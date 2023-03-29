Arnavutköy

NO: 34782356



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AKAN, AKTAÇ, ALYÜZ, ARDIÇÖZÜ, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CANEL, ENGİNAR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ONAT, TÜZMEN, ÇİM sk / KARLIBAYIR mah ADİLE, AKÇADAĞ, ALINTERİ, ANADOLU, ANDIZ, ASRİ, AYCAN, AYTAÇ, BAYRAK, BAŞKAYNAK, BEGÜM, BİLAY, CANDOĞAN, CEMRE, DİLDAR, EKREM, ENVER, ERKAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİKRİ, HAKKANİYET, HOŞ, KANAT, KARADAĞ, KARLIBAYIR, KAZIM KARABEKİR, KIZILERİK, KUĞULU, MOZAİK, NALAN, NURDAĞI, RÜŞTÜ, SAKIZ, SEKMEZ, SELÇUKLU, SEVNUR, TABUR, TAHSİN, TANYELİ, TAŞAN, TÜLAY, YALÇINDAĞ, YAVRUAĞZI, YAZICI, YEŞİLCE, YÜCEALP, ZARA, ÖMER, ÖZBİL, ÖZGÜNAY, ÜMMET, ÜÇPINAR, İHTİŞAM, İLKE, İSTİKBAL, ŞAHİNLER sk / MEHMET AKİF ERSOY mah ABANT, BERNA, BİLGİN, CANFEDA, YAZGI, ZİHNİ sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ADEM, AKBİLGE, ATIFA, AYDOS, AYIŞIĞI, BEŞARET, BOĞAZİÇİ, BURÇİN, CANOL, CEMİYET, DEMİRÖZ, DUMANLI, DİLARA, EREN, EROĞUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜFTE, GÜRSEL, HUZUR, HİLAL, KALKAN, KAPADOKYA, KAZIM KARABEKİR, KERİM, MEKKE, MUCİZE, NURALEM, ORTANCA, RİVA, SARIKUM, SÜRMENE, TALİH, TALİM, TAİF, TAŞLI, YALINAY, YILDIRIMER, ÇALIŞ, ÖZENLER sk / TAŞOLUK mah AKBABA, AKMAN, AKTUNA, ANITTEPE, AVŞAR, AYCİHAN, BAHRİ, BALÖREN, BEDREDDİN, BERŞAN, BOZBEY, BİZİM, CANBEY, DALYAN, DEĞİRMEN ARKASI, ECZANE, EFSER, EKBER, ERGENÇ, ESLEM, FANİ, FARABİ, FERİDUN, FURKAN, GONCA, GÜLNUR, GÜLŞEN, GÜNNUR, HALİDE EDİP ADIVAR, HASGÜL, KAFTAN, KANYON, KEMAL, KEMERBURGAZ, KEMERCİ, KEREM, KIRMAN, KIYI, KIZILDAĞ, KIZILIRMAK, MACİT, MAZİ, MEHLİKA, MELİKOĞLU, MUSTAFA bölgelerinde 01/04/2023 09:00:00 - 01/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Avcılar

NO: 34777544



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah MEHTER, MEŞRUTİYET, PROF. DR. BAHRİYE ÜÇOK sk bölgelerinde 01/04/2023 09:00:00 - 01/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar

NO: 34776452



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1031., 1034., 1035., HOCA AHMET YESEVİ sk / İNÖNÜ mah 354. sk bölgelerinde 01/04/2023 09:00:00 - 01/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Başakşehir

NO: 34775661



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah SABAHATTİN ZAİM, SANCAK sk bölgelerinde 01/04/2023 09:00:00 - 01/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34775660



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah BALKAN, EFE sk bölgelerinde 01/04/2023 09:00:00 - 01/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34775285



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah DEDE KORKUT, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 01/04/2023 09:00:00 - 01/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bayrampaşa

