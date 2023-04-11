AVCILAR

NO: 34799701



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah BAĞCI, FİRUZKÖY BULVARI sk bölgelerinde 14/04/2023 09:00:00 - 14/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34799658



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah GARİP, GİRDAP, SARI TURNA sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah TAŞKÖPRÜ sk bölgelerinde 14/04/2023 09:00:00 - 14/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 34800528



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1396., 1397., 1400., 1402., 1403., 1404., 1405., 1406., 1407., 1409., 1412., FEVZİ ÇAKMAK sk / GÜNEŞLİ mah 1312., 1313., 1344., 1356., 1357., 1358., 1359., 1360., FEVZİ ÇAKMAK, ÜSKÜP sk bölgelerinde 14/04/2023 09:00:00 - 14/04/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34800530



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 14/04/2023 12:00:00 - 14/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 34806712



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah PELİT sk bölgelerinde 14/04/2023 09:00:00 - 14/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34802315



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah EMRE 1, FERİT SELİMPAŞA, GÜZELTEPE, SETÜSTÜ, SIRAEVLER, YILMAZ sk / SİYAVUŞPAŞA mah BAŞAK, EMEK, FİLİZ, GONCA, ITIR, KAVAKLI, KAVAKLIK, SIRAEVLER, ULUBATLI HASAN, YILDIZ, ÇİĞDEM 3, İĞDE sk bölgelerinde 14/04/2023 09:00:00 - 14/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 34794836



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah sk bölgelerinde 14/04/2023 10:00:00 - 14/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 34799791



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah KARACAOĞLAN, KARŞIYAKA sk bölgelerinde 14/04/2023 09:00:00 - 14/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34799792



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah KARACAOĞLAN, KARŞIYAKA sk bölgelerinde 14/04/2023 09:00:00 - 14/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 34797918



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah AYAZMADERESİ, KARDEŞLER, KARDEŞLER ÇIKMAZI, SİNCAP, TOHUM, YEŞİLÇİMEN sk / GAYRETTEPE mah AYAZMADERESİ, CEMİL ASLAN GÜDER, ERDOĞAN ÖZKARDEŞLER, GÜL ACARA ALT, NURGÜL, PROF. DR. BÜLENT TARCAN sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah 19 MAYIS, AYYILDIZ, AŞÇILAR, DİK BAYIR, FULYA BAYIRI, GENERAL NAZMİ YAVUZALP, HALASKARGAZİ, KİLİMCİ, MEHMETLER, MEHMETÇİK, MİRALAY RAFET, TATLI ÇIKMAZI, YENİ İLHAN, ÇORUH, ÖĞRETMEN HAŞİM ÇEKEN sk / FULYA mah AYGÖREN, AYGÜN, BELEN, BÜLBÜL, BİLGE, CAMİ 1, DENİZHAN, EMİROĞLU, EMİRŞAH, ESENLER, FULYA BAYIRI, GÖRÜNTÜ, GÜLSEREN, HÜSEYİN CAHİT YALÇIN, KOZACIK, MEHMETÇİK, NAR ÇİÇEĞİ 1, OĞUZHAN, PEHLİVAN, PROF. DR. BÜLENT TARCAN, SAKIZ AĞACI, TOSUN, UYGAR, YAVUZ, YEŞİLÇİMEN, ÇELTİK, ÇİĞDEM 1, ÖRMECİ, ÖZLÜCE, ÜNSAL, ÜÇOBALAR sk / MEŞRUTİYET mah AKKİRMAN, ALBAY SADİ ALANTAR, BUKET, CEVHER, ELHAN, HİKMET ÇIKMAZI, MATBAACI OSMANBEY, VALİ KONAĞI, ÖZLEM sk / TEŞVİKİYE mah BÜYÜK ÇİFTLİK, DUTLUK İÇİ, FERAH, FULYA, HAKKI YETEN, HASAN CEVDET PAŞA, KIVANÇ, SALKIM, SİNOPLU ŞEHİT CEMAL, VALİ KONAĞI, ÇAĞDAŞ, İPEK sk bölgelerinde 14/04/2023 00:00:00 - 14/04/2023 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34784823



