AVCILAR
NO: 34829953
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ATLI, COŞKUN, DEĞİRMEN, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), GAYRETLİ, GÜLSEREN ALTUNER, MANOLYA, MESUT, NADİDE, PALMİYE, YAKUT, YELPAZE, YENİYUVA, İSKECE, ŞAİR NEDİM sk / ÜNİVERSİTE mah YENİYUVA sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34829278
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BİRLİK, FATİH1, G-165, G-635, G-802 sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34829952
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-728, G-855 sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34829455
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-636, G-637, G-638, G-639, G-802 sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 34832139
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1300., 1317., 1319., 1322., 1324., 1344., 1345., 1347., 1348., 1349., 1350., 1351., 1352., 1354., 1355., 1356., FEVZİ ÇAKMAK, ÜSKÜP sk bölgelerinde 04/05/2023 00:00:00 - 04/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34832141
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah KOÇMAN sk bölgelerinde 04/05/2023 00:00:00 - 04/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34832192
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1202., 1204., 1205., HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34829275
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 674., 676., 683. sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 34830304
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah NEYZEN, NURETTİNPAŞA, RESSAM NAMIK İSMAİL, ÇINARLI, İZZETTİN ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 04/05/2023 00:00:00 - 04/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34832906
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah AŞİYAN 1, BİLGE 1, CAN, CANAN 1, CANIM, FERAH, GONCA 2, NAGİHAN, VADİ 1, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR
NO: 34826186
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah SÜLEYMAN ÇELEBİ, YARENLER sk bölgelerinde 04/05/2023 00:01:00 - 04/05/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34826185
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah SÜLEYMAN ÇELEBİ sk bölgelerinde 04/05/2023 00:01:00 - 04/05/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ
NO: 34829417
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah MURAT, SELÇUKLAR, YAREN, ŞEHİT ERDOĞAN İBAN sk bölgelerinde 04/05/2023 00:00:00 - 04/05/2023 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34828384
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah BÜYÜKDERE, BİNBİRÇİÇEK, GONCA, KARAKOL, KIVILCIM, LAVİNYA, LEVENT, NİSBETİYE, PAZARYERİ ÇIKMAZI, YASEMİN, ÇALIKUŞU, ÇARŞI, ÇARŞIARKASI, İRİS sk / NİSBETİYE mah BÜYÜKDERE, NİSBETİYE sk / SİNANPAŞA mah CEZAYİR sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 04/05/2023 00:00:00 - 04/05/2023 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34806765
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah KEŞŞAF sk / GAYRETTEPE mah AYAZMADERESİ, CEMİL ASLAN GÜDER, ELİFOĞLU, ERDEMLİ, ERDOĞAN ÖZKARDEŞLER, ERTEM, FERSUN, FİKRİ GÖZE, FİKRİ ÖNEŞ, GÜL ACARA, GÜL ACARA ALT, GÜLFEM, GİRNE, HUZUR, NURGÜL, SEBAT, SERGÜL, ÖMER BEŞİKTAŞ sk bölgelerinde 04/05/2023 00:00:00 - 04/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34829416
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah MURAT, SELÇUKLAR, YAREN, ŞEHİT ERDOĞAN İBAN sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34809060
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah AYAZMADERESİ sk / GAYRETTEPE mah AYAZMADERESİ, BEYAZDUT, ERTEM sk bölgelerinde 04/05/2023 10:00:00 - 04/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
NO: 34829451
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah GİRNE, HAYDAR PAŞA, LAMİA, NEDİM, RECEP, RUMELİ, YARASA, ZAMAN, ÇAMÖZÜ sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE
NO: 34829454
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah ZEYTİN 1, ZÜBEYDEHANIM sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34829962
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ÇAMLIK, İSTASYON sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA
NO: 34834980
İSTANBUL ÇATALCA ilce -BAHŞAYİŞ mah sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34833725
