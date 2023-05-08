ARNAVUTKÖY

NO: 34840374



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah BAKİ, KOCA YUSUF, REZZAN, SEMİHA, YEŞİLBAHÇE sk / HİCRET mah ABDULLAH GÜL, FEYZA, SERHAT sk / MAVİGÖL mah ABDULLAH GÜL, AYSİMA sk bölgelerinde 10/05/2023 09:00:00 - 10/05/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34840376



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah ABDULLAH GÜL sk bölgelerinde 10/05/2023 10:30:00 - 10/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 34840665



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 41., 42., 43., 44., 46., 47., 49., 50., 51., 53., ATATÜRK sk bölgelerinde 10/05/2023 00:00:00 - 10/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34840648



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 49., 51. sk bölgelerinde 10/05/2023 00:00:00 - 10/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34840667



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 45., 46. sk bölgelerinde 10/05/2023 00:00:00 - 10/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34843222



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 122., 123., 135., 140. sk bölgelerinde 10/05/2023 09:00:00 - 10/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 34842906



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ŞENLİKKÖY mah OTLUKBELİ sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 52., 53., 54/9. sk / NURİPAŞA mah 55. sk / YEŞİLTEPE mah 262., 263., 51., 52., 52/1., 52/10., 52/11., 52/2., 52/4., 52/5., 52/6., 52/7., 52/8., 52/9., 53., 54/1., 55., 55/1., 55/5., 56., 56/1., 56/8., 57., 57/4., 58.BULVAR, G/1., TAŞ CAMİİ, ŞEHİT ER CENGİZ IŞIK sk / ÇIRPICI mah YULAF TARLASI (G/1) sk bölgelerinde 10/05/2023 12:00:00 - 10/05/2023 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 34840820



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah GÜNAY sk bölgelerinde 10/05/2023 09:00:00 - 10/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 34841840



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah AKAYGEN, BEBEK BOSTANI, DAYIBEY, ERGUVAN, KÜÇÜKBEBEK, KÜÇÜKBEBEK DERE, YENİYOL ÇIKMAZI, İBRİKTAR, İBRİKTAR ARALIĞI sk bölgelerinde 10/05/2023 09:00:00 - 10/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34840703



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah GÜNAYDIN YOLU, YENİYOL ÇIKMAZI, ÇATALHÖYÜK sk // SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah BEBEK YOLU, HİSARÜSTÜ NİSPETİYE, SAYGILI, ÖZDEN sk bölgelerinde 10/05/2023 10:00:00 - 10/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34840897



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah ÜLGEN sk bölgelerinde 10/05/2023 15:00:00 - 10/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 34837795



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -GÜRPINAR mah sk bölgelerinde 10/05/2023 09:00:00 - 10/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 34841910



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SİNANOBA mah AKKAYA, AYDİNÇ, BEGÜM, GÜLHAYAT, SEYRAN 2, ÇARMIKLI, İBRAHİMZADE, ŞEBBOY sk bölgelerinde 10/05/2023 01:00:00 - 10/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34841911



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAROBA mah BİLLUR, MEHTAP 2, SERİN, ÇARMIKLI, ŞÜKRAN sk / SİNANOBA mah BEGÜM, MEKAN, TUĞÇE, ÇARMIKLI sk bölgelerinde 10/05/2023 01:00:00 - 10/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34841912



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah AKMAZ, FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 10/05/2023 01:00:00 - 10/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 34841913



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah BAHÇE, DRAMA, GEZEGEN, GEZER, GÖKÇEALİ, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 10/05/2023 09:00:00 - 10/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34841053



İSTANBUL ÇATALCA ilce -BAHŞAYİŞ mah sk bölgelerinde 10/05/2023 09:00:00 - 10/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 34840666



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah 786., 787., 788., 789., 790., 791., 792., 793., 794., 795., 798., 824., ISPARTAKULE sk / SULTANİYE mah AŞIK ŞENLİK sk / SÜLEYMANİYE mah 718., 719., 720., 721., 722., 723., 724., 725., 737., 742., 744., 745., 746., 749., 751., 757., 758., 759., 760., 762., 766., 767., 768., 769., 770., 771., 772., 776., 780., 781., 783., 784., 797., 812., AZİZ NESİN, HACI BEKTAŞ VELİ, ISPARTAKULE sk / YENİKENT mah 601., 604., 655., 660., 662., 677., 678., 680., 681., 688., 690., 691., 692., 693., 694., 695., 699., 700., 710., AŞIK ŞENLİK, GAZİ OSMAN PAŞA, HACI BEKTAŞ VELİ sk bölgelerinde 10/05/2023 00:00:00 - 10/05/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34839677



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İSTİKLAL mah PLATİN, SERAP sk bölgelerinde 10/05/2023 09:00:00 - 10/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34837790



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1992., 1993., 1994., 1995., 1997., ŞEHİTLER sk bölgelerinde 10/05/2023 09:00:00 - 10/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34839678



