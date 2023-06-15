İstanbul'da 17-18 Haziran toplu ulaşım ücretsiz mi? YKS

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Bu yılki sınava 3 milyondan fazla adayın katılması bekleniyor. Sınav, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile cumartesi günü başlayacak ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi ile pazar günü devam edecek. Ancak, sınav gününde toplu taşıma ücretsiz mi yoksa ücretli mi olacak?

Bu hafta gerçekleştirilecek üniversite sınavları öncesi adaylar toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyordu. Konuyla ilgili İBB’den açıklama geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 17-18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak YKS sınavına girecek öğrencilerin toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacağını açıkladı.

İBB, toplu taşımanın 17-18 Haziran 2023 tarihinde sınavın başlamasından 2 saat önce ve bitiminden 2 saat sonrasına kadar ücretsiz olacağını duyurdu. Sınav belgeleri ve görevli belgeleri gösterilerek Toplu Taşıma ücretsiz olarak kullanılacak.

ANKARA’DA DA ÜCRETSİZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) 17-18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilerin toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabileceğini açıkladı. ABB'den yapılan açıklamaya göre sınava katılacak adaylar, veliler ve görevli öğretmenler sınav giriş belgelerini göstererek EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde otobüs, raylı sistemler ve teleferikle verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak.