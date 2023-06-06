İstanbul'a yakın kamp alanları çok merak ediliyor. Peki İstanbul kamp alanları nerede? Çadır kamp alanları arasında deniz kenarı kamp alanları veya orman kamp alanları arasından seçim yapabilirsiniz. İstanbul'da kamp yerleri arasında Silivri kamp alanları, Kilyos kamp alanları, Beykoz kamp alanı, Sarıyer kamp yerleri ve Kıyıköy kamp alanı popüler olanlardan bazıları. Kamp alanları İstanbul'a yakın listesi:

İstanbul'a Yakın Kamp Alanları

Kamp yapmayı sevenler için İstanbul'a yakın kamp alanları listesi hazırladık. En yakın kamp alanı nerede diye çok merak ediliyor. İstanbul çevresi kamp alanları arasında Silivri, Kilyos, Beykoz, Sarıyer, Kıyıköy, Ağva, Uçmakdere, Marmaraereğlisi, Kumbağ, Poyrazköy kamp alanları çok popüler. Ailecek kamp yapılacak yerler arayanlar için İstanbul çevresi kamping alanları listemizde harika yerler var.

Ücretsiz kamp alanları arayanlar, deniz kenarı kamp alanları veya orman kamp alanları arayanlar için listede epey yer var. İstanbula yakın kamp yerleri ve camping alanı listemize başlıyoruz. Kamp alanları İstanbul ve çevresi listesi şöyle:

İstanbul kamp alanları, İstanbul'da kamp yapılacak yerler

Kamp yapılacak yerler İstanbul'da nerede var diye merak ediliyor. Öncelikle İstanbul Avrupa Yakası kamp alanları listesine bakalım. İstanbul kamp yerleri arasında Silivri, Kilyos, Sarıyer, Kıyıköy, Uçmakdere, Marmaraereğlisi, Kumbağ, Poyrazköy popüler. Anadolu Yakası tarafındaki kamp yerleri arasında Beykoz, Şile, Ağva, Ballıkayalar, Yedigöller kamp yerleri çok gidilenler arasında. Sizlere İstanbul civarında kamp yapılacak yerler listesi hazırladık. Haydi başlayalım:

İstanbul'a Yakın Kamp Alanları Listesi

En iyi kamp alanları listemizde İstanbul çadır kamp alanları ve İstanbul'a yakın kamp yerleri yer alıyor. Kamp İstanbul, İstanbul yakınlarında kamp alanları ve İstanbul'da kamp yapılacak yerler listesi:

Silivri kamp alanları

Marmara Denizi kamp alanları arasında Silivri'deki kamp yerleri çok popüler. Eğer deniz kenarı kamp yerleri arıyorsanız Silivri kamp alanları sizin için güzel bir seçenek olabilir. İstanbul'da kamp yapılacak yerler arasında Silivri'de pek çok kamp alanı sizi bekliyor.

Danamandıra Tabiat Parkı kamp alanı

Ücretsiz kamp alanı arayanlar için güzel bir kamp alanı. WC, çeşme, piknik alanı,piknik masaları, yürüyüş parkuru, iskele, çadır kamp alanları bulunan bu Tabiat Parkı'nda harika bir gölet mevcut. Burada alışveriş ve yeme-içme için tesis bulunmadığı için hazırlıklı gelmeniz gerekiyor. Çadır kurmak ücretsiz ama parka girişte ücret alınıyor. Giriş ücreti 15 TL.

Sinekli Gölü Kamp Alanı

Doğa ile iç içe kamp alanı arayanlar için Sinekli Gölü kıyısında kamp atmak iyi bir fikir olabilir. Silivri'nin Sinekli Köyü'nün yanında bulunan gölün kıyısı, piknik ve kamp için çok güzel. Buradaya giriş ücreti ise 10 TL. Köye çok yakın bir alanda olduğu için ihtiyaçlarınızı köyden giderebilirsiniz. Göl kıyısında işletme bulunmamaktadır. Sinekli Gölü çevresinde bulunan piknik alanları, kamp keyfinizi arttıracaktır. Göl çevresinde ahşap masa ve banklar, mangal yerleri, tuvalet, çeşme, voleybol sahası, çocuk oyun parkı bulunuyor

Semizkum Mocamp

Semizkumlar mevkiinde bulunuyor. 250 metre uzunluğunda kumsalı ile deniz kenarı kamp alanları arasında yer alıyor. 300 çadır ve karavan kapasitesi olan kamp alanı çok tercih edilen bir kamp alanı. WC, duş, 24 saat sıcak su, elektrik, wi-fi, çadır ve karavan konaklama yeri sunan Semizkum Mocamp'ta market, restoran, kafeterya, manav, bulaşık ve çamaşır yıkama yerleri de mevcut. Burada canlı müzik, windsurf, voleybol sahası, çocuk oyun alanı da bulunuyor. Deniz kıyısında olduğu için plajda soyunma kabinleri, şezlong ve şemsiye de bulunuyor.

