ARNAVUTKÖY

NO: 34871919



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AKGÜL, ALABALIK, ALBAY, ALTINTAŞ, DOLMABAHÇE, DİNÇER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GEDİK, GÜLDEREN, GÜLNAZ, HALİM, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KATİP ÇELEBİ, MABET, MALTEPE, MEMBA, MENZİL, REİS, SABRİ, SELİM, SUALTI, TAŞOLUK, TUNÇ, YEDİTEPE, YOKUŞ, ZÜBEYDE sk bölgelerinde 02/06/2023 01:00:00 - 02/06/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34872535



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BAHRİYE, ERTAŞ, GELİBOLU, MAHİR, PALA, TÜRKSOY, YILDIRIM BEYAZIT, ÖMÜR, İSKEFİYE, ŞÖHRET sk / HİCRET mah KADİM, KIBRIS, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 02/06/2023 09:00:00 - 02/06/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 34871856



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA, DR SADIK AHMET, KARAMAN, KOPAN, ÇUKUR sk bölgelerinde 02/06/2023 09:00:00 - 02/06/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34865282



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI) sk bölgelerinde 02/06/2023 09:00:00 - 02/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34865278



İSTANBUL AVCILAR ilce -ÜNİVERSİTE mah sk bölgelerinde 02/06/2023 09:00:00 - 02/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BAĞCILAR NO: 34869686



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKSUN, ALTAN, CÖMERT, LEYLAK, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk / ÇIRÇIR mah DİCLE, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk bölgelerinde 02/06/2023 00:00:00 - 02/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34869688



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 101., 102., 103., 105., 160., 80., 81., 82., 83., 84., 86., 88., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 97., 98., GAZİ OSMAN PAŞA, MENDERES, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 02/06/2023 00:00:00 - 02/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34869689



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 24., 29., ATATÜRK sk / GÜNEŞLİ mah 1244., CUMHURİYET, KİRAZLI sk / HÜRRİYET mah 127., 86., ATATÜRK, CUMHURİYET, MENDERES sk bölgelerinde 02/06/2023 00:00:00 - 02/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34872034



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1535., 1536., 1537., 1538., 1539., 1540., 1564., 1565., 1568., 1569., 1570., 1571., 1572., 1573., 1574., DÖKÜMCÜLER, MEVLANA sk bölgelerinde 02/06/2023 09:00:00 - 02/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BAHÇELİEVLER NO: 34869749



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BURÇAK, CEYLAN, KAYA 3, MOLLA, SÖNMEZ sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MAREŞAL ÇAKMAK mah CEM SULTAN, CEYLAN, CİVELEK, MEHTAP, MERCAN, MIZRAK, ORTAÇ, SOĞANLI, SULTAN, ÇİMEN sk bölgelerinde 02/06/2023 09:00:00 - 02/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34869747



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAĞCILAR, BURÇAK, CEYLAN, KAYA 3, KOÇ sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MAREŞAL ÇAKMAK mah BAĞCILAR, CANAN, CEYLAN, CİVELEK, HÜSEYİN TONYALI, SOĞANLI sk bölgelerinde 02/06/2023 09:00:00 - 02/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34871707



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah BAYRAKLI, EŞREFPAŞA, NALDÖKEN sk bölgelerinde 02/06/2023 09:00:00 - 02/06/2023 12:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34871708



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ARAS, DİCLE, KADİFE, MARMARA, SAKIP SABANCI sk bölgelerinde 02/06/2023 10:00:00 - 02/06/2023 13:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Kara yollarında durum BAKIRKÖY

NO: 34871945



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ŞENLİKKÖY mah sk bölgelerinde 02/06/2023 09:00:00 - 02/06/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34871947



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah 19 MAYIS sk / KARTALTEPE mah TERAKKİ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ŞENLİKKÖY mah AY, AYAR, BAKIŞ, BİLLUR, DÜZGÜN, EKŞİ NAR, ERTÜRK, FLORYA, GÜMÜŞ, HÜRRİYET, SELVİ, TAN, TARIMCILAR, VİŞNELİ, YENİ BAĞLAR, YÜKSEL, ÇEKMECE YOLU, ÖZGEN sk bölgelerinde 02/06/2023 09:00:00 - 02/06/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BAŞAKŞEHİR NO: 34871824



