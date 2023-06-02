ARNAVUTKÖY

NO: 34878848



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 04/06/2023 09:30:00 - 04/06/2023 10:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34878867



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah VİCDAN sk bölgelerinde 04/06/2023 10:30:00 - 04/06/2023 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34878869



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 04/06/2023 12:30:00 - 04/06/2023 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 34874587



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah MATBAACILAR 1., MATBAACILAR 4. sk bölgelerinde 04/06/2023 10:00:00 - 04/06/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. 2 Haziran Cuma Günü Hava Nasıl Olacak? BAHÇELİEVLER NO: 34876296



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah BOZKURT, CAN, TAVŞAN, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 04/06/2023 09:00:00 - 04/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. ESENYURT NO: 34872516



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1711., 1712., 1714., 1715., 1716., 1720., 1721., 1729., 1730., 1736. sk bölgelerinde 04/06/2023 00:00:00 - 04/06/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34874528



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah SEDA, YALIN, YEŞİLTEPE, ŞİRİNEVLER sk bölgelerinde 04/06/2023 09:00:00 - 04/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. EYÜPSULTAN NO: 34875488



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah 1.BAYILDIM ÇIKMAZI, BALİBABA ÇIKMAZI, BAYILDIM, HZ. HALİD, TAHTAMİNARE, TAHTAMİNARE BOSTANI, ZEMZEM, İSLAMBEY sk bölgelerinde 04/06/2023 09:00:00 - 04/06/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. FATİH NO: 34872536



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah ACI ÇEŞME, AYNACILAR, AĞA, BEYAZIT, CEVAHİR BEDESTENİ, ESKİCİLER, FESÇİLER, FUATPAŞA, HALICILAR ÇARŞISI, KAVAFLAR, KESECİLER, KOLTUKÇULAR, KUYUMCULAR, LÜTFULLAH, MERCAN HANI ÇIKMAZI, PARÇACILAR, PERDAHÇILAR, REİSOĞLU, SAHAFLAR BEDESTENİ, TAKKECİLER, TERLİKÇİLER, TIĞCILAR, UNCUOĞLU, YAĞLIKÇILAR, YÜNCÜ HASAN, ÇADIRCILAR, ÇUHACI HANI, İNCİCİLER, ŞEKER AHMETPAŞA sk / HOBYAR mah HOCAHANI sk / MERCAN mah FUATPAŞA, MERCAN, SEMAVER, TACİRHANE, UZUNÇARŞI, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU, ÇÖKELEK, ŞEKER AHMETPAŞA sk / MOLLA FENARİ mah ADEM YAVUZ, ALİBABA TÜRBE, BAB-I ALİ, GAZİ SİNANPAŞA, KILIÇÇILAR, NUR-U OSMANİYE, TÜRBEDAR, VEZİRHANI, ŞEREFEFENDİ sk / SURURİ mah DİREKLİHAN, HOCAHANI, KAPUTÇULAR, KATIRCIOĞLU, MACUNCU, MACUNCU ÇIKMAZI, NECİPEFENDİ, RASTIKÇI, SULTAN MEKTEBİ, SULTAN MEKTEBİ ÇIKMAZI, TARAKÇI CAFER, ÇEŞNİCİ sk / SÜLEYMANİYE mah BAKIRCILAR, FUATPAŞA sk / TAYA HATUN mah ACI ÇEŞME, AYNACILAR, MAHMUTPAŞA YOKUŞU, MERCAN, TARAKÇILAR ÇIKMAZI, TIĞCILAR, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU, ÖRÜCÜLER KAPISI, İMAM ALİ HAN AVLUSU sk bölgelerinde 04/06/2023 00:00:00 - 04/06/2023 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34871978



