ARNAVUTKÖY

NO: 34889560



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah sk bölgelerinde 12/06/2023 09:00:00 - 12/06/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34890208



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah ASİL, BATTALGAZİ, BEY, KOCA YUSUF, NİL, ORHANİYE, YÜKSEK sk / MAVİGÖL mah EYÜP SULTAN, GÜLİZAR, KOCA YUSUF sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 13. sk bölgelerinde 12/06/2023 09:00:00 - 12/06/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34890212



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAVİGÖL mah AŞURE, BORA, CEYDA, ERTÜRK, EYÜP SULTAN, KUM, MEDENİYET, TAHİR, TATLI, YEŞİL YALI sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1479. sk bölgelerinde 12/06/2023 09:00:00 - 12/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34890207



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah AKDOĞAN, AKDİL, ALEMDAĞ, BANU, BEHRA, BOLLUCA, CEMİLE, DERVİŞ, GÖKTEPE, GÖKTÜRK, GÖLBAŞI, GÜLFEM, GÜLPERİ, GÜLSEVER, KOCA YUSUF, MAVİGÖL, METEHAN, MUHTAR, NAKIŞ, NAZENDE, NURSEDA, ORHANİYE, PAYE, PEHLİVANKÖY, PINARLI, SARAY BOSNA, SEHER YILDIZI, SEMPATİK, SILA, SÜMELA, TOMRUKÇU, TOPLUM, VEDAT, YEKPARE, YERLİ, YILDIZBOSTANI, YİĞİTALP, ZEYNEL, ZİYADE, İSKİLİP sk / MAVİGÖL mah ADATEPE, AKŞİT, ATALAY, KUM sk bölgelerinde 12/06/2023 09:00:00 - 12/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34890210



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah AKAİD, VEDAT sk / MAVİGÖL mah CEYDA, KOCA YUSUF, YEŞİL YALI sk bölgelerinde 12/06/2023 09:00:00 - 12/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34889562



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALİCENAP, GAZEL, KIBRIS, SANTRAL sk / TAŞOLUK mah KENT sk / YAVUZ SELİM mah AHBAP, BAHRİYELİ, BALKOÇ, BATIHAN, CANTÜRK, CİHANSER, DEVA, DİLRUBA, ERTEKİN, HANDEGÜL, HASANKEYF, IŞIKLAR, KIBRIS, KILIÇALP, KIRÇEŞME, MALKOÇ, MAZHAR, MEHVEŞ, MESUDİYE, MÜRVET, MİKAİL, MİRCAN, SAFİR, SEYMEN, SIDIKA, SIRDAŞ, SOKULLU MEHMET, TANSEL, TATLIPINAR, TESTİ, YEDİ GÖLLER, ZABİT, ÇAMÖZÜ, ÇELİKTEPE, ÖZGİRAY, İKLİM sk / İSLAMBEY mah ABİDE, AKTEPE, AKÇA MESCİT, ALPNUR, AYSUNGUR, BAŞKAYA, BEYSAN, BOTANİK, CAFER, DEFTERDAR, ESKİKALE, EĞİLMEZ, FETİH, GÜZİN, HAVADAR, HAVUZBAŞI, KIBRIS, KINALIZADE, MARAL, MAVİ CAMİ, MUTLU, PİYADE, SARUHANLI, SAYGILI, SENA, SERASKER, SOKULLU MEHMET, SULTAN AHMET, ULUBATLI HASAN, UNCU, YENİÇERİ, ÇAMBURNU, ÖZBAĞ, ÖZLEMLİ, İSLAMBEY, ŞENTÜRK sk bölgelerinde 12/06/2023 12:00:00 - 12/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır

AVCILAR

NO: 34889511



İSTANBUL AVCILAR ilce -TAHTAKALE mah sk // BAŞAKŞEHİR ilce -ŞAHİNTEPE mah sk bölgelerinde 12/06/2023 00:01:00 - 12/06/2023 03:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34889516



