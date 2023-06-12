ARNAVUTKÖY

NO: 34890337



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GELİBOLU, SONBAHAR, TÜRKSOY sk / HİCRET mah YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 13/06/2023 01:00:00 - 13/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34889042



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HASTANE mah sk / HASTANE mah sk bölgelerinde 13/06/2023 09:00:00 - 13/06/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34889583



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AYŞENUR, BARANDE, BOLAYIR, CANAY, ERDEM, GÜZ, HOCA AHMET YESEVİ, HİMMET, KADER, KARADUMAN, KAZANCI, MEHİR, MERHAMET, MUZAFFER, MÜCEVHER, MİMAR SİNAN, ORBAY, ORTAKÖY, SAHUR, SERVİNAZ, SULUDERE, TAKVA, TERTİP, TUNÇALP, TURHAN, YALÇINER, YILDIRIM BEYAZIT, YUNUS EMRE, ZEMHERİ, ÇALIKUŞU, ÇINARALTI, ŞAYESTE, ŞEHİT SEBAHATTİN AKGÜL, ŞEMSİ EFENDİ, ŞÜKÜR sk / NENEHATUN mah MASUM, RIFAT ILGAZ, SOKULLU MEHMET, TEŞVİKİYE, ÜNER sk / İSLAMBEY mah ACAHAN, AKANSEL, AYVAZ, AZMİ, BALA, BAĞCI, BOZKIR, DUATEPE, ERSAN, FEDA, FEYYAZ, FUNDA, FÜSUN, GEZER, LALEGÜL, MECİDİYE, MIZRAK, MOSTAR, OKÇU TEPE, REDİF, RIFAT, SEMAZEN, SERDENGEÇTİ, SOKULLU MEHMET, SÜLEYMAN, SÜRUR, TAYYİBE, YILDIRIM BEYAZIT, YÜZYIL, ÜRÜN sk bölgelerinde 13/06/2023 09:00:00 - 13/06/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34889591



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BALABAN mah AKYILDIZ, AVCI, BALABAN CAMİİ, BALABAN PARKI, BOYALIK, BUSE, EMİNBEY, FİRDEVS, HARMANLAR, IRMAK, KARA ÇINAR, KARTAL, KUFALI, MEHMETÇİK, MEŞE, PENÇE, PROF. METİN TUFAN ER, SOLAK AĞA, YALI, YONCALIK, ÇAĞDAŞ, ÇEMENZAR, ŞEN sk / BOYALIK mah BOYALIK, KUFALI sk bölgelerinde 13/06/2023 09:00:00 - 13/06/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34889198



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah ALEMDAĞ, BANU, BOLLUCA, MAVİGÖL, MUHTAR, NAKIŞ, PAYE, SEHER YILDIZI, SILA, SÜMELA, TOPLUM, ZEYNEL, ZİYADE sk bölgelerinde 13/06/2023 09:00:00 - 13/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34889588



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah BAHARİYE, BAŞEĞMEZ, BEHRAMŞAH, BERKANT, BİLGİ, CİVAN, ERTUĞRUL, FELEK, FEVZİYE, FİRUZAN, GALİP, GÜNGÖRMÜŞ, GÜVENLİ, KORHAN, NURSEMA, RAST, SALİM, YAMAN, YEŞİLDERE, YÜZBAŞI, ÇELİKBİLEK, ÇERKEZ sk bölgelerinde 13/06/2023 12:00:00 - 13/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır

AVCILAR

NO: 34888610



İSTANBUL AVCILAR ilce -TAHTAKALE mah sk bölgelerinde 13/06/2023 00:01:00 - 13/06/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34888608



İSTANBUL AVCILAR ilce -TAHTAKALE mah sk bölgelerinde 13/06/2023 00:01:00 - 13/06/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34889045



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ALİ AYGÜN, AVCI, BOYACI, FEVZİ ÇAKMAK, SIVACI sk bölgelerinde 13/06/2023 09:00:00 - 13/06/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BAĞCILAR

