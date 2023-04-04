ARNAVUTKÖY

NO: 34794524



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BAHRİYE, GELİBOLU, TÜRKSOY, ŞÖHRET sk bölgelerinde 06/04/2023 09:30:00 - 06/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 34795856



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, KARADUT, KÖROĞLU, MEKTEP sk / ÜNİVERSİTE mah MEKTEP sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34794916



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah HAZİNE sk bölgelerinde 06/04/2023 13:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 34786500



İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34788120



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1470., 1471., 1473., 1476., 1502., 1503., 1504., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34786514



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1717., 1722. sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34786501



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah KÜÇÜK HALKALI sk bölgelerinde 06/04/2023 12:00:00 - 06/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 34792616



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah FUATPAŞA, HURMALI, TALATPAŞA, ZİYAPAŞA, İSMAİLPAŞA, ŞEVKET DAĞ sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34790209



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAĞCILAR, KIBRIS, SERHAT 2 sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah KUYULU sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34794728



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah KAZIM KARABEKİR, MAHMUTBEY 10., MAHMUTBEY 11., MAHMUTBEY 12. sk bölgelerinde 06/04/2023 10:00:00 - 06/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34794731



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah AKGÜN, FIRAT sk bölgelerinde 06/04/2023 11:00:00 - 06/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34794732



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah AKGÜN, FIRAT sk bölgelerinde 06/04/2023 12:00:00 - 06/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 34784593



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah HATBOYU ÇIKIŞI sk / SAKIZAĞACI mah CEVİZLİ YALI, HAVLUCULAR, HEYET, TAYYARE MEYDANI, TAŞHAN, YURT SAHİBİ, İSTANBUL sk / bölgelerinde 06/04/2023 14:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 34779733



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah DERELİ sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34779735



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ZİYA GÖKALP mah sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34779734



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah AVCI, AZİM, BUHARA, BİRİKİM, DİLEK, FASIL, GÖKÇE, HÜRRİYET, KAFKAS, KÜHEYLAN, MEVSİM, TAŞKENT, TEK SANTRALİ, UMUT, İMREN sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 34787055



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah BÜYÜK COŞKUN, METAL, ULUYOL sk / YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, CANER, ULUYOL sk bölgelerinde 06/04/2023 21:00:00 - 06/04/2023 23:59:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 34786946



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah LEYLAK, OKUL YOLU sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34747853



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah AKAYGEN, BEBEK BOSTANI, BODUR, DAYIBEY, ERGUVAN, KÜÇÜKBEBEK, KÜÇÜKBEBEK DERE, NİSBETİYE, SERAMİK, TANOVA SİTESİ YOLU, YENİYOL ÇIKMAZI, ÇATALHÖYÜK, İBRİKTAR, İBRİKTAR ARALIĞI sk bölgelerinde 06/04/2023 10:00:00 - 06/04/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 34785862



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 17., 24., 26., 28., 30., BARBAROS sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34794913



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 228., 83. sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34794582



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah SAKARYA sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 34794756



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah DOSTLAR, DÜZLÜK ÇIKMAZI, EBABİL, EMRE ÇIKMAZI, ENGİNAR ÇIKMAZI, ENGİNSU ÇIKMAZI, ENİS ÇIKMAZI, ERAY, FAZIL ÇIKMAZI, FAZLI ÇIKMAZI, HÜSEYİN YILMAZ, SEYFİ DEMİRSOY, TAŞKIN ÇIKMAZI, YALIN ÇIKMAZI, ŞEHİT TEĞMEN TAMER AYDIN, ŞEMENOĞLU sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34794755



KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah sk / AYDINLAR mah sk / YAYLACIK mah sk / bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 34791151



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1566., 1581., ALKOP, UĞUR MUMCU sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1541., 1578., 1580., 1581., 1582. sk bölgelerinde 06/04/2023 00:00:00 - 06/04/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34790134



İSTANBUL ESENYURT ilce -PINAR mah sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34786754



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 894., 910. sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34785855



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1993., 2274., 498., NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / PİRİ REİS mah NECİP FAZIL KISAKÜREK sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 34784607



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah VESİLE ÇIKMAZI sk / TOPÇULAR mah ÇİFTÇİ ALİ, İNCİRLİK sk bölgelerinde 06/04/2023 00:01:00 - 06/04/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34784603



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah TALİMHANE sk bölgelerinde 06/04/2023 00:01:00 - 06/04/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34786897



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah ATAÇ, BEYHAN, DÖNMEZ, EVREN, NİHAL, OYA, SARAY, ZUHAL, İLİM sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34790168



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah 2.KUMRU, ANKA, BURÇAK, GÖÇMENLER, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, KANYON, KEMAL REİS, ORDU (GAZİ MUHTARPAŞA), YENİYOL sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1065. sk / KARLITEPE mah CAMİİ ARKASI, ORDU, İNKILAP sk / PAZARİÇİ mah 1. MİNE, 2. KUMRU, 2. MİNE, 3. MİNE, BURCU, BÜLBÜL, BÜLBÜLDERE, DERE, GÜLBAHAR, GÜLNİHAL, KADASTRO ÇIKMAZI, KÖŞELİ, ORDU, SEHER, TAYYARE, UYANIK, YENİYOL, İDRİS KÖŞKÜ, İNKILAP, ŞEHNAZ, ŞEHNAZDERE, ŞEREF sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34795798