İSTANBUL AVCILAR ilce -TAHTAKALE mah sk bölgelerinde 12/06/2023 00:01:00 - 12/06/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34890182



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah İSTİKLAL sk // ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 57., 58., 59., OKTAY RIFAT sk bölgelerinde 12/06/2023 09:00:00 - 12/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34889399



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah NEHİR sk / MERKEZ mah DEMİR, REŞİTPAŞA sk bölgelerinde 12/06/2023 09:00:00 - 12/06/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BAĞCILAR

NO: 34888550



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1001., 1002., 1003., 1004., 1005., 1006., 1007., 1008., 1009., 1014., 1015., 991., 992., 995., 996., 998. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 64. sk bölgelerinde 12/06/2023 10:00:00 - 12/06/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34890148



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1811., 1815., 1822., PAZAR sk bölgelerinde 12/06/2023 12:00:00 - 12/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BAHÇELİEVLER NO: 34888295



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KORKUT, ÜÇEVLER sk / ZAFER mah ATATÜRK, BABİL, BAHARİSTAN, BAHARİYE, BAHÇECİK, BAKIR, BÜNYAN, BİNGÖL, CİHANGİR, EMİR SULTAN, SARDUNYA 1, SARMAŞIK 1, SİTE 3, ÖZLEM sk bölgelerinde 12/06/2023 00:00:00 - 12/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34888296



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KEREM 1 sk / ZAFER mah AKARSU 1, AKARÇEŞME, AKATLAR, AKYOL, ALTINTAŞ, AYDINLIK, AYŞEÇAVUŞ, AZİMKAR, BAHARİSTAN, BALÇIK, BAĞLARBAŞI, BULUT 1, BİLGİLİ, EMİR SULTAN, MARSAN, SİTE 3, TEBRİZ, ÖZLEM sk bölgelerinde 12/06/2023 00:00:00 - 12/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34888287



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ANADOLU 1, ÇAMLI sk bölgelerinde 12/06/2023 00:00:00 - 12/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34888553



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah MENEKŞE 1, TALATPAŞA sk bölgelerinde 12/06/2023 09:00:00 - 12/06/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34888563



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah BEYCAN, BULUT, BİLGEHAN, EFELER, GÖKDERE, KADİFE, KAMER 1, MAHMUTBEY, MARMARA, OSMANLI, TİMURLENK, ÖĞRETMENLER sk bölgelerinde 12/06/2023 09:00:00 - 12/06/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34889022



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KAVAK sk bölgelerinde 12/06/2023 09:00:00 - 12/06/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34888555



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah TALATPAŞA, ZİYAPAŞA, İSMAİLPAŞA sk bölgelerinde 12/06/2023 10:00:00 - 12/06/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34885029



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah ERGENE, MİMARSİNAN 1, MİTHATPAŞA, NAMIK KEMAL 1, OKUL, RÜSTEMPAŞA sk bölgelerinde 12/06/2023 10:00:00 - 12/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34888557



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah GÜZELTEPE, KOCATEPE sk bölgelerinde 12/06/2023 11:00:00 - 12/06/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır BAŞAKŞEHİR

NO: 34890111



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah ERTUĞRUL GAZİ, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, YILDIRIM BEYAZIT, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 12/06/2023 09:00:00 - 12/06/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34888649



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ŞAHİNTEPE mah sk bölgelerinde 12/06/2023 11:00:00 - 12/06/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34890112



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 12/06/2023 13:00:00 - 12/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BAYRAMPAŞA

NO: 34888284



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah BAĞCILAR ÇIKMAZI, BAĞLAR sk bölgelerinde 12/06/2023 11:00:00 - 12/06/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34889336



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AY, ÇEVREYOLU sk bölgelerinde 12/06/2023 13:00:00 - 12/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BEŞİKTAŞ

NO: 34884713



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah AYAZMADERESİ sk / GAYRETTEPE mah AYAZMADERESİ sk bölgelerinde 12/06/2023 09:00:00 - 12/06/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BEYOĞLU

