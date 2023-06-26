Megakent İstanbul'da haftanın ilk günü sabah saatlerinde alışılmışın dışında yollar adeta boş kaldı. Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek için vatandaşların İstanbul'dan ayrılmasıyla yollarda araç trafiğinin olmadığı görüldü. Trafikte araç sayısının hayli az olduğu gözlendiği görüntülerde metrobüs duraklarının da boş olduğu görüldü.

E5 Karayolu üzerine Edirne ve Ankara istikametinde araçların az olduğu gözlenirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilene göre saat 09:30 itibariyle trafik yüzde 9 olarak ölçüldü.