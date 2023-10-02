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Yücel Coşkun kimdir? İYİ Parti İstanbul İl Başkanı oldu!

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Yücel Coşkun kimdir? İYİ Parti İstanbul İl Başkanı oldu!
Geçtiğimiz hafta İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınan Coşkun Yıldırım‘ın yerine kimin getirileceği merak ediliyordu. İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Yücel Coşkun, X hesabından yaptığı paylaşımla İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevine getirildiğini açıkladı.

Yıldırım’dan boşalan koltuğa Yücel Coşkun atandı. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Yücel Coşkun “Genel Başkanımız Sayın @meral_aksener ‘in tensipleriyle İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Kuruluşundan bu yana mücadelesini verdiğimiz İYİ Partimizin her kademesinde olduğu gibi bundan sonraki süreçte de var gücümüzle mücadele edeceğiz.” notunu düştü.

YÜCEL COŞKUN KİMDİR?

Aslen Gümüşhaneli olan Yücel Coşkun 1977 yılında, İstanbul'da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini İstanbul Çeliktepe'de, lise eğitimini Ümraniye Nevzat Ayaz Lisesi'nde tamamladı.

Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi BESYO (Spor Bilimleri Fakültesi), Yüksek Lisans eğitimini de Marmara Üniversitesi Sağlık bilimleri Enstitüsü'nde tamamlayan Coşkun, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

İYİ Parti Kuruculular Kurulu üyesi olan Coşkun, İYİ Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı, İstanbul İl Sekreterliği, 27. ve 28. Dönem Milletvekilliği Adaylığı görevlerinde bulundu.

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