NO: 34879952



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah DEMİRKIRAN, DEMİRKIRAN ARALIĞI, GENİŞ sk bölgelerinde 12/06/2023 10:00:00 - 12/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34888412



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah AĞAÇ KÖPRÜ, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, PİYALE DEĞİRMEN sk / KULAKSIZ mah NALINCI BAYIRI sk / KÜÇÜK PİYALE mah ALTIN TOP, AĞAÇ KÖPRÜ, BAHÇE İÇİ, BOSTAN ÇIKMAZI, BURAKCAN KARAMANOĞLU, CAMCI ÇIKMAZI, GEDİK ABDİ CAMİİ ÇIKMAZI, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, KUTUCU ÇIKMAZI, KÜREKÇİ ÇIKMAZI, MUHALLEBİCİ ÇIKMAZI, MÜMEYYİZ ÇIKMAZI, NALINCI BAYIRI, ORBAY, PİYALE DEĞİRMEN, PİŞMANİYE, SAKALAR ÇIKMAZI, TULUMBACI ÇIKMAZI sk bölgelerinde 12/06/2023 10:00:00 - 12/06/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BÜYÜKÇEKMECE

NO: 34890131



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah CİVAN sk / MİMAR SİNAN MERKEZ mah AKASYA 5, ARAFAT, ARKADAŞ, ATA 1, ATAN 1, AYDIN 4, BAHÇE, BAL, BARBAROS 3, BAYAR, BOSTAN 3, BUKET, CAMİ 2, CENK, CUMHURİYET 2, D-100 KARAYOLU, DANİŞMENT, DARCAN, DAĞLIÇ, DEFNE 5, DENİZ 4, DERGAH 1, DERYA, DUYGU 2, E5 LONDRA ASFALTI, EFLATUN, EMRE 2, ERSEN, ESKİ SİLİVRİ, FUNDA 1, GÖNÜL 1, GÜNEŞ 3, HÜRRİYET, IHLAMUR 3, KADIRGA, KALENDER 2, KARTAL, KUMRULAR, LEVENT, MEKTEP 1, MENDİL, MERDİVENLİ, MESİR, NARİN, OKUL 3 ÇIKMAZI, POYRAZ, PİR, UĞUR, YAKUT 2, YILDIRIM BEYAZIT, ÇARŞI, ÇATALCA YOLU, ÇINAR, ÇÖMEZLER, ÇÖREKOTU, ÇİLEKLİ, ÇİT, ÖRNEK 1, İNCİ 1, İNÖNÜ 2, İSKELE, İÇEL, ŞAKAYIK 1 sk / ULUS mah İKBAL sk bölgelerinde 12/06/2023 02:00:00 - 12/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34890319



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ATATÜRK 1 sk / KAMİLOBA mah 19 MAYIS, ATABERK, AYDINLAR 1, BAHÇE 1, BAĞLAR, BAĞLI, BURAK 1, CAMİ 3, CAN 1, CUMHURİYET, DEMİRAY, ECEM, ERDEM 3, ERÇİN, GÖKMEN, GÜLBAHAR, GÜLŞAH, GÜNEŞ 2, GÜNGÜZELİ, GÜZELÇAM, KADİFE 1, KAMİLBEY, LALELİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, MÜGE, MİLLETİM, NUR 1, NURSEL 1, PARK, SAMYELİ, SARE, SARGIN, SÜMBÜL 1, VARDAR, YENİ OKUL, YILDIZ 1, ÇAKIL YOLU, ÇAMLI, ÇANKAYA, ÇAĞDAŞ 2, ÖMÜR 1, ÖMÜRCAN, ÖZGÜR 1, ÖZNUR 1 sk bölgelerinde 12/06/2023 09:00:00 - 12/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34890320



