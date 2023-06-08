İstanbul’da daire fiyatları fren tutmazken , bir apartman daireye verilecek paranın çok daha azıyla İskoçya’da şato alabilirsiniz. Ancak şatoda yenileme masrafı gerekebilir.. Brough adındaki şato 200 yıllık, kuleler ile muhteşem şato tam 40 dönümlük bahçe içinde yer alıyor.. Şatoda 24 yatak odası bulunuyor. Şatonun fiyatı İstanbul hatat herhangi bir Anadolu kentindek i daire fiyatı ilke bile mukayese edilemeyecek kadar ucuz. Şatonun ederi 30 bin Sterlin, yani yakalaşık 750 bin lira. Şato 1980 yılından bu yana boş. Yani biraz hırpalanmış.. İngiliz yatırımcılar bu şatoyu alarak bir turistik tesis yapmak istiyorlar. Ama bazı İngilizler şatonun bugünkü haliyle bile oturuma müsait olduğunu söylüyor..