Polonezköy kamp alanı

İstanbul'da kamp yapılacak yerler listesinde sırada Polonezköy'deki kamp alanları var. Anadolu Yakası'nda ve Beykoz'da kamp alanı arayanlar için işte seçenekler:

Polonezköy Tabiat Parkı Kamp Alanı

Beykoz'da gezilecek yerler arasında bulunan Polonezköy Tabiat Parkı, aynı zamanda kamp yapmak için de güzel bir yer. Polonezköy Tabiat Parkı yılın her mevsimi Anadolu Yakası'nda piknik yapmak isteyenler tarafından sevilmektedir. Tabiat parkına toplu taşıma ile 15KÇ, 135G 136 numaralı İETT otobüsü ile ulaşabilirsiniz.

2.Koy Plaj ve Çadır Kamp Alanı

Polonezköy kamp alanları listesinde ikinci sırada 2. Koy var. Burası özel bir işletme. Giriş ücreti ise 20 Tl. Kamp alanında elektrik, wc, duş, market, restoran ve açık büfe imkanları bulunuyor. Riva Plajı'nın yanındaki bu işletme, denize sıfır kamp alanı arayanlar için güzel bir seçenek.

Çatalca kamp alanları

İstanbul kamp alanları listemizde sırada Çatalca'daki kamp yerlerine göz atacağız.

Elmalıdere Kamp Ve Piknik Alanı

Çatalca kamp alanları listemizde Elmalıdere Kamp Ve Piknik Alanı da yer alıyor. Çatalca'nın Kabakça Köyü'nde bulunan kamp alanı, çadır kampı ve karavan kampı imkanları ile sizi bekliyor. Burada wc ve çeşme imkanları bulunmaktadır. Ayrıca piknik için piknik masaları da sizi bekliyor. Giriş ücreti ise 25 TL.

Malatra Koyu Kamp Alanı

Çatalca kamp alanları arasında harika bir koya sahip olan enfes bir kamp alanından bahsedeceğiz. Burası İstanbul-Tekirdağ sınırında yer alıyor. Malatra Koyu'nun sağ tarafında Çilingoz Tabiat Parkı yer alıyor. Sol tarafında ise Korsan Koyu bulunur. Burası gizli bir koy. Buraya ulaşım için tabelaları takip etme şansınız yok. Çilingöz Ormanı Tabiat Parkı yolundan ilerlerken navigasyondan Malatra Koyu'nu bulup durmanız gerekiyor. Yola arabanızı bırakıp 500 metre aşağı inmeniz gerekiyor.

Malatra Koyu'nda herhangi bir tesis yok. Ücretsiz kamp alanında aydınlatma, elektrik, wc veya duş bulunmuyor. Gençler ve maceraseverler için harika bir kamp yeri olan Malatra Koyu kamp alanı, çocuklu aileler için tavsiye ettiğimiz bir yer değil. Araçla buraya ulaşım yok, arabanızı bırakıp 10-15 dakika yürümeniz gerekiyor. Eğer ailecek kamp yapılacak yerler arıyorsanız, hemen yanındaki Çilingöz Ormanı'nda çadır kurabilirsiniz.

Çilingöz Ormanı Tabiat Parkı Kamp Alanı

Deniz kenarında kamp yapmak isteyenler için Çilingöz Ormanı da güzel bir başka seçenek. Çilingöz Ormanı'nın deniz kıyısnda plajı mevcut. Ayrıca park içinde harika bir göl de var. Yürüyüş yolları da bulunan bu harika parkın içinden Çilingoz Deresi geçmektedir. Kısaca doğa ile iç içe kamp yerleri arayanlar için dere-göl-deniz-orman burada mevcut.

Otomobil + ortak kullanım 49₺

4 kişiye kadar araç konaklama 40₺

Küçük minibüs + ortak kullanım 81₺

4 kişiye kadar çadırda konaklama 40₺

Büyük minibüs + ortak kullanım 137₺

İlave kişi 4 kişiye kadar 40₺

Otobüs + ortak kullanım 225₺

Motosiklet + ortak kullanım 25₺

Bisiklet 17₺ + Ortak kullanım 9₺

Yaya (1 kişi) 8₺

Kilyos kamp alanları

İstanbul kamp yerleri arasında Kilyos Kamp alanları da oldukça popüler. Kilyos kamping alanları arayanlar için burada ücretli bir kaç kamp alanı mevcut. Ayrıca Kilyos'ta ücretsiz plaja yakın kamp alanı da mevcut. Bkz: Kumköy Kilyos Kamp Alanı

Kilyos Doğada Yaşam Okulu Kamp Alanı

Marmaracık Koyu Tabiat Parkı Kamp Alanı

Atlıtur Gümüşdere Kamp Alanı

Giritli Çiftliği Kamp Alanı, Kilyos Kamp Alanları

Beykoz kamp alanı

İstanbul Anadolu Yakası'nda kamp yeri arayanlar için Beykoz'da harika yerler var. Bunların başında Polonezköy Tabiat Parkı Kamp Alanı geliyor. Bozhane Köyü Kamp Alanı, Kaptanın Mezarı Kamp Alanı, Riva Elmas Burnu Tabiat Parkı Kamp Alanı, Fava Kamp Alanı da Beykoz'da kamp için diğer seçenekler.

Sarıyer kamp yerleri

İstanbul'da kamp yapılacak yerler arasında Sarıyer kamp yerleri çok tercih edilir. Listemizdeki kamp alanları şöyle:

Kumköy Kilyos Kamp Alanı

Rumelifeneri Camp

Marmaracık Koyu Tabiat Parkı Kamp Alanı

Deniz kenarı kamp alanları