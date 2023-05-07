ARNAVUTKÖY 

NO: 34837883

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAVİGÖL mah HİCAZKAR, KARLITEPE, KOCA YUSUF, MEDENİ, SOYTÜRK, UFUK sk bölgelerinde 09/05/2023 09:00:00 - 09/05/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34837888

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAVİGÖL mah BESTE, ERDAĞI, KOCA YUSUF, MİHRAP, ŞEBBOY sk bölgelerinde 09/05/2023 10:30:00 - 09/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR 

NO: 34839675

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ASRİ, KILIÇ, LİMON, SUBOYU sk bölgelerinde 09/05/2023 09:00:00 - 09/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34837769

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah SARI ZEYBEK, ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR sk bölgelerinde 09/05/2023 09:00:00 - 09/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34837789

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ŞEHİT JAN. KOM. ONB. AYHAN ARSLAN, ŞEHİT P. ONB. MURAT ŞENGÖZ sk bölgelerinde 09/05/2023 09:00:00 - 09/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR 

NO: 34840646

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 18., 31., 32., 33., 34., 35., 39., 40., 41., 49., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 09/05/2023 00:00:00 - 09/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34840644

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 49. sk bölgelerinde 09/05/2023 00:00:00 - 09/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34840615

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 16., 17., 18., 42., 48., 49., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 09/05/2023 00:00:00 - 09/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34840607

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1063., 1075., 1077., 1078. sk bölgelerinde 09/05/2023 09:00:00 - 09/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34840612

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 208., 209., 211., 220. sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 255. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 200., 8/1. sk bölgelerinde 09/05/2023 12:00:00 - 09/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER 

NO: 34840709

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah GÖL, IRMAK 1, TAŞOVA sk / YENİBOSNA MERKEZ mah ALİ, ATATÜRK, BAHÇIVAN, BALKAN, BARIŞKENT ÇIKMAZI, ERDEM, FERİT SIDAL, GÖL, KIRÇİÇEĞİ, KURULUŞ, NARÇİÇEĞİ, TAŞOVA, VOLKAN 1, YILDIZTEPE, ŞAİR, ŞEHİT AYHAN YILDIZ sk bölgelerinde 09/05/2023 09:00:00 - 09/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34840641

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KARADENİZ, ÇİĞDEM 2, ŞEHİT FİKRET SÖĞÜTLER sk bölgelerinde 09/05/2023 09:00:00 - 09/05/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34842854

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah FERAH, NAGİHAN, VALİDE, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 09/05/2023 12:00:00 - 09/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR 

NO: 34839820

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah DAĞ, İNTEPE sk bölgelerinde 09/05/2023 09:00:00 - 09/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 
NO: 34839819

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah BARBAROS sk bölgelerinde 09/05/2023 09:00:00 - 09/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34841734

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 36., KARADENİZ, OVALI sk bölgelerinde 09/05/2023 10:00:00 - 09/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ 

NO: 34841820

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah CEMİL ASLAN GÜDER, ELİFOĞLU, FİKRİ ÖNEŞ, GÜLFEM, SEBAT, ÖMER BEŞİKTAŞ sk bölgelerinde 09/05/2023 09:00:00 - 09/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ 

NO: 34839865

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KOCATEPE, MESİRE sk / SAHİL mah AKTOPRAK, AKİDE, AYÇA, BAŞARAN, BEYAZLALE, CENK, DAĞÇİÇEĞİ, DOKTORLAR, ERMİŞLER, HASIR, HÜR, II. BEYAZIT, KADER, KARACABEY, KUMRAL, KUŞKALE, KÖŞK, MARMARA, MAVİ AKDENİZ, SAMANYOLU, SUNA PEKUYSAL, SÜLEYMAN GAZİ, YILDIZ, YİĞİTLER, ÇAVDAR, İBRİŞİM, İLKE, ŞANLI, ŞEMSİ TEBRİZİ sk bölgelerinde 09/05/2023 09:00:00 - 09/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU 

NO: 34840829

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HALICIOĞLU mah ABDUSSELAM, ERENLER TEKKESİ, TAŞCI AKİF, TURŞUCU HÜSEYİN sk / PİRİPAŞA mah ABDUSSELAM, HALICIOĞLU YAĞHANESİ, KARAGÖZ, KUMBARAHANE sk bölgelerinde 09/05/2023 09:00:00 - 09/05/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Araç Satışlarında Stokçulukla Mücadele: Bayilerin Yetki Belgeleri İptal Edilebilir Araç Satışlarında Stokçulukla Mücadele: Bayilerin Yetki Belgeleri İptal Edilebilir

