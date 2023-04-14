ARNAVUTKÖY

NO: 34812641



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ADİLE, AKÇADAĞ, ANADOLU, ATASEV, AYCAN, AYRANCI, BEHZAD, CEMRE, DANİŞMENT, DENİZCİ, ERAY, ERHAN, GÜLENAY, GÜLRİZ, KARACAOĞLAN, KARADAĞ, KARLIBAYIR, KIR, KORE, MİRAÇ, SAROĞLU, SEMA, SEVİLAY, TURGAY, UYGAR, YANARSU, YAZICI, YOLDAŞ, ÖKTEN, ÜNSİYET, ÜÇPINAR, İŞTİRAK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1179. sk bölgelerinde 17/04/2023 09:00:00 - 17/04/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34812106



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah ARI KUŞU , BAHİRE, BENGÜ , DOLU , GÜNEŞ , LİMAN , SEVGİ, SUBAŞI, ÇAYIRBAŞI , ŞADAN, ŞENTEPE sk bölgelerinde 17/04/2023 09:00:00 - 17/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34812654



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ADİL, AHMER, AKÇA, ATABEK, AYPARE, BAHTİYAR, BERKSU, BİLEN, DOSTLUK, ELA, EMEK, ERKILIÇ, GÖLDERE, GÖÇMENKENT, GÜMÜŞÇAY, GİRAY, HARAÇÇI, HARİKA, KARAGÖZ, KURAL, KUTLU, MENEVİŞ, MOR MENEKŞE, NUH, SAHABİLER, SAKIZ GÜLÜ, SARUHAN, SELANİK, SIRAEVLER, SUNAR, TEMİZ, TEZCAN, UÇANKUŞ, YAVUZTÜRK, YENİHAMAM, YENİYIL, ZEKAT, ZERRİN, ÇATALÇEŞME, İSTEMİHAN sk / KARLIBAYIR mah SEMA sk bölgelerinde 17/04/2023 10:30:00 - 17/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 34809682



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah NEHİR, ÖNDER sk bölgelerinde 17/04/2023 09:00:00 - 17/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 34808824



İSTANBUL BAĞCILAR ilce -GÜNEŞLİ mah sk bölgelerinde 17/04/2023 09:00:00 - 17/04/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34808825



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1360., 1363., ÜSKÜP sk bölgelerinde 17/04/2023 12:00:00 - 17/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34810674



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1433., 1434., 1446. sk bölgelerinde 17/04/2023 12:00:00 - 17/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 34809929



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah SEDİR sk bölgelerinde 17/04/2023 09:00:00 - 17/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34810709



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah 2.ALTIN, ALTIN 1, AYDOĞDU, GEZER, GÜNEŞ, MİSKET, NİZAM, REVANİ, REYHAN, SEZER, SIRAEVLER ÇIKMAZI, SOKULLU, TEZER, TUNA, YİĞİTER, ZÜMRÜT 1, ÇAVUŞPAŞA, ÖNER sk / SİYAVUŞPAŞA mah DENİZ , REYHAN, ÇAVUŞPAŞA sk bölgelerinde 17/04/2023 09:00:00 - 17/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34809922



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah ADNAN KAHVECİ, ALİ FUATPAŞA, AYNUR, BARBAROS 3., CEM SULTAN, FETİH, SULTAN SELİM, ZÜMRÜT, ÇİLEK sk / ŞİRİNEVLER mah FETİH sk bölgelerinde 17/04/2023 10:00:00 - 17/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34812473



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah ALPER, GÖKÇE, NİLÜFER, İLHAN sk bölgelerinde 17/04/2023 11:00:00 - 17/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 34812635



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLYURT mah EKİN, ESKİ PTT sk bölgelerinde 17/04/2023 08:00:00 - 17/04/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34812222



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZUHURATBABA mah BİLGİNLER, DEMİRKAPI, KARABAL sk bölgelerinde 17/04/2023 08:00:00 - 17/04/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34812205



