ARNAVUTKÖY

NO: 34837801



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah KOCA YUSUF sk bölgelerinde 08/05/2023 09:00:00 - 08/05/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34836868



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah FATİH sk bölgelerinde 08/05/2023 09:00:00 - 08/05/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34836896



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah SÜMELA sk bölgelerinde 08/05/2023 10:30:00 - 08/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34841871



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURUSU mah BAŞÖĞRETMEN, DURUSU-YENİKÖY, ESEN, KRAL, PEMBE, ÇAVUŞ sk / TERKOS mah DEMOKRASİ, DURUSU-YENİKÖY, UĞURALP, İPEK sk bölgelerinde 08/05/2023 13:00:00 - 08/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 34839674



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, KÖROĞLU, ÜMİT sk bölgelerinde 08/05/2023 09:00:00 - 08/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 34841520



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 18., 20., 21., 28., MEHMET AKİF, OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 08/05/2023 02:00:00 - 08/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34841521



İSTANBUL BAĞCILAR ilce -15 TEMMUZ mah sk bölgelerinde 08/05/2023 02:00:00 - 08/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34837825



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2018., OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 08/05/2023 09:00:00 - 08/05/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 34837685



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah AŞİYAN 1, BİLGE 1, CAN, CANAN 1, CANIM, FERAH, GONCA 2, NAGİHAN, VADİ 1, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 08/05/2023 00:00:00 - 08/05/2023 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34837681



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah BİLGE 1 sk bölgelerinde 08/05/2023 00:00:00 - 08/05/2023 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34839936



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BARBAROS HAYRETTİN, ESKİ LONDRA ASFALTI, HIZIR REİS, LEVENTLER , PİRİ REİS 1, TURGUT REİS sk bölgelerinde 08/05/2023 09:00:00 - 08/05/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34840604



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah GENÇ OSMAN 1, SANAYİ sk bölgelerinde 08/05/2023 09:00:00 - 08/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34839937



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BAHAR 1, GÜLTER HANIM, RADYUM sk bölgelerinde 08/05/2023 10:00:00 - 08/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 34837191



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah 110., ALTAY, ELMALI, MELEN sk bölgelerinde 08/05/2023 09:00:00 - 08/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 34840316



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah ADALET sk / VATAN mah BAĞLAR, EMEK, GÜNDOĞAN sk bölgelerinde 08/05/2023 10:00:00 - 08/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34841626



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah DAR, YENİ, ÇINARCIK sk bölgelerinde 08/05/2023 11:00:00 - 08/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34841629



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah AKPINAR sk / TERAZİDERE mah AKPINAR, EMİN NİHAT SÖZERİ sk bölgelerinde 08/05/2023 12:00:00 - 08/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34840713



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah BÜYÜK SAKARYA, FERAH, OKUTAN, TRİKOCULAR, ULUBATLI HASAN, ÇEVREYOLU sk bölgelerinde 08/05/2023 13:00:00 - 08/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 34837763



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -ADNAN KAHVECİ mah sk / BÜYÜKŞEHİR mah sk bölgelerinde 08/05/2023 09:00:00 - 08/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34837762



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-SAHİL mah AKTOPRAK sk bölgelerinde 08/05/2023 09:00:00 - 08/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 34837684



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FİRUZAĞA mah BOĞAZKESEN, KADİRİLER YOKUŞU, NÖBETÇİ, SET, TOMBAZ, TÜRKGÜCÜ sk / HACIMİMİ mah BOĞAZKESEN, FAHRETTİNİ ACEMİ, ISSIZ, KAPIKULU, KARABAŞ, KARABAŞ DERE, KARABAŞ MEKTEBİ, KÖPRÜ, ORDU AĞASI sk / KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah HOCA TAHSİN sk / TOMTOM mah BOSTANİÇİ, BOSTANİÇİ CAMİİ, BOSTANİÇİ ÇEŞME ÇIKMAZI, BOĞAZKESEN, CİCİM, KAPIKULU, KARABAŞ, KARABAŞ DERE, KUTUCU KERİM, KİVRİNTİLİ, ORDU AĞASI, SELAHATTİN ODALARI ÇIKMAZI, ÖRTME ALTI sk bölgelerinde 08/05/2023 09:00:00 - 08/05/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 34840670



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah GÜNGÖR 1 sk / KAMİLOBA mah SÜREYYA AYHAN sk / MİMAROBA mah AÇELYA 2, BEYLİKOVA, GÜLNAZ, HARUN, KAMELYA, KOZLUK ÇIKMAZI, MANOLYA 5, NEŞE, SEVDA, ZAMBAK 2, ÇARMIKLI, ŞEHNAZ, ŞÜKRAN sk bölgelerinde 08/05/2023 02:15:00 - 08/05/2023 06:15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 34841874



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah KOVALIK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 08/05/2023 09:00:00 - 08/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 34837313



İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1139. sk / KEMER mah 900., 900/1., AŞİYAN sk bölgelerinde 08/05/2023 09:00:00 - 08/05/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34837315



İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1031., 1043. sk bölgelerinde 08/05/2023 10:00:00 - 08/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 34837092



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 413., 414., 415., BALİNA sk bölgelerinde 08/05/2023 09:00:00 - 08/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34839621



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AKASYA, AKKAVAK, BADEM, BEYAZGÜL, ERGUVAN, GÜLAĞACI, GÜLDALI ÇIKMAZI, GÜMÜŞDERE ÇIKMAZI, ILGIN, NAR ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, TÜTÜN ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, ÇAVDAR ÇIKMAZI, İĞDE sk bölgelerinde 08/05/2023 09:00:00 - 08/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 34837265



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -YEŞİLPINAR mah sk bölgelerinde 08/05/2023 00:05:00 - 08/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34836934



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.HAYAT, AYIŞIĞI, KOZA, TEVFİK EFENDİ, ZÜMRÜT sk / MİTHATPAŞA mah ABDULHAMİT HAN, BAL sk bölgelerinde 08/05/2023 09:00:00 - 08/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 34836975



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah MURATPAŞA, ŞEHİT PİLOT MAHMUT NEDİM sk bölgelerinde 08/05/2023 09:00:00 - 08/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34837631



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA FENARİ mah BİLEYCİLER, İSKENDER BOĞAZI sk bölgelerinde 08/05/2023 09:00:00 - 08/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34836638



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah CAĞALOĞLU HAMAMI sk / HOCAPAŞA mah EBUSSUUD, ERDOĞAN sk bölgelerinde 08/05/2023 09:00:00 - 08/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34837851



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SÜMBÜL EFENDİ mah AĞAÇKAKAN, HACI HAMZA MEKTEBİ, HACI PİRİ, İSKENDER ÇELEBİ CAMİİ sk bölgelerinde 08/05/2023 09:00:00 - 08/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34841868



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-YEDİKULE mah BUCAKBAŞI ÇIKMAZI sk bölgelerinde 08/05/2023 09:30:00 - 08/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34841869



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KOCA MUSTAFAPAŞA mah AKARCA ÇEŞMESİ, CAMBAZİYE MEKTEBİ, DEĞİRMEN, GÜZEL ÇALGICI, KEHRİBAR, KİLİSE ALTI, MÜŞİR SÜLEYMANPAŞA, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, TURŞUCU MUSA, İNEBEY sk bölgelerinde 08/05/2023 11:30:00 - 08/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 34837125



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah 1. BAYIR, 2. BAYIR, DEREBOYU, DEREYOLU, DEREİÇİ, GAZİ, MELEK, MELEK HATUN, SEVEN sk / YENİDOĞAN mah 1. BAYIR, DİK, KAYA, KESKİN, POYRAZ, YAN sk bölgelerinde 08/05/2023 09:00:00 - 08/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34840014



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah 23 NİSAN, 27 MAYIS, DOĞAN sk / YENİDOĞAN mah 27 MAYIS, ALT, ARA, CAMİ, DOĞAN, DİRSEK, HAYAT, KARADENİZ, KIRBAŞ, KUYU, ORDU, SARRAF, SAYA OCAĞI, SÜHEYLA, SİNEMA, SİNEMA ARKASI, ÇETİN, ÇINAR, ÜÇGEN, ŞİRİN sk bölgelerinde 08/05/2023 09:00:00 - 08/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 34839938



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah ALAYBEY, LADİN sk bölgelerinde 08/05/2023 11:00:00 - 08/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 34840752



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah ÇEŞME sk bölgelerinde 08/05/2023 10:00:00 - 08/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34840771



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah BEZİRGAN, BURCU, DİREK, ECE, EGE, EYÜP SULTAN, KUYU, LİSE, MEKTEP, TABYA, TOPATAN, YEKTA, ÇOBANÇEŞME sk / NURTEPE mah ALİBEY, CEMAL, DORUK, MESKEN, OSMANPAŞA, SÜMBÜL, TABYA, TAHİR, ÇOBANÇEŞME, ÇİLEKLİ, ÖZEN sk bölgelerinde 08/05/2023 10:00:00 - 08/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 34839705



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2.HÜRRİYET, 318., 5.İNÖNÜ, EFES, ERGANİ, ERGUVAN, GÜREL, KARTOPU, NAR, NEHİR, SALI PAZARI, SELÇUK, TEPE, İKİTELLİ sk bölgelerinde 08/05/2023 00:01:00 - 08/05/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34839709



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 5.İNÖNÜ, 7.ŞİRİN, DİKMEN, DİLEK, DİNAR, DİVAN, EFES, MENEKŞE, MERCAN, MERİÇ, MUĞLA, POLAT, SALI PAZARI, SELÇUK, ÖMÜR, İKİTELLİ sk / MEHMET AKİF mah URLA sk bölgelerinde 08/05/2023 00:01:00 - 08/05/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34839735



