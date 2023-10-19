Yüzlerce Maltepeli Filistin için tek yürek oldu

Maltepe Belediyesi’nin çağrısıyla toplanan yüzlerce Maltepeli, Filistin-İsrail savaşındaki sivil ölümlerini kınadı ve tüm dünyaya mazlumların sesini duyurmak için yürüyüş gerçekleştirdi. Yerel yönetimler özelinde ilk kez bir belediyece düzenlenen barış yürüyüşü sonrası konuşan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Masum Filistin halkı adına Maltepe’nin sesi olarak Maltepe halkı adına, bütün dünyaya buradan sessiz bir çığlık yükseltelim dedik. Görüyoruz ki söz konusu halkların kardeşliği, barış, annelerin gözyaşlarının dökülmemesi ve masum çocuklar katledilmemesi olduğunda bütün Türkiye bir araya geliyor.” dedi.

Maltepe Belediyesi, Filistin-İsrail savaşı sonrası tırmanan savaşı ve hastane saldırısı sonrasında yaşanan sivil ölümleri protesto etmek adına yürüyüş gerçekleştirdi. Belediye binası önünden başlayan yürüyüş Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde son bulurken, mazlum Filistin halkının sesi dünyaya duyuruldu. Filistin ve Türk bayraklarıyla binlerce Maltepelinin eşlik ettiği yürüyüşte savaş karşıtı sloganlar atıldı. Yürüyüşe ev sahibi Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yanı sıra Deva Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Hakan Ağaoğlu, ilçedeki siyasi parti başkan ve temsilcileri, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, sivil toplum örgütleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşte yüzlerce kişi Filistin atkılarını takarak Türk bayraklarıyla “Savaşa hayır, barış hemen şimdi”, “Maltepe savaşa karşı tek yürek”, “Çocuklar ölmesin, savaşı durdurun”, “Filistin halkı yalnız değildir” ve “Yaşasın barış” sloganları attı. “Savaşa hayır, barış hemen şimdi, Maltepe savaş karşı tek yürek” pankartının arkasından yürüyen Maltepelilere evlerinin balkonundan vatandaşlar da eşlik etti.

MASUMLAR İÇİN 1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU

Yürüyüşün sonladığı Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde savaşta hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklâl Marşı okundu. Sonrasında kürsüye siyasi partilerin temsilcileriyle çıkan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Çok kıymetli Maltepeli hemşerilerim, bu etkinlik sıradan bir etkinlik değil. Bu etkinlik Maltepe halkı adına sembolik biçimde bizlerin bir araya gelerek hayata geçirdiği bir etkinlik. Dolayısıyla buna karar verdiğimizde Maltepe’deki bütün siyasi partilerimizin ilçe başkanlarını arayarak böyle bir çalışma yapmak istediğimizi, Maltepe’nin sesi olarak Maltepe halkı adına, bütün dünyaya buradan sessiz bir çığlık yükseltelim dedik. Görüyoruz ki söz konusu halkların kardeşliği olduğu zaman, söz konusu olmazsa olmazımız olduğu zaman, söz konusu barış olduğu zaman, söz konusu annelerin gözyaşlarının dökülmemesi olduğunda, söz konusu masum çocuklar katledilmesin olduğunda bütün Türkiye bir araya geliyor.” dedi.

KILIÇ: “BİZ İLLA Kİ BARIŞ DİYECEĞİZ”

Ortadoğu’nun yeniden dizayn edildiğinin altını çizen Kılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Milletlerin ve ulusların onuru çok kıymetlidir. Bu savaşa imza veren liderler katildir. Bu savaşa imza atan generaller katildir. Bu savaşa göz yuman emperyalistler, kapitalistler katildir. Dolayısıyla hedefi şaşırtmamak lazım. Halkların kardeşliği dediğimizde elbette ki bizim gibi, bizler gibi, Filistin halkı gibi İsrail’de de, Amerika’da da, Avrupa’da da, bütün İslam ülkelerinde bu savaşa karşı direnç gösteren milyonlarca insan vardır. Sıkıntımız şu. Bu milyonlar adına hareket eden zatı muhteremlerdir yanlışı yapan. O nedenle bu mitingin adını sessiz miting koyduk, çığlığımızı daha fazla görebilsinler, duyabilsinler diye. Biliyorum ki evlerinde, iş yerlerinde, şu anda arabasında seyahat eden bütün Maltepelilerin yüreği bizimle birlikte çarpıyor. Söz konusu barış, ülkemizin ve ülkelerin bağımsızlığı olduğunda bir yumruk gibi kenetleniyoruz ve halkların kardeşliğini savunuyoruz. Ortadoğu’da yıllardır kan dökülüyor. İsrail kurulduğunda Filistin’in toprak ölçümü ne kadardı, bugün ne kadara düşmüş? Bu soru işaretini hepimizin anlaması ve değerlendirmesi gerekiyor. Neden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk demiştir ki ‘Yurtta barış, dünyada barış’ arkadaşlar. Savaşın panzehiri barıştır. Biz illa ki barış diyeceğiz, barış demeye devam edeceğiz. Hepiniz sağ olun, var olun. Bu sesimizi çoğalttıkça çok daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Hepinize katılımızdan dolayı teşekkür ederim. Sessiz çığlığımıza destek oldunuz. Esas mücadele bundan sonra başlıyor. Filistin halkının sesi olmaya devam edeceğiz.”

SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ BARIŞ ÇATISI ALTINDA KENETLENDİ

Kılıç’tan sonra söz alan Deva Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Hakan Ağaoğlu, “Bu gibi acıların siyasi partisi falan olmuyor. Sağ olsun belediye başkanı, ben bir Maltepeli olarak benim de belediye başkanımdır. Arar aramaz hemen katılacağımızı ilettik, programlarımızı da ona göre dizayn edip geldik. Maltepe halkına teşekkür ederim. Burada bu emeği sağlayan, bu birlikteliği oluşturan herkese, ilçe başkanlarıma, belediye başkanlarıma, diğer siyasi partilerin başkanlarına teşekkür ederiz. Savaşın veya mücadele etmenin bir hukuku vardır. O hukuka uymazsanız katil olursunuz. İsrail devletinin de şu an yaptığı iş katliamdır. Katile de katil demekten çekinmememiz lazım.” dedi. Katılan diğer siyasi partilerin ilçe başkanları da savaşa karşı konuşma yaptı. Etkinliğin sonunda Başkan Kılıç ve bütün siyasi parti temsilcileri ele ele tutuşarak savaşı protesto ettiler.