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 02/06/2023 09:00:00 - 02/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34871825



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah AHMET YESEVİ, AKKİRAZ, BODUR, KARADENİZ, KARAYEL, MİSAL, NARLI, NAZAR, YENİYOL, İPEKYOLU, ŞÜKÜR sk bölgelerinde 02/06/2023 09:00:00 - 02/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34871946



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah DAĞHAN, FEZA, YENİCE sk bölgelerinde 02/06/2023 15:30:00 - 02/06/2023 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BEŞİKTAŞ

NO: 34869526



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah KEŞŞAF sk / GAYRETTEPE mah AYAZMADERESİ, CEMİL ASLAN GÜDER, ELİFOĞLU, ERDEMLİ, ERDOĞAN ÖZKARDEŞLER, ERTEM, FAHRİ GİZDEN, FERSUN, FİKRİ GÖZE, FİKRİ ÖNEŞ, GÖKTÜRK, GÜL ACARA, GÜL ACARA ALT, GÜLFEM, GİRNE, HUZUR, NURGÜL, SEBAT, SERGÜL, TAYLAN, VEFABEY, YILDIZ POSTA, ÖMER BEŞİKTAŞ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah AKINCI BAYIRI, ALİ SAMİ YEN, BAHÇELER, BÜYÜKDERE, GARAJ, LİKÖR YANI, MEVLÜT PEHLİVAN, ORTAKLAR, PROF. DR. BÜLENT TARCAN, ÖZTÜRK sk / MERKEZ mah BÜYÜKDERE, PROF. DR. NURETTİN MAZHAR ÖKTEL, İSTİKLAL sk bölgelerinde 02/06/2023 00:00:00 - 02/06/2023 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34869525



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah AŞIK KEREM sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-TEŞVİKİYE mah HAKKI YETEN, KIVANÇ, ÇAĞDAŞ sk bölgelerinde 02/06/2023 00:00:00 - 02/06/2023 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34874543



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah ADALI FETTAH, BEYAZGÜL, DULKADİROĞULLARI, ÜVEZ sk bölgelerinde 02/06/2023 11:00:00 - 02/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BEYLİKDÜZÜ

NO: 34871880



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ENGİN, ERENLER, ERGUN, EVRİM, OSMANLI, SAYACA, SEYRAN sk bölgelerinde 02/06/2023 13:00:00 - 02/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BEYOĞLU NO: 34867321



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah AĞAÇ KÖPRÜ, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, PİYALE DEĞİRMEN sk / KULAKSIZ mah NALINCI BAYIRI sk / KÜÇÜK PİYALE mah ALTIN TOP, AĞAÇ KÖPRÜ, BAHÇE İÇİ, BOSTAN ÇIKMAZI, BURAKCAN KARAMANOĞLU, CAMCI ÇIKMAZI, GEDİK ABDİ CAMİİ ÇIKMAZI, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, KUTUCU ÇIKMAZI, KÜREKÇİ ÇIKMAZI, MUHALLEBİCİ ÇIKMAZI, MÜMEYYİZ ÇIKMAZI, NALINCI BAYIRI, ORBAY, PİYALE DEĞİRMEN, PİŞMANİYE, SAKALAR ÇIKMAZI, TULUMBACI ÇIKMAZI sk bölgelerinde 02/06/2023 00:00:00 - 02/06/2023 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34868085