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İSTİKLAL mah AKİK, PLATİN, SERAP, YAKUT, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 10/05/2023 09:00:00 - 10/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34839656



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1571., 1573., 3068. sk / OSMANGAZİ mah 3143. sk bölgelerinde 10/05/2023 09:00:00 - 10/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 34837281



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah KALKAN, PLEVNE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BUĞDAY sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 187. sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2285., 2286., 2288., 2291., 2293., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, K, MUHSİN YAZICIOĞLU, N sk / YUNUS EMRE mah ŞEHİT MURAT CELEP sk bölgelerinde 10/05/2023 00:05:00 - 10/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34841881



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah ÇAMLIK, İSTANBUL sk bölgelerinde 10/05/2023 10:00:00 - 10/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 34836902



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah CAMBAZİYE KARAKOLU, CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA CAMİİ, HOBYAR MEKTEBİ, KARGI, KOCA MUSTAFAPAŞA, SEYİT YAKUPHAN, SEYİT YAKUPHAN 1. ÇIKMAZI sk / CERRAHPAŞA mah BAŞÇI MAHMUT CAMİİ, DAVUTPAŞA ÇEŞMESİ, EMİRLER ÇIKMAZI, GÜZEL SEBZECİ, GÜZEL SEBZECİ ÇIKMAZI, HASEKİ, HASEKİ KADIN, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, HEKİMOĞLU ALİPAŞA 1. ÇIKMAZI, HEKİMOĞLU ALİPAŞA 2. ÇIKMAZI, HEKİMOĞLU ALİPAŞA 3. ÇIKMAZI, HEKİMOĞLU ALİPAŞA 4. ÇIKMAZI, HOBYAR, KASAPBAŞI, KOCA MUSTAFAPAŞA, KUYU ÇIKMAZI, TEKKE ÇIKMAZI, İPÇİ sk / HASEKİ SULTAN mah AHMET HİKMET, AÇIKGÖZ, BEKÇİ HASAN ÇIKMAZI, BUCAK, BÂKİBEY, CERRAHPAŞA, CEVDETPAŞA, DR. ADNAN ADIVAR, HALİMBEY, HASEKİ, HASEKİ KADIN, HATİP NACİ, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KOCA MUSTAFAPAŞA, KUKA, KÜÇÜK MÜHENDİS, KİMYON, MUCİT, MUCİT ÇIKMAZI, MÜNİFPAŞA, NAKŞİ, SELÇUK SULTAN, TEVFİK FİKRET, TURGUT ÖZAL MİLLET, ÇAMURLU ÇEŞME, ÖZBEK SÜLEYMAN EFENDİ sk bölgelerinde 10/05/2023 00:00:00 - 10/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 34841755



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 834., 835., 835/1., 836., 907., 908., 909., 911. sk bölgelerinde 10/05/2023 09:00:00 - 10/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34837130



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 299. sk / ŞEMSİPAŞA mah 15. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2392. sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2295., 2296., 2296/1., 2297., 2298., 2299., 2300., 2303., 2304., 2305., 2306., 2307., 2314., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, K, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 10/05/2023 10:00:00 - 10/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. GÜNGÖREN

NO: 34841050



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah MARMARA, ÇALIŞLAR, İNÖNÜ sk / HAZNEDAR mah MARMARA, TEVFİK FİKRET, ŞEVKETDAĞ sk bölgelerinde 10/05/2023 00:00:00 - 10/05/2023 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 34839719



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -HALKALI MERKEZ mah sk bölgelerinde 10/05/2023 00:01:00 - 10/05/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34839718



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah BASIN EKSPRES sk bölgelerinde 10/05/2023 00:01:00 - 10/05/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34841842



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 702., AYÇİÇEĞİ, KAZIM KARABEKİR, VİŞNE sk bölgelerinde 10/05/2023 09:00:00 - 10/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. SARIYER

NO: 34839935



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-İSTİNYE mah ALKANLAR, ALTIN DAMLA, GÜMÜŞ DAMLA, KOMİK NAŞİT, KOMİK NAŞİT ARKASI, MEYVELİ, MEZARLIK ÜSTÜ, NAZLICAN, NURİ PAŞA, OZAN ÇIKMAZI, ÖMER HOCA, ÖNDER ÇIKMAZI, ÜZÜMLÜ sk bölgelerinde 10/05/2023 09:00:00 - 10/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34839934



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-İSTİNYE mah HAVUZLU BOSTAN, KOMİK NAŞİT, KOMİK NAŞİT ARKASI, MEZARLIK ÜSTÜ, NAZLICAN, SALI, ÖMER HOCA, ÜZÜMLÜ, İSMAİL GALİP ERCAN sk bölgelerinde 10/05/2023 09:00:00 - 10/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. SİLİVRİ

