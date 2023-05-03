ARNAVUTKÖY 

NO: 34829277

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ALINTERİ, ASRİ, AYTAÇ, CANDOĞAN, DİLDAR, ENVER, ERKAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HAKKANİYET, HOŞ, KIZILERİK, KUĞULU, NALAN, NURDAĞI, SAKIZ, SEKMEZ, SELÇUKLU, SEVNUR, TAHSİN, TAŞAN, YALÇINDAĞ, YAVRUAĞZI, YEŞİLCE, ÜMMET, İLKE sk / TAŞOLUK mah RÜZGAR GÜLÜ, SELÇUKLU, ŞAH sk bölgelerinde 06/05/2023 09:00:00 - 06/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR 

NO: 34829941

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BELDE, CUMHURİYET, YANIK, ÜRKMEZ sk bölgelerinde 06/05/2023 09:00:00 - 06/05/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34829942

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah TÜLOĞLU sk bölgelerinde 06/05/2023 13:00:00 - 06/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR 

NO: 34825366

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 162. sk bölgelerinde 06/05/2023 09:00:00 - 06/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER 

NO: 34836394

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah ALPER, GÖKTUĞ, GÖKÇE, UMUT, İLHAN sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah ARDA, BAĞCILAR, MERİÇ, RÜZGARLI, TELSİZ sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah MERCAN, ÇİÇEK sk bölgelerinde 06/05/2023 09:00:00 - 06/05/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34836389

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KAVAK, KOR, YALÇIN KOREŞ, ÇINAR sk bölgelerinde 06/05/2023 13:00:00 - 06/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR 

NO: 34830355

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAMLAR mah 23 NİSAN, 30 AĞUSTOS sk bölgelerinde 06/05/2023 09:00:00 - 06/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34837682

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2230. ÇIKMAZ, AYDIN ÇIKMAZI, AŞIK VEYSEL, DİLARA, MELİSA, SEL sk bölgelerinde 06/05/2023 10:00:00 - 06/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ 

NO: 34809064

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah ÇAĞRI sk / ORTAKÖY mah CANAN sk bölgelerinde 06/05/2023 10:00:00 - 06/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 34835771

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AY, BURGAZ, BİLGİ, CAN, DAMLAPINAR, DEFİNE, DEMOKRASİ, DİDEM, KAHRAMAN, MARMARA, MELTEM, OĞUZ, SAMET, ÇİM sk bölgelerinde 06/05/2023 09:00:00 - 06/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34835764

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 23 NİSAN, 29 EKİM, 9 EYLÜL, ALAGEYİK, AYSEN, AYSU, BATI TRAKYA, BAĞIMSIZLIK, BİLİM, DEDE EFENDİ, DİLARA, ELEM, ESKİPINAR, GÜLBAHAR, GÜRSES, HALE, KADİFE, KAVAKLI, MARTI, NEŞE, NİNE, ORHANGAZİ, PETROL, SEVİMLİ, ÇAYIRBAŞI, ÇEKMECE, ÇETİK, ÇİMEN, İLKNUR, İSTANBUL, ŞEHİT AHMET YILDIZ sk bölgelerinde 06/05/2023 09:00:00 - 06/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34835759

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AYSU, DENİZ AKTAŞ, KOSOVA sk bölgelerinde 06/05/2023 09:00:00 - 06/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34835765

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 158., 160., 162., 176., 178., 43., 45., 51., HÜRRİYET, KUBİLAY, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, YAKUPLU sk bölgelerinde 06/05/2023 09:00:00 - 06/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU 

NO: 34829522

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah AKŞEMSETTİN CAMİİ, BAKKAL, KURUDERE, SOSYAL MESKENLER sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah ASLAN, DÜNDAR, GAZİLER, GEZER, GÜNEY 3, ITIR 1, KANDİL, KARANFİL 1, KURUDERE, KURUDERE ÇIKMAZI, MEKTEP, PİYALEPAŞA BULVARI, RAMAZAN, SPOR, TUNA 1, YILDIRIM, ŞAHİN 1 sk bölgelerinde 06/05/2023 00:00:00 - 06/05/2023 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA 