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BOSTAN mah ADAM MİCKİEWİCZ, DİLBAZ, FESLEGEN ÇIKMAZI, FESLEĞEN, KADINCIK, KALYONCU KULLUĞU, KARAKURUM, KAŞKAVAL, KURDELA, KURTULUŞ DERESİ, KÜÇÜK ODALAR, MENEKŞE ÇIKMAZI, SERDAR ÖMERPAŞA, SOLAK, TATLI BADEM, TAYYARECİ RIZA, TEVFİK EFENDİ, YAYA KÖPRÜSÜ, ÖMER HAYYAM, ŞİRKET sk / BÜLBÜL mah ATLI ASES, AĞA DERESİ, BÜYÜK ŞİŞHANE, DEREOTU, DİP, GRANİT, GÖLBAŞI, HAVA HOŞ, IRMAK, KAPANCA, KARPUZ, KAVUNCU HASAN, KAŞKAVAL, KILBURNU, KURTULDU, LEMAN, MISIR BUĞDAYI, PAŞA BAKKAL, SAKIZ AĞACI, SERDAR ÖMERPAŞA, TURAN, VİŞNECİ, YENİ KAFA, ZABITA sk / KALYONCU KULLUĞU mah KAHYA BEY, KURDELA, SAMANCI ALİ, SAMANCI FERHAT, ÖMER HAYYAM sk / SURURİ MEHMET EFENDİ mah AHMET EFENDİ CAMİİ, BAHRİYE, BOCURGAT, BOCURGAT ÇIKMAZI, EHİL, EREN, EYYÜHÜM, KILAVUZ, KURTULUŞ DERESİ, SAMANCI FERHAT, UFAK KÖPRÜ, ÖMER HAYYAM sk / ÇUKUR mah CEZAYİRLİ HASAN PAŞA, KALYONCU KULLUĞU, KARAKURUM, MERMER, SAKIZ AĞACI sk bölgelerinde 02/06/2023 00:00:00 - 02/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34865047



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIMİMİ mah ARAP OĞLAN, VEKİLHARÇ sk / KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah DEMİRCİLER, KARANLIK FIRIN, KÖLEMEN, MALİYE, MUMHANE, NECATİBEY sk / MÜEYYETZADE mah ALAGEYİK, ARAP OĞLAN, ARŞIN, AYNALI LOKANTA, CENGİZ, KADEM, KEMERALTI, KEMERALTI KUYU, LEBLEBİCİ ŞABAN, LÜLECİ HENDEK, NECATİBEY, SERÇE, ZÜRAFA sk bölgelerinde 02/06/2023 00:00:00 - 02/06/2023 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34867322



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah AVCILAR, AÇIK, CAN, CAN KARDEŞLER, CEMİYET, DİRİ, GÜZEL BAHÇE, GÜZELLER, KAYIŞOĞLU, KÜÇÜK EFEM, MENEVŞE, MERDİVENLİ, OKÇULAR ÇEŞME, PİYALEPAŞA, SAĞLIK OCAĞI, TOROS, YARPUZ, ÇİÇEK, ÜLEV, ŞENAY, ŞİRİNCE sk bölgelerinde 02/06/2023 09:00:00 - 02/06/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34866993



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah DERE İÇİ BORSA, DERKA, İMRAHOR sk / ÖRNEKTEPE mah DEREİÇİ BORSA, DERKA, MEHTAP, TAŞLIK, TURNA, TURNA ARALIĞI sk bölgelerinde 02/06/2023 09:30:00 - 02/06/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34864297



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEÇECİ PİRİ mah BACTAR, DURU, MAHLÜL, MEZARLIK ÜSTÜ, MİNE ÇİÇEĞİ sk / PİRİPAŞA mah BACTAR, KÜÇÜK PARMAKLIK ARKA, YÜKSEK MERDİVEN, ÇAN ÇAN, ÇAN ÇAN ARALIĞI sk bölgelerinde 02/06/2023 10:00:00 - 02/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BÜYÜKÇEKMECE

NO: 34870163



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah BAĞDAT sk / KAMİLOBA mah BAHTİYAR, BOSTAN 1, BUSE 1, MARİN, POLİGON, RÜYA 1, YEŞİM 2, ÇAĞLAYAN 2, İSTİKBAL, ŞERAFETTİN sk bölgelerinde 02/06/2023 09:00:00 - 02/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34873189



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah AKMEŞE, BİLGE 2, CİVAN, DANTEL, EFELER, FEVZİ ÇAKMAK, KAYNARCA, ORHAN VELİ, ÇELEBİ 1, ŞEBNEM, ŞEHNAZZADE sk / KAMİLOBA mah TUTKU sk bölgelerinde 02/06/2023 09:00:00 - 02/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34873222



