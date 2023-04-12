ARNAVUTKÖY
NO: 34809069
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah NECİP FAZIL sk bölgelerinde 15/04/2023 09:00:00 - 15/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34808961
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah HADIMKÖY-ÖMERLİ sk bölgelerinde 15/04/2023 09:30:00 - 15/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34809068
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKBAŞAK, CANGÜN, FİRUZ, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 15/04/2023 10:00:00 - 15/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34808990
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah 29 MAYIS, AKDEMİR, AYANOĞLU, AZİM, BALKANLAR, BORAN, BURÇ, COŞKU, DOSTLAR, HADIMKÖY-İSTANBUL, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KARA ÜZÜM, KATİP, KORULUK, NUSRET ARMAN, OKUTAN, OTAĞ, OĞUZATA, SADEGÜL, SÖĞÜTÖZÜ, ŞADIRVAN, ŞEHİT ŞABAN AYDOĞAN sk bölgelerinde 15/04/2023 11:00:00 - 15/04/2023 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 34799659
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ÖZCAN sk bölgelerinde 15/04/2023 09:00:00 - 15/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 34807518
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN sk / BAĞLAR mah 8. sk bölgelerinde 15/04/2023 09:00:00 - 15/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34805168
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 360., 361., 369., 372., 387., 388., 389., 390., 391., 392., 393., 394., 395., 396., 397., 398., 399., 400., 401., 402., 406., 410., 425. sk bölgelerinde 15/04/2023 09:00:00 - 15/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34805162
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2006., 2008., FATİH sk / SANCAKTEPE mah 913., 917., 922., 923., 924., 925., 926., 927., 928., 929., 930., 931., 933., 934., 938., 940., 941., 944., 945., 947., 948., 949., 950., 951., 952., 953., 954., 955., 956., 957., 958., 959., 960., 961., 962., 963., FATİH sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 3/2., 8/1., 8/3. sk bölgelerinde 15/04/2023 09:00:00 - 15/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34807517
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2446., 2447., 2448. sk bölgelerinde 15/04/2023 09:00:00 - 15/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 34803319
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah AYDOĞDU, HÜDAVERDİ, MUSTAFA KEMALPAŞA, MİSKET, REVANİ, REYHAN, SIRAEVLER ÇIKMAZI, SOKULLU, ZÜMRÜT 1 sk / SİYAVUŞPAŞA mah AKIN 1, ATİLLA, BAŞAK, DERYA 2, EMEK, ESENLER, FİLİZ, KAVAKLIK, KESTANE, KÖPRÜBAŞI, KİRAZLI, MEŞELİ, MUSTAFA KEMALPAŞA, REYHAN, SIRAEVLER, VİŞNE, YILDIZ, ÇİTLENBİK sk bölgelerinde 15/04/2023 09:00:00 - 15/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA
NO: 34805165
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 29 EKİM, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, ELMAS, KORKMAZ, YAŞAR DOĞU sk / VATAN mah ELMAS, SERDAR sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU sk bölgelerinde 15/04/2023 09:00:00 - 15/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
NO: 34807099
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah HAVADAR, SOKULLU sk bölgelerinde 15/04/2023 09:00:00 - 15/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENLER
NO: 34805183
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 623., 626., 629., 630., 631., 632., 634., ALBAYRAK, GAZİ, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk bölgelerinde 15/04/2023 09:00:00 - 15/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
NO: 34803378
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1674., 1676. sk bölgelerinde 15/04/2023 00:00:00 - 15/04/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34808717
İSTANBUL ESENYURT ilce -İSTİKLAL mah sk bölgelerinde 15/04/2023 09:00:00 - 15/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34801096
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3020., 3022., 3024., 3043., 3045., 3046., 3050., AKÇABURGAZ sk bölgelerinde 15/04/2023 09:00:00 - 15/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
NO: 34806704
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah AYVANSARAY, YAVEDUT sk / NİŞANCI mah ALACA TEKKE, ARPACI HAYRETTİN, NESİL ÇIKMAZI, ÇÖMLEKÇİLER, ÇÖMLEKÇİLER ARKASI sk bölgelerinde 15/04/2023 09:00:00 - 15/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34808960
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah ALINTERİ ALT, EYÜP SULTAN, TORNACI sk bölgelerinde 15/04/2023 10:00:00 - 15/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.