 34812677



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 30. sk bölgelerinde 19/04/2023 10:00:00 - 19/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 34808916



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU, SİTE 1, SİTE YOLU sk bölgelerinde 19/04/2023 00:01:00 - 19/04/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34808917



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LİTROS AYVALIDERE, LİTROS YOLU sk bölgelerinde 19/04/2023 00:01:00 - 19/04/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.