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Zeytinburnu Millet Bahçesi hizmete açıldı

Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy, 63 bin metrekarelik alanı kapsayan Millet Bahçesi'nin hizmete girdiğini söyledi.

Zeytinburnu Millet Bahçesi hizmete açıldı

Beştelsiz Mahallesi'ndeki askeri lojmanların taşınmasının ardından boşalan 63 bin metrekarelik alan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Zeytinburnu Belediyesi iş birliğiyle Millet Bahçesi olarak hazırlandı.

Oyun alanı, bisiklet yolu, yürüyüş parkuru, yeşil alan ve süs havuzunun içinde yer aldığı Millet Bahçesi, dün ziyarete açıldı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin neredeyse tam ortasında, kalbinde bir yerdeki Millet Bahçesi'nin Zeytinburnu ailesinin hizmetine girdiğini söyledi.

Bu alanda daha önce 540 bağımsız birimin olduğu askeri lojman bulunduğunu hatırlatan Arısoy, askeri lojmanların TOKİ tarafından Başakşehir'de inşa edilen yere taşındığını anlattı.

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