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZUHURATBABA mah RESNELİ, YÜCE TARLA, ÜNALDI sk bölgelerinde 17/04/2023 08:00:00 - 17/04/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34812181



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah BİLLUR, EKŞİ NAR, HÜRRİYET, YENİ BAĞLAR sk bölgelerinde 17/04/2023 08:00:00 - 17/04/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 34811038



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah DUMAN, KADİFE sk bölgelerinde 17/04/2023 09:00:00 - 17/04/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34806827



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-CEVATPAŞA mah AMİRAL SADIK ALTICAN, FATİH SULTAN MEHMET, MİLLET, OSMAN GAZİ, SARAYBOSNA, SELANİK sk bölgelerinde 17/04/2023 09:00:00 - 17/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34812201



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah SÜMER, URAL sk bölgelerinde 17/04/2023 11:00:00 - 17/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 34810010



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah ŞAKİR KESEBİR sk / LEVAZIM mah KORU sk / NİSBETİYE mah AYTAR sk bölgelerinde 17/04/2023 00:00:00 - 17/04/2023 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34810011



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -NİSPETİYE mah sk bölgelerinde 17/04/2023 10:00:00 - 17/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34784826



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah ADALI, BEYAZGÜL, DULKADİROĞULLARI, ÇEŞME, ÜVEZ sk bölgelerinde 17/04/2023 10:00:00 - 17/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 34809652



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-SAHİL mah AKTOPRAK sk bölgelerinde 17/04/2023 09:00:00 - 17/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 34801611



İSTANBUL BEYOĞLU ilce -SÜTLÜCE mah sk / ÖRNEKTEPE mah sk bölgelerinde 17/04/2023 09:30:00 - 17/04/2023 14:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34810009



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BAKRAÇ, CİHANGİR, GÜNEŞLİ, LENGER sk / KILIÇALİ PAŞA mah KUMRULU sk / PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ mah CİHANGİR, LENGER, SAMANYOLU sk bölgelerinde 17/04/2023 10:00:00 - 17/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34801214



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah FERMENECİLER, PERÇEMLİ, TERSANE sk / MÜEYYETZADE mah ARŞIN, AYNALI LOKANTA, KEMERALTI, NECATİBEY sk bölgelerinde 17/04/2023 10:00:00 - 17/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 34811979



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AK MEŞE, ALAN, ALİZE, ANAFARTALAR 1, ASİL, ATATÜRK 1, BARBAROS, CELALBEY, CELALİYE, CUMHURİYET, DERNEK, DOĞUŞ, DUMLUPINAR, DİKİLİTAŞ, EMİNÖNÜ, ERDEMLİ, FEVZİ PAŞA 1, GÜRCAN ŞAHİN, HIZIR, HÜRRİYETİM, IHLAMUR 2, KARADENİZ, KARŞIYAKA, KAVAKLI, KIZILELMA, MERİDYEN, MEYDAN 1, MORMENEKŞE, ORTABAYIR, SEDA 1, SIRA, TÜRKALİ, TÜRKECAN, ULUDERE, ULUS 1, UMURBEY, ÇAVUŞOĞLU, ÇAYIR 1, ÖTÜKEN, ÖZTUNÇ, İNÖNÜ 1, ŞEREFBEY sk / KAMİLOBA mah ASIL sk bölgelerinde 17/04/2023 10:00:00 - 17/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 34811039



İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 54., 55., AKDENİZ, SEMERKANT sk bölgelerinde 17/04/2023 10:00:00 - 17/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34812025



İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 570., 624., ŞEHİT ALİ KARAHAN sk bölgelerinde 17/04/2023 11:00:00 - 17/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 34808991



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHTERÇEŞME mah 1870., 1887. sk bölgelerinde 17/04/2023 09:00:00 - 17/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34809762



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 902., 921. sk bölgelerinde 17/04/2023 09:00:00 - 17/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34809684



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AYDIN, BÜLBÜL, GAZİ, NECİP FAZIL KISAKÜREK, SAKSAĞAN sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah FIRTINA, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 17/04/2023 13:00:00 - 17/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 34809894