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ATATÜRK 1 sk / KAMİLOBA mah 19 MAYIS, ATABERK, AYDINLAR 1, BAHÇE 1, BAĞLAR, BAĞLI, BURAK 1, CAMİ 3, CAN 1, CUMHURİYET, DEMİRAY, ECEM, ERDEM 3, ERÇİN, GÖKMEN, GÜLBAHAR, GÜLŞAH, GÜNEŞ 2, GÜNGÜZELİ, GÜZELÇAM, KADİFE 1, KAMİLBEY, LALELİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, MÜGE, MİLLETİM, NUR 1, NURSEL 1, PARK, SAMYELİ, SARE, SARGIN, SÜMBÜL 1, VARDAR, YENİ OKUL, YILDIZ 1, ÇAKIL YOLU, ÇAMLI, ÇANKAYA, ÇAĞDAŞ 2, ÖMÜR 1, ÖMÜRCAN, ÖZGÜR 1, ÖZNUR 1 sk bölgelerinde 12/06/2023 09:00:00 - 12/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. ÇATALCA NO: 34890132



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK, CEVİZLİK, DRAMA, GEVHER ÇIKMAZI, GÖKÇEALİ, PEKMEZCİ sk / KALEİÇİ mah GÖKÇEALİ, NADİR AĞACI, YELTEPE ÇIKMAZI sk / SUBAŞI mah KARASU, KUDRET, ÖZTAŞ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 12/06/2023 02:00:00 - 12/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34890321



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah BALAT ÇIKMAZI, BAYINDIR, BAĞLAR, BAŞKUMANDAN ATATÜRK, BUDAK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HUKUK, HUSUSİ ÇIKMAZI, HÜDA, KADIRGA, KADİFE, KADİM ÇIKMAZI, KAFKAS, KARACAKÖY, KARAGÖZ, KESTANELİK, KUŞLAR VADİSİ, KUŞLAR YAYLASI, MARUF, NEBİYE, NENEHATUN, PARK, REİS, SAMATYA, TESTİ ÇIKMAZI, YALDIZ, YENİ, ZERDE, ÖVÜNÇ, ÖZNUR, İCLAL, İDEAL ÇIKMAZI, İDİL ÇIKMAZI, İFFET ÇIKMAZI, İFTİHAR, İHLAS, İKRAM, İLAYDA, İLBEY, İLHAM, İLYAS, İLİM, İMRAN, İMREN, İNAN, İNDERE, İNEBOLU, İNKILAP, İRADE ÇIKMAZI, İREM, İĞDE, İŞTİRAK sk / OKLALI mah 23 NİSAN, AKKAYA, BERKANT, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KARÇİÇEĞİ, KATMER ÇIKMAZI, KATRE ÇIKMAZI, KATİP, KAVUN ÇIKMAZI, KAYGISIZ ÇIKMAZI, KAYISI, KAYNAK ÇIKMAZI, KAYYUM, KAZAN, KAŞİF, KEHRİBAR, KEKİK ÇIKMAZI, KELEBEK, KELKİT, KENAN, KERVAN ÇIKMAZI, KERİM ÇIKMAZI, KÜPTEPE, SERCAN, SEVAL, TEPECİK, TRAFO ÇIKMAZI, YOL ALTI, ÖZELLER, ŞAHİNLER sk / SUBAŞI mah AKKAYA sk bölgelerinde 12/06/2023 09:00:00 - 12/06/2023 10:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34890332