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KARACAKÖY MERKEZ mah KARACAKÖY, PEKER, YAREN, ŞERİFE ACAR sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34834964
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK, CEVİZLİK, DRAMA, GEVHER ÇIKMAZI, GÖKÇEALİ, PEKMEZCİ sk / KALEİÇİ mah GÖKÇEALİ, YELTEPE ÇIKMAZI sk / SUBAŞI mah KARASU, KUDRET, ÖZTAŞ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENLER
NO: 34829540
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 127., 144., 154., AZİZİYE, MERCAN sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34826553
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 596., 612., 615., 615/1., 618., ALBAYRAK, EGE, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk / TURGUT REİS mah 442., 486., 487., 488., 489., 490., 490/1., 491., 491/1., 492., 494., 495., ADEM YAVUZ, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk bölgelerinde 04/05/2023 10:00:00 - 04/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34829540
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 127., 144., 154., AZİZİYE, MERCAN sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34826553
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 596., 612., 615., 615/1., 618., ALBAYRAK, EGE, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk / TURGUT REİS mah 442., 486., 487., 488., 489., 490., 490/1., 491., 491/1., 492., 494., 495., ADEM YAVUZ, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk bölgelerinde 04/05/2023 10:00:00 - 04/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34829540
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 127., 144., 154., AZİZİYE, MERCAN sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34826553
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 596., 612., 615., 615/1., 618., ALBAYRAK, EGE, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk / TURGUT REİS mah 442., 486., 487., 488., 489., 490., 490/1., 491., 491/1., 492., 494., 495., ADEM YAVUZ, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk bölgelerinde 04/05/2023 10:00:00 - 04/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34829540
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 127., 144., 154., AZİZİYE, MERCAN sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34826553
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 596., 612., 615., 615/1., 618., ALBAYRAK, EGE, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk / TURGUT REİS mah 442., 486., 487., 488., 489., 490., 490/1., 491., 491/1., 492., 494., 495., ADEM YAVUZ, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk bölgelerinde 04/05/2023 10:00:00 - 04/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
NO: 34832316
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 928. sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34834940
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34832169
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BİRLİK, FATİH1, G-165, G-635, G-802 sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34832135
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3002., 3004., 3005., 3006., 3007., 3008., 3009., 3013., 3015., 3017., 3019., 3020., 3022., 3024., 3028., 3035., 3037., 3043., 3045., 3046., 3048., 3050., 3054., 3056., 3058., 3109., 3111., 3136., 3137., 319., AKÇABURGAZ, HALİL FAHRİ ORMAN sk / OSMANGAZİ mah 3115. sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34827001
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2232., LODOS, REYHAN, SAVAŞ sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34832168
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
NO: 34831164
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah BAKARLAR, NECATİBEY, OKULYANI sk / YEŞİLPINAR mah GİRNE sk / ÇIRÇIR mah 3.ÇİMEN, ADA, AK, ALADAĞ, BAKARLAR, BİÇİMSİZ MERDİVEN, CEYHAN, DİKYOL, ERTEKİN, EĞİK, FUNDA, GÜLGÜN, GÜNDOĞDU, GÜNGÖREN, HAKAN, KAAN, KAYAK, MASLAK YOKUŞU, MEDENİ, NECATİBEY, OKULYANI, PARK, TAŞKIN, TAŞLI, VEFALI, ÖZGEN, İNEN sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34829078
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah 1.NAZLI, 2.MEHTAP, ABDULLAH AĞA , ERAY, GEDİZ ÇIKMAZI, MEHMET TAHİR EFENDİ, OSMANLI, PINAR, SAADET, SÖNMEZ, TURGUT REİS sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH
