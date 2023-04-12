ARNAVUTKÖY

NO: 34809069



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah NECİP FAZIL sk bölgelerinde 15/04/2023 09:00:00 - 15/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34808961



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah HADIMKÖY-ÖMERLİ sk bölgelerinde 15/04/2023 09:30:00 - 15/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34809068



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKBAŞAK, CANGÜN, FİRUZ, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 15/04/2023 10:00:00 - 15/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34808990



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah 29 MAYIS, AKDEMİR, AYANOĞLU, AZİM, BALKANLAR, BORAN, BURÇ, COŞKU, DOSTLAR, HADIMKÖY-İSTANBUL, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KARA ÜZÜM, KATİP, KORULUK, NUSRET ARMAN, OKUTAN, OTAĞ, OĞUZATA, SADEGÜL, SÖĞÜTÖZÜ, ŞADIRVAN, ŞEHİT ŞABAN AYDOĞAN sk bölgelerinde 15/04/2023 11:00:00 - 15/04/2023 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 34799659



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ÖZCAN sk bölgelerinde 15/04/2023 09:00:00 - 15/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 34807518



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN sk / BAĞLAR mah 8. sk bölgelerinde 15/04/2023 09:00:00 - 15/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34805168



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 360., 361., 369., 372., 387., 388., 389., 390., 391., 392., 393., 394., 395., 396., 397., 398., 399., 400., 401., 402., 406., 410., 425. sk bölgelerinde 15/04/2023 09:00:00 - 15/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34805162



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2006., 2008., FATİH sk / SANCAKTEPE mah 913., 917., 922., 923., 924., 925., 926., 927., 928., 929., 930., 931., 933., 934., 938., 940., 941., 944., 945., 947., 948., 949., 950., 951., 952., 953., 954., 955., 956., 957., 958., 959., 960., 961., 962., 963., FATİH sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 3/2., 8/1., 8/3. sk bölgelerinde 15/04/2023 09:00:00 - 15/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34807517



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2446., 2447., 2448. sk bölgelerinde 15/04/2023 09:00:00 - 15/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 34803319



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah AYDOĞDU, HÜDAVERDİ, MUSTAFA KEMALPAŞA, MİSKET, REVANİ, REYHAN, SIRAEVLER ÇIKMAZI, SOKULLU, ZÜMRÜT 1 sk / SİYAVUŞPAŞA mah AKIN 1, ATİLLA, BAŞAK, DERYA 2, EMEK, ESENLER, FİLİZ, KAVAKLIK, KESTANE, KÖPRÜBAŞI, KİRAZLI, MEŞELİ, MUSTAFA KEMALPAŞA, REYHAN, SIRAEVLER, VİŞNE, YILDIZ, ÇİTLENBİK sk bölgelerinde 15/04/2023 09:00:00 - 15/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 34805165



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 29 EKİM, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, ELMAS, KORKMAZ, YAŞAR DOĞU sk / VATAN mah ELMAS, SERDAR sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU sk bölgelerinde 15/04/2023 09:00:00 - 15/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 34807099



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah HAVADAR, SOKULLU sk bölgelerinde 15/04/2023 09:00:00 - 15/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 34805183



İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 623., 626., 629., 630., 631., 632., 634., ALBAYRAK, GAZİ, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk bölgelerinde 15/04/2023 09:00:00 - 15/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 34803378



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1674., 1676. sk bölgelerinde 15/04/2023 00:00:00 - 15/04/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34808717



İSTANBUL ESENYURT ilce -İSTİKLAL mah sk bölgelerinde 15/04/2023 09:00:00 - 15/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34801096



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3020., 3022., 3024., 3043., 3045., 3046., 3050., AKÇABURGAZ sk bölgelerinde 15/04/2023 09:00:00 - 15/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 34806704



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah AYVANSARAY, YAVEDUT sk / NİŞANCI mah ALACA TEKKE, ARPACI HAYRETTİN, NESİL ÇIKMAZI, ÇÖMLEKÇİLER, ÇÖMLEKÇİLER ARKASI sk bölgelerinde 15/04/2023 09:00:00 - 15/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34808960