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah BALAT ÇIKMAZI, BAYINDIR, BAĞLAR, BAŞKUMANDAN ATATÜRK, BUDAK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HUKUK, HUSUSİ ÇIKMAZI, HÜDA, KADIRGA, KADİFE, KADİM ÇIKMAZI, KAFKAS, KARACAKÖY, KARAGÖZ, KESTANELİK, KUŞLAR VADİSİ, KUŞLAR YAYLASI, MARUF, NEBİYE, NENEHATUN, PARK, REİS, SAMATYA, TESTİ ÇIKMAZI, YALDIZ, YENİ, ZERDE, ÖVÜNÇ, ÖZNUR, İCLAL, İDEAL ÇIKMAZI, İDİL ÇIKMAZI, İFFET ÇIKMAZI, İFTİHAR, İHLAS, İKRAM, İLAYDA, İLBEY, İLHAM, İLYAS, İLİM, İMRAN, İMREN, İNAN, İNDERE, İNEBOLU, İNKILAP, İRADE ÇIKMAZI, İREM, İĞDE, İŞTİRAK sk / OKLALI mah 23 NİSAN, AKKAYA, BERKANT, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KARÇİÇEĞİ, KATMER ÇIKMAZI, KATRE ÇIKMAZI, KATİP, KAVUN ÇIKMAZI, KAYGISIZ ÇIKMAZI, KAYISI, KAYNAK ÇIKMAZI, KAYYUM, KAZAN, KAŞİF, KEHRİBAR, KEKİK ÇIKMAZI, KELEBEK, KELKİT, KENAN, KERVAN ÇIKMAZI, KERİM ÇIKMAZI, KÜPTEPE, SERCAN, SEVAL, TEPECİK, TRAFO ÇIKMAZI, YOL ALTI, ÖZELLER, ŞAHİNLER sk / SUBAŞI mah AKKAYA sk bölgelerinde 12/06/2023 13:00:00 - 12/06/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. ESENLER

NO: 34888281



İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 662., 663., 664., MAHMUTBEY, TUNA sk bölgelerinde 12/06/2023 09:00:00 - 12/06/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34888283



İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 813., 815., 816., 817., 818. sk bölgelerinde 12/06/2023 10:00:00 - 12/06/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34888282



İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 72., 73., 75., 78., 79., ATATÜRK sk bölgelerinde 12/06/2023 10:00:00 - 12/06/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34889334



İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1001., 1003. sk bölgelerinde 12/06/2023 11:00:00 - 12/06/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34889519



İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 16., 2., 4., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 12/06/2023 12:00:00 - 12/06/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34890215



İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 16., 2., 4., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 12/06/2023 12:00:00 - 12/06/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. ESENYURT

NO: 34887547



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 10., 11., 12., ANADOLU, HAYAL, KARADUT, KARDELEN, MANOLYA, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NAMIK KEMAL, RUMELİ, TEVFİK FİKRET, ZAMBAK, ŞEBBOY sk bölgelerinde 12/06/2023 09:00:00 - 12/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34890182



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah İSTİKLAL sk // ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 57., 58., 59., OKTAY RIFAT sk bölgelerinde 12/06/2023 09:00:00 - 12/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34888653



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah ECE, HİLAL sk / PINAR mah 1479., 1484., 1490., 1492., 1505. sk bölgelerinde 12/06/2023 09:00:00 - 12/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34890242



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah ISPARTAKULE sk / BALIKYOLU mah 500., 501., 502., 503., 506., 507., 508., 509., 510., 512., 514. sk / SÜLEYMANİYE mah 714., 725., 729., 730., 732., 733., 734., 735., 736., 737., 738., 739., 740., 741., 742., 745., 747., 749., 751., 759., 764., 807., 826., 827., 828., 829., 831., 832., 833., 834., 835., 836., 837., 839., 841., 843., 844., AZİZ NESİN, ISPARTAKULE sk bölgelerinde 12/06/2023 09:00:00 - 12/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34890237



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah KİRAZLI sk bölgelerinde 12/06/2023 09:00:00 - 12/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34890181



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YENİKENT mah 663., 664., 665., 676., 679., GAZİ OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 12/06/2023 09:00:00 - 12/06/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. EYÜPSULTAN NO: 34889332



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah 1.DEMET, ARİFPAŞA, SARIÇİÇEK sk / RAMİ CUMA mah ARİFPAŞA sk / İSLAMBEY mah ARİFPAŞA, İSLAMBEY ÇEŞMESİ sk bölgelerinde 12/06/2023 09:00:00 - 12/06/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34888648



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah İLİM sk bölgelerinde 12/06/2023 09:00:00 - 12/06/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34889558



