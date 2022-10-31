Zühal Pirinçcioğlu, Özlem Dalga Marmara Grubu Vakfını ziyaret etti

“Cumhuriyetin 100. Yılında Nasıl Bir Türkiye’de Yaşayacağız” konulu proje’nin hazırlık aşamalarını görüşmek için Marmara Grubu Vakfında Müjgan Suver, Zühal Pirinçcioğlu, Özlem Dalga, Lale Aytanç Nalbant ve Yaren Koruk görüş alışverişinde bulundu. Proje hakkında 15 Aralık 2022 günü konu ile ilgili bir çalıştay düzenlenmesine karar verildi.