NO: 34841768



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ÇAKIRCA sk / ORTAKÖY mah ABBASAĞA, ACIYONCA, ADALARÖNÜ, AFYON, ALİBEY, ASMALIKAHVE, ATADAN, AĞABABA, AĞASAR, AĞAÇARDI, AŞKALE, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CELAL BAYAR, CÜMLE, DORUK, DOĞANBAYIR, DOĞU, DOĞUHAN, DUTBAHÇESİ, DÜZEN, GARANTİ, GÜVENÇ, HIDIRELLEZ, KASAPOĞLU, KENAN, KURABİYE, KURUÇAY, KUVAYİ MİLLİYE, KÜHEYLAN, KİLİT, MADENÖZÜ, MELODİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, POSTANE, SAKİN EFENDİ, SUATLAR, SULUCA, TATLIPINAR, ULUHAN, YAMAÇ ÇIKMAZI, YAZICI, ZELİHA, ÇAKMAR, ÇARŞIBAŞI, ÖDEV, İLALDI, İNCESU, İSKENDER sk / SELİMPAŞA mah 4006., 4016., 4018., 402., 4020., 4026., 4028., 4030., 4034., 4035., 4036., OVAYENİCE sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DORUK, DOSTANE ÇIKMAZI, DOĞANTEPE ÇIKMAZI, DOĞUHAN, DÜZEN, OVAYENİCE, PARSELLER sk bölgelerinde 10/05/2023 09:00:00 - 10/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34841751



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALTIN, ALTINDAĞ, ATMACA, BAŞKOMUTAN, DERİN, GÖÇMEN, GÜMÜŞ, HÜRRİYET, SERÇE, TURGUT ÖZAL, TURNA, ZEKİ YÜKSEL sk / CUMHURİYET mah ABI HAYAT, BARIŞ, BEDESTEN, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, DOĞAN, DOĞRU, HÜRRİYET, PINAR, TANDOĞAN, TOYDEMİR, TURGUT ÖZAL, YAĞIZ, ŞERAFETTİN ARDA sk bölgelerinde 10/05/2023 09:30:00 - 10/05/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34843534



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ERTUĞRULBEY, UZUNGÖL sk / FEVZİPAŞA mah ACIBADEM, AKGÜL, AKINALP, AMASYA, ASUDE, AYGÜL, AĞAÇLI, BAHÇELİ, BAĞDAŞ, BEHİÇ, BENGİ, CENGİZ, DERMAN, DEVRAN, DOĞANAY, FLORYA, GAZİPAŞA, GÜLSEVER, GÜLÇİN, HURMA, HÜNKAR, KANUNİ, KARAAĞAÇ, KARABULUT, KETEN, KOZPINAR, KRİSTAL, KUŞAK, KÜRE, NADİR, NAMIK KEMAL, NANE, SARIPAŞA, SELİMİYE, USKUMRU, YALNIZ, YAVER, YUSUF ZİYA KAYA, ZÜBEYDE HANIM, ZİYA GÖKALP, ÇAMLICA, ÇAYBAŞI, ÇAĞLA, İLKYAZ, İSMAİL HAKKI BİLGİÇ, ŞİMŞEK sk / GÜMÜŞYAKA mah LÜTFÜ VARDAR sk / ORTAKÖY mah ÖKTEN sk / ÇELTİK mah İSKENDERİYE sk / İSMETPAŞA mah AKDAL, DOBRA, DOKTORLAR, DUMAN, DURAK, EVREN, FERİDE, FİLİZ, GAZİ RECEP ASLANTÜRK, GELİN, GÖLET, GÜLBAHAR, GÜLNAZ, GÜNBEY, GÜNEBAKAN, HALİÇ, HAZAN, ISIRGAN, KIVRIMLI, KÖPRÜ, LALE BAHÇE, LAVANTA, MAREŞAL, MATARACI, METE, NAGİHAN, NAM, NAMIK KEMAL, NAZAR, NEVİN, ORAL, ORHANGAZİ, PAMUKTEPE, TABİP, TAŞMERDİVEN, TÖRE, ULUKAN, UYANIK, UZAY, VAHDETTİN, VARDAR, YASEMİN, YEMEN, YÖRÜK, ÇAMLICA, ÇOBANYILDIZI, ÖZEL, İKBAL, İRİS, İŞCAN, ŞAİR AKİF sk bölgelerinde 10/05/2023 10:00:00 - 10/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34842764



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah ÇAMLICA sk / ÇELTİK mah İSKENDERİYE sk / İSMETPAŞA mah FİLİZ, GAZİ RECEP ASLANTÜRK, GÖLET, UZAY, VARDAR, YEMEN, YÖRÜK, ÇAMLICA, İRİS, İŞCAN, ŞAİR AKİF sk bölgelerinde 10/05/2023 13:00:00 - 10/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. ŞİŞLİ

NO: 34841845



İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah KESTANELİK sk bölgelerinde 10/05/2023 00:00:00 - 10/05/2023 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. SULTANGAZİ