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.DEFNE ÇIKMAZI, 1.GÜMÜŞ ÇIKMAZI, REFAH, VARDAR, ÇIRÇIR, ŞİMŞİR ÇIKMAZI sk / KARADOLAP mah 1.BAYIR, 1.FERAH ÇIKMAZI, 1.KAKTÜS, 1.SALKIM, 1.YALÇIN, 1.ZAFER, 3.BÜLBÜL, 4.MENEKŞE, 4.ZAMBAK, ASMALI, AĞAÇLI, BAHÇE, FERAH, GAZİ, GELİNCİK, GÜLİN, KUMRU MERDİVEN, MAKARA, NAMIK KEMAL, NİLGÜN, ORTAOKUL, PELİKAN, SAYA YOKUŞU, SAYA YOLU, ULAŞAN, VARDAR, VEYSEL KARANİ, YAZAR, YENİYOL, ÇALI, ÇIRÇIR sk / ÇIRÇIR mah 1.ÇAM, 2.DERYA, 3.PAPATYA, BULUT, BİÇİMSİZ MERDİVEN, DEREİÇİ, DİKYOL, FUNDA, KADEMELİ MERDİVEN, LİMON, MASLAK YOKUŞU, NAMIK KEMAL, PARK, SAYA YOLU, İNEN sk bölgelerinde 12/06/2023 09:30:00 - 12/06/2023 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34888650



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah SERAP, SEREN sk / ÇIRÇIR mah 1.BETÜL ÇIKMAZI, ATAÇ, BAŞAK, BETÜL, DARICA, DÖNEN, DÖNMEZ, GÖKYÜZÜ, GÜROL, GİDEN, NİHAL, OYA, SELİM, ULUDAĞ, ÖNCÜ, ÜNAL, İLİM sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2076. sk bölgelerinde 12/06/2023 11:00:00 - 12/06/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34888646



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah 1.DİREK ÇIKMAZI, 1.KONFOR ÇIKMAZI, 1.KÜLTÜR, DERMAN, DOLGUN, DİREK, FUAR, FİLİZ, GÜLVEREN, KONFOR, MARTI, UYSAL, VARDAR, VEYSEL KARANİ, YAREN ÇIKMAZI, ÖRGÜ, ÖĞÜT, İSTİSNA sk bölgelerinde 12/06/2023 12:30:00 - 12/06/2023 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. FATİH

NO: 34889595



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah KOCA MUSTAFAPAŞA, KURU SEBİL, TÜTÜNCÜZADE, ÇINAR sk / KOCA MUSTAFAPAŞA mah BALIKÇI, BERBER ŞEFİK, CAMBAZİYE MEKTEBİ, DEMİRCİ OSMAN, EMİRLER ÇEŞMESİ, KADEM, KADER, KOCA MUSTAFAPAŞA, KOKULU KARANFİL, MİHRİŞAH, MİLLİ MÜDAFAA, PAMUKÇU, SÜRGÜCÜLER, YENİ KEMANCI SİTELERİ, İZCİ TÜRK, ŞIRLAĞAN sk / SİLİVRİKAPI mah DAĞISTANLI ÇIKMAZI, KOCA MUSTAFAPAŞA, KURU SEBİL, KUVA-Yİ MİLLİYE, ŞEHİT TURAN TOPAL sk bölgelerinde 12/06/2023 00:00:00 - 12/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34889469



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ATİKALİ mah ARAP İSMAİL ÇIKMAZI, BEYCEĞİZ, BEYCEĞİZ FIRINI, BEYCEĞİZ MESCİDİ, BİLGİÇLER, DARÜŞŞAFAKA, HALLAÇ MEHMET, KOKULU BAHAR, KOVACI CAMİİ, KÜÇÜK ÇIKMAZI, MANYASİZADE, MEHMETAĞA CAMİİ, TAVUKÇU ABDULLAH, TEKİNER, ÇARŞAMBA DEĞİRMENİ, ÇARŞAMBA DEĞİRMENİ ARALIĞI, ÇULHALAR sk / BALAT mah BEYCEĞİZ KUYUSU, FETHİYE, KOLTUKÇU, MANYASİZADE, MEHMETAĞA CAMİİ, TAVUKÇU ABDULLAH, TELCİ sk bölgelerinde 12/06/2023 09:00:00 - 12/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34889493