NO: 34829159
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah BAŞBAKİ, HOBYAR MEKTEBİ, HOBYAR MEKTEBİ ARALIĞI, KARGI, KARGI ÇIKMAZI, KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ, KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ 3. ÇIKMAZI, KÜRKÇÜBAŞI ÇEŞMESİ 5. ÇIKMAZI, NAMIK KEMAL, NAZIMBEY, SULU BOSTAN, YOKUŞ ÇEŞMESİ sk / CERRAHPAŞA mah EMİRLER ÇIKMAZI, ESKİ ARAPLAR, KASAPBAŞI, KOCA MUSTAFAPAŞA sk bölgelerinde 04/05/2023 00:00:00 - 04/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GAZİOSMANPAŞA
NO: 34829097
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 547/1., KADİR AKDOĞAN sk / KAZIM KARABEKİR mah 813/1. sk / YENİ MAHALLE mah 547/1., GALERİ, HEKİMSUYU, KADİR AKDOĞAN sk bölgelerinde 04/05/2023 00:05:00 - 04/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34829098
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 825., 829., 830., 830/1., 831., 831/1., 831/2., DR. GÜRKAN CEYLAN, İMAM HATİP LİSESİ sk / MEVLANA mah 832., 833., 834., 835/1., İMAM HATİP LİSESİ sk bölgelerinde 04/05/2023 00:05:00 - 04/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAĞITHANE
NO: 34827028
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ACIBADEM, ASAF, BİNNUR, CEVHER, CİHAD, DOĞAN, ECRİN, ELVAN, KAĞITHANE BARBAROS, NATO, YILDIZ, ÇAMÖZÜ, ÇAĞDAŞ, ÇELİKAY, ÇETİN, ÇİLE, ÇİLEK, ÇİÇEKÇİ sk / YEŞİLCE mah ATATÜRK, BARBAROS, DEFİNE, DENİZATI, DEVİR, DOLUNAY, DOSTLUK, DOĞUŞ, DİK, DİRAYET, HALİL RAHMAN, KAĞITHANE BARBAROS, ULUBAŞ sk bölgelerinde 04/05/2023 10:00:00 - 04/05/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER
NO: 34812246
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah BADEM ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, BAHÇEKÖY MERKEZ CAMİ, BALİBEY, BEGONVİL, BEKİR SITKI EVCİMEN, BÜLBÜLCÜ, EMNİYET ÇIKMAZI, ERGENE NEHRİ, HANIMELİ, LAVANTA, LEYLANDİ, NİLÜFER, SAKIZ SARDUNYA, SERHATTER, SİPAHİ, TOPUZLU BENT, ULUBATLI HASAN, VALİDE SULTAN, İNÖNÜ, İPEK YOLU sk / BAHÇEKÖY YENİ mah KARAAĞAÇ, KEMERALTI, LADİN, MENEKŞE, ORTA SELVİ, PUSULA, YUKARI DERE sk / KEMER mah VALİDE SULTAN sk bölgelerinde 04/05/2023 00:00:00 - 04/05/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34829875
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİ PAŞA ÇIKMAZI, ATABEY, AĞAÇLI BOSTAN, BARUT, CEVHER ÇIKMAZI, DALYA ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, DURSUN FAKİH, GAZİ HASAN PAŞA, HACI MAHMUT EFENDİ, HARİKA ÇIKMAZI, HİSAR, KORU FISTIKLI BAĞLAR, KUDRETULLAH EFENDİ, MEVSİM, ORTA ÇEŞME, REŞİT EFENDİ, SALİMAĞA, TİRKEŞ, YAPRAKTAŞ, ZEBERCED, ÜÇTUĞLU, ŞAHİNCİ, ŞEHİT MİTHAT YILMAZ sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34831169
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah BURÇİN, NALBANT ÇEŞME., ÇIRÇIR DERESİ sk / MERKEZ mah HÜNKAR SUYU, ÇIRÇIR DERESİ. sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ
NO: 34832308
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah CENGİZHAN, CÖMERTTÜRK, SOKULLU, İLKADIM sk bölgelerinde 04/05/2023 09:00:00 - 04/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34833358
İSTANBUL SİLİVRİ ilce -MİMAR SİNAN SİLİVRİ mah pırıltı sk bölgelerinde 04/05/2023 13:00:00 - 04/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ŞİŞLİ
NO: 34829438
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah BİLEZİKÇİ, DERİCİLER, DOLAPDERE, KINALI KEKLİK, ŞAHİN sk / ERGENEKON mah DOLAPDERE sk / ESKİŞEHİR mah BAYSUNGUR, BİLEZİKÇİ, ŞAHİN sk / HALASKARGAZİ mah VALİ KONAĞI sk bölgelerinde 04/05/2023 00:00:00 - 04/05/2023 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34829973
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah AYAZMA YOLU, BENEK, BİRACILAR, DR. SUPHİ EZGÜ, FINDIK, GÜMÜŞHANE, GÜZİDE, KARKUYUSU, KIVILCIM, KÖRFEZ, LALE, LEYLAK 1, MESUT CEMİL, YAVRUKUŞ, ÇİĞDEM, ÖMÜR, İNÖNÜ sk / İZZET PAŞA mah AYAZMA YOLU sk bölgelerinde 04/05/2023 01:00:00 - 04/05/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34829437
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah AKAĞALAR, AKTAŞ, ALDAMGA, BAYSUNGUR, DEĞİRMEN, FENERCİ KADRİ, FEYLOSOF, KAZASKADIN, KURTULUŞ MASLAĞI, MEKKARECİ, PERVAZ, SAKSAĞAN, SARRAF MÜMİN, TUZCU MURAT sk bölgelerinde 04/05/2023 16:00:00 - 04/05/2023 22:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.