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah ALINTERİ ALT, EYÜP SULTAN, TORNACI sk bölgelerinde 15/04/2023 10:00:00 - 15/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 34797955



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah ALAY KÖŞKÜ, CAĞALOĞLU HAMAMI, HACI BEŞİR TEKKESİ ÇIKMAZI, HÜKÜMET KONAĞI, ZEYNEPSULTAN CAMİİ sk / CANKURTARAN mah ALEMDAR sk / HOCAPAŞA mah ALEMDAR, DARÜSSAADE, EBUSSUUD, ERDOĞAN sk bölgelerinde 15/04/2023 00:00:00 - 15/04/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34805921



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah LÜTFULLAH, ÇADIRCILAR sk / MERCAN mah MERCAN, SEMAVER, UZUNÇARŞI sk / SÜLEYMANİYE mah FUATPAŞA sk bölgelerinde 15/04/2023 09:00:00 - 15/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34805172



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah VİDİNLİ TEVFİKPAŞA sk / KEMALPAŞA mah AĞA YOKUŞU, FETHİBEY, FEVZİYE, GENÇTÜRK, MAHMUDİYE ÇEŞMESİ, VİDİNLİ TEVFİKPAŞA, ÇUKUR ÇEŞME, ŞEHZADEBAŞI sk bölgelerinde 15/04/2023 10:00:00 - 15/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. GAZİOSMANPAŞA NO: 34808894



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah CEBECİ sk / KARAYOLLARI mah 567., 568/1., 568/2., 568/3., 568/4., 568/5., CEBECİ sk bölgelerinde 15/04/2023 09:00:00 - 15/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. GÜNGÖREN NO: 34805167



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk bölgelerinde 15/04/2023 09:00:00 - 15/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. KAĞITHANE NO: 34801657



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AŞKIM, BEHZAT BUDAK, GÖKTAŞ, KAZIM, NEHİR, PETUNYA, YAPRAK sk bölgelerinde 15/04/2023 09:00:00 - 15/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34801631



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah NATO, OĞUZELİ, YILDIZ, YILMAZ sk / YEŞİLCE mah AYTEKİN, BARBAROS, DAHİ, DAMAR, YILMAZ, ÇELİK, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 15/04/2023 09:00:00 - 15/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34801656



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah BUĞDAY, YILDIZ, YILMAZ, ÇİLEK sk bölgelerinde 15/04/2023 09:00:00 - 15/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34797448



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah CAFER, EVLEK, GÜZELDERE sk / ÇELİKTEPE mah ALACA, ALKILIÇ, ALPTEKİN, BABA İSHAK, BAHARİYE, BAYIR, BERGAMA, BOZOKLAR, BOĞAZKESEN, CANDAR, CEYHAN, DEFNENAZ, DİVAN, EVREN, EYALET, GAYRETLİ, GEDİZ, GEDİZ ÇIKMAZI, GENÇ OSMAN, GEYLANİ, GÖL, GÜLESER, GÜNYAMAÇ, GÜRDAL, GÜZELDERE, GÜZELTEPE ÇIKMAZI, HATMİ, HAYIRLI, HOŞSADA, HÜRMET, KANCA, KANUNİ, KARAŞAHİN, KINIK, KIVILCIM, KIYIBOYU, KUYTU, MAHMUT ŞEVKET PAŞA, MELEKOTU, MESUDİYE, MUŞTA, NAMIK KEMAL, NANE, OKÇULAR, OZAN, PAŞAZADE, SELİM, SUADİYE, TELLİTURNAM, TİBET, ULUBATLI, UTKU, VANİLYA, YENİYOL, YILDIRIM BEYAZIT, YUVA, ZENCEFİL, ÇATALTEPE, ÖZLEM, ÜSKÜP, ÜÇOKLAR, İLHANLAR, ŞAH, ŞEHİT KARAKUŞLAR, ŞEHİT MUHARREM ÖZTÜRK, ŞEREFE sk bölgelerinde 15/04/2023 09:30:00 - 15/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34805815