NO: 34836522

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah BALAT ÇIKMAZI, BAYINDIR, BAĞLAR, BAŞKUMANDAN ATATÜRK, BUDAK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HUKUK, HUSUSİ ÇIKMAZI, HÜDA, KADIRGA, KADİFE, KADİM ÇIKMAZI, KAFKAS, KARACAKÖY, KARAGÖZ, KESTANELİK, KUŞLAR VADİSİ, KUŞLAR YAYLASI, MARUF, NEBİYE, NENEHATUN, PARK, REİS, SAMATYA, TESTİ ÇIKMAZI, YALDIZ, YENİ, ZERDE, ÖVÜNÇ, ÖZNUR, İCLAL, İDEAL ÇIKMAZI, İDİL ÇIKMAZI, İFFET ÇIKMAZI, İFTİHAR, İHLAS, İKRAM, İLAYDA, İLBEY, İLHAM, İLYAS, İLİM, İMRAN, İMREN, İNAN, İNDERE, İNEBOLU, İNKILAP, İRADE ÇIKMAZI, İREM, İĞDE, İŞTİRAK sk / OKLALI mah 23 NİSAN, AKKAYA, BERKANT, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KARÇİÇEĞİ, KATMER ÇIKMAZI, KATRE ÇIKMAZI, KATİP, KAVUN ÇIKMAZI, KAYGISIZ ÇIKMAZI, KAYISI, KAYNAK ÇIKMAZI, KAYYUM, KAZAN, KAŞİF, KEHRİBAR, KEKİK ÇIKMAZI, KELEBEK, KELKİT, KENAN, KERVAN ÇIKMAZI, KERİM ÇIKMAZI, KÜPTEPE, SERCAN, SEVAL, TEPECİK, TRAFO ÇIKMAZI, YOL ALTI, ÖZELLER, ŞAHİNLER sk / SUBAŞI mah AKKAYA sk bölgelerinde 06/05/2023 09:00:00 - 06/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34834973

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KABAKÇA mah AKŞEMSEDDİN, MAKUL, MALKOÇ, SÜVARİ ÇIKMAZI, TOYGAR, ZORLU, ÇAYIRKAPI sk bölgelerinde 06/05/2023 09:00:00 - 06/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT 

NO: 34832140

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1216., 1217., 1218., 1219., 1220., 1221., 1222., 1223., 1224., 1225., 1226., 1227., 1229., 1230., 1231., 1232., 1233., 1240., 1273., 1479., 1491., 1492., 1493., 1494., 1495., 1496., 1497., 1498., 1501., 1508., 1510., 1511., AHMET ARİF, SİVAS KONGRE sk / ÇINAR mah SİVAS KONGRE sk bölgelerinde 06/05/2023 00:00:00 - 06/05/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34828123

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKARSU, LODOS, SAVAŞ sk bölgelerinde 06/05/2023 09:00:00 - 06/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34832322

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3016., 3020., 3022., 3024., 3037., 3041., AKÇABURGAZ sk / OSMANGAZİ mah 3117. sk bölgelerinde 06/05/2023 09:00:00 - 06/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34836419

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2259., 581., 582., NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / HÜRRİYET mah 2206., 2211., ALBATROS, BARIŞ, EDA, FLAMİNGO, FİDAN, KARTAL, KAZ, KOTA, KOZA, MARTI, NECİP FAZIL KISAKÜREK, PENGUEN, PUHU KUŞU, SAMANYOLU, TEPE, TOYGAR, YEŞİLDİREK, ÇİT KUŞU, İBİBİK, İLKYAZ, İSKETE, İSPİNOZ, ŞAKAYIK sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah BADEL, DAMLA sk / PİRİ REİS mah 2270., NECİP FAZIL KISAKÜREK sk bölgelerinde 06/05/2023 09:00:00 - 06/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN 

NO: 34829530

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -MİTHATPAŞA mah sk bölgelerinde 06/05/2023 09:30:00 - 06/05/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH 

NO: 34829161

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CİBALİ mah ATATÜRK, BIÇAKÇI ÇEŞMESİ, FİL YOKUŞU, MUSABEY, YENİ TULUMBA ÇIKMAZI, ZEYREK MEHMETPAŞA sk / ZEYREK mah ATATÜRK, FERHATAĞA, HACI ÖMERPAŞA, HÜSAMBEY, KENDİR, KIRBACI, KOVACILAR, PİRİ, SERDAB, ZEYREK MEHMETPAŞA, ÖMER EFENDİ, İMAM NİYAZİ, İTFAİYE sk bölgelerinde 06/05/2023 00:00:00 - 06/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34836658