BÜYÜKÇEKMECE 

NO: 34841875

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAROBA mah BEYLİKOVA, FİGEN, HARUN, SAĞLIK 1, UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 09/05/2023 01:00:00 - 09/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 
NO: 34841883

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAROBA mah DOSTELİ, MUSTAFA KEMAL, ÇARMIKLI, ŞEHİT YZB. TEYYARECİ AHMET CEMAL sk bölgelerinde 09/05/2023 01:00:00 - 09/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 
NO: 34840710

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah 3. BAHÇE, 4. BAHÇE, D-100 KARAYOLU, ŞEVKİ ARI sk bölgelerinde 09/05/2023 09:00:00 - 09/05/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34841877

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TÜRKOBA mah AKASYA 2, BARIŞ, DEFNE 3, DEMOKRASİ, FLAMİNGO, KIRLANGIÇ, KUMRU 3, LADİN, PELİKAN, TATLICI, YEŞİLYALI sk bölgelerinde 09/05/2023 09:00:00 - 09/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA 

NO: 34842693

İSTANBUL ÇATALCA ilce -OKLALI mah sk bölgelerinde 09/05/2023 09:00:00 - 09/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 
NO: 34842692

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah BALAT ÇIKMAZI, BAYINDIR, BAĞLAR, BAŞKUMANDAN ATATÜRK, BUDAK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HUKUK, HUSUSİ ÇIKMAZI, HÜDA, KADIRGA, KADİFE, KADİM ÇIKMAZI, KAFKAS, KARACAKÖY, KARAGÖZ, KESTANELİK, KUŞLAR VADİSİ, KUŞLAR YAYLASI, MARUF, NEBİYE, NENEHATUN, PARK, REİS, SAMATYA, TESTİ ÇIKMAZI, YALDIZ, YENİ, ZERDE, ÖVÜNÇ, ÖZNUR, İCLAL, İDEAL ÇIKMAZI, İDİL ÇIKMAZI, İFFET ÇIKMAZI, İFTİHAR, İHLAS, İKRAM, İLAYDA, İLBEY, İLHAM, İLYAS, İLİM, İMRAN, İMREN, İNAN, İNDERE, İNEBOLU, İNKILAP, İRADE ÇIKMAZI, İREM, İĞDE, İŞTİRAK sk / OKLALI mah 23 NİSAN, AKKAYA, BERKANT, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KARÇİÇEĞİ, KATMER ÇIKMAZI, KATRE ÇIKMAZI, KATİP, KAVUN ÇIKMAZI, KAYGISIZ ÇIKMAZI, KAYISI, KAYNAK ÇIKMAZI, KAYYUM, KAZAN, KAŞİF, KEHRİBAR, KEKİK ÇIKMAZI, KELEBEK, KELKİT, KENAN, KERVAN ÇIKMAZI, KERİM ÇIKMAZI, KÜPTEPE, SERCAN, SEVAL, TEPECİK, TRAFO ÇIKMAZI, YOL ALTI, ÖZELLER, ŞAHİNLER sk / SUBAŞI mah AKKAYA sk bölgelerinde 09/05/2023 09:00:00 - 09/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34841909

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ORMANLI mah KUMLUK, NAZAR sk bölgelerinde 09/05/2023 09:00:00 - 09/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 34840611

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 578., 592., AYDIN, OĞUZHAN sk bölgelerinde 09/05/2023 11:00:00 - 09/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT 

NO: 34841531

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PINAR mah 1476. sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1530., 1531., 1539., 1543., 1544., 1545., 1546., 1547., 1548., ERZURUM KONGRE sk / ÖRNEK mah ERZURUM KONGRE sk bölgelerinde 09/05/2023 09:00:00 - 09/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 
NO: 34840750

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2259., 581., 582., NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / HÜRRİYET mah 2206., 2211., ALBATROS, BARIŞ, EDA, FLAMİNGO, FİDAN, KARTAL, KAZ, KOTA, KOZA, MARTI, NECİP FAZIL KISAKÜREK, PENGUEN, PUHU KUŞU, SAMANYOLU, TEPE, TOYGAR, YEŞİLDİREK, ÇİT KUŞU, İBİBİK, İLKYAZ, İSKETE, İSPİNOZ, ŞAKAYIK sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah BADEL, DAMLA sk / PİRİ REİS mah 2270., NECİP FAZIL KISAKÜREK sk bölgelerinde 09/05/2023 09:00:00 - 09/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34839649

