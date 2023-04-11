AVCILAR

NO: 34799695



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah AZİM, CANDAN, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), ELİFOĞLU, GAMZE, GÜLİZAR, GÜMÜŞPALA, HANDAN, MÜRVET, NALAN, ÇEVRE, İPEK sk bölgelerinde 13/04/2023 09:00:00 - 13/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34799691



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah ISPARTAKULE sk / BAĞLARÇEŞME mah 1202., ONDOKUZ MAYIS, YAŞAR KEMAL sk / FATİH mah 855., 856., 857., 858., 859., 860., 861., 862., 863., 864., 865., 866., 879., 960., PAZARYOLU, ÜNVERDİ sk / MEHTERÇEŞME mah 1822. sk / PINAR mah 1244., 1246., 1247., 1248., 1250., 1255., 1256., 1260., 1261., 1262., 1263., 1264., 1265., 1266., 1267., 1268., 1269., 1271., 1272., 1275., 1276., 1277., 1278., 1279., 1280., 1281., 1282., 1283., 1284., 1285., 1286., 1287., AHMET ARİF, ONDOKUZ MAYIS, YAŞAR KEMAL sk / TALATPAŞA mah 1000., 1001., 1002., 1003., 1015., 1022., 1023., 1024., 1025., 1026., 1027., 1028., 1029., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1040., 1041., 1043., 1044., 1045., 1046., 1047., 1073., 1079., FATİH SULTAN MEHMET, PAZARYOLU, ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk / YEŞİLKENT mah 1272., 1774., 1798., 1802., 1803., 1804., 1805., 1806., 1807., 1809., 1860., 1861., 1863., 1864., 1888., 1910., 1911., 1917., FATİH SULTAN MEHMET, HACI BAYRAM VELİ, NAZIM HİKMET sk / ÜÇEVLER mah PAZARYOLU sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah POYRAZ sk bölgelerinde 13/04/2023 09:00:00 - 13/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34799657



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah EKİN, MİS, TRAKYA, ÖZCAN sk bölgelerinde 13/04/2023 09:00:00 - 13/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 34804445



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 3-4-11. KISIM mah KİLİTBAHİR sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgelerinde 13/04/2023 09:00:00 - 13/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34800520



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1390., 1392., 1393., 1394., 1408., 1410., 1411., 1456., 1457., 1458., 1459., 1462., 1463., 1464., 1465., 1466., 1467., 1475., İSTİKLAL, ŞEHİT HİDAYET YILMAZ sk bölgelerinde 13/04/2023 09:00:00 - 13/04/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34799725



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2040., 2042., 2043., 2044., 2045., 2046., 2047., FATİH, NAMIK KEMAL sk / SANCAKTEPE mah 966., FATİH sk bölgelerinde 13/04/2023 09:00:00 - 13/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34800527



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1398., 1399., 1400., 1401., 1402., 1406., 1408., 1409., 1411., 1412., 1413., 1414., 1415., FEVZİ ÇAKMAK, ŞEHİT HİDAYET YILMAZ sk / GÜNEŞLİ mah 1355., FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 13/04/2023 12:00:00 - 13/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 34802313



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ, ALİ REŞAT PAŞA, AYVALI, ELMALI 2, HASAN DOĞAN, NEYZEN, NURETTİNPAŞA, RADYUM, TALATPAŞA, YASEMİNLİ, ZİYAPAŞA, ÇINARLI, İSMAİLPAŞA, İSTANBUL ŞEHİTLERİ, ŞEHİT ÖĞR.A.NAFIZ ÖZBAĞRIAÇIK, ŞEVKET DAĞ sk bölgelerinde 13/04/2023 09:00:00 - 13/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34788275



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ATA 1, AVCI, BAŞAĞA, ERCİYES 1, HUZUR, KAYA 1, KAYALIK, KONUŞUK, KÖKSAL, MERYEM ANA, MUŞTU, MİTHATPAŞA, SINIRLI , SUATBEY, TÜRKGÜCÜ, YILDIRIM 2, YILDIRIM BEYAZIT, ZAFER 2, ÇAKAR, ÇIĞ, ŞEHİT GÜROL ALPAGO sk / ÇOBANÇEŞME mah DESTEK , MELTEM 1, MİTHATPAŞA, SINIRLI sk bölgelerinde 13/04/2023 09:00:00 - 13/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34800452