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah İSTANBUL sk / KAMİLOBA mah DERYA SİTELERİ, İSTANBUL sk bölgelerinde 02/06/2023 09:00:00 - 02/06/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34873223



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah EFELER, ELİAÇIK, MUSTAFA KEMAL, ORHAN VELİ, PİRİ REİS sk bölgelerinde 02/06/2023 09:00:00 - 02/06/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. ÇATALCA

NO: 34870162



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İHSANİYE mah ADEM, AKAY, BAHADIR, BEKİRLİ, CAMİ ARKASI, CAMİALTI, DESTEGÜL, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, HAYRAN, HAYRAT, HİLAL, KÜÇÜKBEY, PALMİYE, PINAR, PINARCA, RIZA ÇIKMAZI, SAĞLIK OCAĞI, SEBİL, YASEMİN, YILDIZ, İHSAN AKDOĞAN sk bölgelerinde 02/06/2023 09:00:00 - 02/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34874696



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah AKAT, AVŞAR, BAHAR, BAKIR, CEVDET BARIN, DAİRE, DİK, FETİH, HAN, KAYA, MEHTAP, OSMAN GÖZLER, OĞUZ, PETEK, PİYALE, SÜNNETÇİ FETHİBEY, SİPER ÇIKMAZI, TOPUKLU, VEZİR FERHATPAŞA, YAMAÇ ÇIKMAZI, ŞEHİT NABİH ÖZKAN, ŞÜKÜR sk bölgelerinde 02/06/2023 09:00:00 - 02/06/2023 14:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34874694



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah BALAT ÇIKMAZI, BAYINDIR, BAĞLAR, BAŞKUMANDAN ATATÜRK, BUDAK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HUKUK, HUSUSİ ÇIKMAZI, HÜDA, KADIRGA, KADİFE, KADİM ÇIKMAZI, KAFKAS, KARACAKÖY, KARAGÖZ, KESTANELİK, KUŞLAR VADİSİ, KUŞLAR YAYLASI, MARUF, NEBİYE, NENEHATUN, PARK, REİS, SAMATYA, TESTİ ÇIKMAZI, YALDIZ, YENİ, ZERDE, ÖVÜNÇ, ÖZNUR, İCLAL, İDEAL ÇIKMAZI, İDİL ÇIKMAZI, İFFET ÇIKMAZI, İFTİHAR, İHLAS, İKRAM, İLAYDA, İLBEY, İLHAM, İLYAS, İLİM, İMRAN, İMREN, İNAN, İNDERE, İNEBOLU, İNKILAP, İRADE ÇIKMAZI, İREM, İĞDE, İŞTİRAK sk / OKLALI mah 23 NİSAN, AKKAYA, BERKANT, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KARÇİÇEĞİ, KATMER ÇIKMAZI, KATRE ÇIKMAZI, KATİP, KAVUN ÇIKMAZI, KAYGISIZ ÇIKMAZI, KAYISI, KAYNAK ÇIKMAZI, KAYYUM, KAZAN, KAŞİF, KEHRİBAR, KEKİK ÇIKMAZI, KELEBEK, KELKİT, KENAN, KERVAN ÇIKMAZI, KERİM ÇIKMAZI, KÜPTEPE, SERCAN, SEVAL, TEPECİK, TRAFO ÇIKMAZI, YOL ALTI, ÖZELLER, ŞAHİNLER sk bölgelerinde 02/06/2023 09:00:00 - 02/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34873218



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ATATÜRK, BAHÇIVAN, CAMİ, ERÇETİN, HİS, ORTA, YAĞMUR, YUSUFHOCA, İCADİYE, İHSANİYE sk bölgelerinde 02/06/2023 12:00:00 - 02/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. ESENLER

NO: 34874585



İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1008., MEHMET AKİF ERSOY sk bölgelerinde 02/06/2023 10:00:00 - 02/06/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. ESENYURT

NO: 34872514



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1646., 1712., 1713., 1714., 1718., 1723., 1725., 1726., 1732. sk bölgelerinde 02/06/2023 00:00:00 - 02/06/2023 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34869377



