ARNAVUTKÖY

NO: 34798695



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah ANAFARTALAR, CEREN, DEMİR, FATİH, FATİH SULTAN, GÖKÇEAĞAÇ, HASRET, HIZIR REİS, KESTANE, KIYMET, METİN, MEŞE TARLA, MOR LALE, NÜKHET, RÜYA, SEFA, SÜVARİ, TAFLAN, TOPHANE, VENÜS, VEZİRTEPE, YAHYA KEMAL, YAPRAK, YİĞİT, ÇARDAK, ÖZTÜRK, ÜLKENUR, İĞDELİ, ŞAİR sk / FATİH mah ADAGÜLÜ, AKGÜN, ALADAĞ, ALIÇ, ALPÇETİN, ATASEVEN, ATLI, AYNA, AYŞEN, BALDEMİR, BAYAR, BAĞDAT, BİRGÜL, CEREN, DOĞAN, DR. HİLMİ DEMİRCİ, DİLA, DİNÇTÜRK, EMİRŞAH, ERBAY, ERCİHAN, ERDOĞAN, EROL, FATİH, FATİH SULTAN, GIPTA, GONCAGÜL, GÖKÇEN, GÖZCÜ, GÜLBAŞAK, HALE, HATIR, HAYAT, HİSARTEPE, KADIRGA, KAHRAMANMARAŞ, KAYNARCA, KÖROĞLU, MADENLİ, MAKUL, MERVE, MEŞE TARLA, NURFER, NURPERİ, PALMİYE, PEYKER, RÜYA, SARAYÖNÜ, SARIKAYA, SERTAP, SULTAN ÇELEBİ MEHMET, TAKDİR, TANSU, TAŞLITARLA, TOYGAR, TRABZON, TULUMBA, TURALP, URAL, YAHYA KEMAL, YEŞİLOBA, YURTSEVER, ÇİLEK, ÖYKÜ, ÖZTUNÇ, İBRAHİM HAKKI, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ, ŞEMS, ŞENGEZER sk / TAYAKADIN mah AKARSU, AYDANUR, BAKLALI-HACIMAŞLI, DESTAN, ELMA, ERK, ERİK, GÖKNAR, GÜRLÜKDERE, KAVUN, KIZILAĞAÇ, KUZULUK, RABİA, REHA, TELLİ TURNA, TRABZON, UYANIK, UĞURHAN, YENİŞEHİR sk / ÇİLİNGİR mah AKYÜZ, BAKLALI-HACIMAŞLI, BAĞDAT, GÜRLÜKDERE, HAYIRLI, SERMET, ŞEYDAGÜL sk bölgelerinde 11/04/2023 09:00:00 - 11/04/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34798698



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-FATİH mah YAHYA KEMAL sk bölgelerinde 11/04/2023 10:30:00 - 11/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 34788270



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1476., 1487., 1488., 1489., 1491., 1493., 1500., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 11/04/2023 09:00:00 - 11/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34801330



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1244., 1245., 1257., 1258., 1259. sk bölgelerinde 11/04/2023 09:00:00 - 11/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34800462



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1421., 1422., 1423., HALKALI sk / GÜNEŞLİ mah DEVEKALDIRIMI sk / MAHMUTBEY mah 2619., 2620., 2621., 2622., 2623., 2624., 2625., 2626., 2627., 2629., 2632., DEVEKALDIRIMI, HALKALI sk bölgelerinde 11/04/2023 09:00:00 - 11/04/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34800702



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1651., 1654., MASLAK sk / FATİH mah 1872., 1873., 1874., 1875., VELİOĞLU sk / GÖZTEPE mah 2281., 2282., 2285., 2286., 2293., 2296., 2299., 2300., 2323., 2328., 2330., 2331., 2336., 2337., 2338., 2339., 2340., 2341., 2342., 2343., KARANFİL, MASLAK sk bölgelerinde 11/04/2023 12:00:00 - 11/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34799564



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1404., 1405., 1406., 1418., 1420., 1421., 1422., 1423., SABİA sk bölgelerinde 11/04/2023 12:00:00 - 11/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 34801325