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah MÜSLÜM sk / ZAFER mah PLEVNE, SİBEL sk bölgelerinde 13/04/2023 09:00:00 - 13/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 34799788



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ZİYA GÖKALP mah sk bölgelerinde 13/04/2023 09:00:00 - 13/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34799790



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah HASBAHÇE sk bölgelerinde 13/04/2023 09:00:00 - 13/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34799789



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah ABDULLAH PAŞA, AKKIZ, BONCUK, BİLGİÇ, CİVELEK, HASBAHÇE, HÜRRİYET, KATİP ÇELEBİ, SEFA, SEYİT ONBAŞI, ÇİLEK, İKBAL, İLKAY sk bölgelerinde 13/04/2023 09:00:00 - 13/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 34747861



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah AHULAR, CEVHER, ERGİN, ETİLER, NİSBETİYE, SARIOBA, YANARSU sk bölgelerinde 13/04/2023 10:00:00 - 13/04/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34798869



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah AHULAR, AKGÖREN, ALBAY NAİL GÖNENLİ, DİLEKYILDIZI, ETİLER, MUHTAR EMMAR EŞKİ, NİSBETİYE, SARIOBA, SEHERYILDIZI, YILDIZÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 13/04/2023 10:00:00 - 13/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 34784822



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah BÜYÜK ATAK, DİLEK sk bölgelerinde 13/04/2023 10:00:00 - 13/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 34806186



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ALTINOLUK, BAĞLARBAŞI, FISTIKÇAMI, OVAYENİCE sk bölgelerinde 13/04/2023 13:00:00 - 13/04/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 34805958



İSTANBUL 1237 ilce -KARACAKÖY MERKEZ mah sk // ÇATALCA ilce -KARACAKÖY MERKEZ mah sk bölgelerinde 13/04/2023 09:00:00 - 13/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34805952



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -MURATBEY MERKEZ mah sk bölgelerinde 13/04/2023 09:00:00 - 13/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34805959



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İNCEĞİZ mah LOKMACIK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 13/04/2023 09:00:00 - 13/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 34797443



İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah TEKSTİLCİLER, TEKSTİLKENT sk bölgelerinde 13/04/2023 00:01:00 - 13/04/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34797446



İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah TEKSTİLKENT sk bölgelerinde 13/04/2023 00:01:00 - 13/04/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 34799576



İSTANBUL ESENYURT ilce -SELAHADDİN EYYUBİ mah Uğur Mumcu Cd., sk bölgelerinde 13/04/2023 00:00:00 - 13/04/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34803454



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ATLAS, DOST, HOŞDERE, HÜSEYİN DİREN, KOZALAK, MEDENİYET, SAFRAN, TATARCIK YOLU, TELLİ, TOHUM, TUNA, TUNCA, ÇAMALTI sk // ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1734. sk bölgelerinde 13/04/2023 09:00:00 - 13/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34801093



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 137., 3016., 3020., 3022., 3029., 3031., 3033., 3035., 3126., AKÇABURGAZ sk bölgelerinde 13/04/2023 09:00:00 - 13/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34799691



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah ISPARTAKULE sk / BAĞLARÇEŞME mah 1202., ONDOKUZ MAYIS, YAŞAR KEMAL sk / FATİH mah 855., 856., 857., 858., 859., 860., 861., 862., 863., 864., 865., 866., 879., 960., PAZARYOLU, ÜNVERDİ sk / MEHTERÇEŞME mah 1822. sk / PINAR mah 1244., 1246., 1247., 1248., 1250., 1255., 1256., 1260., 1261., 1262., 1263., 1264., 1265., 1266., 1267., 1268., 1269., 1271., 1272., 1275., 1276., 1277., 1278., 1279., 1280., 1281., 1282., 1283., 1284., 1285., 1286., 1287., AHMET ARİF, ONDOKUZ MAYIS, YAŞAR KEMAL sk / TALATPAŞA mah 1000., 1001., 1002., 1003., 1015., 1022., 1023., 1024., 1025., 1026., 1027., 1028., 1029., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1040., 1041., 1043., 1044., 1045., 1046., 1047., 1073., 1079., FATİH SULTAN MEHMET, PAZARYOLU, ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk / YEŞİLKENT mah 1272., 1774., 1798., 1802., 1803., 1804., 1805., 1806., 1807., 1809., 1860., 1861., 1863., 1864., 1888., 1910., 1911., 1917., FATİH SULTAN MEHMET, HACI BAYRAM VELİ, NAZIM HİKMET sk / ÜÇEVLER mah PAZARYOLU sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah POYRAZ sk bölgelerinde 13/04/2023 09:00:00 - 13/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34805698