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 283., 284., OKURLAR sk / İNCİRTEPE mah 248., 282., 283. sk bölgelerinde 09/05/2023 09:00:00 - 09/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN 

NO: 34841818

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.ŞAHİN, GAZİOSMANPAŞA, TAŞOCAĞI DİKYOL, YÜKSEK sk / KARADOLAP mah ABUHAYAT, DERMAN, DOLGUN, FUAR, GAMZE, GAZİOSMANPAŞA, GÜLVEREN, KOZLU, ÇATALKARA, İKBAL ALT sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah BERCESTE, GAZİ OSMANPAŞA, UZUN sk bölgelerinde 09/05/2023 09:30:00 - 09/05/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34840827

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.ARALIK, ATATÜRK, DÜZGEÇİT, MERT, SEVİNÇ sk bölgelerinde 09/05/2023 10:00:00 - 09/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH 

NO: 34836898

İSTANBUL FATİH ilce -CERRAHPAŞA mah sk bölgelerinde 09/05/2023 00:00:00 - 09/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 
NO: 34836714

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOCAPAŞA mah EBUSSUUD sk bölgelerinde 09/05/2023 09:00:00 - 09/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 
NO: 34837852

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MUHSİNE HATUN mah BABAYİĞİT, CEMRE, FINDIKKIRAN, KANTARCI SÜLEYMAN, TELLİ ODALAR, ÖRDEKLİBAKKAL sk bölgelerinde 09/05/2023 09:00:00 - 09/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 
NO: 34837624

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOCAPAŞA mah MEHMET MURAT, İBN-İ KEMAL sk bölgelerinde 09/05/2023 09:00:00 - 09/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 
NO: 34841870

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MUHSİNE HATUN mah ALİŞAN, HİSAR ÇEŞMESİ, MOLATAŞI, NİŞANCA HAMAMI, SEVGİ, TAVAŞİÇEŞMESİ, TEKİNALP sk / NİŞANCA mah ALİŞAN, HEMŞEHRİ, KENANBEY, MOLATAŞI, NALBANT CAMİİ, NİŞANCA FIRINI, NİŞANCA HAMAMI, SEVGİ, TABUR, TÜRKELİ, ZİKİR ÇIKMAZI, İSMAİL SEFA sk bölgelerinde 09/05/2023 09:30:00 - 09/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34841873

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah KULEBOYU, NAMIK KEMAL, ÇUHACIOĞLU sk bölgelerinde 09/05/2023 11:30:00 - 09/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA 

NO: 34837279

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 302., 303., 304., 305., 306., 307., 310., 311., 314., 315., 317., 318., 319., 320., 321., 322., 324., BAŞARAN, CENGİZ TOPEL, ŞAKİR ZÜMRE sk / YENİ MAHALLE mah 503., KÖŞK, MERDİVENLİ sk / ŞEMSİPAŞA mah 36., 38., 39., 40., 41., 43., 45., 47., CENGİZ TOPEL, ŞAKİR ZÜMRE sk bölgelerinde 09/05/2023 00:05:00 - 09/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 
NO: 34837277

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah AKALAR, BAĞLAR, DOLUNAY, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KARASU, KAVAKLI, SALİHPAŞA, VOLKAN sk bölgelerinde 09/05/2023 00:05:00 - 09/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34841818

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.ŞAHİN, GAZİOSMANPAŞA, TAŞOCAĞI DİKYOL, YÜKSEK sk / KARADOLAP mah ABUHAYAT, DERMAN, DOLGUN, FUAR, GAMZE, GAZİOSMANPAŞA, GÜLVEREN, KOZLU, ÇATALKARA, İKBAL ALT sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah BERCESTE, GAZİ OSMANPAŞA, UZUN sk bölgelerinde 09/05/2023 09:30:00 - 09/05/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN 

NO: 34841558

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah ESKİ LONDRA ASFALTI, MERKEZ CAMİ , PARLAR, TAĞMAÇ sk / HAZNEDAR mah ALTINTAŞ, KÖŞKLER sk bölgelerinde 09/05/2023 00:00:00 - 09/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34841557