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah ADNAN KAHVECİ, GEDİZ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 1., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 2., MEHMET AKİF ERSOY sk bölgelerinde 11/04/2023 00:00:00 - 11/04/2023 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34801244



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ, AMİRAL NECDET URAN, FERİT SELİMPAŞA, FEVZİ ÇAKMAK, GÜLTER HANIM, GÜZİDE HANIM, MENEKŞE 1, OKUL 1, RADYUM, RÖNTGEN, TALATPAŞA, ÇÖRE OTU, İLİM sk bölgelerinde 11/04/2023 09:00:00 - 11/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 34801676



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah FLORYA, KIRSERDAR, MEKTEP sk bölgelerinde 11/04/2023 09:00:00 - 11/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / TM Kapasite Artışı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34801677



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah sk / ATAKÖY 7-8-9-10. MAHALLE mah sk bölgelerinde 11/04/2023 09:00:00 - 11/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / TM Kapasite Artışı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 34798764



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 11/04/2023 09:00:00 - 11/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34779746



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ZİYA GÖKALP mah sk bölgelerinde 11/04/2023 09:00:00 - 11/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34779749



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah BAŞKENT sk bölgelerinde 11/04/2023 09:00:00 - 11/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34779747



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah BAŞKENT, MELİKGAZİ sk bölgelerinde 11/04/2023 09:00:00 - 11/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 34799724



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah ÇAM sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 168., 176., 178., 220. sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 262., 264., 265., 271., 272., 273., 274., 276., 277., 278., 279., 281., 282., 283., 284., 285., 287., 288., 289., 290., 291., 292., 294., 296., 297., 307., 308., 309., 311., 335., MEVLANA sk bölgelerinde 11/04/2023 09:00:00 - 11/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 34747857



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah GÜNAYDIN YOLU, YENİYOL ÇIKMAZI, ÇATALHÖYÜK sk / ETİLER mah CENGİZ TOPEL, FÜZECİLER, KOÇYİĞİTLER, MUHARİPLER, MUTLU, TUĞCULAR, YANARSU, ÖZDEŞ sk // SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah BEBEK YOLU, HİSARÜSTÜ NİSPETİYE, SAYGILI, ÖZDEN sk bölgelerinde 11/04/2023 10:00:00 - 11/04/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34784819



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah KURUÇEŞME ÇIKMAZI, YOL, ÇAĞRI, ÇEŞMEÇINAR, ÇINARLIÇEŞME sk bölgelerinde 11/04/2023 10:00:00 - 11/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 34799683



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah CEBECİ sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah NECİP FAZIL KISAKÜREK, ŞEHİTLER sk / CUMHURİYET mah 1979., 1980., 1982., 1983., 1984., HÜRRİYET, NAZIM HİKMET sk / MEHMET AKİF ERSOY mah 1941. sk / MEHTERÇEŞME mah 1936., 1941., 1942., 1943., 1944., 1945., 1946., 1947., 1948., 1949., 1951., 2068. sk / PİRİ REİS mah 1993., 2060., 2061., 2063., 2066., 2268., 2280., 2281., 2282., 2328., NAZIM HİKMET, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk bölgelerinde 11/04/2023 09:00:00 - 11/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 34770544



İSTANBUL BEYOĞLU ilce -ÖRNEKTEPE mah sk bölgelerinde 11/04/2023 09:30:00 - 11/04/2023 14:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34796714



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah MÜVERRİH ALİ sk / KEÇECİ PİRİ mah NAMAZGAH ARALIĞI, SUNAY, ŞENLİK sk / PİRİPAŞA mah MÜVERRİH ALİ sk bölgelerinde 11/04/2023 10:00:00 - 11/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. ESENLER NO: 34797438



İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah GİYİMKENT, GİYİMKENT 10., GİYİMKENT 17., GİYİMKENT 18., GİYİMKENT 19., GİYİMKENT 20., GİYİMKENT 4., GİYİMKENT 7., GİYİMKENT 9., TİCARET, VADİ sk bölgelerinde 11/04/2023 00:01:00 - 11/04/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34797440



İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah VADİ sk bölgelerinde 11/04/2023 00:01:00 - 11/04/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. ESENYURT NO: 34799573



İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1596., 1597., 1624. sk / ÖRNEK mah sk bölgelerinde 11/04/2023 00:00:00 - 11/04/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34799643



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah BÜYÜK YONCA, CEMRE, CUMHURİYET sk bölgelerinde 11/04/2023 09:00:00 - 11/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34799644



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah CEMRE, KÜÇÜK YONCA sk bölgelerinde 11/04/2023 09:00:00 - 11/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34799568



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 884., 887. sk / ÜÇEVLER mah 895., 920., 923., 924., 942. sk bölgelerinde 11/04/2023 09:00:00 - 11/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34799683



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah CEBECİ sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah NECİP FAZIL KISAKÜREK, ŞEHİTLER sk / CUMHURİYET mah 1979., 1980., 1982., 1983., 1984., HÜRRİYET, NAZIM HİKMET sk / MEHMET AKİF ERSOY mah 1941. sk / MEHTERÇEŞME mah 1936., 1941., 1942., 1943., 1944., 1945., 1946., 1947., 1948., 1949., 1951., 2068. sk / PİRİ REİS mah 1993., 2060., 2061., 2063., 2066., 2268., 2280., 2281., 2282., 2328., NAZIM HİKMET, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk bölgelerinde 11/04/2023 09:00:00 - 11/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. EYÜPSULTAN NO: 34801547



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah AYVANSARAY, YAVEDUT sk / NİŞANCI mah ALACA TEKKE, ARPACI HAYRETTİN, NESİL ÇIKMAZI, ÇÖMLEKÇİLER, ÇÖMLEKÇİLER ARKASI sk bölgelerinde 11/04/2023 10:00:00 - 11/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. FATİH

NO: 34798550



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah AYNACILAR, AĞA, ÇUHACI HANI sk / MOLLA FENARİ mah VEZİRHANI, ŞEREFEFENDİ sk bölgelerinde 11/04/2023 00:00:00 - 11/04/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34801333



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DEMİRTAŞ mah FETVA YOKUŞU, NAZIR İZZETEFENDİ sk bölgelerinde 11/04/2023 09:00:00 - 11/04/2023 10:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34801486



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-YAVUZ SULTAN SELİM mah HANEDAN, MÜFTÜ HAMAMI, ÇEŞMİZADE sk bölgelerinde 11/04/2023 09:00:00 - 11/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34801235



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah MÜRSELPAŞA, ÇINÇINLI ÇEŞME sk bölgelerinde 11/04/2023 09:00:00 - 11/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34801067



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HACI KADIN mah SARI BEYAZIT, VEFA, VEFA TÜRBESİ 1. ÇIKMAZI sk / HOCA GIYASETTİN mah VEFA sk bölgelerinde 11/04/2023 11:00:00 - 11/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. GAZİOSMANPAŞA NO: 34798765



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 767. sk / MERKEZ mah 1. BAĞLAR, 1. SELVİ, 2. BAĞLAR, 2. SELVİ, 3. BAĞLAR, ARDA, BAĞLAR, BÜYÜK FUATPAŞA, GÜLDEMET, GÜNEŞ, KÜLTÜR, SOKULLU MEHMETPAŞA, TEPE, TUNCA, YEŞİLTEPE, YEŞİLTUNA, YILDIRIM BEYAZIT, ÇUKURÇEŞME sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2539. sk bölgelerinde 11/04/2023 09:00:00 - 11/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. GÜNGÖREN NO: 34801326



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah CEVİZ, FATİH sk bölgelerinde 11/04/2023 00:00:00 - 11/04/2023 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34795275



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah ATİLLA, BEYATLI, TAŞÇILAR, ŞİNASİ sk bölgelerinde 11/04/2023 09:00:00 - 11/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34795287



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah VALİ, YEŞİLYURT, YILDIRAN, ÇAĞLAYAN sk bölgelerinde 11/04/2023 10:00:00 - 11/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. KAĞITHANE NO: 34798754