NO: 34889020



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1895., 1896., 1897., 1898., 1899., 1900., 1901., 1910., 1911., 1912., 1913., 1914., 1915., 1916., 1968., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 13/06/2023 09:00:00 - 13/06/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34888551



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1004., 1006., 1008., 1010., 1011., 1012., 1013., 1014., 1031., 1034., 1035., 1036., 1037., 1039., 1040., 1041., 1042., 1043., 1044., 1045., 1046., 1047., 1048., 1049., 1050., 1051., 1052., 1053., 1056., 1057., 1061., 990., 991., 992., 993., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 13/06/2023 10:00:00 - 13/06/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Adana'da 4,2 büyüklüğünde deprem BAHÇELİEVLER

NO: 34889254



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah GÖKDERE, KAMER 1, MİMAR SİNAN, ÇERKEZ sk bölgelerinde 13/06/2023 00:00:00 - 13/06/2023 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34888312



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah FATİH, IHLAMUR 2, KELEBEK, LALE, MARTI, YILDIRIM BEYAZIT sk / YENİBOSNA MERKEZ mah FATİH, KÖKSAL, YILDIRIM BEYAZIT sk / ZAFER mah CİHANGİR, EFLATUN, KILIÇALİ 1, PLEVNE, TURGUT REİS 3, YILDIRIM BEYAZIT sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 56. sk bölgelerinde 13/06/2023 00:00:00 - 13/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34888403



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ALPAKLAR, ALTAY 1, BARBAROS 1, COŞKUN, ELVAN 1, GAMZE, HİCAZ, KARATAŞ, KENANBEY, KEREM 1, METİNBEY, NİGAR, PERVİN, TOPLU, YILDIRIM BEYAZIT, ZAFER 2, İSFAHAN, ŞEHİT İHSAN YILDIZ sk / ZAFER mah BALÇIK, BARBAROS 1, HALİLBEY sk bölgelerinde 13/06/2023 00:00:00 - 13/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34888306



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ADEM, BARBAROS 1, ELVAN 1, ERGÜN, KEREM 1, METİNBEY, MÜSLÜM, PLEVNE, YAVUZ 1, YAŞAR, İSFAHAN sk / ZAFER mah AKYOL, BAHARİSTAN, BALÇIK, BARBAROS 1, BAĞLARBAŞI, CANAN, COŞARSU, CİHANGİR, GİRNE, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, KAPTAN, KILIÇALİ 1, MADALYON, PLEVNE, SİBEL, TURGUT REİS 3 sk bölgelerinde 13/06/2023 00:00:00 - 13/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34889252



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BEYZADE, CESUR, MELTEM, MERT, OTAĞ, SAKIP SABANCI, SEVİL, URBAN, YEŞİLADA, ÇELİK HANÇER 4., ÇELİK HANÇER 5., ÇELİK HANÇER 6., ÇELİK HANÇER 7., ÇELİK HANÇER 8., ÇELİK HANÇER 9. sk bölgelerinde 13/06/2023 00:00:00 - 13/06/2023 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34888576



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah BARBAROS 1., BARBAROS 2., ÇİLEK sk bölgelerinde 13/06/2023 09:00:00 - 13/06/2023 12:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34888592



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah SIRAEVLER ÇIKMAZI, TEZER, YİĞİTER sk bölgelerinde 13/06/2023 11:00:00 - 13/06/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BAKIRKÖY

NO: 34890211



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah HAMAM, HATBOYU ÇIKIŞI, HÜSREVİYE, İMREN sk bölgelerinde 13/06/2023 08:30:00 - 13/06/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34889152



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 1. YOL, 2. YOL, 5. YOL sk bölgelerinde 13/06/2023 08:30:00 - 13/06/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34889148



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah İNCİRLİ YOLU sk bölgelerinde 13/06/2023 08:30:00 - 13/06/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34889127



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/5., G/6., G/8. sk bölgelerinde 13/06/2023 08:30:00 - 13/06/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BAŞAKŞEHİR