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah CAMİ, MARMARA, OKUL, PARLAR, TAĞMAÇ sk / HAZNEDAR mah CAMİ sk bölgelerinde 09/05/2023 00:00:00 - 09/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE 

NO: 34840772

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah CABİR, PAŞABAHÇE, SOĞUKSU, SÖYLER, TUĞBA sk bölgelerinde 09/05/2023 10:00:00 - 09/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34837304

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah ERSEVEN sk bölgelerinde 09/05/2023 10:00:00 - 09/05/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE 

NO: 34839714

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATATÜRK mah sk bölgelerinde 09/05/2023 00:01:00 - 09/05/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 
NO: 34839716

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah İKİTELLİ sk bölgelerinde 09/05/2023 00:01:00 - 09/05/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 
NO: 34839712

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2.BAHAR, 323, 5.İNÖNÜ, 8.GÜL, BAHARİSTAN, BAHARİYE, DİLEK, EFES, GÜLİSTAN, MENEKŞE, POLAT, ULUBATLI HASAN, YILDIRIM sk bölgelerinde 09/05/2023 00:01:00 - 09/05/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 
NO: 34840815

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah sk / BAŞAK mah sk / BAŞAKŞEHİR mah sk / GÜVERCİNTEPE mah sk / ZİYA GÖKALP mah sk / ŞAHİNTEPE mah sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah sk / ATATÜRK mah sk / HALKALI MERKEZ mah sk / KÜÇÜKÇEKMECE İKİTELLİOSB mah sk / MEHMET AKİF mah sk / YARIMBURGAZ mah sk / İNÖNÜ mah sk / İSTASYON mah sk bölgelerinde 09/05/2023 02:00:00 - 09/05/2023 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 
NO: 34840816

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah sk / BAŞAK mah sk / BAŞAKŞEHİR mah sk / GÜVERCİNTEPE mah sk / ZİYA GÖKALP mah sk / ŞAHİNTEPE mah sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah sk / ATATÜRK mah sk / HALKALI MERKEZ mah sk / KÜÇÜKÇEKMECE İKİTELLİOSB mah sk / MEHMET AKİF mah sk / YARIMBURGAZ mah sk / İNÖNÜ mah sk / İSTASYON mah sk bölgelerinde 09/05/2023 02:00:00 - 09/05/2023 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 
NO: 34840817

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah sk / BAŞAK mah sk / BAŞAKŞEHİR mah sk / GÜVERCİNTEPE mah sk / ZİYA GÖKALP mah sk / ŞAHİNTEPE mah sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah sk / ATATÜRK mah sk / HALKALI MERKEZ mah sk / KÜÇÜKÇEKMECE İKİTELLİOSB mah sk / MEHMET AKİF mah sk / YARIMBURGAZ mah sk / İNÖNÜ mah sk / İSTASYON mah sk bölgelerinde 09/05/2023 04:00:00 - 09/05/2023 04:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 
NO: 34837928

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah BAYAR sk bölgelerinde 09/05/2023 09:00:00 - 09/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 
NO: 34837905

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah FIRAT ÇIKMAZI, KUBİLAY, MENEKŞE, ÇAPRAZ sk bölgelerinde 09/05/2023 09:00:00 - 09/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 
NO: 34837904

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 1.LALE, 1.ONUR, 1.YALI, 315., 316., 317., ASLI, AYDOĞDU, AŞİNA, CAN, ELMAS, ERGANİ, GÜLAY, KARACA, MERCAN, TERAS, YAMAN, ÇAM, ÇAĞLAR, ÇAĞLAYAN, İKİTELLİ sk bölgelerinde 09/05/2023 09:00:00 - 09/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34837930

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.FULYA, 1.FİDAN, FAYDALI, FUNDA, KILIÇ sk / İNÖNÜ mah 1.BADEM, 1.ERİK, 1.HARDAL, 1318., 2.ENGİN, 2.ÇAM, ARDAHAN, CENK, ERLER, KAYISI, KILIÇ, OKTAY, ÇAĞDAŞ, ŞEFTALİ sk bölgelerinde 09/05/2023 10:00:00 - 09/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER 

