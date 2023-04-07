ARNAVUTKÖY

NO: 34800723



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah BAHARİYE, BAŞEĞMEZ, BEHRAMŞAH, CİVAN, FEVZİYE, GALİP, SALİM, ÇERKEZ sk bölgelerinde 10/04/2023 09:00:00 - 10/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34796924



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah ANAFARTALAR, TOPHANE sk / FATİH mah ADAGÜLÜ, ALPÇETİN, AYNA, BİRGÜL, ERDOĞAN, EROL, FATİH, FATİH SULTAN, GIPTA, GONCAGÜL, GÖKÇEN, GÜLBAŞAK, HALE, HATIR, KAYNARCA, MERVE, NURPERİ, PEYKER, SARAYÖNÜ, TAŞLITARLA, TURALP, YEŞİLOBA, ÖYKÜ sk bölgelerinde 10/04/2023 09:00:00 - 10/04/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34797433



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah GÖKÇEAĞAÇ, HIZIR REİS, KESTANE, KIYMET, MEŞE TARLA, NÜKHET, RÜYA, TAFLAN, YAHYA KEMAL, ÇARDAK, İĞDELİ, ŞAİR sk / FATİH mah AKGÜN, ALADAĞ, ALIÇ, ATASEVEN, AYŞEN, BAYAR, BAĞDAT, DİLA, DİNÇTÜRK, ERBAY, GÖZCÜ, HİSARTEPE, MAKUL, MEŞE TARLA, TAKDİR, TANSU, URAL, YAHYA KEMAL, YURTSEVER, ÖYKÜ, ÖZTUNÇ, İBRAHİM HAKKI, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ, ŞEMS, ŞENGEZER sk / TAYAKADIN mah GÜRLÜKDERE, KAVUN sk / ÇİLİNGİR mah AKYÜZ, BAKLALI-HACIMAŞLI, BAĞDAT, GÜRLÜKDERE, HAYIRLI, SERMET, ŞEYDAGÜL sk bölgelerinde 10/04/2023 10:30:00 - 10/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 34788269



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN sk bölgelerinde 10/04/2023 09:00:00 - 10/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34800459



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2655., KÜÇÜK HALKALI sk bölgelerinde 10/04/2023 09:00:00 - 10/04/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34800460



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1443. sk / MAHMUTBEY mah 2583., 2584., 2585., 2586., 2587., 2588., 2589., 2590., 2591., 2592., 2629., 2630., 2631., 2632., 2633., 2634., 2636., 2637., 2638., 2639., 2640., ATLAS, DEVEKALDIRIMI, KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 10/04/2023 12:00:00 - 10/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34799822



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1398., 1399., 1400., 1401., 1402., 1406., 1408., 1409., 1411., 1412., 1413., 1414., 1415., FEVZİ ÇAKMAK, ŞEHİT HİDAYET YILMAZ sk / GÜNEŞLİ mah 1355., FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 10/04/2023 12:00:00 - 10/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34800675



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 52., 54., 56., 57., 58., MEHMET AKİF, MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 10/04/2023 12:00:00 - 10/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 34801322



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah DİZER, HACER HANIM, KOMİK HASANEFENDİ, MEHMETÇİK, RESSAM HALİM, ÇAY ÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 10/04/2023 00:00:00 - 10/04/2023 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34795266



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KÖSE, TAVUKÇU, ŞEHİT ABDULLAH TEKKAS sk bölgelerinde 10/04/2023 09:00:00 - 10/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34801219



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ, FERİT SELİMPAŞA, FEVZİ ÇAKMAK, MAHMUT ARDIÇ sk / SİYAVUŞPAŞA mah BANKACILAR, BEGONYA, GÜZİDE HANIM, KAKTÜS, LAVANTA, MAHMUT ARDIÇ, ÇAMLIK, ŞEBBOY sk bölgelerinde 10/04/2023 09:00:00 - 10/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34795270



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah FULYA, LALE 2, MİNE sk bölgelerinde 10/04/2023 10:00:00 - 10/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34795273



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah BAHARLI, EDİRNE, FERHAT, HÜDAVENDİGAR, NECATİBEY sk bölgelerinde 10/04/2023 11:00:00 - 10/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34800696



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah YILDIRIM BEYAZIT sk / ZAFER mah CUMHURİYET, GÖKDAĞI, GÖLDAĞI, KURULTAY, TÜRKİSTAN, YEŞİL, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 10/04/2023 12:00:00 - 10/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 34779744



