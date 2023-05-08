ARNAVUTKÖY
NO: 34840374
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah BAKİ, KOCA YUSUF, REZZAN, SEMİHA, YEŞİLBAHÇE sk / HİCRET mah ABDULLAH GÜL, FEYZA, SERHAT sk / MAVİGÖL mah ABDULLAH GÜL, AYSİMA sk bölgelerinde 10/05/2023 09:00:00 - 10/05/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34840376
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah ABDULLAH GÜL sk bölgelerinde 10/05/2023 10:30:00 - 10/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 34840665
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 41., 42., 43., 44., 46., 47., 49., 50., 51., 53., ATATÜRK sk bölgelerinde 10/05/2023 00:00:00 - 10/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34840648
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 49., 51. sk bölgelerinde 10/05/2023 00:00:00 - 10/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34840667
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 45., 46. sk bölgelerinde 10/05/2023 00:00:00 - 10/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34843222
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 122., 123., 135., 140. sk bölgelerinde 10/05/2023 09:00:00 - 10/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY
NO: 34842906
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ŞENLİKKÖY mah OTLUKBELİ sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 52., 53., 54/9. sk / NURİPAŞA mah 55. sk / YEŞİLTEPE mah 262., 263., 51., 52., 52/1., 52/10., 52/11., 52/2., 52/4., 52/5., 52/6., 52/7., 52/8., 52/9., 53., 54/1., 55., 55/1., 55/5., 56., 56/1., 56/8., 57., 57/4., 58.BULVAR, G/1., TAŞ CAMİİ, ŞEHİT ER CENGİZ IŞIK sk / ÇIRPICI mah YULAF TARLASI (G/1) sk bölgelerinde 10/05/2023 12:00:00 - 10/05/2023 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR
NO: 34840820
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah GÜNAY sk bölgelerinde 10/05/2023 09:00:00 - 10/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ
NO: 34841840
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah AKAYGEN, BEBEK BOSTANI, DAYIBEY, ERGUVAN, KÜÇÜKBEBEK, KÜÇÜKBEBEK DERE, YENİYOL ÇIKMAZI, İBRİKTAR, İBRİKTAR ARALIĞI sk bölgelerinde 10/05/2023 09:00:00 - 10/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34840703
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah GÜNAYDIN YOLU, YENİYOL ÇIKMAZI, ÇATALHÖYÜK sk // SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah BEBEK YOLU, HİSARÜSTÜ NİSPETİYE, SAYGILI, ÖZDEN sk bölgelerinde 10/05/2023 10:00:00 - 10/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34840897
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah ÜLGEN sk bölgelerinde 10/05/2023 15:00:00 - 10/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
NO: 34837795
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -GÜRPINAR mah sk bölgelerinde 10/05/2023 09:00:00 - 10/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE
NO: 34841910
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SİNANOBA mah AKKAYA, AYDİNÇ, BEGÜM, GÜLHAYAT, SEYRAN 2, ÇARMIKLI, İBRAHİMZADE, ŞEBBOY sk bölgelerinde 10/05/2023 01:00:00 - 10/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34841911
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAROBA mah BİLLUR, MEHTAP 2, SERİN, ÇARMIKLI, ŞÜKRAN sk / SİNANOBA mah BEGÜM, MEKAN, TUĞÇE, ÇARMIKLI sk bölgelerinde 10/05/2023 01:00:00 - 10/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34841912
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah AKMAZ, FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 10/05/2023 01:00:00 - 10/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA
NO: 34841913