NO: 34889530



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah ALTAY, GÜLNİHAL, GÜMÜŞLÜ, GÜNAY, GÜNSU, KALE, MUHSİN YAZICIOĞLU, TAŞOVA, UĞUR, YAVUZ sk bölgelerinde 13/06/2023 09:00:00 - 13/06/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34889533



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah 1102., ALTINTEPE, BARBAROS, BEYPINARI, CENNET, ESİNTİ, GÜLNİHAL, GÜMÜŞLÜ, GÜNAY, KARACAN, TAŞOVA, ULUÇINAR, ÇAKMAK sk / GÜVERCİNTEPE mah 1102., GÜLAY, MİSAL, PEYAMİ SAFA, ŞÜKÜR sk bölgelerinde 13/06/2023 09:00:00 - 13/06/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BEŞİKTAŞ

NO: 34890239



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVAZIM mah KORU sk / NİSBETİYE mah AYTAR sk bölgelerinde 13/06/2023 00:00:00 - 13/06/2023 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34885027



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah AYTAR, BARBAROS, BİNBAŞI NAZIM KAPTAN, CAHİT AYBAR, GAZİ GÜÇNAR, MALAZGİRT, NİSBETİYE sk bölgelerinde 13/06/2023 10:00:00 - 13/06/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34889473



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah PROF. DR. BÜLENT TARCAN, SEVGİ ÇIKMAZI, ÖMER BEŞİKTAŞ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah CAMİ 1, PROF. DR. BÜLENT TARCAN, VEFA DERESİ sk bölgelerinde 13/06/2023 16:00:00 - 13/06/2023 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BEYLİKDÜZÜ

NO: 34889021



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ALİ ÇEBİ, CAHİT SITKI TARANCI sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah FEVZİ ÇAKMAK sk / SAADETDERE mah 81., 82., 84., 87., 88., PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 13/06/2023 00:00:00 - 13/06/2023 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BEYOĞLU

NO: 34889582



İSTANBUL BEYOĞLU ilce -SÜTLÜCE mah sk bölgelerinde 13/06/2023 09:00:00 - 13/06/2023 11:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34890200



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah AKMAN, AVCILAR, AYDIN, AÇIK, BABAPINAR ARALIĞI, BULUT, CAN, FATİH SULTAN, FEVZİ ÇAKMAK, FINDIK, GÜVEN, GÜZEL BAHÇE, KUZEY, LALEZAR, MEKTEP, NAZ, SAĞLIK OCAĞI, YAKA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 13/06/2023 09:00:00 - 13/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34890198



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah BÜYÜK ALTAYBAŞI sk / PİYALEPAŞA mah AKMAN, AKÇİÇEK, ATAK, BABAPINAR, BÜYÜK ATAK, CANDAN, DEMİRCİ, DOĞAN, DİRİ, GÜNÜ GÜZEL, KADINLAR ÇEŞMESİ, KARAAĞAÇ, PİYALEPAŞA, SIRAÇ, TOROS, VALİDE ÇEŞMESİ, YENER, ÜST BARUTHANE, İNCİRKUŞU sk bölgelerinde 13/06/2023 09:00:00 - 13/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34889303



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah ARAP KAYYUM, BAKIR, DİKİŞÇİ, FERMENECİLER, KALAFAT, KURTÇU HAMAM, KUYUMCU TAHİR, MAKARACILAR, SAMUR, TERSANE, YEMENİCİLER, ZİNDAN, ZİYALI sk / EMEKYEMEZ mah DEVE DİKENİ sk bölgelerinde 13/06/2023 21:00:00 - 13/06/2023 23:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BÜYÜKÇEKMECE

NO: 34889300



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah PİRİ REİS sk bölgelerinde 13/06/2023 01:00:00 - 13/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34889295



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN MERKEZ mah BAHÇE, BAL, BAYAR, DERYA, KADIRGA, LEVENT, MENDİL, İNÖNÜ 2 sk / ULUS mah İKBAL sk bölgelerinde 13/06/2023 01:00:00 - 13/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34890335