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah FATİH sk / MEVLANA mah FATİH sk bölgelerinde 02/06/2023 09:00:00 - 02/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34871930



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 379., 381., 382., 383., 385., AVNİ ANIL sk / İNÖNÜ mah MANDIRA sk bölgelerinde 02/06/2023 09:00:00 - 02/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34871949



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU, HADIMKÖY - BAHÇEŞEHİR YOLU sk bölgelerinde 02/06/2023 09:00:00 - 02/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34869029



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah ÜNVERDİ sk / TALATPAŞA mah 1007., 1009., 1013., 1018., 1019., 1022., PAZARYOLU sk / ÜÇEVLER mah ÜNVERDİ sk bölgelerinde 02/06/2023 10:00:00 - 02/06/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34873262



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1015., 1059., FATİH SULTAN MEHMET sk / TALATPAŞA mah 1013., 1015., 1033., FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 02/06/2023 12:00:00 - 02/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. EYÜPSULTAN

NO: 34871655



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ALPEREN, ARI, BURAK, CENGİZ TOPEL, YALI sk bölgelerinde 02/06/2023 00:05:00 - 02/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34869079



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -MİTHATPAŞA mah sk bölgelerinde 02/06/2023 09:00:00 - 02/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34868913



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah 1.DEMET, ARİFPAŞA, DÜŞ ÇIKMAZI, KARA SÜLEYMAN TEKKE, SARIÇİÇEK, VESİLE ÇIKMAZI, YUSUF EFENDİ ÇİFTLİK sk / RAMİ CUMA mah ARİF RIZA, ARİFPAŞA, ATAYOLU, EDEBİYE, SEDAT BORA sk / İSLAMBEY mah 1.BAYILDIM ÇIKMAZI, ARİFPAŞA, BAYILDIM, KANUN, KARA SÜLEYMAN TEKKE, TAHTAMİNARE BOSTANI, İSLAMBEY ÇEŞMESİ sk bölgelerinde 02/06/2023 09:00:00 - 02/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34871903



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.DENİZ ÇIKMAZI, 1.DOLUNAY, 1.KARANFİL, 1.KARTAL, 1.ŞAHİN, 3.PARK, 4.LEYLAK, ATEŞ, DENİZ, ERHAN, GAZİOSMANPAŞA, GENCAY, KELKİT, MAHREK, MENEKŞE, MERDİVENLİ, PARK ÜSTÜ, SARMAŞIK, SEVİMLİ, TABYA, TAŞOCAĞI DİKYOL, YAKAMOZ ÇIKMAZI, YAVUZ, YÜKSEK, ŞAİR ŞİRZAT sk / KARADOLAP mah 1.IŞIK, GAZİOSMANPAŞA sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah BAHADIR, KARANFİL, TAŞOCAĞI DİKYOL sk bölgelerinde 02/06/2023 09:30:00 - 02/06/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. FATİH

NO: 34869083



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KARAGÜMRÜK mah HOCA MURAT, KAKAVA, KALEBOYU, KURU ÇINAR, NİYAZİ MISRİ, PROF. NACİ ŞENSOY, SARMAŞIK, SERVER BEDİ, ÇALI ÇIKMAZI, ÇORAPSIZ KADI ASKER sk bölgelerinde 02/06/2023 00:00:00 - 02/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34870757



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah AVCI MASLAĞI, DERVİŞZADE, EĞRİKAPI, KANDİLLİ TÜRBE, PASTIRMACI ÇIKMAZI, TANDIR sk bölgelerinde 02/06/2023 09:00:00 - 02/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34871974



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah AT PAZARI MEYDANI, ESKİ MUTAFLAR, FATİH TÜRBESİ, KIZTAŞI, MIHÇILAR, REFAH, İMAM NİYAZİ sk / ZEYREK mah DÜLGEROĞLU, ESKİ MUTAFLAR, GEMCİLER, HAYDARBEY, KIRBACI, KIZTAŞI, REFAH, SERDAB, SU YOLU, TEZGAHÇILAR, ÖMER EFENDİ, İMAM NİYAZİ, İTFAİYE sk bölgelerinde 02/06/2023 09:00:00 - 02/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. GAZİOSMANPAŞA