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah YENİ GELİN ZERDE, YENİGELİN sk bölgelerinde 14/04/2023 10:00:00 - 14/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34784824



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah ARNAVUTKÖY KURUÇEŞME, KIRBAÇ, MERDİVEN, MEVKİP, ORMAN, ÇINARLIÇEŞME sk bölgelerinde 14/04/2023 10:00:00 - 14/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34747862



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah YENİYOL ÇIKMAZI sk / ETİLER mah AHULAR, AKGÖREN, ALBAY NAİL GÖNENLİ, BEBEK YOKUŞU, BIYIKLI MEHMET PAŞA, CEVHER, DİLEKYILDIZI, ERGİN, ETİLER, MUHTAR EMMAR EŞKİ, NİSBETİYE, SARIOBA, SEHERYILDIZI, YAKUPBEY, YANARSU, YILDIZÇİÇEĞİ, ÇAL HASAN sk bölgelerinde 14/04/2023 10:00:00 - 14/04/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34747883



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN, FEZA sk / ULUS mah AHMET ADNAN SAYGUN sk bölgelerinde 14/04/2023 10:00:00 - 14/04/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34748306



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah AHULAR, AKGÖREN, ALBAY NAİL GÖNENLİ, BAHTİYAR, BIYIKLI MEHMET PAŞA, DİLEKYILDIZI, DİLHAYAT, ETİLER, HÜRRİYET MÜCAHİTLERİ, MUHTAR EMMAR EŞKİ, NİSBETİYE, SARIOBA, SEHERYILDIZI, TANBURİ ALİ EFENDİ, YILDIZÇİÇEĞİ, İHSAN AKSOY, ŞEHİT AHMET ACARKAN sk bölgelerinde 14/04/2023 10:00:00 - 14/04/2023 18:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 34806696



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah KAZIM KARABEKİR, SÜMER sk bölgelerinde 14/04/2023 09:00:00 - 14/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 34806698



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AHMET YESEVİ, SOYDAN sk bölgelerinde 14/04/2023 09:00:00 - 14/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 34805960



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah BALAT ÇIKMAZI, BAYINDIR, BAĞLAR, BAŞKUMANDAN ATATÜRK, BUDAK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HUKUK, HUSUSİ ÇIKMAZI, HÜDA, KADIRGA, KADİFE, KADİM ÇIKMAZI, KAFKAS, KARACAKÖY, KARAGÖZ, KESTANELİK, KUŞLAR VADİSİ, KUŞLAR YAYLASI, MARUF, NEBİYE, NENEHATUN, PARK, REİS, SAMATYA, TESTİ ÇIKMAZI, YALDIZ, YENİ, ZERDE, ÖVÜNÇ, ÖZNUR, İCLAL, İDEAL ÇIKMAZI, İDİL ÇIKMAZI, İFFET ÇIKMAZI, İFTİHAR, İHLAS, İKRAM, İLAYDA, İLBEY, İLHAM, İLYAS, İLİM, İMRAN, İMREN, İNAN, İNDERE, İNEBOLU, İNKILAP, İRADE ÇIKMAZI, İREM, İĞDE, İŞTİRAK sk / OKLALI mah 23 NİSAN, AKKAYA, BERKANT, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KARÇİÇEĞİ, KATMER ÇIKMAZI, KATRE ÇIKMAZI, KATİP, KAVUN ÇIKMAZI, KAYGISIZ ÇIKMAZI, KAYISI, KAYNAK ÇIKMAZI, KAYYUM, KAZAN, KAŞİF, KEHRİBAR, KEKİK ÇIKMAZI, KELEBEK, KELKİT, KENAN, KERVAN ÇIKMAZI, KERİM ÇIKMAZI, KÜPTEPE, SERCAN, SEVAL, TEPECİK, TRAFO ÇIKMAZI, YOL ALTI, ÖZELLER, ŞAHİNLER sk / SUBAŞI mah AKKAYA sk bölgelerinde 14/04/2023 09:00:00 - 14/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 34803377