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah ALPEREN 1, ARMAĞAN 1, ARSLAN 1, BADEM 2, BATUHAN, BAĞDATLI, BERKAY 1, BERKEHAN, BURÇAK, CENGİZHAN, CENNET 1, DİKMEN 1, ERTUĞRULGAZİ, FINDIKLIK, GÖKÇE 1, KANDİL 1, KURTULUŞ 1, MİLLİ ŞAİR, NAMIK KEMAL 2, OZAN 1, RESSAM HİDAYET ÖZCAN, RÜYA 1, TUNA, UĞURLU sk bölgelerinde 13/06/2023 09:00:00 - 13/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34890334



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah ATAKENT, AYAZMA, BAHÇELİEVLER, BERKE, BEŞİKTAŞ 1, ERCİYES, ESMA 1, EYLÜL , GÖKKUŞAĞI, GÜLENDAM, KAYAHAN, KÖŞK, MELİSA 1, NAZAR, OĞUZHAN 1, SAMYELİ, SAVAŞ, SINIR, ZEYTİNSUYU, ŞEREFHAN sk / KUMBURGAZ mah AKTAŞ 1, ALAÇAM 1, GÜNİZ, HELVACI, NİSA, SEVEN, SINIR, SÖĞÜTLER sk bölgelerinde 13/06/2023 09:00:00 - 13/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34890336



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah ALEM, AYAZMA, BERKEHAN, BEYKENT, CEYLAN 1, KARAHANOĞLU, KURT, MÜJDE, NAMIK KEMAL 2, RESSAM HİDAYET ÖZCAN, SAVAŞ, TAHSİN ALTIN KAYNAK, UMUT 1, YILDIRIM BEYAZIT 1, İNCİR sk bölgelerinde 13/06/2023 09:00:00 - 13/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34890333



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah ALYANAK, ESİNEL, HASAN, KAVAKLIKENT, SERAP, TURAN, YAŞAR, YOĞURTHANE sk bölgelerinde 13/06/2023 09:00:00 - 13/06/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. ÇATALCA

NO: 34890895



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-HALLAÇLI mah AKINCILAR, KADI, MUHLİS ÇIKMAZI sk bölgelerinde 13/06/2023 09:00:00 - 13/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. ESENYURT

NO: 34889021



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ALİ ÇEBİ, CAHİT SITKI TARANCI sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah FEVZİ ÇAKMAK sk / SAADETDERE mah 81., 82., 84., 87., 88., PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 13/06/2023 00:00:00 - 13/06/2023 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34887549



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah KARDELEN, KAZIM KARABEKİR, RUMELİ, TURGUT ÖZAL, YEŞİLAY, YONCA, ZÜMRÜT, İSMET İNÖNÜ, ŞEBBOY sk bölgelerinde 13/06/2023 09:00:00 - 13/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34889585



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PINAR mah 1484., 1485., 1489., 1490., 1500., SİVAS KONGRE sk bölgelerinde 13/06/2023 09:00:00 - 13/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34889229



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah AKÇABURGAZ sk bölgelerinde 13/06/2023 13:00:00 - 13/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. EYÜPSULTAN

NO: 34888651



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AYTAÇ, AĞAÇ, ELMAS, HAN, SELİMPAŞA, SUNA, ÇAKMAK, ÖZEN sk bölgelerinde 13/06/2023 09:00:00 - 13/06/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34889563



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah MUSTAFA KEMAL, NİHAL sk bölgelerinde 13/06/2023 10:00:00 - 13/06/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34889064



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah ATATÜRK, ELMA, GÜZELYAYLA, KIR YOKUŞU, PAŞA, TEKİN sk / GÜZELTEPE mah MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 13/06/2023 15:00:00 - 13/06/2023 20:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. FATİH

