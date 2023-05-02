AVCILAR

NO: 34829938



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah KOCATEPE, NİLÜFER, ORKİDE, YURDAKUL sk bölgelerinde 05/05/2023 09:00:00 - 05/05/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34829457



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ARI, ASRİ, ATLI, COŞKUN, DEĞİRMEN, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), GÜLSEREN ALTUNER, KADER, KILIÇ, KURUÇEŞME, KUTLU, LİMON, MANOLYA, MERCAN, MUTLU, NADİDE, PALMİYE, PAPATYA, SUBOYU, UYGAR, YELPAZE, ZABİT, ÇIKMAZ, ÇİÇEK, İSKECE sk / MERKEZ mah ÖZARI sk bölgelerinde 05/05/2023 09:00:00 - 05/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 34832152



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 21., 22., 23. sk / GÜNEŞLİ mah 1327. sk bölgelerinde 05/05/2023 00:00:00 - 05/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34825365



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 169., 177., 180., 186., 187. sk bölgelerinde 05/05/2023 09:00:00 - 05/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 34830305



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah DİZER, HACER HANIM, KOMİK HASANEFENDİ, MEHMETÇİK sk bölgelerinde 05/05/2023 00:00:00 - 05/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34831440



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah GÜLTER HANIM, TALATPAŞA, YONCA 3 sk bölgelerinde 05/05/2023 09:00:00 - 05/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34831438



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ATA, MEHMETÇİK 1, MİMAR SİNAN, SAKIP SABANCI, ULUGAZİ sk / SOĞANLI mah KAMER sk bölgelerinde 05/05/2023 09:00:00 - 05/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 34830352



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1115., 1118., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 32/1., 33., 34., 34/1., 35., 37., 39., ADATEPE, AHMET YESEVİ, KARADENİZ, OVALI, İPEKYOLU sk bölgelerinde 05/05/2023 09:00:00 - 05/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 34826554



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah BAŞAK sk // ESENLER ilce MERKEZ-KEMER mah 901., 905/1., 906., 907., 910., 911., 927., 936., 937., 938., 939., 939/1. ÇIKMAZ, 940., 940/1. ÇIKMAZ, 941., 941/1., 942., 943., 944., 945., 949., KEMER sk / NAMIK KEMAL mah 2. sk bölgelerinde 05/05/2023 10:00:00 - 05/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 34806766



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah CEMİL ASLAN GÜDER, ERTEM, FAHRİ GİZDEN, GÖKTÜRK, GÜL ACARA, TAYLAN, VEFABEY, YILDIZ POSTA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah ALİ SAMİ YEN, BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 05/05/2023 00:00:00 - 05/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34829439



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah TÜRK HAVA YOLLARI SİTESİ YOLU sk bölgelerinde 05/05/2023 09:00:00 - 05/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34809063



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah LEYLAK sk bölgelerinde 05/05/2023 10:00:00 - 05/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34809061



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah ERİŞ, FATİH, GEÇGEL ÇIKMAZI, YAVUZ, ÇUBUKÇU, ŞEHİT İBRAHİM AKPINAR sk bölgelerinde 05/05/2023 10:00:00 - 05/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34829440



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah ÖZDEN sk bölgelerinde 05/05/2023 16:00:00 - 05/05/2023 22:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 34829458



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 234., AYDIN MENDERES sk bölgelerinde 05/05/2023 09:00:00 - 05/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 34834981



İSTANBUL ÇATALCA ilce -BAHŞAYİŞ mah sk bölgelerinde 05/05/2023 09:00:00 - 05/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34834969



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-SUBAŞI mah ASYA ÇIKMAZI, GÖKÇEALİ, MUŞMULA DEĞİRMENİ, SUBAŞI ÇIKMAZI, İSTANBUL sk bölgelerinde 05/05/2023 09:00:00 - 05/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 34832137



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 153., 1563., 1567., 1571., 1573., 3001., 3002., 3003., 3004., 3006., 3008., 3010., 3026., 3027., 3039., 3046., 3048., 3050., 3052., 3054., 3056., 3058., 3062., 3064., 3066., 3068., 3070., 3135., 3136., 3137., 319., AKÇABURGAZ, ALKOP, HADIMKÖY YOLU, HALİL FAHRİ ORMAN sk / OSMANGAZİ mah 2647., 3143. sk bölgelerinde 05/05/2023 00:00:00 - 05/05/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 34829099



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.EFE, AHU, BOĞAZİÇİ, EMİRGAN, KADER, SERAP, SEREN, UMUT, YASEMİN sk bölgelerinde 05/05/2023 00:05:00 - 05/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34831166



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah 1.UĞUR, 1.ÇAĞLAYAN, 10.LALE, 2.KALE ÇIKMAZI, 2.PARK, 3.ARI, ALPARSLAN, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, BUSE, DOĞAN, DURUSU, ECZANE, FETİH, KEVSER, KUŞKONMAZ, MARAL, MEHMET AKİF ERSOY, NECATİ MOLDER, NEŞE, PETEK, POYRAZ, SARNIÇ, TOPÇULAR YOKUŞU, YEŞİL MERDİVEN, YEŞİL ÇİMEN, ZENCEFİL sk bölgelerinde 05/05/2023 09:00:00 - 05/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34829268



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ CUMA mah BAĞLAR, BEKÇİ, YEŞİLÇINAR sk bölgelerinde 05/05/2023 09:00:00 - 05/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34829976



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah ENSAR, MUHLİS sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah YADİGAR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 05/05/2023 10:00:00 - 05/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 34829160