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah 2725., AKKIZ, AKYOL, BAĞLAR, BAŞKOMUTAN, CEYHAN, DEREBOYU, DOSTLAR, GÜRSU, MİSKET, SARUHAN, SUDENUR, YALDIZ, ÖNAL, İDEAL, İLİM sk bölgelerinde 10/04/2023 09:00:00 - 10/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34779745



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah ABDULLAH PAŞA sk bölgelerinde 10/04/2023 09:00:00 - 10/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34779743



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah AKSER, AKYOL, BAŞKOMUTAN, ELVAN, GEZGİN, HANIMELİ, LÜLE, SARUHAN, SELVİ, SEYİT ONBAŞI, TUFAN, ŞANLI sk bölgelerinde 10/04/2023 09:00:00 - 10/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34799778



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah BAYAR, ÇETİN sk bölgelerinde 10/04/2023 09:00:00 - 10/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34799774



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah KOÇAK sk bölgelerinde 10/04/2023 09:00:00 - 10/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 34801375



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah VADİ sk bölgelerinde 10/04/2023 09:00:00 - 10/04/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 34797916



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah ARZU ÇIKMAZI, BESTEKAR HACI FAİK, BESTEKAR ŞEVKİ BEY, DELLALZADE, ENDERUNLU İSMAİL HAKKI, GAZİ UMUR PAŞA, HACI ARİF BEY, ITRİ, MUSTAFA İZZET EFENDİ, RUHİ BAĞDADİ, VARNALI, ZİNCİRLİKUYU YOLU sk / MECİDİYE mah MUSTAFA İZZET EFENDİ sk / YILDIZ mah PALANGA, ÇIRAĞAN sk bölgelerinde 10/04/2023 00:00:00 - 10/04/2023 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34797917



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah BESTEKAR ŞEVKİ BEY, ENDERUNLU İSMAİL HAKKI, HACI ARİF BEY, ZİNCİRLİKUYU YOLU sk bölgelerinde 10/04/2023 09:00:00 - 10/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34784818



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah KABALAK, NAR, PALANGA sk bölgelerinde 10/04/2023 10:00:00 - 10/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34784815



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah ALADOĞAN, KABALAK, KARABAŞ, MÜTEVELLİ İBRAHİM, NAR, PALANGA, ÇEVİRMECİ sk bölgelerinde 10/04/2023 10:00:00 - 10/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34747856



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah CENGİZ TOPEL, GÜLAL, HİLAL, MİNELİ ÇIKMAZI, SARIOBA, ÖZDEN sk // SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah BEBEK YOLU, FERŞAT, ÖZDEN sk bölgelerinde 10/04/2023 10:00:00 - 10/04/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 34799682



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah CEBECİ sk / DEREAĞZI mah ONURLU sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1988., 1992., 1994., 1996., 1997., NAZIM HİKMET, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ŞEHİTLER sk / CUMHURİYET mah 1979., 1980., 1982., 1983., 1984., 1985., 1986., 1987., 1990., 1991., HÜRRİYET, NAZIM HİKMET, ŞEHİTLER sk / MEHMET AKİF ERSOY mah 1941. sk / MEHTERÇEŞME mah 1936., 1941., 1942., 1943., 1944., 1945., 1946., 1947., 1948., 1949., 1951., 2068. sk / MEVLANA mah MOLLA GÜRANİ sk / PİRİ REİS mah 1993., 2060., 2061., 2063., 2066., 2268., 2280., 2281., 2282., 2305., 2328., NAZIM HİKMET, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk bölgelerinde 10/04/2023 09:00:00 - 10/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 34800678



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-GÜMÜŞSUYU mah CUMHURİYET sk / KOCATEPE mah AYDEDE, CUMHURİYET, LAMARTİN, RECEP PAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah CUMHURİYET, DARÜLBEDAİ sk / İNÖNÜ mah CUMHURİYET sk bölgelerinde 10/04/2023 00:00:00 - 10/04/2023 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34800677



