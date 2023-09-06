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Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de dün akşam etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel çok sayıda ev, iş yeri ve araçlarda büyük hasara yol açtı. Kentin kuzey kesiminde dün akşam kısa sürede etkili olan yağışın ardından Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de sel ve su baskınları yaşandı.

Su baskınları ve selin oluşturduğu tahribat, gün ağarınca ortaya çıktı. Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de çok sayıda araç, ev ve iş yerinin hasar gördüğü selde ekipler dün akşam saatlerinden itibaren çalışmasını sürdürüyor.

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde etkili olan yağışta birçok sokakta meydana gelen sel nedeniyle bir dere taşarken birçok ev ve işyeri hasar gördü.

Selin sürüklediği araçların birbirine çarparak durdukları, bazı araçların çevredeki ev ve iş yerlerine çarptığı görüldü.

Şenevler Camisi ve yanındaki Diyanet Gençlik Merkezi'nin giriş katları da yağmur suyuyla dolarken belediye ekiplerinin suyu tahliye çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Küçükçekçeme Belediyesi personelleri, selden etkilenen vatandaşlarla görüşerek hasar tespiti yapıyor.

Selde yaşadıklarını anlatan Eyüp Akdoğan beklemediklerini, suyun birden yükseldiğini, rögarları açmaya çalıştıklarını suyun gitmesi için uğraştıklarını ancak yetişemediklerini söyledi.

Arabaların suyla sürüklendiğini kaydeden Akdoğan, bütün evlerin altının suyla dolduğunu belirtti.

Küçükçekmece'de yaşayan Semir İlfarac, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağmur başladıktan yarım saat sonra sel olduğunu aktardı.

Suyun evlerinin birinci kata kadar yükseldiğini anlatan İlfarac, kimsenin zarar görmediğini ifade etti.

Ekili tarlalar zarar gördü

Arnavutköy İsmet İnönü Caddesi'nde bazı noktalarda selin toprağı çamur halinde yola indirdiği, Boğazköy ve Bolluca'da taşan derelerdeki suların tahliye edildiği, salatalık, biber, soğan ekili bazı seralarda da hasar oluştuğu görüldü.

Hasadı yapılarak çuvallara konulan ürünleri sel sürüklerken seralardaki sulama sistemleri ve sulama motorları da zarar gördü.

Ekiplerin gece yaptığı çalışmalarla Arnavutköy merkezdeki cadde ve sokaklarda sel izleri temizlendi.

Mobilyacılar sitesi büyük zarar gördü

İkitelli Masko Mobilyacılar Sitesi de selden hasar alan noktalardan biri oldu.

Su baskınlarının yaşandığı iş yerlerinin camları kırılırken mobilyalar su içinde kaldı. Esnaf ve ekipler, temizlik çalışmasıyla birlikte hasar tespiti yapıyor.

Dükkandaki suyun çekilmesiyle bazı dükkanların içlerinde yaklaşık 1,5 metrelik izler oluştu. Su basan dükkanların bulundığı cadde ise çamurla kaplandı.

"5 milyon lira zararımız var"

İkitelli Masko Mobilyacılar Sitesi'nde iş yeri bulunan Zümrüt Kaya, gece 22.30 sıralarında gelip manzarayı gördüklerini söyledi.

Bütün esnafın kendileri gibi berbat durumda olduğunu anlatan Kaya, 5 milyon lira zararlarının bulunduğunu ifade etti.

Toparlanma sürecinin iki ay süreceğini, maaşlı, sigortalı çalışanlarının bulunduğunu dile getirerek zararın büyük olduğunu aktardı.

10 gün önce açtığı iş yerini su bastı

Site esnafından Harun Akar da dün geceden beri uğraştıklarını belirterek yarım saat içine dükkanlarını su bastığını dile getirdi.

Akar, yaklaşık 10 gün önce açtıkları iş yerlerindeki eşyaların kullanılamaz hale geldiğini belirterek "7 milyon liraya yakın para yatırdık. Hepsi çöp oldu. Dükkanın eski haline gelmesi için yine yaklaşık 7 milyon lira gerekiyor." dedi.

Yoğun yağışın ardından oluşan su birikintisinin ciddi hasar verdiğini dile getiren Mehmet Öztürk de Masko'nun 40 bloklu bir site olduğunu, bunlardan ikisinde ciddi hasar oluştuğunu kaydetti.

Öztürk, su basan dükkanlarda üretimin yapılmadığını dile getirerek tedarik zincirinde herhangi bir sıkıntının olmayacağını aktardı.