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1674., 1676. sk / ORHAN GAZİ mah 1673. sk bölgelerinde 14/04/2023 00:00:00 - 14/04/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34805699



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ENGİN, ESMER, GÜRSES, MEDENİYET, SIĞIRYOLU, TATARCIK YOLU, TEVFİK FİKRET sk bölgelerinde 14/04/2023 09:00:00 - 14/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34801094



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 137., 3016., 3020., 3022., 3029., 3031., 3033., 3035., 3126., AKÇABURGAZ sk bölgelerinde 14/04/2023 09:00:00 - 14/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 34798774



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER sk bölgelerinde 14/04/2023 09:00:00 - 14/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34805213



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 19 MAYIS, 2.CAMİİ, ATATÜRK, DUTLUK, GAZİOSMANPAŞA, IHLAMUR, KARDEŞ, NAMIK KEMAL, VARDAR, ÇEŞME sk / ESENTEPE mah 1.LAVANTA, 1.YASEMİN, 29 MAYIS, 3.CAMİ, DUMAN, EGEMENLİK, GAZİOSMANPAŞA, GÖKDENİZ, GÜR, KARDELEN, KIRMIZIGÜL, OSMANPAŞA ÇIKMAZI, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY sk / KARADOLAP mah GÜNEY sk bölgelerinde 14/04/2023 09:00:00 - 14/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34798564



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.GÜVERCİN, 2.BAHÇELİ, 2.ÇAM, COŞKUN, GİRNE, KARAHANLI, KASTAMONU, MELTEM, MERCAN, PAPAĞAN, SAMSUN, SEDEF, SEMERKANT, SERÇE, TİMUR, VOLKAN, ÇİÇEKSUYU, İMBAT sk bölgelerinde 14/04/2023 10:00:00 - 14/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 34797953



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CANKURTARAN mah AHIRKAPI, AMİRAL TAFTİL, CANKURTARAN, CANKURTARAN MEYDANI, CANKURTARAN ÇIKMAZI, KERESTECİ HAKKI, TERBIYIK ÇIKMAZI, YENİ SARAÇHANE, İSHAKPAŞA, ŞADIRVAN, ŞADIRVAN 1. ÇIKMAZI, ŞADIRVAN 2. ÇIKMAZI, ŞADIRVAN 3. ÇIKMAZI, ŞADIRVAN ÇIKMAZI, ŞÜKRULLAH HALİFE sk / SULTAN AHMET mah AHIRKAPI, AKBIYIK CAMİİ, KADI ÇIKMAZI, KENNEDY, KERESTECİ HAKKI, KUPACILAR, OYUNCU, TEZHİP ÇIKMAZI sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah ABDÜLEZELPAŞA sk bölgelerinde 14/04/2023 00:00:00 - 14/04/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34805920



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah LÜTFULLAH, ÇADIRCILAR sk / MERCAN mah MERCAN, SEMAVER, UZUNÇARŞI sk / SÜLEYMANİYE mah FUATPAŞA sk bölgelerinde 14/04/2023 09:00:00 - 14/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 34806713



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah ÇAM sk bölgelerinde 14/04/2023 10:00:00 - 14/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 34805814



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKMER, ESKİ BEŞİKTAŞ, KIRIM, NURTAÇ, İKRAM sk bölgelerinde 14/04/2023 09:30:00 - 14/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34801572



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah DURU, TALATPAŞA, ŞAİR ÇELEBİ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah OTO sk bölgelerinde 14/04/2023 10:00:00 - 14/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 34796223



