AVCILAR

NO: 34829953



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ATLI, COŞKUN, DEĞİRMEN, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), GAYRETLİ, GÜLSEREN ALTUNER, MANOLYA, MESUT, NADİDE, PALMİYE, YAKUT, YELPAZE, YENİYUVA, İSKECE, ŞAİR NEDİM sk / ÜNİVERSİTE mah YENİYUVA sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34829278



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BİRLİK, FATİH1, G-165, G-635, G-802 sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34829952



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-728, G-855 sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34829455



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-636, G-637, G-638, G-639, G-802 sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 34832139



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1300., 1317., 1319., 1322., 1324., 1344., 1345., 1347., 1348., 1349., 1350., 1351., 1352., 1354., 1355., 1356., FEVZİ ÇAKMAK, ÜSKÜP sk bölgelerinde 04/05/2023 00:00:00 - 04/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34832141



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah KOÇMAN sk bölgelerinde 04/05/2023 00:00:00 - 04/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34832192



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1202., 1204., 1205., HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34829275



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 674., 676., 683. sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 34830304



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah NEYZEN, NURETTİNPAŞA, RESSAM NAMIK İSMAİL, ÇINARLI, İZZETTİN ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 04/05/2023 00:00:00 - 04/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34832906



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah AŞİYAN 1, BİLGE 1, CAN, CANAN 1, CANIM, FERAH, GONCA 2, NAGİHAN, VADİ 1, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 34826186



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah SÜLEYMAN ÇELEBİ, YARENLER sk bölgelerinde 04/05/2023 00:01:00 - 04/05/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34826185



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah SÜLEYMAN ÇELEBİ sk bölgelerinde 04/05/2023 00:01:00 - 04/05/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 34829417



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah MURAT, SELÇUKLAR, YAREN, ŞEHİT ERDOĞAN İBAN sk bölgelerinde 04/05/2023 00:00:00 - 04/05/2023 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34828384



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah BÜYÜKDERE, BİNBİRÇİÇEK, GONCA, KARAKOL, KIVILCIM, LAVİNYA, LEVENT, NİSBETİYE, PAZARYERİ ÇIKMAZI, YASEMİN, ÇALIKUŞU, ÇARŞI, ÇARŞIARKASI, İRİS sk / NİSBETİYE mah BÜYÜKDERE, NİSBETİYE sk / SİNANPAŞA mah CEZAYİR sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 04/05/2023 00:00:00 - 04/05/2023 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34806765



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah KEŞŞAF sk / GAYRETTEPE mah AYAZMADERESİ, CEMİL ASLAN GÜDER, ELİFOĞLU, ERDEMLİ, ERDOĞAN ÖZKARDEŞLER, ERTEM, FERSUN, FİKRİ GÖZE, FİKRİ ÖNEŞ, GÜL ACARA, GÜL ACARA ALT, GÜLFEM, GİRNE, HUZUR, NURGÜL, SEBAT, SERGÜL, ÖMER BEŞİKTAŞ sk bölgelerinde 04/05/2023 00:00:00 - 04/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34829416



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah MURAT, SELÇUKLAR, YAREN, ŞEHİT ERDOĞAN İBAN sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34809060



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah AYAZMADERESİ sk / GAYRETTEPE mah AYAZMADERESİ, BEYAZDUT, ERTEM sk bölgelerinde 04/05/2023 10:00:00 - 04/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 34829451



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah GİRNE, HAYDAR PAŞA, LAMİA, NEDİM, RECEP, RUMELİ, YARASA, ZAMAN, ÇAMÖZÜ sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 34829454



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah ZEYTİN 1, ZÜBEYDEHANIM sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34829962



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ÇAMLIK, İSTASYON sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 34834980



İSTANBUL ÇATALCA ilce -BAHŞAYİŞ mah sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34833725



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KARACAKÖY MERKEZ mah KARACAKÖY, PEKER, YAREN, ŞERİFE ACAR sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34834964



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK, CEVİZLİK, DRAMA, GEVHER ÇIKMAZI, GÖKÇEALİ, PEKMEZCİ sk / KALEİÇİ mah GÖKÇEALİ, YELTEPE ÇIKMAZI sk / SUBAŞI mah KARASU, KUDRET, ÖZTAŞ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 34829540



İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 127., 144., 154., AZİZİYE, MERCAN sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34826553



İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 596., 612., 615., 615/1., 618., ALBAYRAK, EGE, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk / TURGUT REİS mah 442., 486., 487., 488., 489., 490., 490/1., 491., 491/1., 492., 494., 495., ADEM YAVUZ, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk bölgelerinde 04/05/2023 10:00:00 - 04/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34829540



İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 127., 144., 154., AZİZİYE, MERCAN sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34826553



İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 596., 612., 615., 615/1., 618., ALBAYRAK, EGE, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk / TURGUT REİS mah 442., 486., 487., 488., 489., 490., 490/1., 491., 491/1., 492., 494., 495., ADEM YAVUZ, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk bölgelerinde 04/05/2023 10:00:00 - 04/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34829540



İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 127., 144., 154., AZİZİYE, MERCAN sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34826553



İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 596., 612., 615., 615/1., 618., ALBAYRAK, EGE, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk / TURGUT REİS mah 442., 486., 487., 488., 489., 490., 490/1., 491., 491/1., 492., 494., 495., ADEM YAVUZ, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk bölgelerinde 04/05/2023 10:00:00 - 04/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34829540



İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 127., 144., 154., AZİZİYE, MERCAN sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34826553



İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 596., 612., 615., 615/1., 618., ALBAYRAK, EGE, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk / TURGUT REİS mah 442., 486., 487., 488., 489., 490., 490/1., 491., 491/1., 492., 494., 495., ADEM YAVUZ, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk bölgelerinde 04/05/2023 10:00:00 - 04/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 34832316



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 928. sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34834940



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34832169



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BİRLİK, FATİH1, G-165, G-635, G-802 sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34832135



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3002., 3004., 3005., 3006., 3007., 3008., 3009., 3013., 3015., 3017., 3019., 3020., 3022., 3024., 3028., 3035., 3037., 3043., 3045., 3046., 3048., 3050., 3054., 3056., 3058., 3109., 3111., 3136., 3137., 319., AKÇABURGAZ, HALİL FAHRİ ORMAN sk / OSMANGAZİ mah 3115. sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34827001



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2232., LODOS, REYHAN, SAVAŞ sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34832168



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 34831164



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah BAKARLAR, NECATİBEY, OKULYANI sk / YEŞİLPINAR mah GİRNE sk / ÇIRÇIR mah 3.ÇİMEN, ADA, AK, ALADAĞ, BAKARLAR, BİÇİMSİZ MERDİVEN, CEYHAN, DİKYOL, ERTEKİN, EĞİK, FUNDA, GÜLGÜN, GÜNDOĞDU, GÜNGÖREN, HAKAN, KAAN, KAYAK, MASLAK YOKUŞU, MEDENİ, NECATİBEY, OKULYANI, PARK, TAŞKIN, TAŞLI, VEFALI, ÖZGEN, İNEN sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34829078



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah 1.NAZLI, 2.MEHTAP, ABDULLAH AĞA , ERAY, GEDİZ ÇIKMAZI, MEHMET TAHİR EFENDİ, OSMANLI, PINAR, SAADET, SÖNMEZ, TURGUT REİS sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 34829159



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah BAŞBAKİ, HOBYAR MEKTEBİ, HOBYAR MEKTEBİ ARALIĞI, KARGI, KARGI ÇIKMAZI, KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ, KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ 3. ÇIKMAZI, KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ 5. ÇIKMAZI, NAMIK KEMAL, NAZIMBEY, SULU BOSTAN, YOKUŞ ÇEŞMESİ sk / CERRAHPAŞA mah EMİRLER ÇIKMAZI, ESKİ ARAPLAR, KASAPBAŞI, KOCA MUSTAFAPAŞA sk bölgelerinde 04/05/2023 00:00:00 - 04/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 34829097



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 547/1., KADİR AKDOĞAN sk / KAZIM KARABEKİR mah 813/1. sk / YENİ MAHALLE mah 547/1., GALERİ, HEKİMSUYU, KADİR AKDOĞAN sk bölgelerinde 04/05/2023 00:05:00 - 04/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34829098



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 825., 829., 830., 830/1., 831., 831/1., 831/2., DR. GÜRKAN CEYLAN, İMAM HATİP LİSESİ sk / MEVLANA mah 832., 833., 834., 835/1., İMAM HATİP LİSESİ sk bölgelerinde 04/05/2023 00:05:00 - 04/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 34827028



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ACIBADEM, ASAF, BİNNUR, CEVHER, CİHAD, DOĞAN, ECRİN, ELVAN, KAĞITHANE BARBAROS, NATO, YILDIZ, ÇAMÖZÜ, ÇAĞDAŞ, ÇELİKAY, ÇETİN, ÇİLE, ÇİLEK, ÇİÇEKÇİ sk / YEŞİLCE mah ATATÜRK, BARBAROS, DEFİNE, DENİZATI, DEVİR, DOLUNAY, DOSTLUK, DOĞUŞ, DİK, DİRAYET, HALİL RAHMAN, KAĞITHANE BARBAROS, ULUBAŞ sk bölgelerinde 04/05/2023 10:00:00 - 04/05/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 34812246



