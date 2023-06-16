ARNAVUTKÖY
NO: 34896820
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah SÜHEYLA sk bölgelerinde 17/06/2023 09:00:00 - 17/06/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34896969
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah CAHİT, HALİS, SEVDENUR, ÜZEYİR sk / NENEHATUN mah ALTINÖZÜ, GÜLÇİN, HASAN TAHSİN, KALECİK, ŞEREFLİ sk bölgelerinde 17/06/2023 09:00:00 - 17/06/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34896980
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -MERKEZ ARNAVUTKÖY mah sk bölgelerinde 17/06/2023 11:00:00 - 17/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34896975
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah 23 NİSAN, BAYKAN, BOĞAÇHAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FERDA, GÜLAY, MİRAY, OFLAZ, TEPEÖREN, YEDİKULE, ÖYKÜM, ŞAHİKA sk bölgelerinde 17/06/2023 11:00:00 - 17/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34896838
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-NAKKAŞ mah MÜHENDİS sk bölgelerinde 17/06/2023 12:00:00 - 17/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır
BAĞCILAR
NO: 34895011
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2235. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 54., 55., 56., 58., 61., 62., 63., 64., 64/1., 65., 67., AKDENİZ, DAVUTPAŞA, MELİKŞAH, SEMERKANT, YILDIZ sk bölgelerinde 17/06/2023 09:00:00 - 17/06/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 34889264
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah FUATPAŞA, HURMALI, TALATPAŞA, ZİYAPAŞA, İSMAİLPAŞA, ŞEVKET DAĞ sk bölgelerinde 17/06/2023 00:00:00 - 17/06/2023 05:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34893887
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah ADNAN KAHVECİ, GEDİZ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 1., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 2., MEHMET AKİF ERSOY sk bölgelerinde 17/06/2023 00:00:00 - 17/06/2023 05:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34896843
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah KERİM TEKİN, SAKLIVADİ, İPEK sk / CUMHURİYET mah BAĞCILAR, BAĞCILAR 1.ARA, BAĞCILAR 2. ARA, BURÇAK, CEYLAN, KAYA 3, KOÇ, MOLLA, SÖNMEZ sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 709. sk / YENİGÜN mah 640., KUTSAL sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah ATA, ATİLLA, AYVACIK, BEYATLI, MAHMUDİYE, ORHAN, POSTA, TAŞÇILAR, YÜRÜTEN, ÇUBUKÇU, ÇUKUROVA, İNÖNÜ, ŞİNASİ sk / GÜNEŞTEPE mah ALPASLAN, ANİBAL, ARALIK, BALABAN, BAĞDAT, BAĞLAR, BORA, BUDAKLI, BUTAN, DEMİRCİ, DENİZCİ, DİCLE, EMEKLİ, FENER, GAYE, GAZEL, GÜLSÜM, GÜNDOĞAR, GÜNEŞLİ, HUZUR, HİSAR, IŞIK, KAMER, KANATLI, KARDEŞLER, KARTAL, KELEBEK, KONUT, KORKUT, KUTSAL, KUYULU, KÜLTÜR, KİBAR, LALE, MEHMET AKİF, MÜŞKÜLE, NECİP FAZIL KISAKÜREK, NURCAN, NUREL, OKTAY, OTAĞ, REZAKİ, SAYAR, SEBLA, SERGİ, SERVET, SOYLU, SOĞANAĞA, SOĞANLI, TEZCAN, TEZEL, TUNA, TURAN, YALÇIN, YARIŞÇI, YASAL, YAVUZ SELİM, YEŞİLTEPE, YONCA, ZÜHRE, ZÜMRÜT, ÇALIŞIR, ÇAYIRLI, ÇELEBİ, ÖZALP, ÖZGÜR, İNCİ, ŞAHİKA, ŞEHİT ERDAL ÇINAR, ŞEHİT PİYADE ER HASAN SORMA, ŞEHİT TARIK ALTINBAŞ, ŞEHİTLER, ŞENCAN, ŞENER, ŞENLER, ŞEREFLİ, ŞİMŞEK sk / GÜVEN mah CEVİZLİK, ERGUVAN, ESKİ LONDRA ASFALTI, GELİNCİK, HANZER, KAHRAMAN, KAYA, LALEZAR, MENDERES, POSTA, SARMAŞIK, SERAMİK, TAŞLIK, TUNÇ, UÇAK, YAMAÇ, YÜCEL, ZEYTİNLİK sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah ABDİ İPEKÇİ, AYVACIK, BAĞCILAR, BEYATLI, CAN, CANAN, CEM SULTAN, CENGAVER, CENGİZ, CEYLAN, CONKER, COŞKULU, CUMHUR, CİVANMERT, CİVELEK, GÖNÜL, HÜSEYİN TONYALI, KARDEŞLER, KOCA YUSUF, KUBİLAY, MAH bölgelerinde 17/06/2023 02:00:00 - 17/06/2023 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34896842
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ, ALBAY İBRAHİM KARAOGLANOĞLU, BEGONYALI, CELAL NURİ, DEMET, DİZER, ERDE, GÜNEŞ 1, HACER HANIM, HAREKET ORDUSU, KARİKATÜRİST RAMİS, KOMİK HASANEFENDİ, KÖROĞLU, MARMARA 3, MEHMET AKİF , MEHMETÇİK, MEHTAP, NACİ KASIM, NEYİRE NEYİR, RESSAM HALİM, RESSAM NAMIK İSMAİL, SAKLIVADİ, ÇALDIRAN, ÇAY ÇİÇEĞİ, ÖMÜR, İPEK, İSTANBUL ŞEHİTLERİ, İZZETTİN ÇALIŞLAR, ŞAİR ORHAN VELİ, ŞEHİT YAŞAR EROL AKANSEL sk / CUMHURİYET mah ADİL, AKTEPE, ARIKAN, ARSLAN, ASUDE, ATA, ATMACA, ATOM, AVCILAR, AY, BALLICA, BAĞCILAR, BAĞCILAR 1.ARA, BAĞCILAR 2. ARA, BEREKET, BERRAK, BEYZADE, BURÇAK, BÜLBÜL, BİZİM, CESUR, CEYLAN, DAMLA 1, DEFİNE, DEMİR , DORUK , DOĞAN, DUMLU, DUYGU, DÜLGER, FERAHLAR, FÜZE, FÜZE ÇIKMAZI, GÜHER, GÜLER 1, GÜMÜŞLÜK, GÜVERCİN 1, HAVUZLU, HÜRRİYET 1, KAPLAN , KARAAĞAÇLI, KARAKARTAL, KEKLİK, KIBRIS, KIZILELMA 1, KORKMAZ , KOÇ, KULA, KUMRU, KUYULU, MARTI 1, MEHMETÇİK 1, MELTEM, MERCAN, MERT, MESUT, MESUT ÇIKMAZI, MESİRE, METİN, MUDANYA, MİMAR SİNAN, NURLU, ORMANTEPE, OTAĞ, REHBER, SAHRA, SAKIP SABANCI, SAKIZ, SEFA, SERHAT 2, SEVİL, SEZGİN, SÖNMEZ, TÜLİN, ULUGAZİ, URBAN, YAVUZ 2, YENER, YEŞİLADA, YEŞİLIRMAK, YILDIZ 2, YILMAZ 2, YİĞİT 2, ZAFER 3, ÇELİK HANÇER, ÇELİK HANÇER 3., ÇELİK HANÇER 4., ÇELİK HANÇER 5., ÇELİK HANÇER 6., ÇELİK HANÇER 7., ÇELİK HANÇER 8., ÇELİK HANÇER 9., ÖZLEM 1, ÖZLER, İLBEY, ŞAFAK 1, ŞAHİN, ŞEKER, ŞEN, ŞENLİK sk / KOCASİNAN MERKEZ mah ARAS, AYGÜL, BAYRAKLI, BEYCAN, BULUT, BİLGEHAN, DALKILIÇ, DİCLE, EFELER, bölgelerinde 17/06/2023 02:00:00 - 17/06/2023 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34889172
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK sk bölgelerinde 17/06/2023 09:00:00 - 17/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34895208
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah BARBAROS 1., BARBAROS 2., ÇİLEK sk bölgelerinde 17/06/2023 09:00:00 - 17/06/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34895874
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KUYUMCULAR, LADİN sk bölgelerinde 17/06/2023 09:00:00 - 17/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34895216
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah UDİ NEVREZ, İSKENDER FAHRETTİN sk bölgelerinde 17/06/2023 11:00:00 - 17/06/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.