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 1.PINAR, 4.BÜLBÜL, 7.ŞİRİN, AYDOĞDU, BİLGE, DİVAN, MERİÇ, MUĞLA, PAPATYA, POLAT, SALI PAZARI, ULUBATLI HASAN, ÖMÜR, ŞEHİT ERTAN YILMAZTÜRK sk / MEHMET AKİF mah 1.PINAR, 1902., 2.MANOLYA ÇIKMAZI, TAN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 14/04/2023 09:00:00 - 14/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 34805176



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah DEREBOYU 1 sk / İSTİNYE mah ADASU, ALINTERİ, ASIM BABA ÇIKMAZI, BAYIR ÇIKMAZI, BOSTAN KORU ÜSTÜ, BOSTAN ÜSTÜ, BOĞAZİÇİ, DERE., DEREBOYU., DOKTOR NİHAT REŞİT, ESKİ HARMANLAR, FİDANLIK ÇIKMAZI, HAMAM, HAMAM ÜSTÜ, KORU, KURŞUNLU, MEHMET ŞÜKRÜ, MEHTER, MEKAN, MENZİL ÇIKMAZI, METANET ÇIKMAZI, MEZARLIK ÜSTÜ, MISRA, MÜJDE ÇIKMAZI, NADİDE ÇIKMAZI, NAME, ORTAKÇI ÇIKMAZI, OZAN ÇIKMAZI, PİKNİK, SARIYER, TÜRKÜ, YEŞİLCE ÇIKMAZI, ÇAYIR, ÇAYIR MAHALLESİ, ÇİLEKLİ, ÇİM ÇIKMAZI, İSMAİL GALİP ERCAN, İSTİNYE, İSTİNYE CAMİ, ŞEHİT CAVİT UÇAN sk bölgelerinde 14/04/2023 09:00:00 - 14/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34805178



İSTANBUL SARIYER ilce -İSTİNYE mah sk bölgelerinde 14/04/2023 09:00:00 - 14/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34795695



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah HANIMELİ, KARACAOVA, NİLÜFER, SERHATTER, VALİDE SULTAN, İNÖNÜ sk / KEMER mah VALİDE SULTAN sk bölgelerinde 14/04/2023 09:00:00 - 14/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34805177



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ESENTEPE, HAVUZLU BOSTAN sk / İSTİNYE mah ALKANLAR, ALTIN DAMLA, GÜMÜŞ DAMLA, HAVUZLU BOSTAN, KOMİK NAŞİT, KOMİK NAŞİT ARKASI, MEYVELİ, MEZARLIK ÜSTÜ, NAZLICAN, NURİ PAŞA, OZAN ÇIKMAZI, SALI, ÖMER HOCA, ÖNDER ÇIKMAZI, ÜZÜMLÜ, İSMAİL GALİP ERCAN sk bölgelerinde 14/04/2023 09:00:00 - 14/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34801349



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah ACI BADEM ÇIKMAZI, ADA ÇAYI ÇIKMAZI, AKBUĞDAY ÇIKMAZI, ANIK, ASLI, AVCI OTU, FATOŞ, GÜLBAĞLAR, GÜNEY, ORTA CAMİİ, YAŞAM ÇIKMAZI, YÜKSEL ÇIKMAZI sk bölgelerinde 14/04/2023 09:00:00 - 14/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34805169



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah SARIYER sk bölgelerinde 14/04/2023 11:00:00 - 14/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 34805690



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALBAY YUNUS DİRİK, ALTIN, BERRAK, BİZİM, DERİN, ERCİYES, GÖÇMEN, GÜMÜŞ, KOSOVA, MEHMET YILDIZ, TEPEÜSTÜ, TURGUT ÖZAL, ÇUKUR ÇEŞME. sk bölgelerinde 14/04/2023 09:00:00 - 14/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34805961



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 5006. sk bölgelerinde 14/04/2023 09:00:00 - 14/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34801573



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah 2. ABDÜLHAMİD PAŞA, ERTUĞRULGAZİ, GÜZELBAHAR, KONURALP, KUTLUKHAN, MANAS, SELVAN, SERTAÇ, SERİNKUYU, SERİNPINAR, SORGUN, SÜHEYL, ÖNAL, ÖZAL, İZZET, ŞANSAL, ŞENPAZAR sk bölgelerinde 14/04/2023 09:00:00 - 14/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34803380