İSTANBUL KAĞITHANE ilce -ÇELİKTEPE mah sk bölgelerinde 15/04/2023 09:30:00 - 15/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34797449



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah BAYIR, GÖL, GÜRDAL, HOŞSADA, KARAŞAHİN, SELİM, TİBET, ULUBATLI, VANİLYA, ŞEREFE sk bölgelerinde 15/04/2023 09:30:00 - 15/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34808915



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah AKTÜRK, AKÇAM, AÇIKGÖZ, BAŞIBÖLÜK, CEBECİ, DİLARA, ENDER, ERSOY, GAZHANE, GÖZÜAYDIN, GÜLBAŞAK, GÜLDİBİ, GÜNAÇTI, GÜNGÖREN, HALUK, HANIMELİ, HAYAL, KARAKOÇ, KESKİNGİL, KUŞHANE, KÜÇÜK ÇINAR, METİN, SULTAN, TEMİZ, ULUTAŞ, UÇANKUŞ, YALINTAY, YAĞIZLAR, YAŞAYANLAR, YUVAM, ÇELEBİ, ÖZMEN, ÖZTOPRAK, ÜLKER, ÜÇBUDAK, İLKER, İNCEBAYIR, İĞDE, ŞAHİN sk bölgelerinde 15/04/2023 10:00:00 - 15/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34808918



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah BURAK, DİLAVER, FAZİLET, ÇAĞRI, ŞAHİT sk bölgelerinde 15/04/2023 10:00:00 - 15/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. KÜÇÜKÇEKMECE NO: 34807585



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 2319., 4.YAYLA, BEŞİR KEMAL, MEHMET AKİF, MEHMET ALİBEY, YELDEĞİRMENİ sk bölgelerinde 15/04/2023 09:00:00 - 15/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34807586



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 209. ÇIKMAZ sk bölgelerinde 15/04/2023 09:00:00 - 15/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34807947



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 3.İNÖNÜ, 4.CAN, ASURLAR sk bölgelerinde 15/04/2023 09:00:00 - 15/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34807952



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.AŞIK VEYSEL, 1.SERHAT, ASURLAR, EMRE, NİFER sk bölgelerinde 15/04/2023 09:00:00 - 15/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. SARIYER NO: 34806923



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 7.CD, 8., ATLAS ÇİÇEĞİ, BEYAZ MARTI, EKİNDENİZ, HAMSİ ÇIKMAZI, HAZİRAN, SARIKANAT, SEVİLAY, SEZON, USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN, ÇAMLIK EVLERİ (FESLEĞEN SK) sk / ZEKERİYAKÖY mah 5, 6.CD, 7.CD, 8., AKSÖĞÜT, BORU ÇİÇEĞİ, DAĞ ÇİLEĞİ ÇIKMAZI, GELİNCİK ÇIKMAZI, GÜLİBRİŞİM, HATMİ ÇIKMAZI, LALE ÇIKMAZI, YILDIZ ÇİÇEĞİ, ÇİTLENBİK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 15/04/2023 09:00:00 - 15/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. SİLİVRİ

NO: 34807544



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah HASTANE sk / CUMHURİYET mah ŞERAFETTİN ARDA sk / FATİH mah BAĞLAR, BILDIRCIN, ESENYURT, GÖRECEKLİ ÇIKMAZI, GÜNGÖRDÜ, HASTANE, NUH, ONUR, ÖLÇER ÇIKMAZI, ÖZ, ÜVEYİK, ŞEBNEM, ŞERAFETTİN ARDA sk bölgelerinde 15/04/2023 01:00:00 - 15/04/2023 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34808903



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KAVAKLI sk bölgelerinde 15/04/2023 09:00:00 - 15/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34808906



