İstanbul, Türkiye'nin en büyük ve en önemli şehirlerinden biri olup, birçok ülkenin konsolosluklarına ev sahipliği yapmaktadır. Bu konsolosluklar, vatandaşlarının İstanbul ve çevresindeki hukuki, idari ve diğer konsüler hizmetlerine yardımcı olmakla sorumludur. İstanbul'da bulunan konsoloslukların çeşitliliği, şehrin küresel önemini yansıtmaktadır.
ABD Konsolosluğu:
Adres: Büyükdere Cad. No: 75, İstinye, 34460 Sarıyer, İstanbul Telefon: +90 212 335 9000
Almanya Başkonsolosluğu:
Adres: İstiklal Cad. No: 393, Beyoğlu, 34433 İstanbul Telefon: +90 212 393 1100
Fransa Başkonsolosluğu:
Adres: İstiklal Cad. No: 4, Beyoğlu, 34435 İstanbul Telefon: +90 212 334 8700
İngiltere Başkonsolosluğu:
Adres: Meşrutiyet Cad. No: 34, Tepebaşı, 34435 İstanbul Telefon: +90 212 334 6400
İtalya Başkonsolosluğu:
Adres: İstiklal Cad. No: 197, Beyoğlu, 34433 İstanbul Telefon: +90 212 244 0790
Rusya Başkonsolosluğu:
Adres: İstinye Mahallesi, Yeniköy Caddesi No: 38, Sarıyer, 34464 İstanbul Telefon: +90 212 362 1300
Japonya Başkonsolosluğu:
Adres: Uğur Mumcu Cad. No: 82, Gaziosmanpaşa, 06700 Çankaya/Ankara Telefon: +90 312 446 5070
Çin Başkonsolosluğu:
Adres: Akatlar, Barbaros Bulvarı No: 75, Beşiktaş, 34340 İstanbul Telefon: +90 212 351 0809
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