Yaklaştığı varsayılan Büyük Marmara Depremi nedeniyle İstanbul’da “bina tarama” işlemine hız verildi, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe'nin açıklamasına göre;

İBB Meclisi'nde hızlı bina tarama protokolü kabul edildi. Protokol kapsamında hızlı taramaya sokulacak olan binalar A’dan E’ye kadar kodlanacak. Kodlamaya göre güçlendirilmesi gereken binalar güçlendirilecek, yıkılması gerekenlerin ise yıkılıp yeniden inşa edilmesi sağlanacak.

İBB’den yapılan açıklama şöyle:

Uzun yıllardır deprem endişesiyle yaşadığınızı; bindir emekle elde ettiğiniz, sevdiklerinizin anılarıyla dolup taşan sıcak yuvanızın sizin için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Beklenen İstanbul depreminde bu şehrin paydaşı olan bir kişinin bile hayatının riske girmemesini kendimize görev edindik ve bu sebeple var gücümüzle çalışıyoruz.

Binalarımızın risk durumunu saptayabilmek için 2019 yılında başladığımız “Hızlı tarama yöntemi”, akademisyenlerimizin de sürece katılımı ile onlarca farklı yöntem arasından seçilmiştir. Zamanımızın daraldığını biliyoruz! İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 2020 yılında İstanbul’un dört bir yanında başladığımız çalışmalar ile sizin yanınızda olmak, endişelerinizi giderebilmek ve önlem almak için aralıksız çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz Bina Tespiti Projemize başvurmak artık çok daha kolay! Bu internet sayfası aracılığı ile binanız için inceleme talep edebilir, binanızın inceleme sonucunu öğrenebilirsiniz. Ayrıca binanız ile ilgili formu doldurarak, daha güçlü İstanbul için katkıda bulunabilirsiniz.