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1399., 1400., 1401., 1407., 1408., 1413. sk bölgelerinde 13/04/2023 09:00:00 - 13/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 34800674



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.GÜVERCİN, 2.BAHÇELİ, 2.ÇAM, COŞKUN, GİRNE, KARAHANLI, KASTAMONU, MELTEM, MERCAN, PAPAĞAN, SAMSUN, SEDEF, SEMERKANT, SERÇE, TİMUR, VOLKAN, ÇİÇEKSUYU, İMBAT sk bölgelerinde 13/04/2023 09:00:00 - 13/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34800468



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EBER, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk / IŞIKLAR mah ADATEPE , BAHARİYE, CENAP , EGE , HAZAR , IŞIKLAR İSTANBUL , KASİDE , KUZEY , YEŞİL VADİ, ZEYTİNDALI sk / İHSANİYE mah DERBENT , DEREBOYU , GÖKKUŞAĞI, KADIRGA , KIRÇİÇEK, MERMER , İHSANİYE İSTANBUL sk bölgelerinde 13/04/2023 09:00:00 - 13/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34798771



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 13/04/2023 09:00:00 - 13/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 34797950



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CANKURTARAN mah TAYAHATUN sk / HOCAPAŞA mah DARÜSSAADE, TAYAHATUN, İSTASYON ARKASI sk bölgelerinde 13/04/2023 00:00:00 - 13/04/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34801331



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah YENİKAPI KUMSALI sk bölgelerinde 13/04/2023 08:00:00 - 13/04/2023 18:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34805173



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-TOPKAPI mah PAŞA ODALARI sk bölgelerinde 13/04/2023 15:00:00 - 13/04/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 34798812



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 570., 572., 573., 574., 575., 576., 577., 582., 584., GALERİ sk / YENİ MAHALLE mah 542., 542/1., 543., 546., 552., 553., 554., 555., 556., 556/2., 556/3., 557., 587., 588., 589., CEBECİ, GALERİ sk bölgelerinde 13/04/2023 09:00:00 - 13/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34798773



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce -MEVLANA mah sk bölgelerinde 13/04/2023 09:00:00 - 13/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34800670



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 832., 833., 835., 835/1., 836., 836/1., 868., 902., 903., 904., 905., 907., 908., 909., AKŞEMSETTİN, SEFA sk bölgelerinde 13/04/2023 09:30:00 - 13/04/2023 14:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34800671



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1005., 1006., 1007., 1008., 1009., 1010., 1011., 1012., 1014., 1015., 1022., 1027., 1028., 1038/1., 1040., 1045., 1047., 1048., 1058., 1059., 1059/1., 1059/2., 1061/1., 1064., 1064/1., 1071., HOCA ALİ ASLAN, İNÖNÜ, ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk bölgelerinde 13/04/2023 09:30:00 - 13/04/2023 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34805212



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah KALENDER sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2059. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 157., 162., 166., 167., 168., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., ESKİ EDİRNE ASFALTI, GAZİ MUSTAFA KEMAL, ORDU sk / İSMETPAŞA mah 150., 151., 153., 45., GAZİ MUSTAFA KEMAL, ORDU sk bölgelerinde 13/04/2023 10:00:00 - 13/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34798560



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah AYDIN, AYDINLAR, BAĞLARBAŞI, GÜLİZAR KALFA, GÜNDÜZ, KEÇEYOLU, KURTOĞLU, KÜÇÜKKÖY, SİPAHİLER, YEŞİL, YÜCE, ÇİMENZAR, İDİL sk / KARADENİZ mah 1144. sk / MERKEZ mah CUMHURİYET, FERAH, KÜÇÜKKÖY, NAR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 13/04/2023 10:00:00 - 13/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 34801327



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah MERTER, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 13/04/2023 09:00:00 - 13/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 34799575