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 600., AKİK, DİRHEM, DİYAR, FULYA, GÜZEL, HAYATİ, KAVAKLI, KURTBAY, SERBORA, TEKYILDIZ, TURUNÇ sk / YENİ mah ECEM, KAVAKLI, MÜRŞİT, TUNCA ÇIKMAZI, YİĞİT, ÖZKAN sk bölgelerinde 15/04/2023 09:00:00 - 15/04/2023 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34807543



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SAYALAR mah ARIKAN, AZİZİYE, BALÇİÇEĞİ, BEYAZKARTAL, DANAMANDIRA, DUTLU, DİKEN ÇIKMAZI, HACI ÖMER, HİCAZKAR, HİZMET, KAZAN, KISMET ÇIKMAZI, KONFOR ÇIKMAZI, KORUYOLU, KÖY MEYDANI ÇIKMAZI, MEYDAN, OTLAK, PEKMEZ, SERİNCE, TABYA, UZUNYOL, YEŞİLLİK, ÇEŞMELİ sk / ÇAYIRDERE mah CANDAN, DELTA, ELVAN, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU sk bölgelerinde 15/04/2023 09:00:00 - 15/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34808768



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALTINDAĞ, GÜVERCİN, HALİM ULUŞAHİN, HÜRRİYET, ILGIN, KANARYA, KARTAL, KIRLANGIÇ, KOLEJ, TURGUT ÖZAL, ÇAYLAK sk bölgelerinde 15/04/2023 09:00:00 - 15/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34805691



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah AKGÜN SİLİVRİLİ, ASLANOĞLU, GÖÇMEN, GÜMÜŞ, HASAN KORSAN, HASAN TÜFEKÇİOĞLU, KAVAKLIÇEŞME, KOCABAYIR, KUYU, MEHMET KÖYLÜ, MEHMET YILDIZ, SANTRAL, TURGUT ÖZAL, ZAHİT KAYNAR, İHSAN SARIBEKİR sk bölgelerinde 15/04/2023 09:00:00 - 15/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34805045



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ACIPAYAM, AKEVLER, AKÇAKOCA, ALBENİ, ATAHAN, BARBAROS KAPTAN ÇIKMAZI, BATTALBEY, BAĞDAT, BAĞIŞ, CAHİT ARF, DAĞLALESİ, DRAMAN, EBRULİ, EMEKTAR, ERASLAN, FERİT, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜRHAN, GÜÇLÜ, HARMANLAR, HASANKEYF, HIZIRREİS, KARACAOĞLAN, KARALAR, KARAYEL, KOCASİNAN, KUYUBAŞI, KÜÇÜKMARMARA, KİRİŞHANE, LÜTFÜ VARDAR, MEHPARE, MELİKGAZİ, MEMDUHOĞLU, MERCİMEK, NEZİRAĞA, NURCİHAN, OLTA, OSMANLI, PASİNLER, PİRİ MEHMET, PİRİ REİS, SARAYBURNU, SEBAT ÇIKMAZI, SEMRA SULTAN ÇIKMAZI, SERİNHİSAR, SEYRANİ ÇIKMAZI, SUNAY AKIN, SİMKENT, TARSUS, TAŞEVLER ÇIKMAZI, TEVFİK FİKRET, VEZİRKÖPRÜ, YETEN, YEŞİLHİSAR, YILDIZELİ, YURTSEVEN, YÜNTOPLAR ÇIKMAZI, ZENAN, ZEYLAN, ZEYNEP, ÇAVDARLI, ÇAĞDAŞ, ÇEŞMİNAZ, ÖMER HAYYAM, ÖZGÜVEN, ÖZVATAN, İSHAKPAŞA, İZZET sk bölgelerinde 15/04/2023 09:00:00 - 15/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34808907



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 600., AKİK, DİRHEM, DİYAR, FULYA, GÜZEL, HAYATİ, KAVAKLI, KURTBAY, SERBORA, TEKYILDIZ, TURUNÇ sk / YENİ mah ECEM, KAVAKLI, MÜRŞİT, TUNCA ÇIKMAZI, YİĞİT, ÖZKAN sk bölgelerinde 15/04/2023 13:00:00 - 15/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.