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah HİSAR ÇIKMAZI, KARASİNAN sk / FENER mah YAVUZLAR sk bölgelerinde 14/04/2023 09:00:00 - 14/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34804986



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah ÜSTÜN sk / KADIKÖY mah ALTINBAŞ, ARMADA ÇIKMAZI, ASAF, AYLA, BAL, BATI ÇIKMAZI, BAŞVEKİL, BEDRİ ÇIKMAZI, BİÇİM ÇIKMAZI, COŞKUN ÇIKMAZI, DALBASTI, DAMATAŞI, DAĞTEPESİ, DRAMALI ÇIKMAZI, ENDER, GEMİCİ, HATBOYU, KADIKÖY, KADIKÖY BAĞLARI, KARPUZOĞLU, KAVAK ÇEŞME, KUMTEPE, LALEZAR, MUHACİR, NALAN ÇIKMAZI, NURŞAH, OLCAY ÖZCAN, ORMAN, ORTAKENT, OVACIK, PINARLI, ROZET, SAKAL ÇIKMAZI, ÇAKIRBEYLER, ÇARKIFELEK, ÇARŞIARKASI, ÇAYIROVA, ÇAYIRÇİMEN, ÖZFİLİZ ÇIKMAZI, ÜZEL ÇIKMAZI, İKBALİYE, İZZETAĞA ÇIKMAZI, ŞEHADET, ŞEN ÇIKMAZI, ŞİNASİ sk / KAVAKLI mah ÖZBAY sk / SEMİZKUMLAR mah YAYLA sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah ATÖLYE, GURBET ÇIKMAZI, GÖZDE, GÖZLEM ÇIKMAZI, OVAYENİCE ELBASAN YOLU sk / OVAYENİCE mah BAKİ, DİLRUBA ÇIKMAZI, DİNAMİK ÇIKMAZI, EBRAR, ECLA, GÜLŞAH, KADIKÖY, ÖZBAY sk bölgelerinde 14/04/2023 13:00:00 - 14/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 34797920



İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah BELEN, DENİZHAN, EMİROĞLU, EMİRŞAH, GÖRÜNTÜ, HÜSEYİN CAHİT YALÇIN, MEHMETÇİK, ÖRMECİ sk bölgelerinde 14/04/2023 09:00:00 - 14/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34802316



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YAHYA KEMAL mah KONYA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 23 TEMMUZ, BÜYÜKDERE, DERGİLER, HABERLER, HİKAYE, KELEBEK ÇIKMAZI, KESKİN KALEM, MATBUAT, MİTHAT ULU ÜNLÜ, SAĞLAM FİKİR, YAZARLAR, ZİNCİRLİDERE, ŞAİRLER, ŞENLİK sk / GÜLBAHAR mah DERİN sk bölgelerinde 14/04/2023 09:00:00 - 14/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34804985



İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah BÜYÜKDERE, DARCAN, ESKİ OSMANLI, HARK, KERVAN GEÇMEZ, LATİ LOKUM, MECİDİYE, MECİDİYE ARALIĞI, MECİDİYE KUYU, MEHTAP, MUSA DAYI, NACİ KASIM, SELAHATTİN PINAR, İSMAİL TARTAN, ŞAİR SABRİ sk bölgelerinde 14/04/2023 10:30:00 - 14/04/2023 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 34798816



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah CAN, CEVİZ, FESLEĞENLER, FULYA, FİDAN, GALİP ESMER, KUŞBURNU, LALEZAR, MENEKŞELER, ORKİDELER, SÖĞÜTLÜ, SÜMBÜLLER, YASEMİNLER, YONCA, ÇAM, ÇINARLI, ÇİLEK, ÇİĞDEMLİ sk bölgelerinde 14/04/2023 09:00:00 - 14/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.