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah ALEMDAR, YEREBATAN sk / CANKURTARAN mah ADLİYE, AKBIYIK, ALEMDAR, AYASOFYA, BAB-I HÜMAYUN, CAFERİYE, KUTLUGÜN, MUSTAFADEDE, SOĞUKKUYU ÇIKMAZI, SOĞUKÇEŞME, TAYAHATUN, TERBIYIK, YENİ SARAÇHANE, İSHAKPAŞA sk / EMİN SİNAN mah ONUR ÇIKMAZI sk / HOCAPAŞA mah KUM MEYDANI, NÖBETHANE, TAYAHATUN, İSTASYON ARKASI sk bölgelerinde 04/06/2023 00:00:00 - 04/06/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. GÜNGÖREN

NO: 34878868



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ADATEPE, AYTAÇ, DAĞLI, ERKAYA, ESKİ LONDRA ASFALTI, ETİ, KARDELEN, KIVIRCIK, OĞUZHAN, ŞAHLAN sk bölgelerinde 04/06/2023 10:00:00 - 04/06/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34878849



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah DAVUTPAŞA 1., VİŞNE, ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk / SANAYİ mah AMİRAL, AVCILAR, KALE, ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk bölgelerinde 04/06/2023 10:00:00 - 04/06/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. SİLİVRİ

NO: 34875579



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah KÜRDAN, OĞUZTÜRK ÇIKMAZI, ŞEHZADE sk bölgelerinde 04/06/2023 09:00:00 - 04/06/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34873073



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AKÇAKOCA, ALGÜR, BUSE, DERTLİ, EDEBALİ, ERBAY, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HAYDAR ALİYEV, HAYMANA, KADIŞEHRİ, KELKİT, KIZILCAHAMAM, KONURALP, KURULTAY, KUTLUKHAN, REHA, SEYİTGAZİ, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, YENİBOSNA ÇIKMAZI, YERKÖY, YILMAZTÜRK, ZAĞNOSPAŞA, ÇATALPINAR, ÇAYIRALAN, ÖZGÜVEN, İSMİHAN, ŞENPAZAR, ŞUBAT, ŞURA sk bölgelerinde 04/06/2023 09:00:00 - 04/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34878981



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ÜMİT, İLKE sk / ORTAKÖY mah BAKANLAR, CENGİZHAN, CÖMERTTÜRK, DOĞUHAN, SOKULLU, İLKADIM sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah AKASYA, AYÇİÇEK ÇIKMAZI, BAKİ, BAYRAKTAR, BEKA, BEKİRAĞA, BEŞER ÇIKMAZI, DAMLICA, DERYA ÇIKMAZI, DEVELİ, DOĞA, DOĞAN ÇIKMAZI, DÜLDÜL, DÜZYOL, DİCLE, DİLA, DİLAVER, DİLŞAD, DİRHEM ÇIKMAZI, DİRLİK ÇIKMAZI, DİVAN, GAZİ ATATÜRK, GÜZELCE, HİLMİ ÇALIŞ, KARAYOL, KIBLE, KIZIL, LALE, MANOLYA, MENEKŞE, OVAYENİCE, PARILTI ÇIKMAZI, SELEN, SEMAZEN, SEÇENLER, SIRMA ÇIKMAZI, SÜMBÜL, TEPE ÇAYIR, YENİAY, YENİDOĞAN ÇIKMAZI, ZENGİN, ÇATALCA, ÖZÇINAR, ÜMİT, İLKE sk bölgelerinde 04/06/2023 10:00:00 - 04/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34875581



İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ORTAKÖY MERKEZ mah Atalay sk bölgelerinde 04/06/2023 13:00:00 - 04/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. ŞİŞLİ

NO: 34868054



İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah AK, BURÇ, BÜYÜKDERE, DERE 1, EKİN, GÜLBAHAR, KIRÇIL, KIYI, MECİDİYE, MECİDİYE ARALIĞI, MECİDİYE DERESİ, MECİDİYE KUYU, NACİ KASIM, RAŞİT RIZA, SELAHATTİN PINAR, SELAHATTİN PINAR ARALIĞI, TAÇ, YAŞARBEY, İMAM FEYZULLAH, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk bölgelerinde 04/06/2023 17:00:00 - 04/06/2023 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. ZEYTİNBURNU