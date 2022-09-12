Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi Haydarpaşa Limanı'na yanaştı
"Mavi Marmara" gemisinden dönüştürülerek adı değiştirilen "Anatolian" adlı Ro-Ro gemisi, bu sabah geldiği İstanbul'da demirleyerek yakıt ikmali yaptı.
İSTANBUL 12.09.2022, 20:41
Bozcaada açıklarında uluslararası sularda seyir halindeyken Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri tarafından taciz ateşi açılan Komoros bayraklı "Anatolian" adlı Ro-Ro gemisi, Haydarpaşa Limanı'na demirledi.Çanakkale Boğazı'ndan geçip bu sabah geldiği Zeytinburnu açıklarında demir atan gemi, yakıt ikmali yaptı. Akşam saatlerinde hareket ederek, Haydarpaşa Limanı'na yanaşan geminin bir süre burada bekleyeceği öğrenildi.
"Mavi Marmara" gemisinden dönüştürülerek adı değiştirilen "Anatolian" adlı Ro-Ro gemisinin Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki tersanede bakıma alınması bekleniyor.
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