NO: 34781290



KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah sk / KARTALTEPE mah sk / KOCATEPE mah sk / MURATPAŞA mah sk / ORTAMAHALLE mah sk / TERAZİDERE mah sk / VATAN mah sk / YENİDOĞAN mah sk / İSMET PAŞA mah sk // ESENLER ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah sk / EMNiYETTEPE mah sk / MERKEZ mah sk / RAMİ CUMA mah sk / RAMİ YENİ mah sk / TOPÇULAR mah sk / İSLAMBEY mah sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah sk bölgelerinde 01/04/2023 02:00:00 - 01/04/2023 03:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü

NO: 34775751



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah BİRLİK, DEREBOYU sk bölgelerinde 01/04/2023 09:00:00 - 01/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34775746



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah FUAR sk bölgelerinde 01/04/2023 09:00:00 - 01/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34775749



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah BİRLİK, DEREBOYU sk bölgelerinde 01/04/2023 09:00:00 - 01/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34781314



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 57. sk bölgelerinde 01/04/2023 09:00:00 - 01/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt

NO: 34778410



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1677., 1690., 1691., 1692., 1693., 1694. sk bölgelerinde 01/04/2023 00:00:00 - 01/04/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34778728



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3019., 3021., 3023., 3025., 3116., HALİL FAHRİ ORMAN sk bölgelerinde 01/04/2023 09:00:00 - 01/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34781322



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 11., 8., 9., ABDİ İPEKÇİ, DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 01/04/2023 13:00:00 - 01/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Eyüpsultan

NO: 34781977



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 19 MAYIS, 2.CAMİİ, ATATÜRK, DUTLUK, GAZİOSMANPAŞA, IHLAMUR, KARDEŞ, NAMIK KEMAL, VARDAR, ÇEŞME sk / ESENTEPE mah 1.LAVANTA, 1.YASEMİN, 29 MAYIS, 3.CAMİ, DUMAN, EGEMENLİK, GAZİOSMANPAŞA, GÖKDENİZ, GÜR, KARDELEN, KIRMIZIGÜL, OSMANPAŞA ÇIKMAZI, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY sk / KARADOLAP mah GÜNEY sk bölgelerinde 01/04/2023 09:30:00 - 01/04/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Fatih

NO: 34781105



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HACI KADIN mah AZEP ASKERİ, DARÜLHADİS, KATİP ÇELEBİ, MUABBİR, MÜHENDİS sk / MOLLA HÜSREV mah AKİFPAŞA, ATATÜRK, AZEP ASKERİ, HİMMET, KATİP ÇELEBİ sk bölgelerinde 01/04/2023 00:00:00 - 01/04/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34782018



İSTANBUL ilce - mah sk // FATİH ilce -HOBYAR EMİNÖNÜ mah sk bölgelerinde 01/04/2023 09:00:00 - 01/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34782020



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah ALAY KÖŞKÜ, KÜÇÜK, SALKIMSÖĞÜT, ZEYNEPSULTAN CAMİİ sk / CANKURTARAN mah ALEMDAR sk bölgelerinde 01/04/2023 10:00:00 - 01/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa

NO: 34774706



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah CUMHURİYET, DEVRAN, LALELİ, OKUL, ORDU sk bölgelerinde 01/04/2023 09:30:00 - 01/04/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güngören

NO: 34776526



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah ALTAY, E-5 KARAYOLU, GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN, GÜNAY, GÜNDOĞDU, GÜNEŞ, KINALITEPE, NADİDE, NEDİM ÇIKMAZI, PARK sk / MEHMET NESİH ÖZMEN mah BARIŞ, COŞKUN, EMEK, ESKİ LONDRA ASFALTI, G-2, G-8, GÖKSEL, GÖLGELİ, GÜLİZAR, HALDUN TANER, KIRGIZ, NADİDE, OKUR, SAVAŞ, ZEKİ, ÇAM, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY, ŞEHİT ER ERCAN ŞAHİN sk / TOZKOPARAN mah BAHÇELİ, CEVAT AÇIKALIN, ERDEMLİ, EZHER, EŞİTLER, GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN, GENERAL FEHMİ TUNCALI, HALDUN TANER, HAYAT, KOPUZ, KORU, KURUL, LEYLEK, MEHTER, SULHİ GARAN, SÜVARİ, TOPÇU BİRLİĞİ, ŞEHİT ER CUMA ŞAHİN sk bölgelerinde 01/04/2023 06:00:00 - 01/04/2023 06:15:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34777353



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah DEFNE, KESTANE, KIZILCIK, MEHMET AKİF ERSOY, NAZIM, TAFLAN, ŞİMŞİR sk bölgelerinde 01/04/2023 09:00:00 - 01/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kağıthane

NO: 34775767



İSTANBUL KAĞITHANE ilce -HAMİDİYE mah sk bölgelerinde 01/04/2023 09:00:00 - 01/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34774819



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah DENİZATI, DEVİR, DOLUNAY, DOSTLUK, HALİL RAHMAN sk bölgelerinde 01/04/2023 09:30:00 - 01/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34774818



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah KAĞITHANE BARBAROS, YILDIZ sk / YEŞİLCE mah DEVİR, DOSTLUK, DİRAYET, ULUBAŞ sk bölgelerinde 01/04/2023 09:30:00 - 01/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Küçükçekmece

NO: 34783229



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.ATATÜRK, 1.PLEVNE, 1.UĞUR, 1.ÇİÇEK, 1405. ÇIKMAZ, 2.GELİNCİK, 2.MUTLU, 3.CAMİ, 3.DERE, HASANPAŞA, KUMRU, MİLLET, ORDU, TRAFO, ŞİRİN sk bölgelerinde 01/04/2023 09:00:00 - 01/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sarıyer

NO: 34780196



İSTANBUL SARIYER ilce -FERAHEVLER mah sk bölgelerinde 01/04/2023 08:00:00 - 01/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34775305



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah AKŞEMSETTİN, EZEL, FENER ÇİÇEĞİ , KIRAÇ, SALKIM, SÖNMEZ, TÜNEL, İNCİ sk bölgelerinde 01/04/2023 09:00:00 - 01/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34775304



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah KISMET AĞACI, ÇAMLIBEL sk bölgelerinde 01/04/2023 09:00:00 - 01/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34780215



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah AHUDUDU, AKAĞAÇ, BAHÇEKÖY, FATOŞ, GECE SEFALARI, GÜLFEM, KUŞDİLİ ÇIKMAZI, ZENCEFİL ÇIKMAZI, ÇUVALCI sk / PTT EVLERİ mah ATLAS, BAHÇEKÖY, BEGÜM ÇIKMAZI, BEYAZ SÜMBÜL, FINDIK, KANARYA, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, KEMAL PAŞA, KESTANELİK, KIRMIZIGÜL, MANOLYA ÇİÇEĞİ, MESİRE, MEŞELİ, YAVUZ SELİM, ZERDALİ ÇIKMAZI, ÇUKUR ÇİMEN, ŞEHİT SEDAT BAKACAK sk bölgelerinde 01/04/2023 09:00:00 - 01/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Silivri

NO: 34783093



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ADALET ÇIKMAZI, AKAY ÇIKMAZI, ATA, BAHÇE, DEMET, GAYE, GÜL, GÜNPINAR, HASAN ONATER, KORAY, KÜLTÜR, TELLİ, ULUS, ŞEYDA sk / YENİ mah TÜRKÜN sk bölgelerinde 01/04/2023 01:00:00 - 01/04/2023 05:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34778641



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AKÇAKOCA, ALGÜR, BUSE, DERTLİ, EDEBALİ, ERBAY, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HAYDAR ALİYEV, HAYMANA, KADIŞEHRİ, KELKİT, KIZILCAHAMAM, KONURALP, KURULTAY, KUTLUKHAN, REHA, SEYİTGAZİ, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, YENİBOSNA ÇIKMAZI, YERKÖY, YILMAZTÜRK, ZAĞNOSPAŞA, ÇATALPINAR, ÇAYIRALAN, ÖZGÜVEN, İSMİHAN, ŞENPAZAR, ŞUBAT, ŞURA sk bölgelerinde 01/04/2023 09:00:00 - 01/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Zeytinburnu

NO: 34781958



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah MEVLEVİHANE sk bölgelerinde 01/04/2023 09:30:00 - 01/04/2023 10:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.