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HACI KADIN mah ATATÜRK, HACI KADIN 1., HACI KADIN ARALIĞI, HACI KADIN BOSTANI, HIZIR KÜLHANI, KATİP ÇELEBİ, MEYVALI BOSTAN ÇIKMAZI, ŞÜKRÜBABA sk / HOCA GIYASETTİN mah HACI KADIN , İŞLEK sk bölgelerinde 05/05/2023 00:00:00 - 05/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 34831167



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1073. sk / KAZIM KARABEKİR mah 930. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1375. sk / İSMETPAŞA mah 111., 116., 126., 127., 128., 129., 129/1., 130., 130/1., 134., 136., 137., 141., 142., 86/1., 87., 88., 89. sk bölgelerinde 05/05/2023 12:00:00 - 05/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34829911



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1073. sk / KAZIM KARABEKİR mah 930. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1375. sk / İSMETPAŞA mah 111., 116., 126., 127., 128., 129., 129/1., 130., 130/1., 134., 136., 137., 141., 142., 86/1., 87., 88., 89. sk bölgelerinde 05/05/2023 12:00:00 - 05/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 34829974



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKASYA, AKIŞ, AKTAR, AKÇE, ALİM, AYÇA, BAŞYİĞİT, BEYDER, BOYABAT, CAMİALTI, DEREBAŞI, DEREBAŞI KÜMESİ, DR. CEMİL BENGÜ, DÜLGER, FİDAN, GÜLEÇ, GÜZEL, KALAMIŞ, KAYNAK, KENDİR, KESTANE, KESTANE KÜMESİ, KÖKNAR, MARMARA, MAZİ, MÜRVER, NAKIŞ, NEZİR, OCAK, PARLAK, SALKIM, SÖĞÜT, TARÇIN, TAŞOCAĞI KÜMESİ, ÇAMALTI, ÇİT, ÖNDER, İBRAHİM, İLKE sk bölgelerinde 05/05/2023 01:00:00 - 05/05/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34829977



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ALAKOÇ, ASYA, BAYINDIR, CANBERK, DAMLAPINAR, EMEK, ERSOY, GÜNYÜZÜ, HANIMELİ, HASGÜL, KAPLICA, KARDELEN, KESKİNGİL, KESKİNGİL ÇIKMAZI, KONUKLU, KUŞHANE, KÜÇÜK ÇINAR, MAKBER, MORKARANFİL, SARIBUĞDAY, SARIBUĞDAY ÇIKMAZI, SULTAN, ULUTAŞ, YALINTAY, YAĞIZLAR, ÜLKER, İNCESU, ŞAHİN sk bölgelerinde 05/05/2023 09:00:00 - 05/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34829520



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah BEZİRGAN, BURCU, DİREK, ECE, EGE, EYÜP SULTAN, KUYU, LİSE, MEKTEP, TABYA, TOPATAN, YEKTA, ÇOBANÇEŞME sk / NURTEPE mah ALİBEY, CEMAL, DORUK, MESKEN, OSMANPAŞA, SÜMBÜL, TABYA, TAHİR, ÇOBANÇEŞME, ÇİLEKLİ, ÖZEN sk bölgelerinde 05/05/2023 09:30:00 - 05/05/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34829526



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah AKİF, AYYÜZLÜ, CEMAL, GÜVEN, KARANFİL, KUBAN, MESKEN, NAR ÇİÇEĞİ, SEDEF, ÇİLEKLİ, ÖZEN sk bölgelerinde 05/05/2023 09:30:00 - 05/05/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 34830353



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 1247., 222., 234., 235., 236., 4., GÜVERCİN ÇIKMAZI sk / HALKALI MERKEZ mah 1202., 2.KARANFİL, IRMAK, SEMBOL, YUMURCAK sk bölgelerinde 05/05/2023 00:01:00 - 05/05/2023 03:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 34831171



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-İSTİNYE mah HAVUZLU BOSTAN, KOMİK NAŞİT, KOMİK NAŞİT ARKASI, MEZARLIK ÜSTÜ, NAZLICAN, SALI, ÖMER HOCA, ÜZÜMLÜ, İSMAİL GALİP ERCAN sk bölgelerinde 05/05/2023 09:00:00 - 05/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34831170



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah HAVUZLU BOSTAN sk / İSTİNYE mah KOMİK NAŞİT sk bölgelerinde 05/05/2023 09:00:00 - 05/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 34829101



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2977., 2978., 2979., 2980. sk bölgelerinde 05/05/2023 00:05:00 - 05/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34827200



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2394., 2850., 2852., 2853., 2854., 2855., 2869., 2869/1., 2870., 2870/1., 2872., 2873., 2874., 2875., 2959., 2960., 2961., 2962., 2966. sk bölgelerinde 05/05/2023 09:00:00 - 05/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34827204



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2394., 2850., 2852., 2853., 2854., 2855., 2869., 2869/1., 2870., 2870/1., 2872., 2873., 2874., 2875., 2959., 2960., 2961., 2962., 2966. sk bölgelerinde 05/05/2023 09:00:00 - 05/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34831167



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1073. sk / KAZIM KARABEKİR mah 930. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1375. sk / İSMETPAŞA mah 111., 116., 126., 127., 128., 129., 129/1., 130., 130/1., 134., 136., 137., 141., 142., 86/1., 87., 88., 89. sk bölgelerinde 05/05/2023 12:00:00 - 05/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34829911



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1073. sk / KAZIM KARABEKİR mah 930. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1375. sk / İSMETPAŞA mah 111., 116., 126., 127., 128., 129., 129/1., 130., 130/1., 134., 136., 137., 141., 142., 86/1., 87., 88., 89. sk bölgelerinde 05/05/2023 12:00:00 - 05/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.