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah BOSTAN sk / NİŞANCI mah 1.MASLAK YOKUŞU, AHMET ÇELEBİ, AMCAZADE HÜSEYİNPAŞA, BABA HAYDAR, BABA HAYDAR CAMİİ, BABA HAYDAR KUYUSU, BABA HAYDAR ÇEŞMESİ, BABAHAYDAR MEKTEBİ, BALCI YOKUŞU, GÜLSUYU, HANIMOĞLU YAŞAR, MAGRİBİ, MUSTAFA RAKIM, NAZIRAĞA YOKUŞU, NAZPERVER, SELAHİ MEHMETBEY, SELAHİ ÇIKMAZI, ZALPAŞA, ÖVGÜ sk bölgelerinde 06/04/2023 10:00:00 - 06/04/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 34786914



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KALENDERHANE mah AKİFPAŞA, AYNACI ÇIKMAZI, CEMAL YENER TOSYALI, CEMAL YENER TOSYALI ÇIKMAZI, CÜCE ÇEŞMESİ, DEDEEFENDİ, ISLAH, ŞEHZADE CAMİİ sk / MOLLA HÜSREV mah CEMAL YENER TOSYALI, HİMMET, KATİP ÇELEBİ, KAYSERİLİ AHMETPAŞA, MÜŞKÜLE, REVANİ ÇELEBİ, TAŞTEKNELER, VEFA, ÜZÜMCÜ sk bölgelerinde 06/04/2023 00:00:00 - 06/04/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34793232



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CANKURTARAN mah KABASAKAL sk / MUHSİNE HATUN mah BABAYİĞİT, BATUMLU sk / SEYYİD ÖMER mah ALTIMERMER, ALTIMERMER ÇIKMAZI, ALYANAK, DR. ŞÜKRÜBEY, EVLİYA ATA, HACI YUSUF, LALEZAR CAMİİ, MECİTBEY, MUSTAFA NÂFİ, MİRALAY HASAN KAZIMBEY, MİRALAY HASAN KAZIMBEY ÇIKMAZI, NÂİBBEY, RAİFPAŞA, SEYFULLAH EFENDİ, SEYFULLAH EFENDİ ÇIKMAZI, SU YOLCU, SİLİVRİKAPI, UZUN YUSUF MEKTEBİ, VANİ DERGAHI, VANİ DERGAHI ÇIKMAZI, YEDİ EMİRLER 1., ZİKİRCİ, ŞEYH HÜSAMETTİN sk / SİLİVRİKAPI mah KARAKULAK, SIRMAKEŞ, SİLİVRİKAPI sk bölgelerinde 06/04/2023 00:30:00 - 06/04/2023 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34793211



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah KOCA MUSTAFAPAŞA, KURU SEBİL, TÜTÜNCÜZADE, ÇINAR sk / KOCA MUSTAFAPAŞA mah BALIKÇI, BALTA, BALTA ÇIKMAZI, BERBER ŞEFİK, CAMBAZİYE MEKTEBİ, DEMİRCİ OSMAN, EMİRLER ÇEŞMESİ, HACI KADIN, KADEM, KADER, KOCA MUSTAFAPAŞA, KOKULU KARANFİL, MİHRİŞAH, MİLLİ MÜDAFAA, PAMUKÇU, SÜRGÜCÜLER, YENİ KEMANCI SİTELERİ, İZCİ TÜRK, ŞIRLAĞAN sk / SÜMBÜL EFENDİ mah ALPER, ALİ FAKİH, ALİ FAKİH ÇEŞMESİ, BURHANETTİN TEPSİ, DERVİŞ MEHMET, FIRIN, FIRIN ÇIKMAZI, HACI KADIN, HACI KADIN BOSTANI ÇIKMAZI, KEMANCI SİTELERİ, RECEP URAS, YAZICI, YAZICILAR sk / SİLİVRİKAPI mah DAĞISTANLI ÇIKMAZI, KOCA MUSTAFAPAŞA, KURU SEBİL, KUVA-Yİ MİLLİYE, ŞEHİT TURAN TOPAL sk bölgelerinde 06/04/2023 01:00:00 - 06/04/2023 01:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 34790554



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah BAĞLARBAŞI, TULUMBA, İDİL sk / KARADENİZ mah 1157. sk / SARIGÖL mah KARDELEN, ŞEBNEM sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34790168



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah 2.KUMRU, ANKA, BURÇAK, GÖÇMENLER, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, KANYON, KEMAL REİS, ORDU (GAZİ MUHTARPAŞA), YENİYOL sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1065. sk / KARLITEPE mah CAMİİ ARKASI, ORDU, İNKILAP sk / PAZARİÇİ mah 1. MİNE, 2. KUMRU, 2. MİNE, 3. MİNE, BURCU, BÜLBÜL, BÜLBÜLDERE, DERE, GÜLBAHAR, GÜLNİHAL, KADASTRO ÇIKMAZI, KÖŞELİ, ORDU, SEHER, TAYYARE, UYANIK, YENİYOL, İDRİS KÖŞKÜ, İNKILAP, ŞEHNAZ, ŞEHNAZDERE, ŞEREF sk bölgelerinde 06/04/2023 09:00:00 - 06/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34790208



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah AYDIN, AYDINLAR, BAĞLARBAŞI, GÜLİZAR KALFA, GÜNDÜZ, KEÇEYOLU, KURTOĞLU, KÜÇÜKKÖY, SİPAHİLER, YEŞİL, YÜCE, ÇİMENZAR, İDİL sk / KARADENİZ mah 1144. sk / MERKEZ mah CUMHURİYET, FERAH, KÜÇÜKKÖY, NAR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 06/04/2023 10:00:00 - 06/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN