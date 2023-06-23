İstanbul'da ekmek zamlandı mı? 2023 Halk ekmek kaç lira? 1 ekmek kaç para? Ekmeğe zam haberleri son günlerde Türkiye'nin gündemine adeta bomba gibi düştü. Fırıncılar Odası'nın zam talebi ile birlikte asgari ücrete de zam gelmesi ile ekmek fiyatlarına bazı illerde zamlar gelmeye başladı. İstanbul'da ekmek zamlandı mı? 2023 Halk ekmek kaç lira? 1 ekmek kaç para? sorularının cevabını haberimizde sizin için detaylandırdık...

İstanbul'da ekmek zamlandı mı?

Bu tartışmaların ardından Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı bir açıklama yaptı. Temmuzda yapılacak görüşmeler sonucu ekmeğin kilogram fiyatının 35,5 liranın üzerine çıkmayacağını düşündüğünü ifade eden Balcı, tane fiyatının da 10 liraya yükselmesinin söz konusu olmadığını belirtti. Balcı, "Ekmeğin 10 lira olması söz konusu değil." dedi.

Balcı, ekmeğin maliyetinde un, işçilik ve diğer işletme masraflarının belirleyici olduğuna dikkat çekti. Toprak Mahsulleri Ofisinin ekmek için uygun fiyatlı, torbası 350 lira olan un verme uygulamasının sona erdiğini, temmuz itibarıyla asgari ücrete yapılan artışın da yansımasının olacağını söyledi.

Balcı, işletme giderlerinde en az yüzde 55-60 artış görüldüğünü belirterek, ekmek fiyatlarında bir değişiklik zaruret olduğunu ifade etti. Fakat ekmeğin temel gıda maddesi olduğunu ve uygun fiyatlı olması gerektiğini de vurguladı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı, bazı zincir marketlerin ekmekle ilgili yönetmeliğe uymadıklarını ve bu konuda Ticaret Bakanlığı ile görüşeceklerini belirtti. Ayrıca, cezaların yetersiz kalması durumunda bunun değerlendirilerek olumsuzluğun ortadan kaldırılmasını isteyeceklerini sözlerine ekledi.

2023 Halk ekmek kaç lira?

İstanbul Halk Ekmek (İHE), İstanbul'da halkın uygun fiyatlı ekmek satın alabilmesi için her gün milyonlarca ekmek üretiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek'in ürünleri, fırında satılan ekmeklerden genellikle daha uygun fiyatlıdır. 2023 Halk ekmek normal ve kepekli ekmeklerin satış fiyatı 3.00 TL.dir.

1 ekmek kaç para?

İstanbul'da, şu anki 1 ekmek fiyatları 240 gram için 6 TL, 200 gram için 5 TL olarak belirlenmiş durumda.