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah EMİRNAME, YALIKÖŞKÜ sk bölgelerinde 12/06/2023 09:00:00 - 12/06/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34889492



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah ALEMDAR, CAĞALOĞLU HAMAMI, MUHTEREMEFENDİ, NUR-U OSMANİYE, PROF. DR. KAZIM İSMAİL GÜRKAN, TAŞSAVAKLAR, YEREBATAN, ÇATALÇEŞME, ŞEFTALİ sk bölgelerinde 12/06/2023 12:00:00 - 12/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. GAZİOSMANPAŞA

NO: 34889565



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1056. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2450., 2450/1., 2451., 2452., 2453., 2454., ATATÜRK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, P, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk / UĞUR MUMCU mah 2308., 2311., ESKİ EDİRNE ASFALTI, K, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 12/06/2023 10:00:00 - 12/06/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. GÜNGÖREN

NO: 34888560



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah ACAR, AKAN, AKARSU, AKTAŞ, AKYILDIZ, ANAYURT, ATAKAN, ATALAY, DOĞANAY, DOĞANBEY, MANOLYA sk bölgelerinde 12/06/2023 09:00:00 - 12/06/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34888567



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah AYAZMA, BEDRETTİN, GEÇİT, KATMERCİ, MANOLYA, SARDUNYA, TATLISU, YAYLA, YEŞİLOVA, YEŞİM, ÇİNÇİNDERE, ŞEBBOY sk bölgelerinde 12/06/2023 09:00:00 - 12/06/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34888572



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah ÇAYIR sk / MERKEZ mah ABDİ İPEKÇİ, ARKIN, PERTEV PAŞA, POLAT, POSTA, SADAK, ZİYA GÖKALP, ÖZYURT sk bölgelerinde 12/06/2023 10:00:00 - 12/06/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34888570



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah AMİRAL, OZAN, ÖZBORAN sk bölgelerinde 12/06/2023 10:00:00 - 12/06/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. KAĞITHANE NO: 34889400



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ALTINAY, AYSU, GÖKDENİZ, KATİP, LADİN, LEMAN, ORTANCA, SARMAŞIK, ZEMZEM, İYİNİYET sk bölgelerinde 12/06/2023 09:00:00 - 12/06/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 34889452



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.ŞEKER, ALAÇAM, AYVAZ ÇEŞME, KÖMÜRCÜ YOLU, YARIMBURGAZ sk bölgelerinde 12/06/2023 09:00:00 - 12/06/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34889454



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah DR. SADIK AHMET, TOY sk bölgelerinde 12/06/2023 09:00:00 - 12/06/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34889451



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 3.SAKARYA, KEMALPAŞA sk bölgelerinde 12/06/2023 09:00:00 - 12/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34888607



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah LEYLEK sk / SULTAN MURAT mah 1.MİLLET, 1.YEŞİL, 1.İPEK, 2105., 2106. ÇIKMAZ, 3.ORTA, 4.ÇİMEN, 6.MENEKŞE, EMSAL, GÜRAY, NARLI, SERBEST, VATAN, YENİ sk / YENİ MAHALLE mah ANKARA, ATILGAN, ATİLLA, ORHAN, ŞEHİT ŞENOL ERGUN sk / YEŞİLOVA mah 1.BOZTEPE, 2.İNÖNÜ, AKGÜNLER, BENHUR, EMSAL, KIRKPINAR, SEZENLER, YEŞİL ZÜMRÜT, YILDIZELİ, ŞEHİT ŞENOL ERGUN sk bölgelerinde 12/06/2023 09:00:00 - 12/06/2023 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. SARIYER