NO: 34887747



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KOCA MUSTAFAPAŞA mah BALTA, BALTA ÇIKMAZI, HACI KADIN, MİHRİŞAH sk / SÜMBÜL EFENDİ mah BURHANETTİN TEPSİ, FIRIN, FIRIN ÇIKMAZI, HACI KADIN, HACI KADIN BOSTANI ÇIKMAZI, RECEP URAS sk bölgelerinde 13/06/2023 00:00:00 - 13/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. GAZİOSMANPAŞA NO: 34889536



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1155., 1157., 1158., 1159., 1159/1., 1160., 1161., 1168., 1168/1., 1168/2., 1168/3., 1168/4., 1169., 1170., 1170/1., 1171., ERTUĞRUL GAZİ, MEHMET AKİF sk bölgelerinde 13/06/2023 00:05:00 - 13/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34889537



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah YILDIZ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 100., 134., 136., 70., 71., 72., 74., 75., 76., 77., 78., 79., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 13/06/2023 00:05:00 - 13/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. KAĞITHANE

NO: 34889302



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BADE, BOZ, BUYRUK, GÖKYÜZÜ, GÜZEL YONCA, KAÇAR, KOÇ, SULTAN SELİM, YASEMİN, YEŞİL, YONCA, YONCA ÇIKMAZI, İZCİ sk bölgelerinde 13/06/2023 01:00:00 - 13/06/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34889401



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah AĞAÇALTI, BELLER, KIRLANGIÇ, SARIGÖL, ÇAKMAK, ÇUKUR sk bölgelerinde 13/06/2023 09:00:00 - 13/06/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34889235



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, GÜNAL, NİZAM, TEPEÜSTÜ sk bölgelerinde 13/06/2023 09:00:00 - 13/06/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34889251



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah ESKİ BÜYÜKDERE, SULTAN SELİM sk bölgelerinde 13/06/2023 09:30:00 - 13/06/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34889402



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah TALATPAŞA, TAN, ÇEVRE, ÇİFTÇİ sk bölgelerinde 13/06/2023 12:00:00 - 13/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34886986



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah AVREN, AYSU, GÖKDENİZ, KAĞITHANE BARBAROS sk / SULTAN SELİM mah BAKAY, BALCI, BALMUMU, BALÖZÜ, BARUT, BASKIN, BAYRAKTAR, BOSTANCI, BOYRAZ, BULUT, BURÇAK, BURÇİN, BUYRUK, BİLGİÇ, BİLLUR, BİRİCİK, EBABİL, KAĞITHANE BARBAROS, MELİK, SULTAN SELİM, TAKIM ÇIKMAZI, YEŞİL, ZAFER, ÇİSEM, ŞİRİNOĞLU sk / ŞİRİNTEPE mah ACIYONCA, AKSÖĞÜT, ANAYURT, BAYRAKTAR, BETÜL, CANSEV, GÜMÜŞHANE, HASIR, KANYON, KAĞITHANE BARBAROS, NURTANESİ, OKUR, ZAFER, ŞEHİT OSMAN BOZKURT, ŞİRİNOĞLU sk bölgelerinde 13/06/2023 15:30:00 - 13/06/2023 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 34890113



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1.FİLİZ, 1.ŞAFAK, HAYIRLI, HİSAR, MENDERES, TEKİNALP, ŞADIRVAN sk bölgelerinde 13/06/2023 09:00:00 - 13/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. SARIYER

NO: 34884603



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah GÜNDÜLER, IŞILDAK, ORMANADA sk bölgelerinde 13/06/2023 00:00:00 - 13/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34889521



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ALTINORDU, HALİM, HARUN, HATIRA, KARADENİZ, İMREN sk bölgelerinde 13/06/2023 09:30:00 - 13/06/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. SİLİVRİ

NO: 34890876



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah KARASİNAN sk bölgelerinde 13/06/2023 09:00:00 - 13/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34888984



