İstanbul'da '1 Mayıs' olaylı başladı, peş peşe gözaltılar yaşandı. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çerkezoğlu, "Biz biliyoruz ki bu 1 Mayıs, 2023 1 Mayıs'ı Taksim'in yasaklı olduğu son 1 Mayıs olacak" dedi. Öte yandan, Taksim ve Maltepe'de polis kalabalığa müdahale etti ve çok sayıda kişi gözaltına alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul Taksim'de, DİSK üyeleri ilk olarak toplandı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na yürüdü ve çelenk bıraktı. Çerkezoğlu burada yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ın işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olduğunu hatırlattı.

Çerkezoğlu, Türkiye'nin tarihsel bir anda 1 Mayıs'ı karşıladığını belirterek, "Hepinizin bildiği gibi 1 Mayıs meydanı, Taksim Meydanı'dır. 1976 yılında ölümsüz genel başkanımız Kemal Türkler'in öncülüğünde ilk kez bu meydanda 1 Mayıs kitlesel bir biçimde kutlanmıştır. Ve o günden bugüne de 1 Mayıs meydanı, Taksim meydanıdır." dedi.

Çerkezoğlu, "Biz biliyoruz ki bu 1 Mayıs, 2023 1 Mayıs'ı Taksim'in yasaklı olduğu son 1 Mayıs olacak. Bizler bugün işçi sınıfı olarak, emekçiler olarak yaşadığımız bütün olumsuzlukları, açlık sınırının altındaki asgari ücrete mahkum edilen milyonları, sendikasızlığa, örgütsüzlüğe mahkum edilişimizi, grev

hakkımız başta olmak üzere en temel haklarımızın ortadan kaldırıldığı, kadınlar olarak her gün şiddetle, ayrımcılıkla, eşitsizlikle buluştuğumuz, gençlerimizin işsizlikle geleceğinin karartıldığı, her şeyin bu ülkede zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak üzere süren bu düzene itirazlarımızı ortaya koymak ve bu ülkede, bu topraklarda eşitlik, adalet, barış, kardeşlik temelinde, demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlediği, emeğin Türkiye'sini kurana kadar mücadele edeceğimizi, bu kararlılığımızı ifade ediyoruz." diye konuştu.

Çerkezoğlu, DİSK Yönetim Kurulu olarak Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktıklarını ve 1 Mayıs anmalarını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Öte yandan, Taksim ve Maltepe'de 1 Mayıs kutlamaları sırasında polis kalabalığa müdahale etti. Müdahalelerde arbede yaşanırken, çok sayıda kişi gözaltına alındı. İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarının olaylı başlaması, gözaltılar ve polis müdahaleleriyle dikkat çekti.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda yaptığı açıklamalar ve 2023 1 Mayıs'ının Taksim'in yasaklı olduğu son 1 Mayıs olacağına dair öngörüsü, önemli gelişmeler arasında yer aldı.