NO: 34871671



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 883., 884., 885. sk bölgelerinde 02/06/2023 00:05:00 - 02/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34866924



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALADAĞ sk bölgelerinde 02/06/2023 09:00:00 - 02/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34870781



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah 1. BAYIR, 2. BAYIR, DEREBOYU, DEREYOLU, DEREİÇİ, GAZİ, MELEK, MELEK HATUN, SEVEN sk / YENİDOĞAN mah 1. BAYIR, DİK, KAYA, KESKİN, POYRAZ, YAN sk bölgelerinde 02/06/2023 09:30:00 - 02/06/2023 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34871903



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.DENİZ ÇIKMAZI, 1.DOLUNAY, 1.KARANFİL, 1.KARTAL, 1.ŞAHİN, 3.PARK, 4.LEYLAK, ATEŞ, DENİZ, ERHAN, GAZİOSMANPAŞA, GENCAY, KELKİT, MAHREK, MENEKŞE, MERDİVENLİ, PARK ÜSTÜ, SARMAŞIK, SEVİMLİ, TABYA, TAŞOCAĞI DİKYOL, YAKAMOZ ÇIKMAZI, YAVUZ, YÜKSEK, ŞAİR ŞİRZAT sk / KARADOLAP mah 1.IŞIK, GAZİOSMANPAŞA sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah BAHADIR, KARANFİL, TAŞOCAĞI DİKYOL sk bölgelerinde 02/06/2023 09:30:00 - 02/06/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. KAĞITHANE

NO: 34869457



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ALADAĞ, BAŞKIR, BÜLBÜL, CANSIZ, CESUR, CİVAN, KADEM, KUĞU, LADİN, ÇAĞLA, ÇIĞIRTKAN, ÇİĞ, ÇİĞDEM, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah CESUR, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 02/06/2023 01:00:00 - 02/06/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34869460



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CESUR, CEVAHİR, CEVHER, CİHAN, CİVAN, KEKLİK, ÇARDAK, ÇİĞDEM, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ABACI YOKUŞU, CESUR, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 02/06/2023 01:00:00 - 02/06/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34872525



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKGÜL, AKÇE, ALTAN, BERRA, BEYDER, CAMİALTI, DR. CEMİL BENGÜ, ERTUĞRUL, GÜLDEFNE, HUDUT, KAYNAK, MARMARA, MASUM, MEHTAP, MELTEM, NURSEMA, SAYGI, ZEMBİL, ZEMBİL KÜMESİ, ÇİÇEK KÜMESİ, İPEK, İZZETPAŞA, ŞAHENDE, ŞENOL sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah BUSE, HUDUT, OTLUK sk bölgelerinde 02/06/2023 09:00:00 - 02/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34867086



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah SANAYİ sk / YAHYA KEMAL mah ADAK, AKSU, AKYILDIZ, AŞİRET, BALKAN, BAYKAN, BAYRAK, CENDERE, DEMİRAY, ENGİN, ERDOĞAN, GÜLER, GÜLYALI, KÖŞE, MİTHATPAŞA, SANAYİ, TALATPAŞA, TAŞKIRAN, TİMUR, YAHYA KEMAL, YAVUZ, ÇAYIRALAN, ÇEKME, ÖZ sk bölgelerinde 02/06/2023 10:00:00 - 02/06/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 34865276



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 02/06/2023 00:01:00 - 02/06/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34865277



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 02/06/2023 00:01:00 - 02/06/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34874569



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah KONUT BİRLİK YAPI KOOPERATİFİ, RIFAT ILGAZ sk bölgelerinde 02/06/2023 08:30:00 - 02/06/2023 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34871822



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 702., AHUDUDU ÇIKMAZI, BADEM, GOLDEN, HARDAL, KIZILCIK, MİSKET ÇIKMAZI sk bölgelerinde 02/06/2023 09:00:00 - 02/06/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34871823