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah PROF. AZİZ ERGİN sk bölgelerinde 08/05/2023 09:00:00 - 08/05/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34837936



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1.CENGİZ TOPEL, 29 MAYIS, HACIOĞLU sk / YEŞİLOVA mah 2.İNÖNÜ, 5.YAYLA, DELİ ORMAN sk bölgelerinde 08/05/2023 09:00:00 - 08/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34836976



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah BAYAR, ERTUĞRUL sk bölgelerinde 08/05/2023 09:00:00 - 08/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34839740



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 222. sk bölgelerinde 08/05/2023 11:00:00 - 08/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 34837271



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah ALACA SARMAŞIK, MİNE, YENİ FİDAN, ÇOBAN sk bölgelerinde 08/05/2023 09:00:00 - 08/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34840606



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ADİLE, AHU, EDİP, KUĞU, KİLYOS sk / ZEKERİYAKÖY mah YENİ UYUM SİTESİ sk bölgelerinde 08/05/2023 09:00:00 - 08/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34837276



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah BEYREK, GÜZELCE ALİPAŞA , KARANFİL DALI ÇIKMAZI, TAHİR, YUNUS, ZEMBİL ÇIKMAZI sk bölgelerinde 08/05/2023 09:00:00 - 08/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34839724



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-İSTİNYE mah BOĞAZİÇİ, FİDANLIK ÇIKMAZI, GONCALI ÇIKMAZI, KORU, NADİDE ÇIKMAZI, ÇAKIROĞLU ÇIKMAZI sk bölgelerinde 08/05/2023 09:30:00 - 08/05/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34836644



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah ÇOTANAK sk bölgelerinde 08/05/2023 10:00:00 - 08/05/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 34839768



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ADALET ÇIKMAZI, AKAY ÇIKMAZI, ATA, BAHÇE, DEMET, GAYE, GÜL, GÜNPINAR, HASAN ONATER, KORAY, KÜLTÜR, TELLİ, ULUS, ŞEYDA sk / YENİ mah TÜRKÜN sk bölgelerinde 08/05/2023 01:00:00 - 08/05/2023 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34841770



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah CENGİZHAN, CÖMERTTÜRK, SOKULLU, İLKADIM sk bölgelerinde 08/05/2023 09:00:00 - 08/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34841774



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah DOĞUŞ, ERBAA, HAZAL, KIRÇEŞME, MAHMUT İKİNCİ, MEDENİ, NURETTİN ÇAMLIDAĞ, SÜLEYMAN AYGEN, UYGUÇ, UĞUR DÜNDAR, ÇAYIRDERE, İLKNUR, İNÖNÜ sk bölgelerinde 08/05/2023 09:00:00 - 08/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34836931



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 3360., 3398., AHSEN, ALEV, EMİRHAN, GÜNDEM, HÜNER, LÜLETAŞI, NİŞAN, OYA sk / SELİMPAŞA mah 3360., 3386., 3391., 3398., 3399. ÇIKMAZ, 3401., 3402. ÇIKMAZ, 3403., 3404. ÇIKMAZ, 3405., 3406. ÇIKMAZ, 3407., 3408. ÇIKMAZ, 3409., 3410., 3411., 3417., 3418., 3999., ZEBUR sk bölgelerinde 08/05/2023 10:00:00 - 08/05/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34840792



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah GAZİPAŞA, KRİSTAL, KÜRE, NAMIK KEMAL, YALNIZ, YUSUF ZİYA KAYA, ZİYA GÖKALP, ÇAYBAŞI, İLKYAZ, İSMAİL HAKKI BİLGİÇ sk / İSMETPAŞA mah NAMIK KEMAL, YÖRÜK sk bölgelerinde 08/05/2023 13:00:00 - 08/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 34837127



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1380., 1381., 1382., 1384/3., 1384/4., 1416., KIBRIS sk / YUNUS EMRE mah 1384., 1384/1., 1384/2., 1385., 1386., 1386/1., 1387/1., 1387/2., 1388/1., 1389/1., 1390., 1392/5., 1398., 1406., KIBRIS, İSMETPAŞA sk bölgelerinde 08/05/2023 00:05:00 - 08/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34837126



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2094., 2096., 2097., 2098., 2099., ESKİ EDİRNE ASFALTI, MUHSİN YAZICIOĞLU sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 4. sk bölgelerinde 08/05/2023 09:00:00 - 08/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34840712



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-HABİBLER mah 2691. sk bölgelerinde 08/05/2023 10:00:00 - 08/05/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34837128



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1345., 1347/1., 1348., 1365., 1366., 1367., 1368., 1368/2., 1369., 1369/1., 1370., 1371., 1372., 1375/4., 1384/3., 1384/4., 1411., 1412., 1413., 1414., 1415., 1416., 1417., 1417/1., 1418., 1419., 1421/1., MİLLET, İSMETPAŞA sk bölgelerinde 08/05/2023 10:00:00 - 08/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.