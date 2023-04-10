İstanbul’da fay hattına yakın olan ilçelerdeki eski binalardan kaçış başladı. Deprem endişesiyle hem kiralık hem de satılık eski binalar 2 aydır boşta bekliyor. Bakırköy, Zeytinburnu, Florya, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri gibi ilçelerdeki eski binalardaki daireler bir bir boşalıyor. Sahil şeridinde oturan kiracılar ve dairelerini satmaya çalışan ev sahipleri daha güvenli buldukları İstanbul'un kuzeyine doğru kaçıyor.

Eski daireleri kiraya vermekte zorlanan ev sahiplerinin fiyatları geriye çekmesi de buna çare olmadı. Bakırköy’de hemen hemen her sokakta eski binalarda oturan bölge sakinlerinin evlerini boşaltması dikkat çekti. Dairelere asılan ‘kiralık’ ve ’satılık’ ilanlarında artış görüldü. İstanbul’da fay hattına yakınlığıyla bilinen sahil şeridindeki ilçelerdeki eski binalar boş kaldı. Özellikle Bakırköy, Zeytinburnu gibi sahil şeridindeki ilçelerde eski binalar elde kaldı. Bölge sakinleri 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta yaşanan depremler sonrası evlerini boşalttı.

SAHİL ŞERİDİNDEKİ ESKİ DAİRELER BOŞ KALDI!

Ortalama 30-40 senelik dairelerini kiraya vermekte zorlanan ev sahiplerinin fiyatları geriye çekmesi de buna çare olmadı. Bakırköy’de hemen hemen her sokakta eski binalarda oturan bölge sakinlerinin evlerini boşaltması da dikkat çekti. Öte yandan Bakırköy ve Zeytinburnu’nda eski binalara asılan kiralık ve satılık ilanlarında da artış görüldü. Bakırköy ve çevresindeki emlakçılar, 6 Şubat depremleri sonrası vatandaşların İstanbul’da olası senaryolar karşısında endişe duyduğunu söyledi. Fiyatların ortalama yüzde 10’a kadar geri çekilmesine rağmen sahil şeridinde yer alan eski binalara talep düştü. Fatih’in yanı sıra Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri uzmanlara göre fay hattına yakın olması dolayısıyla daha riskli görülüyor.