Bağcılar

NO: 34775930



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1275., 1277. sk bölgelerinde 03/04/2023 09:00:00 - 03/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34786083



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2172. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 44., 45., 46., 47., 49., 50., 51., 51/1., 52., 53., 54., AKDENİZ, ATATÜRK, NAMIK KEMAL, NİĞBOLU, İSTANBUL sk / MİMAR SİNAN mah 97., 98., 99., ATATÜRK, İSTANBUL sk / NAMIK KEMAL mah 18., 39., 40., 41., 43., AKDENİZ, MOSTAR, NAMIK KEMAL, İSTANBUL sk / YAVUZ SELİM mah MELEK, MELTEM, İSTANBUL sk bölgelerinde 03/04/2023 12:00:00 - 03/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler

NO: 34785881



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALİ REŞAT PAŞA, HAREKET ORDUSU, KARİKATÜRİST RAMİS, MENEKŞE 1, RESSAM NAMIK İSMAİL, TALATPAŞA, İSTANBUL ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 03/04/2023 08:03:00 - 03/04/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34784644



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah CENGİZ TOPEL, DEREBOYU, NARLIBAHÇE, SARNIÇ sk bölgelerinde 03/04/2023 09:00:00 - 03/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bayrampaşa

NO: 34785248



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah BAĞLAR, GÖKSU, KAVAK, KÜÇÜK ÇINAR, LALE, MENEKŞE sk / VATAN mah BAĞLAR sk bölgelerinde 03/04/2023 10:00:00 - 03/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34785241



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah ENGİN, ESKİ KALDIRIM, KANAAT, TİMUR, ŞEBNEM sk bölgelerinde 03/04/2023 10:00:00 - 03/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34785271



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 16., 3., PAZAR sk bölgelerinde 03/04/2023 12:00:00 - 03/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beşiktaş

NO: 34774805



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah AYGÜL, BEYAZGÜL, BOYALIKÖŞK, EĞLENCE, KİREÇHANE, KİREÇHANE GEDİĞİ, OĞUL, YAĞHANE ÇIKMAZI, ÇELİK sk bölgelerinde 03/04/2023 10:00:00 - 03/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34747849



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah VEFABAYIRI, YANKI sk bölgelerinde 03/04/2023 10:00:00 - 03/04/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü

NO: 34786430



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ATAKENT, MİMAR SİNAN, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 03/04/2023 09:00:00 - 03/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34785867



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ATAKENT, MİMAR SİNAN, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 03/04/2023 09:00:00 - 03/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Küçükçekmece

NO: 34786432



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah SAYDAĞ sk / KARAAĞAÇ mah BAŞAK 3, ESKİ CAMİ 1, GÜLFEM, GÜMÜŞSUYU, GÜRMAN ÇİFTLİK, KAHVECİ, KARADENİZ 1, KAYA 2, MENEKŞE 6, MÜMİN KAHYA, NEZAKET, SEHERYELİ, SIRTKÖY, SULTAN MURAT 2, SİVAS, TRAKYA 2, TUNCER, VEYSEL KARANİ 2, ÇAMLIK 3, ŞENTÜRK sk // ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2607. sk / ŞEHİTLER mah BOSTAN, BURCU, DIŞBUDAK, HARMAN, SIĞLA, ÇAM sk bölgelerinde 03/04/2023 09:00:00 - 03/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenler

NO: 34785240



İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 240., 276., 278., 282., 283. sk bölgelerinde 03/04/2023 09:00:00 - 03/04/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34785254



İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 64/1., 67., MELİKŞAH, SEMERKANT sk bölgelerinde 03/04/2023 11:00:00 - 03/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34786085



İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GÜNALTAY sk / TUNA mah 687. sk / TURGUT REİS mah 400., 411., 412., 413., 420., 425., 426., 427. ÇIKMAZ, 428., 429., 430., 431., 432., 435., 436., 507., 511., 512., 513., 515., 516., 517., CAMİ, CENGİZ TOPEL, KARAOSMANOĞLU, ÇENGEL sk bölgelerinde 03/04/2023 12:00:00 - 03/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34786084



İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1001., 1002., 1003., KAZIM KARABEKİR, MEHMET AKİF ERSOY sk / MENDERES mah 352., 366., 368., 369., 370., 371., 372., 373., 374., 375., 376., 376/1. ÇIKMAZ, 377., 378., 379., ATIŞALANI, CİHANGİR, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 03/04/2023 12:00:00 - 03/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt

NO: 34786057



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 374., KEMAL PAŞA sk / İNCİRTEPE mah 240., 241., 242., 243., 244., 245., 246., 247., 248., 249., ATALAY, KEMAL PAŞA, TURGUT ÖZAL, İNÖNÜ sk / İNÖNÜ mah 354., 374., KEMAL PAŞA sk bölgelerinde 03/04/2023 00:00:00 - 03/04/2023 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34786058



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 277., OKURLAR sk / İNCİRTEPE mah 245., 246., 247., 248., 249., 250., 251., 252., 253., 271., 272., 273., 274., 275., 276., 277., 278., 279., 280., 281., 285., ATALAY, KEMAL PAŞA, OKURLAR, İNÖNÜ sk bölgelerinde 03/04/2023 01:30:00 - 03/04/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34785859



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NECİP FAZIL KISAKÜREK mah ANKAKUŞU, ARMAĞAN, EFSANE, HAYAT, LALEZAR, PELİN, UMUT, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 03/04/2023 09:00:00 - 03/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34786432



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah SAYDAĞ sk / KARAAĞAÇ mah BAŞAK 3, ESKİ CAMİ 1, GÜLFEM, GÜMÜŞSUYU, GÜRMAN ÇİFTLİK, KAHVECİ, KARADENİZ 1, KAYA 2, MENEKŞE 6, MÜMİN KAHYA, NEZAKET, SEHERYELİ, SIRTKÖY, SULTAN MURAT 2, SİVAS, TRAKYA 2, TUNCER, VEYSEL KARANİ 2, ÇAMLIK 3, ŞENTÜRK sk // ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2607. sk / ŞEHİTLER mah BOSTAN, BURCU, DIŞBUDAK, HARMAN, SIĞLA, ÇAM sk bölgelerinde 03/04/2023 09:00:00 - 03/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34785178



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 886., BAHÇE YOLU, URFALILAR sk / ÜÇEVLER mah 891., 926., 928., 929., 939., URFALILAR sk bölgelerinde 03/04/2023 09:00:00 - 03/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34785852



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2299., 2302., 2304. sk bölgelerinde 03/04/2023 09:00:00 - 03/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Eyüpsultan

NO: 34784596



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah TİKVEŞLİ sk bölgelerinde 03/04/2023 00:01:00 - 03/04/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34784597



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -TOPÇULAR mah sk bölgelerinde 03/04/2023 00:01:00 - 03/04/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34786247



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah 1.HÜLYA, 1.KAKTÜS, 2.FULYA, 2.NERGİS, 2.PINAR, 4.ZAMBAK, 5.MANOLYA, ABUHAYAT, AYÇİÇEK, BADEM, DİNÇ, FESLEĞEN, FİLİZ, GELİNCİK, GÜNEBAKAN, MUTEDİL, NANE, NİLGÜN, RÜZGAR, SAYA YOKUŞU, VEYSEL KARANİ, ÇALI, ÇIKRIK, ÖRGÜ, ÖĞÜT sk bölgelerinde 03/04/2023 09:00:00 - 03/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34786229



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah MUSTAFA KEMAL, NİHAL sk bölgelerinde 03/04/2023 09:00:00 - 03/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34781915



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah 2.GÜVERCİN, AKZAMBAK, AŞIK VEYSEL, BULUT, BURKULAN, DEREİÇİ, DERVİŞAN, DÖNEÇ, DİKYOL, EMİRLER, FUNDA, GÜNDOĞDU, HAKAN, HEYELAN, KAYGAN, KELEBEK, SAYA YOLU, SEVAL, TOZLU, VEFA, YAY, YAYGAN, İNEN sk bölgelerinde 03/04/2023 10:00:00 - 03/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Fatih