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KALYONCU KULLUĞU mah AKKİRAZ sk / KOCATEPE mah ABDÜLHAK HAMİT, AYDEDE, LAMARTİN sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah ÖKSÜZÇOCUK sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah 19 MAYIS, BALÇIK TARLASI, BÜYÜKDERE, DR. ŞEVKETBEY, GAZİ BERKAY, HALASKARGAZİ, HAMİDİYE SUYU, OKUR, OPERATÖR RAİFBEY, TAYYARECİ CEMAL, VETERİNER HİLMİ sk / CUMHURİYET mah ABİDE-İ HÜRRİYET, NAKİYE ELGÜN, SİLAHŞÖR, İZZETPAŞA sk / HARBİYE mah CUMHURİYET sk / MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, HALASKARGAZİ, HALEPLİ ŞÜKRÜ, HARZEMŞAH, NAKİYE ELGÜN, OKTAY CEBECİ, SAĞDIÇ, SAĞLAM, SIRA CEVİZLER, SİLAHŞÖR, TAYYARECİ MEHMET ALİBEY, İSKETE sk / İNÖNÜ mah AKKARGA, BABİL, CUMHURİYET, ELMADAĞ, HARBİYE ÇAYIRI, MEKAN ÇIKMAZI, NİSPET, PAPA RONCALLİ, SATIRCI, SAZLIDERE, TURNA, YENİ NALBANT, ÇİMEN, ÜFTADE sk bölgelerinde 10/04/2023 00:00:00 - 10/04/2023 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34800676



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AKYOL, ALÇAKDAM YOKUŞU, BAKRAÇ, BAŞKURT, CİHANGİR, GÜNEŞLİ, HAVYAR, KAZANCI YOKUŞU, KUMRULU YOKUŞU, LENGER, MATARA, MEBUSAN YOKUŞU, PÜRTELAŞ, SAĞIROĞLU, SIRASELVİLER, SOMUNCU, YENİ YUVA, ŞEHİT AHMET ÇIKMAZI sk / FİRUZAĞA mah DEFTERDAR YOKUŞU, HÜSEYİN AĞA BAHÇE, KADİRİLER YOKUŞU, KASATURA, MEŞALECİ, PALASKA, TAKTAKİ YOKUŞU, TÜRKGÜCÜ, ÇUKUR CUMA, ÇUKUR CUMA CAMİ sk / GÜMÜŞSUYU mah AĞA ÇIRAĞI, BOL AHENK, HARİCİYE KONAĞI, KAZANCI CAMİİ, KAZANCI YOKUŞU, KUTLU, MEBUSAN YOKUŞU, MERDİVEN ÇIKMAZI, OSMANLI, SARAY ARKASI, SAĞIROĞLU, SELİME HATUN CAMİİ, TAK-I ZAFER, TAYYARECİ ETHEM, TİMSAH, UFAK, ÜLKER sk / KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah LİVA sk / KILIÇALİ PAŞA mah AKARSU YOKUŞU, AKARSU ÇIKMAZI, ALTIN BİLEZİK, ANAHTAR, BATARYA, COŞKUN, CİHANGİR YOKUŞU, DEFTERDAR YOKUŞU, HASİBE HANIM, HAVYAR, KASATURA, KUMRULU, MATARA, MİRALAY ÇIKMAZI, RIFKI EFENDİ, SALI PAZARI YOKUŞU, SALI PAZARI ÇIKMAZI, SAMANYOLU, SIRASELVİLER, SUSAM, TÜFEKÇİ SALİH, YENİ YUVA, İLYAS ÇELEBİ, İLYAS ÇELEBİ CAMİİ, ŞİMŞİRCİ sk / KULOĞLU mah ADİLE NAŞİT, ALTI PATLAR, ALTIPATLAR ÇIKMAZI, AĞA HAMAMI, AĞA KÜLHANI, FİRUZAĞA CAMİİ, GÜLLABİCİ, SIRASELVİLER, TAKTAKİ YOKUŞU, YADİGAR, ÇUBUKÇU ÇIKMAZI, ÇUKUR CUMA, ÇUKUR CUMA CAMİ sk / PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ mah AKYOL, ALÇAKDAM YOKUŞU, BAŞKURT, CİHANGİR, CİHANGİR YOKUŞU, EMANETÇİ, GÜNEŞLİ, HARDAL, KUMRULU YOKUŞU, LENGER, MEBUSAN YOKUŞU, MECLİS-İ MEBUSAN, MERKEP BAĞIRTAN, SAMANYOLU, SUSAM, TAŞ MERDİVEN, TAŞ MERDİVEN ARALIĞI, TEKKE YOKUŞU, VİŞNE, Ö bölgelerinde 10/04/2023 00:00:00 - 10/04/2023 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34782334