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah BADEM ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, BAHÇEKÖY MERKEZ CAMİ, BALİBEY, BEGONVİL, BEKİR SITKI EVCİMEN, BÜLBÜLCÜ, EMNİYET ÇIKMAZI, ERGENE NEHRİ, HANIMELİ, LAVANTA, LEYLANDİ, NİLÜFER, SAKIZ SARDUNYA, SERHATTER, SİPAHİ, TOPUZLU BENT, ULUBATLI HASAN, VALİDE SULTAN, İNÖNÜ, İPEK YOLU sk / BAHÇEKÖY YENİ mah KARAAĞAÇ, KEMERALTI, LADİN, MENEKŞE, ORTA SELVİ, PUSULA, YUKARI DERE sk / KEMER mah VALİDE SULTAN sk bölgelerinde 04/05/2023 00:00:00 - 04/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34829875



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİ PAŞA ÇIKMAZI, ATABEY, AĞAÇLI BOSTAN, BARUT, CEVHER ÇIKMAZI, DALYA ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, DURSUN FAKİH, GAZİ HASAN PAŞA, HACI MAHMUT EFENDİ, HARİKA ÇIKMAZI, HİSAR, KORU FISTIKLI BAĞLAR, KUDRETULLAH EFENDİ, MEVSİM, ORTA ÇEŞME, REŞİT EFENDİ, SALİMAĞA, TİRKEŞ, YAPRAKTAŞ, ZEBERCED, ÜÇTUĞLU, ŞAHİNCİ, ŞEHİT MİTHAT YILMAZ sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34831169



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah BURÇİN, NALBANT ÇEŞME., ÇIRÇIR DERESİ sk / MERKEZ mah HÜNKAR SUYU, ÇIRÇIR DERESİ. sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 34832308



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah CENGİZHAN, CÖMERTTÜRK, SOKULLU, İLKADIM sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34833358



İSTANBUL SİLİVRİ ilce -MİMAR SİNAN SİLİVRİ mah pırıltı sk bölgelerinde 04/05/2023 13:00:00 - 04/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 34829438



İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah BİLEZİKÇİ, DERİCİLER, DOLAPDERE, KINALI KEKLİK, ŞAHİN sk / ERGENEKON mah DOLAPDERE sk / ESKİŞEHİR mah BAYSUNGUR, BİLEZİKÇİ, ŞAHİN sk / HALASKARGAZİ mah VALİ KONAĞI sk bölgelerinde 04/05/2023 00:00:00 - 04/05/2023 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34829973



İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah AYAZMA YOLU, BENEK, BİRACILAR, DR. SUPHİ EZGÜ, FINDIK, GÜMÜŞHANE, GÜZİDE, KARKUYUSU, KIVILCIM, KÖRFEZ, LALE, LEYLAK 1, MESUT CEMİL, YAVRUKUŞ, ÇİĞDEM, ÖMÜR, İNÖNÜ sk / İZZET PAŞA mah AYAZMA YOLU sk bölgelerinde 04/05/2023 01:00:00 - 04/05/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34829437



İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah AKAĞALAR, AKTAŞ, ALDAMGA, BAYSUNGUR, DEĞİRMEN, FENERCİ KADRİ, FEYLOSOF, KAZASKADIN, KURTULUŞ MASLAĞI, MEKKARECİ, PERVAZ, SAKSAĞAN, SARRAF MÜMİN, TUZCU MURAT sk bölgelerinde 04/05/2023 16:00:00 - 04/05/2023 22:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 34827199



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2394., 2850., 2852., 2853., 2854., 2855., 2869., 2869/1., 2870., 2870/1., 2872., 2873., 2874., 2875., 2959., 2960., 2961., 2962., 2966. sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34829909



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2367., 2369., 2377., 2378., 2379., 2382., 2383., 2384., 2385., 2386., 2386/2., 2387., C-1, HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 04/05/2023 12:00:00 - 04/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34831165



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2060., 2062., 2063., 2064., 2066., 2067., 2068., 2069., 2070., 2071., 2072., 2166., 2167., 2168., 2170., 2171., 2172., 2174., 2175., 2176., 2178., B, C, D sk / ESENTEPE mah 2385. sk bölgelerinde 04/05/2023 13:00:00 - 04/05/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.