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah ACI ÇEŞME, AYNACILAR, AĞA, CEVAHİR BEDESTENİ, HALICILAR ÇARŞISI, KAVAFLAR, KESECİLER, KOLTUKÇULAR, KUYUMCULAR, PARÇACILAR, PERDAHÇILAR, REİSOĞLU, SAHAFLAR BEDESTENİ, TAKKECİLER, TERLİKÇİLER, TIĞCILAR, UNCUOĞLU, YAĞLIKÇILAR, İNCİCİLER sk / TAYA HATUN mah ACI ÇEŞME, AYNACILAR, TARAKÇILAR ÇIKMAZI, TIĞCILAR, İMAM ALİ HAN AVLUSU sk bölgelerinde 06/05/2023 09:00:00 - 06/05/2023 10:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34836661

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah EMİN ALİ YAŞİN, FINDIKZADE, MOLLA GÜRANİ, OĞUZHAN, SARAY HAMAMI, UYGAR, ÇAĞANAK sk bölgelerinde 06/05/2023 11:00:00 - 06/05/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA 

NO: 34829896

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1204. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1340. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 156. sk / İSMETPAŞA mah 146., 147., 148., 150., 151., 154., 45., 45/1., 46., 47., 48., 48/1., 49., 50., 51., 52., 54., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 06/05/2023 12:00:00 - 06/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN 

NO: 34832077

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah ŞİMŞİR sk bölgelerinde 06/05/2023 00:00:00 - 06/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34832075

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah ESKİ LONDRA ASFALTI sk bölgelerinde 06/05/2023 00:00:00 - 06/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34836051

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 709. sk / YENİGÜN mah 640. sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah ANİBAL, BAĞLAR, DENİZCİ, DİCLE, GÜNEŞLİ, MÜŞKÜLE, REZAKİ, SERGİ, ZÜHRE, ÖZALP sk bölgelerinde 06/05/2023 09:00:00 - 06/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sancaktepe'de virajı alamayıp kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Sancaktepe'de virajı alamayıp kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

KAĞITHANE 

NO: 34829975

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKASYA, AKGÜL, AKIŞ, AKTAR, AKÇAAĞAÇ, AKÇAAĞAÇ ÇIKMAZI, AKÇE, ALTAN, ALİM, AYÇA, AĞAÇ, BAŞYİĞİT, BERRA, BEYDER, BOYABAT, CAMİALTI, DEMET, DEREBAĞ, DEREBAŞI, DEREBAŞI KÜMESİ, DR. CEMİL BENGÜ, DÜLGER, ERMAN, ERTUĞRUL, ESİN, ESİN ÇIKMAZI, EĞİTİM, FISTIK, FULYA, FUNDA, FİDAN, GÖLBAŞI, GÜLDEFNE, GÜLEÇ, GÜZEL, HUDUT, HİRA, IHLAMUR, KALAMIŞ, KAVAK KÜMESİ, KAYA KÜMESİ, KAYNAK, KENDİR, KESTANE, KESTANE KÜMESİ, KURŞUN, KÖKNAR, MARMARA, MASUM, MAVİŞ, MAZİ, MEHTAP, MELTEM, MÜRVER, NAKIŞ, NEZİR, NURSEMA, OCAK, PARLAK, PAZAR, REÇİNE ÇIKMAZI, SALKIM, SAVAŞ, SAVAŞ ÇIKMAZI, SAYGI, SAĞLAM, SEVİM, SÖĞÜT, SİBEL, TARÇIN, TAŞOCAĞI, TAŞOCAĞI KÜMESİ, UYUM, YURT, YUSUF, ZEMBİL, ZEMBİL KÜMESİ, ÇAMALTI, ÇAMOLUK, ÇİT, ÇİÇEK KÜMESİ, ÖNDER, İBRAHİM, İLKE, İPEK, İZZETPAŞA, ŞAHENDE, ŞAKAYIK, ŞENOL, ŞİMŞİR sk / ÇAĞLAYAN mah BAŞARAN, EKİM, KANARYA, PARK, SİNANPAŞA, TAŞOCAĞI, VATAN sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah BUSE, HUDUT, OTLUK sk bölgelerinde 06/05/2023 01:00:00 - 06/05/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34836362

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah TÜMLEÇ sk bölgelerinde 06/05/2023 10:00:00 - 06/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE 

NO: 34830356

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 1.LALE, 1.ONUR, 4.BÜLBÜL, 7.ŞİRİN, BİLGE, ENGİN, LEYLAK, MERİÇ, MURAT, MUĞLA, PAPATYA, SALI PAZARI, YUNUS EMRE, ÖMÜR, ŞEHİT ERTAN YILMAZTÜRK sk / MEHMET AKİF mah 1.AŞIK VEYSEL, 1.BURCU, 2.MANOLYA ÇIKMAZI, BURÇ ÇIKMAZI, BURÇAK ÇIKMAZI, ENGİN, LEYLAK sk bölgelerinde 06/05/2023 00:01:00 - 06/05/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34830357

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 5.İNÖNÜ, ULUBATLI HASAN sk bölgelerinde 06/05/2023 00:01:00 - 06/05/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34830354

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.BİRLİK, 1.ÇALIKUŞU, 1505., ATMACA, GÜVERCİN, PELİKAN sk bölgelerinde 06/05/2023 09:00:00 - 06/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER 

NO: 34835947

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah ANKA sk bölgelerinde 06/05/2023 09:00:00 - 06/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34829920

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah ILGIN, KARAYEMİŞ, KILIÇ sk bölgelerinde 06/05/2023 09:00:00 - 06/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 
NO: 34831172

İSTANBUL SARIYER ilce -PINAR mah sk Adil sokak Karayemiş sokak Kısmet ağacı sokak bölgelerinde 06/05/2023 09:00:00 - 06/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34835969

İSTANBUL SARIYER ilce -MASLAK mah sk bölgelerinde 06/05/2023 09:00:00 - 06/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ 

NO: 34832318

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah ALTINHOROZ, KAYALAR, KIVANÇ, ZÜHRE sk bölgelerinde 06/05/2023 09:00:00 - 06/05/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34836521

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah ARABACI, BURGU, CEDİD ALİPAŞA, CEVİZDERE, EŞREFOĞLU, PERŞEMBE ÇIKMAZI, SEHER YILDIZI, SÖĞÜT PINAR, ÖZAY sk bölgelerinde 06/05/2023 09:00:00 - 06/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 
NO: 34837652

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah TRABLUSGARP sk bölgelerinde 06/05/2023 12:00:00 - 06/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34832319

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ SANCAKTEPE mah ABANT, ABDULLAH AKBULUT, ALTINÇEŞME, AMAÇ ÇIKMAZI, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, BÜYÜKKARALAR, BİLGİN, DERECE, DERGAH, EMEL, ERCE, ERDEM, ERENLER, ESMER, ETİ, EĞİTİM, FEDAKAR, GÜLDEN, GÜNEYSU, GÜVENİR, HÜSEYİN GÜVENİR, HÜSNÜ ALBAYRAK, KALAMIŞ, KALYON, KANLICA, KIBRIS, KUZGUNCUK, KUŞKONMAZ, LÜLE, MART, MEVLANA CELALEDDİN RUMİ, MUHTEREM, MİLLET, MİMAR HAYRETTİN, PANAYIR, PARSEL, PİYALE, RÜSTEMBEY, TİREBOLU, YABANGÜLÜ, ÇALIŞ, ÇAMLIKTEPE, ÖĞÜN, ÜÇÜNCÜ, ŞAH sk bölgelerinde 06/05/2023 13:00:00 - 06/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ 

NO: 34836364

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah AKAĞALAR, AKTAŞ, ALDAMGA, BAYSUNGUR, DEĞİRMEN, FENERCİ KADRİ, FEYLOSOF, KAZASKADIN, KURTULUŞ MASLAĞI, MEKKARECİ, PERVAZ, SAKSAĞAN, SARRAF MÜMİN, TUZCU MURAT sk bölgelerinde 06/05/2023 09:00:00 - 06/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34829441

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah ADA, BARAN, DÜZTAŞ, ERSAN, GÜNEŞ, HAFİK, KESKİN ARALIĞI, MİTHAT PAŞA, ODESA, SEZER, SÜMBÜL, YAYLA, YAYLA ÇIKMAZI, ÇUKUR, ÖRNEK, İZZET BABA, ŞAHİNKAYA sk bölgelerinde 06/05/2023 09:00:00 - 06/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34833308

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah EBE KIZI, EBE KIZI ÇIKMAZI sk bölgelerinde 06/05/2023 09:00:00 - 06/05/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ 

NO: 34829913

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2280., 2281., 2282., 2283., 2284., ESKİ EDİRNE ASFALTI, K, L, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 06/05/2023 09:00:00 - 06/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34829896

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1204. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1340. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 156. sk / İSMETPAŞA mah 146., 147., 148., 150., 151., 154., 45., 45/1., 46., 47., 48., 48/1., 49., 50., 51., 52., 54., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 06/05/2023 12:00:00 - 06/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

 NO: 34837623

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 06/05/2023 10:00:00 - 06/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

NO: 34836707

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ASKERİ FIRIN ÇIKMAZ sk bölgelerinde 06/05/2023 18:00:00 - 06/05/2023 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.