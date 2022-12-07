Yeşilay Gaziosmanpaşa Eğitimlere Devam Ediyor

Yeşilay Gaziosmanpaşa şubesi bağımlılıkla mücadele konusunda okullarda eğitimler vermeye devam ediyor.

Yeşilay Gaziosmanpaşa şubesi ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle ile’’ TBM eğitimleri’ kapsamında Gaziosmanpaşa ilçesindeki okullarda eğitim programı veriyor. 5 Aralıkta gerçekleştirilen programa Yeşilay Gaziosmanpaşa Kadın komisyonu Başkanı Nurten Kalın, Minzo Medya Ajans Başkanı ve Gazeteci Yazar Murat Özdoğan, kadın ve gençlik komisyon üyeleri, şube personeli Elvan Karaçar, Şefkat okulu öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Nurten Kalın; ‘’ Saygıdeğer öğretmenlerimiz ve geleceğimizin teminatı olan değerli öğrencilerimiz sizlerle burada bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bizler sizin için elimizden gelenin en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Sizlere bir nebze olsa farkındalık yaratabiliyorsak ne mutlu bize. Sizleri ailenizle ve öğretmenlerinizle birlikte şube merkezimize bekliyoruz ve sizleri misafir etmekten büyük mutluluk duyacağımızdan emin olabilirsiniz.’’ Şeklinde konuştu.