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, AKEVLER, AKÇAKOCA, ATAHAN, BARBAROS KAPTAN ÇIKMAZI, DRAMAN, EBRULİ, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜRHAN, GÜÇLÜ, HARMANLAR, HIZIRREİS, KARALAR, KARAYEL, KUYUBAŞI, KİRİŞHANE, MERCİMEK, NURCİHAN, PİRİ MEHMET, SARAYBURNU, SEMRA SULTAN ÇIKMAZI, SEYRANİ ÇIKMAZI, SUNAY AKIN, TAŞEVLER ÇIKMAZI, YURTSEVEN, YÜNTOPLAR ÇIKMAZI, ÇAĞDAŞ, ÖZGÜVEN, İSHAKPAŞA sk bölgelerinde 13/06/2023 09:00:00 - 13/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34889514



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah DAMA, ETHEM, GÜNER, KONURALP, KORCAN, KÜRŞAT, LATİFE, SEYYAR, SOLMAZ, SULTANAHMET, SULUSARAY, TANDIR, TANKUT, TEKİNER, İLHAMİ sk bölgelerinde 13/06/2023 09:00:00 - 13/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34889525



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BABÜR, BEDİRHAN, CABBAR, CAHİDE, CANDOST, CELAL, DAMA, ERTUĞRULGAZİ, ETHEM, EŞSİZ ÇIKMAZI, FETHİ, GÜNER, GÜREL, KATMER, KATİP ÇELEBİ, KONURALP, MALİK, MÜCADELE, MÜMTAZ, NEDİM, SABİT, SEBAHAT, SENİYE, SERTAN, SULUSARAY, TANDIR, TANER, TEKİNER, TEZCANLI, TORAMAN, TİRYAKİ, UFUKCAN, VERİM, ÇOLPAN, İLHAMİ, ŞEFİKA, ŞEHZADE MEHMET, ŞEREF sk bölgelerinde 13/06/2023 09:00:00 - 13/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34890218



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah KELEBEK ÇIKMAZI, REŞİT, SİTE, TUNÇLU, TÜRKAN, YEMENİ, ÇELİKLER sk bölgelerinde 13/06/2023 09:30:00 - 13/06/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34890894



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALİBEY ÇEŞME sk / FENER mah MUSTAFA KEMAL sk / GAZİTEPE mah AKYURT, ANI, ARNAVUTLAR, ATAMAN TAŞÇIOĞLU ÇIKMAZI, AYDINLIKYOLU ÇIKMAZI, BAHÇELER, BALCIOĞLU, BATAN, BAYRAKLI, EROĞLU ÇIKMAZI, FABRİKALAR, GAZETE ÇIKMAZI, GAZZE, GÖKÇİN, GÜMÜŞLER, GÜNEŞTEPE ÇIKMAZI, GÜNGÖR ÇIKMAZI, HAVUZ, ISSIZ ÇIKMAZI, KANTAR YOLU, KARAGÖZ, KAVAKLIK, KAĞNI, MEHTERAN, MUSTAFA YAŞAR ÇIKMAZI, MUTLULUK ÇIKMAZI, NURLU, PAŞABAHÇE, TAŞKINLAR ÇIKMAZI, TÜTER, URARTU, VELİBEY, ÇAYIRLAR MEVKİİ, İKLİM ÇIKMAZI, ŞAHİN ÖZER sk bölgelerinde 13/06/2023 13:00:00 - 13/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34891646



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah DUMLUPINAR, YELDEĞİRMENİ sk bölgelerinde 13/06/2023 13:00:00 - 13/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34891024