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKASYA, AKIŞ, AKTAR, AKÇE, ALİM, AYÇA, BAŞYİĞİT, BEYDER, BOYABAT, CAMİALTI, DEREBAŞI, DEREBAŞI KÜMESİ, DR. CEMİL BENGÜ, DÜLGER, FİDAN, GÜLEÇ, GÜZEL, KALAMIŞ, KAYNAK, KENDİR, KESTANE, KESTANE KÜMESİ, KÖKNAR, MARMARA, MAZİ, MÜRVER, NAKIŞ, NEZİR, OCAK, PARLAK, SALKIM, SÖĞÜT, TARÇIN, TAŞOCAĞI KÜMESİ, ÇAMALTI, ÇİT, ÖNDER, İBRAHİM, İLKE sk bölgelerinde 13/04/2023 09:00:00 - 13/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34801570



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ABA, ALTINKAYA, ATALAR, ATALAR ÇIKMAZI, BACADİBİ, DEREBOYU, KAVAKLI, MAHYA, MEKİK, OTO, TALATPAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, HARMAN 1 sk bölgelerinde 13/04/2023 09:00:00 - 13/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 34799897



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 2.MERİÇ sk / İNÖNÜ mah 1.SARIGÜL, 2.KİRAZ, 2.MERİÇ, 2.SEVİM, 3.YAYLA, ARDAHAN, BİGA, CİHAN, DEMİRCAN, ERMİŞ, HAKAN, MAKSUT EFENDİ, OKAL, SARSILMAZ, SELİM, SEVİMLİ, SİNOP, TOLGA, YASSI, YILMAZ, YÜCE sk bölgelerinde 13/04/2023 10:00:00 - 13/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 34795693



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah ADNAN MENDERES, DOĞANBEY, FUŞTAN, SERHATTER, VALİDE SULTAN, İNÖNÜ sk / BAHÇEKÖY YENİ mah ORTA SELVİ sk / KEMER mah VALİDE SULTAN sk bölgelerinde 13/04/2023 09:00:00 - 13/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34801347



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah EREN, YOSUN, İLGİLİ sk bölgelerinde 13/04/2023 09:00:00 - 13/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34801348



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah BALABANDERE, BUDAK, HALK, HİLAL, KADER, KARAGÜL, KEKLİK, MAZI sk bölgelerinde 13/04/2023 09:00:00 - 13/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 34805689



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALBAY YUNUS DİRİK, ALTIN, BERRAK, BİZİM, DERİN, ERCİYES, GÖÇMEN, GÜMÜŞ, KOSOVA, MEHMET YILDIZ, TEPEÜSTÜ, TURGUT ÖZAL, ÇUKUR ÇEŞME. sk bölgelerinde 13/04/2023 09:00:00 - 13/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34801041



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah 2. ABDÜLHAMİD PAŞA, ERTUĞRULGAZİ, GÜZELBAHAR, KONURALP, KUTLUKHAN, MANAS, SELVAN, SERTAÇ, SERİNKUYU, SERİNPINAR, SORGUN, SÜHEYL, ÖNAL, ÖZAL, İZZET, ŞANSAL, ŞENPAZAR sk bölgelerinde 13/04/2023 09:00:00 - 13/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34803360



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ATAMAN, BAHRİYE ÇIKMAZI sk bölgelerinde 13/04/2023 09:00:00 - 13/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34805710



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, AKEVLER, AKÇAKOCA, ATAHAN, BARBAROS KAPTAN ÇIKMAZI, DRAMAN, EBRULİ, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜRHAN, GÜÇLÜ, HARMANLAR, HIZIRREİS, KARALAR, KARAYEL, KUYUBAŞI, KİRİŞHANE, MERCİMEK, NURCİHAN, PİRİ MEHMET, SARAYBURNU, SEMRA SULTAN ÇIKMAZI, SEYRANİ ÇIKMAZI, SUNAY AKIN, TAŞEVLER ÇIKMAZI, YURTSEVEN, YÜNTOPLAR ÇIKMAZI, ÇAĞDAŞ, ÖZGÜVEN, İSHAKPAŞA sk bölgelerinde 13/04/2023 09:00:00 - 13/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34802787



İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ORTAKÖY MERKEZ mah tiftik sk bölgelerinde 13/04/2023 13:00:00 - 13/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 34784821



İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-YAYLA mah ERDEM sk bölgelerinde 13/04/2023 10:00:00 - 13/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