NO: 34841843

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇİFTALAN mah sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah sk / BAHÇEKÖY MERKEZ mah sk / BAHÇEKÖY YENİ mah sk / DEMİRCİKÖY mah sk / GARİPÇE mah sk / GÜMÜŞDERE mah sk / KEMER mah sk / KISIRKAYA mah sk / KOCATAŞ mah sk / KUMKÖY mah sk / MADEN mah sk / MERKEZ mah sk / RUMELİ KAVAĞI mah sk / RUMELİFENERİ mah sk / TARABYA mah sk / USKUMRUKÖY mah sk / YENİ mah sk / ZEKERİYAKÖY mah sk bölgelerinde 09/05/2023 02:00:00 - 09/05/2023 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34839926

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah AKŞAM SEFASI, ALTIN ÇIKMAZI, BORU ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, ESENGÜL, HASAN TAHSİN, KUMOĞLU, MAREŞAL, POSTA YOLU, YAPINCAK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 09/05/2023 09:00:00 - 09/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 
NO: 34839932

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah CENGİZ TOPEL, GİRNELİ, HACI, HACILAR ÇIKMAZI, KUTU ÇIKMAZI, ÇÖREKOTU, İSMAİL ÖZGEN sk bölgelerinde 09/05/2023 09:00:00 - 09/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 
NO: 34839931

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah AKŞAM SEFASI, ALTIN ÇIKMAZI, BORU ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, ESENGÜL, HASAN TAHSİN, KUMOĞLU, MAREŞAL, POSTA YOLU, YAPINCAK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 09/05/2023 09:00:00 - 09/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 
NO: 34839726

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah CANFES, KASIRGA, KUŞBURNU ÇIKMAZI, KÖŞK ÇIKMAZI, NAZARLIK DERE, OCAK ÇIKMAZI, REHBER ÇIKMAZI, YOKUŞ, ÇAYIRBAŞI sk / KOCATAŞ mah CANFES sk bölgelerinde 09/05/2023 09:30:00 - 09/05/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34839676

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah SAĞLAM, SULH sk / REŞİTPAŞA mah İ.E.T.T SİTELERİ sk bölgelerinde 09/05/2023 10:00:00 - 09/05/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ 

NO: 34841124

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ÖKTEN sk / ÇELTİK mah İSKENDERİYE sk / İSMETPAŞA mah EVREN, GELİN, LALE BAHÇE, MATARACI, METE, NAMIK KEMAL, ORAL, PAMUKTEPE, TAŞMERDİVEN, UYANIK, VAHDETTİN, YEMEN, YÖRÜK, ÇOBANYILDIZI, İKBAL, İRİS, İŞCAN, ŞAİR AKİF sk bölgelerinde 09/05/2023 09:00:00 - 09/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 
NO: 34840711

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALBAY YUNUS DİRİK, ALTIN, BERRAK, BİZİM, DERİN, ERCİYES, GÖÇMEN, GÜMÜŞ, KOSOVA, MEHMET YILDIZ, TEPEÜSTÜ, TURGUT ÖZAL, ÇUKUR ÇEŞME. sk bölgelerinde 09/05/2023 09:30:00 - 09/05/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 
NO: 34842767

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah SANATÇILAR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 09/05/2023 13:00:00 - 09/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 
NO: 34841765

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 09/05/2023 13:00:00 - 09/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34841766

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah MORMENEKŞE, İLTER sk bölgelerinde 09/05/2023 15:00:00 - 09/05/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ 

NO: 34837129

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2148. sk / CUMHURİYET mah ADAGÜLÜ, BİRLİK, DERGAH, HUZUR, KERAMET, MEHTER, MEKTEP, MEVLANA, MUZAFFER, NECİP FAZIL, NEZAKET ÇIKMAZI, SAFAHAT, SUNGUR, SİTELER CAMİİ, VEDA, ŞEVKAT sk bölgelerinde 09/05/2023 10:00:00 - 09/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 34840791

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 103/A, 103/D, 125., 127., 128., 130., 3. YOL, PROF. DR. MUAMMER AKSOY, RAUF DENKTAŞ sk / SEYİTNİZAM mah G/4., G/5. sk / TELSİZ mah KARDELEN sk bölgelerinde 09/05/2023 09:00:00 - 09/05/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 
NO: 34840810

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 278., AHMET YESEVİ, YEŞİLYOL D, ÇIRPICI YOLU C, ÇIRPICI YOLU D sk bölgelerinde 09/05/2023 09:00:00 - 09/05/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.