İSTANBUL BEYOĞLU ilce -SÜTLÜCE mah sk / ÖRNEKTEPE mah sk bölgelerinde 10/04/2023 09:30:00 - 10/04/2023 14:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 34797436



İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah GİYİMKENT, GİYİMKENT 11., GİYİMKENT 12., GİYİMKENT 13., GİYİMKENT 14., GİYİMKENT 15., GİYİMKENT 16., GİYİMKENT 20., GİYİMKENT 5., MAHMUT PAŞA, ÖRÜCÜLER, İDRİS NEBİ sk bölgelerinde 10/04/2023 00:01:00 - 10/04/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34797437



İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah GİYİMKENT, GİYİMKENT 13., GİYİMKENT 15., GİYİMKENT 17., GİYİMKENT 18., GİYİMKENT 19., GİYİMKENT 20., VADİ sk bölgelerinde 10/04/2023 00:01:00 - 10/04/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34800455



İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah ANADOLU, FÜZE, FİRUZAN, HAVAALANI, ULUDAĞ sk / ORUÇREİS mah 622., 626., 631., 632., 633., 634., 635., 636., ALBAYRAK, GAZİ, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk / TURGUT REİS mah 461., 462., 463., 464., 465., 467., 468., ANADOLU, CENGİZ TOPEL, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk bölgelerinde 10/04/2023 10:00:00 - 10/04/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 34799508



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 932., 933., 934., 935., 936., 937., 938., 947., 949., 950., 956., 958., BAHÇE YOLU sk / YENİKENT mah 662. sk / ÜÇEVLER mah BAHÇE YOLU sk bölgelerinde 10/04/2023 01:00:00 - 10/04/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34799566



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 886., BAHÇE YOLU, URFALILAR sk / ÜÇEVLER mah 891., 926., 928., 929., 939., URFALILAR sk bölgelerinde 10/04/2023 09:00:00 - 10/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34799641



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHTERÇEŞME mah 1870., 1887. sk bölgelerinde 10/04/2023 09:00:00 - 10/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34799682



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah CEBECİ sk / DEREAĞZI mah ONURLU sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1988., 1992., 1994., 1996., 1997., NAZIM HİKMET, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ŞEHİTLER sk / CUMHURİYET mah 1979., 1980., 1982., 1983., 1984., 1985., 1986., 1987., 1990., 1991., HÜRRİYET, NAZIM HİKMET, ŞEHİTLER sk / MEHMET AKİF ERSOY mah 1941. sk / MEHTERÇEŞME mah 1936., 1941., 1942., 1943., 1944., 1945., 1946., 1947., 1948., 1949., 1951., 2068. sk / MEVLANA mah MOLLA GÜRANİ sk / PİRİ REİS mah 1993., 2060., 2061., 2063., 2066., 2268., 2280., 2281., 2282., 2305., 2328., NAZIM HİKMET, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk bölgelerinde 10/04/2023 09:00:00 - 10/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34798502



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1153. sk / PINAR mah 1474., 1475., 1480., 1481., 1482., 1483., 1484., FİKRİ SÖNMEZ, SİVAS KONGRE sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1522. sk / ÇINAR mah 1394., 1423., 1425., 1426., 1427., 1472., ERZURUM KONGRE, FİKRİ SÖNMEZ, SİVAS KONGRE sk / ÖRNEK mah 1357., 1453., FİKRİ SÖNMEZ sk bölgelerinde 10/04/2023 12:00:00 - 10/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34798506



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1587., 1631., 1632., 1633., UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 10/04/2023 14:00:00 - 10/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 34801377



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-NİŞANCI mah DAVUTAĞA, KEKLİK, NİŞANCI MUSTAFAPAŞA sk bölgelerinde 10/04/2023 10:00:00 - 10/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34801376



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah 3.ÇIRÇIR, CEBECİBAŞI, FETHİ ÇELEBİ, NAMAZGAH, OTAKÇIBAŞI sk bölgelerinde 10/04/2023 10:00:00 - 10/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 34801328



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKDENİZ sk bölgelerinde 10/04/2023 12:30:00 - 10/04/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 34798760



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1187., CEBECİ sk / YENİ MAHALLE mah CEBECİ sk bölgelerinde 10/04/2023 09:00:00 - 10/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34798696



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce -KARAYOLLARI mah sk bölgelerinde 10/04/2023 09:00:00 - 10/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34800668