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 23 NİSAN, 610., AFACAN, AHENK, ALINTERİ, ASMA ÇIKMAZI, BALLICA, BAYIR, BAĞCAN, BAŞARAN, BERRAK SELEN, BEYKOZ, BORAN, BUĞRAHAN, CELİL, DEREN, ENES, FLAMİNGO, FİRDEVS, GÖRGÜLÜ, GÖZLEM, GÜLBABA, GÜLBAHÇE, GÜNYAMAÇ ÇIKMAZI, GÜNİZ, GÜZELBAHÇE, HAŞMET, HUTBE, KAVAKLI, KIRLAR, KÖSE, MALTA ÇIKMAZI, OYAÇİÇEĞİ, PORTAKAL ÇIKMAZI, SEHER, SOYLU, ZEMBİL, ÇANKAYA, ÜSTÜNDAĞ, İLKBAHAR, İLKBAHÇE, İNCEKUM, İSPİR, ŞENLER sk / KAVAKLI mah BEYKOZ sk / ORTAKÖY mah BÜYÜKOSMAN, HARBİYE, KAVAKLI, KÜÇÜKSELVİ, LAMİBEY, MERA, MİLLET BAHÇE, NİĞBOLU, OYUNBOZAN, SALİHBEY, TOPKARA, YEŞİLBAHÇE sk / SELİMPAŞA mah 6177., 6178., 6181., 6196., GÜLLER sk bölgelerinde 13/06/2023 15:00:00 - 13/06/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. ŞİŞLİ

NO: 34867149



İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 13/06/2023 00:00:00 - 13/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34888417



İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 13/06/2023 00:00:00 - 13/06/2023 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34889253



İSTANBUL ŞİŞLİ ilce -ESENTEPE mah sk bölgelerinde 13/06/2023 09:30:00 - 13/06/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34883378



İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah KURTULUŞ sk / FERİKÖY mah AZAK, AÇIKYOL, BEYZADE, BOZKURT, CİVAN, KURTULUŞ, KUYULARBAŞI sk bölgelerinde 13/06/2023 10:00:00 - 13/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34889470



İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah AYTEKİN KOTİL, BAHÇELER, BÜYÜKDERE, DENİZHAN, MEHMETÇİK sk bölgelerinde 13/06/2023 10:00:00 - 13/06/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34888408



İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah BELEN, DENİZHAN, EMİROĞLU, EMİRŞAH, GÖRÜNTÜ, HÜSEYİN CAHİT YALÇIN, MEHMETÇİK, ÖRMECİ sk bölgelerinde 13/06/2023 10:00:00 - 13/06/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. SULTANGAZİ

NO: 34889537



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah YILDIZ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 100., 134., 136., 70., 71., 72., 74., 75., 76., 77., 78., 79., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 13/06/2023 00:05:00 - 13/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34889564



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2000., 2001., 2002., 2006., 2078., 2080., 2081., 2082., I sk bölgelerinde 13/06/2023 15:00:00 - 13/06/2023 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. ZEYTİNBURNU

NO: 34889127



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/5., G/6., G/8. sk bölgelerinde 13/06/2023 08:30:00 - 13/06/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34889170



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah G/44., G/49., GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA sk bölgelerinde 13/06/2023 08:30:00 - 13/06/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34888540



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 13/06/2023 00:01:00 - 13/06/2023 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34888538



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah YEDİKULE ÇIRPICI YOL sk bölgelerinde 13/06/2023 00:01:00 - 13/06/2023 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34888543



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah AİLE BAHÇESİ LİTROS YOLU sk bölgelerinde 13/06/2023 04:00:00 - 13/06/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34889171



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah ÇİMEN 1 sk / ÇIRPICI mah PROF. DR. TURAN GÜNEŞ, ÇINAR, ÇINAR 1, ÇIRPICI YOLU, ŞEHİT CENGİZ ALUÇKU sk bölgelerinde 13/06/2023 08:30:00 - 13/06/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34889150



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah ASIM KAZANCIGİL, DURSUN KILIÇ, GÜL, SEYİTNİZAM, İMDAT TORAMAN sk bölgelerinde 13/06/2023 08:30:00 - 13/06/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34889155



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 29/14., 29/15., 8/3., ŞEHİT PİYADE ER YAŞAR YEŞİLKIR sk bölgelerinde 13/06/2023 08:30:00 - 13/06/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34889152



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 1. YOL, 2. YOL, 5. YOL sk bölgelerinde 13/06/2023 08:30:00 - 13/06/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.