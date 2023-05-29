TEM Otoyolu Ümraniye mevkii Kadıköy istikametinde saat 23.30 sularında bir kaza meydana geldi. Kazada, aşırı hızlı seyreden 34 JS 7529 plakalı otomobil, kayganlaşan yol nedeniyle önce bariyerlere çarptı ve ardından yol kenarında bekleyen 34 FTN 321 plakalı minibüse çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları müdahale sonucunda, araç sürücüsü Yasin Apaydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüste bulunan 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın neden olduğu yoğunluk sebebiyle TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde trafik sıkışıklığı oluştu.

Kaza yerindeki araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra yol tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma ve çalışmalar başlatıldı.