İSTANBUL KAĞITHANE ilce -HAMİDİYE mah sk bölgelerinde 11/04/2023 09:00:00 - 11/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34801623



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKÇE, ALTAN, ANIL, AYÇA, BOYABAT, CAMİALTI, DR. CEMİL BENGÜ, ESİNTİ, FİDAN, GÜLDEFNE, HUDUT, KESTANE, KESTANE KÜMESİ, KURŞUN, MARMARA, MELTEM, NEZİR, ŞAHENDE, ŞİMŞİR sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ALEV, ARİF, CİHAN, GAZİ ENGİN AYDOĞDU, HUDUT, IŞIL, KIVILCIM, KÖRFEZ, KÖZ, MÜJDE, SÜMBÜL 1, ÇİLEK, ŞENGÜL sk / İZZET PAŞA mah HUDUT, MANDIRA sk bölgelerinde 11/04/2023 09:00:00 - 11/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34782350



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah DAVUTPAŞA, DESTAN, DESTE, DUMLUPINAR, DURAN, GÜN, HASBAHÇE, HAVUZLAR, KAYALAR, KAĞITHANE, KEMERBURGAZ, SERPİL, TANEGÜL sk bölgelerinde 11/04/2023 09:30:00 - 11/04/2023 14:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34801554



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah AKKUŞ, ATALAR, BEKTAŞ, CANER, DEREBOYU, DEREİÇİ, HÜNKAR, KASIR, KERİM, KUDRETLİ, OLTU, SANTRAL, SÖNMEZ, TALATPAŞA, YAYA, ZAMBAK sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah ATOM, BAHAR, DEDE KORKUT, DEREBOYU, ECZA, FEZA, KARDEŞLER, KIR GÜLÜ, KÖPRÜLÜ sk bölgelerinde 11/04/2023 10:00:00 - 11/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. KÜÇÜKÇEKMECE NO: 34799784



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.AYDOĞDU, 1.TUNA, ERDİR, GONCA, MÜNİR RESNELİ, NADİRE, SANCAK ÇIKMAZI, YENİ DOĞAN, ÜLKEM, ŞAİR ŞİNASİ sk bölgelerinde 11/04/2023 09:00:00 - 11/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34799782



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah KORELİ, KORUTÜRK, YAŞARDOĞU, ÇİLEK sk bölgelerinde 11/04/2023 09:00:00 - 11/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34799898



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 4. sk bölgelerinde 11/04/2023 09:00:00 - 11/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34802051



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah HALKALI sk bölgelerinde 11/04/2023 09:00:00 - 11/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34799783



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 328., 333. sk bölgelerinde 11/04/2023 09:00:00 - 11/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34800786



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.KIZILKAYA, 3.OKUL, ALAGEYİK, BEYAZEL, CENK, ERLER, HABİL, MUAMMER AKSOY, OKAY, SEDA sk bölgelerinde 11/04/2023 10:00:00 - 11/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. SARIYER

NO: 34795691



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY YENİ mah VALİDE SULTAN sk / KEMER mah BEYAZ PAPATYA, GÜLBAHÇE, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, SADIK GÜNEY, SAKLI KORU SİTESİ, YILDIZLAR, YONCALIK, ÇAMLIK YOKUŞU, ÇİÇEKÇİ ÇIKMAZI, ŞEHİT ALAATTİN ELYÜREK, ŞEHİT CENGİZ TOPEL sk bölgelerinde 11/04/2023 09:00:00 - 11/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34801070



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah PANAYIR, POSTA YOLU sk / REŞİTPAŞA mah BORU ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, CENGİZ TOPEL, HASAN TAHSİN, POSTA YOLU sk bölgelerinde 11/04/2023 09:00:00 - 11/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34801068



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah CENGİZ TOPEL, GİRNELİ, HACI, HACILAR ÇIKMAZI, KUTU ÇIKMAZI, ÇÖREKOTU, İSMAİL ÖZGEN sk bölgelerinde 11/04/2023 09:00:00 - 11/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34801071