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SAKARYA mah MİMARSİNAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1065. sk / MERKEZ mah 3. BAĞLAR, 3. SELVİ, 4. BAĞLAR, 5. BAĞLAR, 6. BAĞLAR, BAĞLAR, BÜYÜK YILDIZ, GONCADAL, GÜVERCİN, HAYDARPAŞA, KAVAKLI, KIRLANGIÇ, KÜÇÜK YILDIZ, KÜÇÜKSELVİ, MERİÇ, SANATKAR, SELVİLİ, TEPE, YENİGÜN, YEŞİL YAPRAK, YEŞİL ŞİMŞİR, YEŞİLOVA, YEŞİLTEPE, YILDIRIM BEYAZIT, YONCA, ÇAYIRLI, ÇAYIRLI EVLER, İSTİKLAL sk / ŞEMSİPAŞA mah 10., 11., 9., SOKULLU MEHMETPAŞA sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah KUMRU sk bölgelerinde 17/04/2023 09:00:00 - 17/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34809629



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah 1.EREN, 1.HİLAL, 1.NUR, AKİŞ, GALİP ÖZGER, HALİM ULUTAŞ, KARAAHMET, OKUR, SAİT KÖKNAR, TANIŞ, TAVUSKUŞU, YENİÇAĞ, ÇAYIRKUŞU , İNAN, ŞEVKİBEY CAMİİ, ŞEYH RAŞİT, ŞİFA YOKUŞU sk / TOPÇULAR mah AKAT, AKSU, GÜNSAYAR, MEHMED RAŞİD EFENDİ, MUHTAR CELİL KULAKSIZ, SÜMER, YUSUF EFENDİ ÇİFTLİK, ZİYA SONGÜLEN, ÖNDER, ŞEHİT KUBİLAY, ŞEYH RAŞİT sk bölgelerinde 17/04/2023 09:00:00 - 17/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34811041



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-NİŞANCI mah SAMANCILAR sk bölgelerinde 17/04/2023 10:00:00 - 17/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 34809894



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SAKARYA mah MİMARSİNAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1065. sk / MERKEZ mah 3. BAĞLAR, 3. SELVİ, 4. BAĞLAR, 5. BAĞLAR, 6. BAĞLAR, BAĞLAR, BÜYÜK YILDIZ, GONCADAL, GÜVERCİN, HAYDARPAŞA, KAVAKLI, KIRLANGIÇ, KÜÇÜK YILDIZ, KÜÇÜKSELVİ, MERİÇ, SANATKAR, SELVİLİ, TEPE, YENİGÜN, YEŞİL YAPRAK, YEŞİL ŞİMŞİR, YEŞİLOVA, YEŞİLTEPE, YILDIRIM BEYAZIT, YONCA, ÇAYIRLI, ÇAYIRLI EVLER, İSTİKLAL sk / ŞEMSİPAŞA mah 10., 11., 9., SOKULLU MEHMETPAŞA sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah KUMRU sk bölgelerinde 17/04/2023 09:00:00 - 17/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34812245



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah AYDIN, AYDINLAR, BAĞLARBAŞI, GÜLİZAR KALFA, GÜNDÜZ, KEÇEYOLU, KURTOĞLU, KÜÇÜKKÖY, SİPAHİLER, YEŞİL, YÜCE, ÇİMENZAR, İDİL sk / KARADENİZ mah 1144. sk / MERKEZ mah CUMHURİYET, FERAH, KÜÇÜKKÖY, NAR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 17/04/2023 10:00:00 - 17/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34812243



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah AYDIN, BAĞLARBAŞI, GÜLLÜ, GÜLİZAR KALFA, LALELİ, MENEKŞE, TULUMBA, YÜCE sk / MERKEZ mah ÇAYIRLI EVLER sk / SARIGÖL mah DEVRAN, KARDELEN, LALELİ, OKUL, ÇETİNKAYA, ŞEBNEM sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 180., 191. sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1457. sk bölgelerinde 17/04/2023 10:00:00 - 17/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN