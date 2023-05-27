İstanbul'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yabancı uyruklu bir kadınla tanışıp gönül ilişkisi kuran kişinin dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kadınla bir süre görüşen ve Türkiye'ye gelmesi için sözleşen mağduru, telefonla arayan bir şüphelinin kendisini gümrük müdürü olarak tanıtıp "gümrüğe kadar gelen kadının üzerindeki yüklü miktardaki para nedeniyle giriş yapamadığını, vergi için bir miktar ödeme yapılması halinde paranın kurtarılarak kadınla içeriye gireceğini" söyleyerek ikna ettiği belirlendi.

Mağdurun bu şekilde birden fazla banka hesabından 923 bin lira dolandırıldığını tespit eden ekipler, 2 şüpheliyi Beykoz'da düzenlenen operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. (AA)