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah AKŞAM SEFASI, ALTIN ÇIKMAZI, BORU ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, ESENGÜL, HASAN TAHSİN, KUMOĞLU, MAREŞAL, POSTA YOLU, YAPINCAK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 11/04/2023 09:00:00 - 11/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34799533



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİ mah AZİZ EFENDİ, OCAK AĞASI, YENİ SELİMİYE, YENİ ÇEŞME, ÇINAR MEKTEBİ sk bölgelerinde 11/04/2023 09:30:00 - 11/04/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34800699



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 7.CD, 8., ATLAS ÇİÇEĞİ, BEYAZ MARTI, EKİNDENİZ, HAMSİ ÇIKMAZI, HAZİRAN, SARIKANAT, SEVİLAY, SEZON, USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN, ÇAMLIK EVLERİ (FESLEĞEN SK) sk / ZEKERİYAKÖY mah 5, 6.CD, 7.CD, 8., AKSÖĞÜT, BORU ÇİÇEĞİ, DAĞ ÇİLEĞİ ÇIKMAZI, GELİNCİK ÇIKMAZI, GÜLİBRİŞİM, HATMİ ÇIKMAZI, LALE ÇIKMAZI, YILDIZ ÇİÇEĞİ, ÇİTLENBİK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 11/04/2023 10:00:00 - 11/04/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. SİLİVRİ

NO: 34801544



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah HASAN DÜZAĞAÇ, ŞEHİT FİKRET ŞANTAR, ŞEHİT HÜSEYİN KARATAŞ, ŞEHİT MEHMET DURACA, ŞEHİT NUSRET ŞAHİN, ŞEHİT OLCAY ÖZCAN, ŞEHİT ŞAHİN YILDIRIM ÇIKMAZI sk bölgelerinde 11/04/2023 01:00:00 - 11/04/2023 05:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34801523



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah HASESKİ SOKAK , AHMET DAĞLI CADDESİ bölgelerinde 11/04/2023 09:00:00 - 11/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34801545



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah DAMA, ETHEM, GÜNER, KONURALP, KORCAN, KÜRŞAT, LATİFE, SEYYAR, SOLMAZ, SULTANAHMET, SULUSARAY, TANDIR, TANKUT, TEKİNER, İLHAMİ sk bölgelerinde 11/04/2023 09:00:00 - 11/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34801039



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah 2. ABDÜLHAMİD PAŞA, ERTUĞRULGAZİ, GÜZELBAHAR, KONURALP, KUTLUKHAN, MANAS, SELVAN, SERTAÇ, SERİNKUYU, SERİNPINAR, SORGUN, SÜHEYL, ÖNAL, ÖZAL, İZZET, ŞANSAL, ŞENPAZAR sk bölgelerinde 11/04/2023 09:00:00 - 11/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34801218



İSTANBUL SİLİVRİ ilce -MİMAR SİNAN mah İBRİŞİM sk bölgelerinde 11/04/2023 09:00:00 - 11/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. SULTANGAZİ NO: 34798694



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2317., ATATÜRK, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 11/04/2023 09:00:00 - 11/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34798765



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 767. sk / MERKEZ mah 1. BAĞLAR, 1. SELVİ, 2. BAĞLAR, 2. SELVİ, 3. BAĞLAR, ARDA, BAĞLAR, BÜYÜK FUATPAŞA, GÜLDEMET, GÜNEŞ, KÜLTÜR, SOKULLU MEHMETPAŞA, TEPE, TUNCA, YEŞİLTEPE, YEŞİLTUNA, YILDIRIM BEYAZIT, ÇUKURÇEŞME sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2539. sk bölgelerinde 11/04/2023 09:00:00 - 11/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34798554



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2001., 2003., 2004., 2005., 2006., 2008., 2009., 2010., 2011., 2012., 2013., 2015., 2016., 2017., 2071., 2105., A, A-2, B, ORHAN GAZİ sk / ESENTEPE mah 2367. sk bölgelerinde 11/04/2023 10:00:00 - 11/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. ZEYTİNBURNU