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1001., 1002., 1003., 1004., 1005., 1014., 1015., 1016., 1017., 1018., 1019., 1020., 1021., 1022., 1023., 1024., 1025., 1026., 1027., 1028., 1038., 1038/1., 1039., 1047., ERHAN ÇAVUŞOĞLU, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HOCA ALİ ASLAN, İNÖNÜ sk bölgelerinde 10/04/2023 09:30:00 - 10/04/2023 14:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34800667



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 815., 816., 817., 818., 818/1., 820., 822., 823., 825., 825/1., 826., 827., 828., 829., 830., 831., 831/1., 859/3., 865., 930., DR. GÜRKAN CEYLAN, HEKİMSUYU, İMAM HATİP LİSESİ sk bölgelerinde 10/04/2023 09:30:00 - 10/04/2023 14:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34800669



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1001., 1002., 1003., 1004., 1005., 1014., 1015., 1016., 1017., 1018., 1019., 1020., 1021., 1022., 1023., 1024., 1025., 1026., 1027., 1028., 1038., 1038/1., 1039., 1047., ERHAN ÇAVUŞOĞLU, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HOCA ALİ ASLAN, İNÖNÜ sk bölgelerinde 10/04/2023 11:30:00 - 10/04/2023 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 34801324



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah MERİÇ sk bölgelerinde 10/04/2023 00:00:00 - 10/04/2023 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 34766328



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALAN, ATMACA, BÖĞÜRTLEN, KAÇKAR, KEMERBURGAZ, LALE, SARIKANARYA, TATLIPINAR sk bölgelerinde 10/04/2023 09:30:00 - 10/04/2023 14:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 34799772



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.ALTIN, 1.AYDOĞDU, 1.TUNA, 910. ÇIKMAZ, DELİORMAN ÇIKMAZI, ERKEN, GONCA, KENAN, NADİRE, SANCAK ÇIKMAZI, YENİ DOĞAN sk bölgelerinde 10/04/2023 08:00:00 - 10/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34799779



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ERDEM sk / MEHMET AKİF mah ERDEM sk bölgelerinde 10/04/2023 09:00:00 - 10/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34799777



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.ŞEN, YILDIRAY, İSTİKLAL sk bölgelerinde 10/04/2023 09:00:00 - 10/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34799781



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 10/04/2023 10:00:00 - 10/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 34790471



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah KUŞDİLİ ÇIKMAZI, ÇUVALCI sk / PTT EVLERİ mah ASİ NEHRİ, ATLAS, AYHAN ARARAT, BAHÇEKÖY, BERKANT, BONCUK, BİLMİŞ ÇIKMAZI, HOŞDERE ÇIKMAZI, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, KEMAL PAŞA, LALECİ, MANOLYA ÇİÇEĞİ, PTT EVLERİ CAMİ, PTT PARK, YAVUZ SELİM, ZÜBEYDE HANIM OKULU, ÖZBÜLBÜL, ŞEHİT SEDAT BAKACAK sk bölgelerinde 10/04/2023 09:00:00 - 10/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34799529



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ÇAYIRBAŞI mah AKMEŞE, ASYA ÇIKMAZI, ATATÜRK OKULU, EKBİÇ, MEZARLIK ARKASI, PALA, YAVUZLAR ÇIKMAZI, ÇAYIR MEZARLIK, ÇEŞMELER, ÖZFİLİZ sk bölgelerinde 10/04/2023 09:30:00 - 10/04/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34798081



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah AHUDUDU, AKAĞAÇ, BAHÇEKÖY, FATOŞ, GECE SEFALARI, GÜLFEM, KUŞDİLİ ÇIKMAZI, ZENCEFİL ÇIKMAZI, ÇUVALCI sk bölgelerinde 10/04/2023 10:00:00 - 10/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34800576



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah ATADAN, AYNUR, KORMAÇ sk / YENİKÖY mah ABBAS ÇIKMAZI, AYIŞIĞI, ERCAN, GÜZELCE ALİPAŞA , KALENDER, MERCANCI, ZABİT EFENDİ ÇIKMAZI, ZİYNET ÇIKMAZI sk bölgelerinde 10/04/2023 10:00:00 - 10/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 34800578



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ATMACA, KANARYA, KARTAL, TURNA, ŞERAFETTİN ARDA sk / CUMHURİYET mah DOĞRU, HALİM ULUŞAHİN, HAS, KAYNAK, TANDOĞAN, YAĞIZ, ŞERAFETTİN ARDA sk / FATİH mah BILDIRCIN, HALİM ULUŞAHİN, ŞERAFETTİN ARDA sk bölgelerinde 10/04/2023 01:00:00 - 10/04/2023 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34800464