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah BAHÇE, DRAMA, GEZEGEN, GEZER, GÖKÇEALİ, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 10/05/2023 09:00:00 - 10/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34841053
İSTANBUL ÇATALCA ilce -BAHŞAYİŞ mah sk bölgelerinde 10/05/2023 09:00:00 - 10/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
NO: 34840666
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah 786., 787., 788., 789., 790., 791., 792., 793., 794., 795., 798., 824., ISPARTAKULE sk / SULTANİYE mah AŞIK ŞENLİK sk / SÜLEYMANİYE mah 718., 719., 720., 721., 722., 723., 724., 725., 737., 742., 744., 745., 746., 749., 751., 757., 758., 759., 760., 762., 766., 767., 768., 769., 770., 771., 772., 776., 780., 781., 783., 784., 797., 812., AZİZ NESİN, HACI BEKTAŞ VELİ, ISPARTAKULE sk / YENİKENT mah 601., 604., 655., 660., 662., 677., 678., 680., 681., 688., 690., 691., 692., 693., 694., 695., 699., 700., 710., AŞIK ŞENLİK, GAZİ OSMAN PAŞA, HACI BEKTAŞ VELİ sk bölgelerinde 10/05/2023 00:00:00 - 10/05/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34839677
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İSTİKLAL mah PLATİN, SERAP sk bölgelerinde 10/05/2023 09:00:00 - 10/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34837790
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1992., 1993., 1994., 1995., 1997., ŞEHİTLER sk bölgelerinde 10/05/2023 09:00:00 - 10/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34839678
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İSTİKLAL mah AKİK, PLATİN, SERAP, YAKUT, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 10/05/2023 09:00:00 - 10/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34839656
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1571., 1573., 3068. sk / OSMANGAZİ mah 3143. sk bölgelerinde 10/05/2023 09:00:00 - 10/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
NO: 34837281
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah KALKAN, PLEVNE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BUĞDAY sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 187. sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2285., 2286., 2288., 2291., 2293., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, K, MUHSİN YAZICIOĞLU, N sk / YUNUS EMRE mah ŞEHİT MURAT CELEP sk bölgelerinde 10/05/2023 00:05:00 - 10/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34841881
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah ÇAMLIK, İSTANBUL sk bölgelerinde 10/05/2023 10:00:00 - 10/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH
NO: 34836902
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah CAMBAZİYE KARAKOLU, CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA CAMİİ, HOBYAR MEKTEBİ, KARGI, KOCA MUSTAFAPAŞA, SEYİT YAKUPHAN, SEYİT YAKUPHAN 1. ÇIKMAZI sk / CERRAHPAŞA mah BAŞÇI MAHMUT CAMİİ, DAVUTPAŞA ÇEŞMESİ, EMİRLER ÇIKMAZI, GÜZEL SEBZECİ, GÜZEL SEBZECİ ÇIKMAZI, HASEKİ, HASEKİ KADIN, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, HEKİMOĞLU ALİPAŞA 1. ÇIKMAZI, HEKİMOĞLU ALİPAŞA 2. ÇIKMAZI, HEKİMOĞLU ALİPAŞA 3. ÇIKMAZI, HEKİMOĞLU ALİPAŞA 4. ÇIKMAZI, HOBYAR, KASAPBAŞI, KOCA MUSTAFAPAŞA, KUYU ÇIKMAZI, TEKKE ÇIKMAZI, İPÇİ sk / HASEKİ SULTAN mah AHMET HİKMET, AÇIKGÖZ, BEKÇİ HASAN ÇIKMAZI, BUCAK, BÂKİBEY, CERRAHPAŞA, CEVDETPAŞA, DR. ADNAN ADIVAR, HALİMBEY, HASEKİ, HASEKİ KADIN, HATİP NACİ, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KOCA MUSTAFAPAŞA, KUKA, KÜÇÜK MÜHENDİS, KİMYON, MUCİT, MUCİT ÇIKMAZI, MÜNİFPAŞA, NAKŞİ, SELÇUK SULTAN, TEVFİK FİKRET, TURGUT ÖZAL MİLLET, ÇAMURLU ÇEŞME, ÖZBEK SÜLEYMAN EFENDİ sk bölgelerinde 10/05/2023 00:00:00 - 10/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.