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 2.YAVUZ SELİM, 603., 604., 605., BEYAZIT sk bölgelerinde 02/06/2023 09:00:00 - 02/06/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34868946



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YEŞİLOVA mah 1.SARAY, 2.ER, 4.DİLEK, MEZARLIK, SİNEMA, ŞAİR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 02/06/2023 09:00:00 - 02/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34873309



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 02/06/2023 10:00:00 - 02/06/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. SARIYER

NO: 34871885



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ESENLİK sk / İSTİNYE mah ARPA, ASLAN AĞZI, BALABANDERE, ELİF, ESENLİK, EYLEM, FEDAKAR, FERAY, MEZARLIK ÜSTÜ, NURİ PAŞA sk bölgelerinde 02/06/2023 09:00:00 - 02/06/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34871887



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah BİLİM, DEREBOYU 2, ESKİ BÜYÜKDERE, ZÜMRÜTÜM sk / REŞİTPAŞA mah ESKİ BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 02/06/2023 11:00:00 - 02/06/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. SİLİVRİ

NO: 34874572



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah 400., ADAKALE, AKBAYRAM, ALADAĞLAR, AYAZMA, BAHÇELİEVLER, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, BİGADOS, CELAL BAYAR, CÜMLE, GARANTİ, GÖKTUĞ, GÜVENÇ, HAKANBEY, HAKEM, HALİM, HANDEGÜL, HARBİYE, HARUN ÇORBACIOĞLU, HEKİMBAŞI, HOŞSOHBET, HÜMAYUN, HİSARYANI, KALELER, KARAMEŞE, KASAPOĞLU, KUMRULU, KURUÇAY, KÜRDAN, MANASTIR, MORSÜMBÜL, MUHTAR MEHMET, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, MİDYE ÇIKMAZI, OKAN, POSTANE, SEZER, SEÇİL, SOKULLU, TACETTİN ÇORBACIOĞLU ÇIKMAZI, TATLIPINAR, TAVŞAN, TEZER, TİFTİK, YENİBÜLBÜL, ZIRH, ÖDEV, ÖKTEN, İNCESU sk / SELİMPAŞA mah ORTAKÖY sk bölgelerinde 02/06/2023 09:00:00 - 02/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34874693



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇAYIRDERE mah AYÇA ÇIKMAZI, BAHARAT, BAHÇIVAN ÇIKMAZI, BAŞÖĞRETMEN, CANDAN, CENNET, CEVAHİR ÇIKMAZI, DEKOR, DELTA, DETAY, DÖNMEZLER, ELVAN, ELİT, GÜLSUYU, KAŞGARLI, KURUL, MALİYE ÇIKMAZI, MARUF ÇIKMAZI, MOHAÇ, MORAL, MÜEZZİN, MİLLİ ŞAİR, MİSAFİRPERVER, PEMBELİ, PITIRCIK, SADABAT, SEVENLER, TEKMEŞE ÇIKMAZI, ÇAMYOLU, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU, ÇÖL, ÇÖMLEKÇİ sk bölgelerinde 02/06/2023 09:00:00 - 02/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34874518



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AYBASTI, CAHİT ARF, FATSA, GENÇOSMAN, HEZARFEN AHMET ÇELEBİ, TÜRKERLER, YURDANUR ÇIKMAZI, İKİZCE sk bölgelerinde 02/06/2023 09:00:00 - 02/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34874517



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALGÜR, ALPERENLER, DEMİRKENT ÇIKMAZI, ERTUĞRULGAZİ, ESİNTİ, ETİMESGUT, GENÇOSMAN, GEYLANİ, GÜÇLÜKONAK, HIZIRREİS, HULUSİ ÇIKMAZI, HÜSUMET ÇIKMAZI, HİSARCIK, KALECİK, KONURALP, MURADİYE, MURATPAŞA, MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK, ULUEREN, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, YEGANE, ÇANAKKALE, ÇATALPINAR, ÇAVDARHİSAR, ÖZALP sk bölgelerinde 02/06/2023 09:00:00 - 02/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34874573



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah KINALI KAVŞAĞI sk bölgelerinde 02/06/2023 10:00:00 - 02/06/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34874691



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 23 NİSAN, 610., BAĞCAN, GÜNYAMAÇ ÇIKMAZI, MALTA ÇIKMAZI, OYAÇİÇEĞİ, PORTAKAL ÇIKMAZI, İSPİR sk / SELİMPAŞA mah 6177., 6178., 6181., 6196., GÜLLER sk bölgelerinde 02/06/2023 10:00:00 - 02/06/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34874709



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah MORMENEKŞE, İLTER sk bölgelerinde 02/06/2023 13:00:00 - 02/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. ŞİŞLİ

NO: 34869523



İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah 19 MAYIS, AYHAN IŞIK, AYTEKİN KOTİL, CELAL ATİK, DR. HÜSNÜ İSMET ÖZTÜRK, ESER, ETFAL HASTANESİ, FULYA BAYIRI, GÜL 1, GÜVEN 1, HALASKARGAZİ, KÜÇÜK BAHÇE, MERSİNLİ AHMET, MİRALAY RAFET, NUR, OPERATÖR RAİFBEY, SAMANYOLU, TAYYARECİ CEMAL sk / FULYA mah AYTEKİN KOTİL, AYŞECİK, BALLICA, BİLGE, DAĞLARCA, FULYA BAYIRI, FULYA BAYIRI ÇIKMAZI, KOZACIK, OTLUCA, OĞUZHAN, TOSUN, ÖZLÜCE, ÜÇOBALAR, ŞEHİT TUNÇ UNCU sk / MERKEZ mah PALAZOĞLU sk / MEŞRUTİYET mah AKKİRMAN, ALBAY SADİ ALANTAR, BAYTAR AHMET, BUKET, CEVHER, EBE KIZI, ELHAN, HACI MANSUR, KEVSER, KODAMAN, MADALYON, MATBAACI OSMANBEY, MELEK, PİYANGO, RUMELİ, SAMANYOLU, SÜTLÜ, SÜTLÜ ARALIĞI, VALİ KONAĞI, YOLGEÇEN ARALIĞI, ŞAİR NİGAR, ŞEHİT İSMET ARMAĞAN sk / TEŞVİKİYE mah GÜZEL BAHÇE, HACI EMİN EFENDİ, VALİ KONAĞI, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 02/06/2023 00:00:00 - 02/06/2023 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34869524



İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah 19 MAYIS, AYYILDIZ, AŞÇILAR, FULYA BAYIRI, MEHMETÇİK, MİRALAY RAFET, YENİ İLHAN, ÇORUH sk / FULYA mah AYGÖREN, AYGÜN, BELEN, BÜLBÜL, BİLGE, DENİZHAN, EMİROĞLU, EMİRŞAH, ESENLER, FULYA BAYIRI, GÖRÜNTÜ, GÜLSEREN, HÜSEYİN CAHİT YALÇIN, KOZACIK, MEHMETÇİK, NAR ÇİÇEĞİ 1, OĞUZHAN, SAKIZ AĞACI, TOSUN, ÇELTİK, ÇİĞDEM 1, ÖRMECİ, ÖZLÜCE, ÜNSAL, ÜÇOBALAR sk / MEŞRUTİYET mah AKKİRMAN, ALBAY SADİ ALANTAR, BUKET, CEVHER, ELHAN, HİKMET ÇIKMAZI, ÖZLEM sk bölgelerinde 02/06/2023 00:00:00 - 02/06/2023 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34872436



İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah EBE KIZI, KODAMAN, MATBAACI OSMANBEY sk bölgelerinde 02/06/2023 15:00:00 - 02/06/2023 22:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. SULTANGAZİ

NO: 34871973



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1380/1., 1381/1., GAZİ CEBECİ sk / YUNUS EMRE mah 1384., 1385., GAZİ CEBECİ sk bölgelerinde 02/06/2023 09:00:00 - 02/06/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34873229



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 10., 12., 13., 14., 15., 15/1., 16., 17., 18., 19., 193., 194., 197., 198., 199., 200., 200/1., 201., 202., 203., 204., 205., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 02/06/2023 10:00:00 - 02/06/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.