NO: 34785875



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-TOPKAPI mah ŞEYHÜLİSLAM sk bölgelerinde 03/04/2023 09:00:00 - 03/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa

NO: 34781919



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1204. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1340. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 156. sk / İSMETPAŞA mah 146., 147., 148., 150., 151., 154., 45., 45/1., 46., 47., 48., 48/1., 49., 50., 51., 52., 54., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 03/04/2023 09:00:00 - 03/04/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34783052



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 1600., 559., 561., 561/1., ABDİ İPEKÇİ, KADİR AKDOĞAN sk bölgelerinde 03/04/2023 10:00:00 - 03/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34781918



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1056. sk / ŞEMSİPAŞA mah ŞEHİT ALİ KÖSE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2508. sk / MALKOÇOĞLU mah MAHMUTBEY, NAMIK KEMAL sk / İSMETPAŞA mah 101., 105., 126., 81., 86., 87., 88., 89., 91., 92., 94., 95., 96., 97., 98., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 03/04/2023 14:00:00 - 03/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güngören

NO: 34785878



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah GÜNDOĞDU, NADİDE, NEDİM ÇIKMAZI sk bölgelerinde 03/04/2023 09:00:00 - 03/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kağıthane

NO: 34765803



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALAN, ATMACA, BÖĞÜRTLEN, KAÇKAR, KEMERBURGAZ, LALE, SARIKANARYA, TATLIPINAR sk bölgelerinde 03/04/2023 09:30:00 - 03/04/2023 14:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Küçükçekmece

NO: 34789145



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 330. sk / MEHMET AKİF mah 1.MEHMETÇİK sk bölgelerinde 03/04/2023 09:00:00 - 03/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34786688



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.AYDINLAR, 1.GENÇTÜRK, 1.KEKLİK, 1.YUNUS EMRE, 1.ÇAĞLAR, 1.İNCİ, 1407., 1410., 1422. ÇIKMAZ, 2. ZÜMRÜT, 2.KASIMPATI, 2.MEVLANA, 2.UFUK, 3.ÇAMLIK, 4.LALE, 4.PAPATYA, 5.AKASYA, ALBAYRAK, HALKALI İSTASYON, KARAGÜL, KIVIRCIK, KURUBAYIR, KÖMÜRCÜ YOLU, MİLLET, PARK, SÖĞÜTLÜ, SÜMBÜL TEPE, VOLKAN, YENİ MEKTEP, ÇAYIRDÜZÜ, ÇINARLI, ÇİÇEKLİ, ÖĞRETMEN, ŞAFAK, ŞİMŞİR sk bölgelerinde 03/04/2023 09:00:00 - 03/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34789426



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.CAMİ, İNÖNÜ sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 1.TUNA, DURSUN, ERDİR, GONCA, KADER, NADİRE, ŞANLI, ŞAİR ŞİNASİ sk / SULTAN MURAT mah 1.BÜLBÜL, 1.CAMİ, 1.HAKAN, 1.YEŞİL, 1.İPEK, 2.KANARYA, 2.ŞEN, 2101., 2102., 6.MENEKŞE, AYSEL, SERBEST, SULTAN MURAT, VATAN, YENİ sk / YENİ MAHALLE mah 1.MEHMET AKİF, 1.METİN, METE, YENİ, İNÖNÜ sk bölgelerinde 03/04/2023 09:00:00 - 03/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sarıyer