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah AKSARAY ÇIKMAZI, KÜÇÜKÇELTİK, NURSEL, ÇERKEZKÖY sk bölgelerinde 10/04/2023 09:00:00 - 10/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34801037



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah 2. ABDÜLHAMİD PAŞA, ERTUĞRULGAZİ, GÜZELBAHAR, KONURALP, KUTLUKHAN, MANAS, SELVAN, SERTAÇ, SERİNKUYU, SERİNPINAR, SORGUN, SÜHEYL, ÖNAL, ÖZAL, İZZET, ŞANSAL, ŞENPAZAR sk bölgelerinde 10/04/2023 09:00:00 - 10/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34801487



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ACIYONCA, ATADAN, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, İLALDI sk bölgelerinde 10/04/2023 09:00:00 - 10/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34798576



İSTANBUL AVCILAR ilce SİLİVRİ ilce MERKEZ-SAYALAR mah ARIKAN, AZİZİYE, BALÇİÇEĞİ, BEYAZKARTAL, DANAMANDIRA, DUTLU, DİKEN ÇIKMAZI, HACI ÖMER, HİCAZKAR, HİZMET, KAZAN, KISMET ÇIKMAZI, KONFOR ÇIKMAZI, KORUYOLU, KÖY MEYDANI ÇIKMAZI, MEYDAN, OTLAK, PEKMEZ, SERİNCE, TABYA, UZUNYOL, YEŞİLLİK, ÇEŞMELİ sk / ÇAYIRDERE mah CANDAN, DELTA, ELVAN, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU sk bölgelerinde 10/04/2023 09:00:00 - 10/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34801484



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah GÜNAL, HASYUNUS ÇIKMAZI, LÜTFÜ VARDAR, PİRİ REİS, SUDE ÇIKMAZI, TEKCAN sk bölgelerinde 10/04/2023 09:00:00 - 10/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34798565



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- / ORTAKÖY mah ABBAS, ABBASAĞA, ACEMOĞLU, ADALARÖNÜ, ADLİYE, AFYON, AKDAMAR, ALZAMBAK, ALİBEY, ASLAN, AĞA DERESİ, AĞABABA, BAYKAL, BOZKURT, CANBERK, CELAL BAYAR, CEVAHİRCİ ÇIKMAZI, CÖMERTTÜRK, DOĞU, ERGUN, FERHAT, GÖLLER, GÜL., GÜNEY, HALAT, HARBİYE, HARUN ÇORBACIOĞLU, HÜMAYUN, HÜSNİYE, ILICA, KARATAŞLAR, KAVAL, KAZASKER, KUBBE, KURTULUŞ, KÖKSAL, KÜRDAN, KİLİT, MEFKURE, MORA, MUHTAR MEHMET, POSTANE, RAMİ, RİTİM, SOKULLU, SULTAN SELİM, SULTANDAĞ, SUSUZ, SÜNGER, TACETTİN ÇORBACIOĞLU ÇIKMAZI, TINAZTEPE, TOPHANE, TİMSAH, TİMUR, ÇAKMAR, ÇAMPARK, ÇORBACIOĞLU, ÇİLEKLİ, İNCESU, İSKENDER, İSTEMİHAN sk bölgelerinde 10/04/2023 10:00:00 - 10/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Şişli

NO: 34797952



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah DARÜLACEZE, KARATAŞ, NAMZET, YARINCA sk bölgelerinde 10/04/2023 10:00:00 - 10/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34797954



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah ATEŞ, CİN DERESİ sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah BAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-YAYLA mah 2. ORTAKIR, ANADOL, ARI, AYÇİÇEĞİ, BAŞAK 2, BİRLİK, CAMİ, CİN DERESİ, FAZİLET, GÜNEY, GÜVEN, GÜZELLER, MERDİVENLİ 1, YAY MEYDANI, ÜÇÜNCÜ YOL, İKİNCİ YOL sk bölgelerinde 10/04/2023 12:00:00 - 10/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 34799793



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2454., 2455., 2456., 2457., 2458., 2460., 2461., 2462., 2463., 2464., 2539., ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 10/04/2023 09:00:00 - 10/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34798552



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 30. sk bölgelerinde 10/04/2023 10:00:00 - 10/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.