NO: 34760591



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah ŞÖLEN sk / KAZIM KARABEKİR PAŞA mah AKBURÇAK, AĞAÇCIK ÇIKMAZI, CUMHURİYET, DAĞLAR YOLU, DEREİÇİ BAĞLAR YOLU, EMEKÇİ, ESER, GÜVERCİNLİK ÇIKMAZI, KAKTÜS, KALEPARK, KAZIM KARABEKİR PAŞA CAMİ, KESTANE SUYU, KOCATAŞ, KÜÇÜK, KİRAZLI ÇIKMAZI, PAPATYA-, PAZAR, SEYRAN, SULUDERE, TURGUT AKAN OKULU, YALNIZTEPE, ÇOTANAK, ÖZ SÜMBÜL, ÖZ TEPEÜSTÜ, ŞEHİT CAFER ÖĞRETMEN sk / KOCATAŞ mah BAĞLAR YOLU., CUMHURİYET , ELÇİ, ERGİN ÇIKMAZI, KILIÇPINAR, KOCATAŞ, KUMRU, PORTAKAL, SEMİH SANCAR, YAKUT ÇIKMAZI sk / MERKEZ mah PORTAKAL sk bölgelerinde 03/04/2023 09:00:00 - 03/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34785239



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-İSTİNYE mah BOĞAZİÇİ, FİDANLIK ÇIKMAZI, GONCALI ÇIKMAZI, KORU, NADİDE ÇIKMAZI, ÇAKIROĞLU ÇIKMAZI sk bölgelerinde 03/04/2023 09:30:00 - 03/04/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Silivri

NO: 34778645



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AKÇAKOCA, ALGÜR, BUSE, DERTLİ, EDEBALİ, ERBAY, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HAYDAR ALİYEV, HAYMANA, KADIŞEHRİ, KELKİT, KIZILCAHAMAM, KONURALP, KURULTAY, KUTLUKHAN, REHA, SEYİTGAZİ, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, YENİBOSNA ÇIKMAZI, YERKÖY, YILMAZTÜRK, ZAĞNOSPAŞA, ÇATALPINAR, ÇAYIRALAN, ÖZGÜVEN, İSMİHAN, ŞENPAZAR, ŞUBAT, ŞURA sk bölgelerinde 03/04/2023 09:00:00 - 03/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

şişli

NO: 34784774



İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARPA SUYU, FERİKÖY FIRIN, GÖKKUŞAĞI, HEKİM, KAZIM ORBAY, İZZETPAŞA sk / DUATEPE mah AVUKAT, EVRENOSZADE, LALA ŞAHİN, İNCİRLİ DEDE, ŞAHADET, ŞAHMERDAN sk / PAŞA mah ORTANCA, İNCİRLİ DEDE sk bölgelerinde 03/04/2023 09:00:00 - 03/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sultangazi

NO: 34781919



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1204. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1340. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 156. sk / İSMETPAŞA mah 146., 147., 148., 150., 151., 154., 45., 45/1., 46., 47., 48., 48/1., 49., 50., 51., 52., 54., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 03/04/2023 09:00:00 - 03/04/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34781914



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2262., 2263., 2271., 2272/1., 2273., 2347. sk bölgelerinde 03/04/2023 09:00:00 - 03/04/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34785161



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 30. sk bölgelerinde 03/04/2023 10:00:00 - 03/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34783053



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2060., 2062., 2063., 2064., 2066., 2067., 2068., 2069., 2070., 2071., 2072., 2166., 2167., 2168., 2170., 2171., 2172., 2174., 2175., 2176., 2178., B, C, D sk / ESENTEPE mah 2385. sk bölgelerinde 03/04/2023 13:00:00 - 03/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34781916



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2394., 2395., 2396., 2412., 2413., 2414., 2415., 2416., 2417., 2850/3., 2851., 2854., 2858., 2861., 2862., 2863., 2864., 2865., 2866., 2867., 2868., 2869., 2870., 2870/1., 2874. sk bölgelerinde 03/04/2023 13:00:00 - 03/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34783054



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2. CEBECİ, 2566., 2568., 2569., 2570., 2571., 2572., 2573., 2578., 2579., 2586., 2586/2., 2587., 2588., 2589., 2590., 2591., 2592., 2596., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 03/04/2023 14:00:00 - 03/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34781918



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1056. sk / ŞEMSİPAŞA mah ŞEHİT ALİ KÖSE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2508. sk / MALKOÇOĞLU mah MAHMUTBEY, NAMIK KEMAL sk / İSMETPAŞA mah 101., 105., 126., 81., 86., 87., 88., 89., 91., 92., 94., 95., 96., 97., 98., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 03/04/2023 14:00:00 - 03/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.